Військові КНДР брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині під виглядом бурятів і тувинців, - керівник ЦПД Коваленко

Північнокорейські військові брали участь у боях проти ЗСУ в Курській області.

Про це повідомив Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Військові кндр у складі армії РФ під виглядом бурятів, тувинців брали участь у бойових зіткненнях з Силами оборони на Курщині. Наразі можна говорити про піхотинців, а також мінометні розрахунки, екіпажі БПЛА (здебільшого вчаться)", - зазначив він.

Участь військових з КНДР у війні

Нагадаємо, військових Північної Кореї приєднали до російських десантників та морпіхів. Частина з них вже воює у Курській області.

Стало відомо, що військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.

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