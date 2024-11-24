Військові КНДР брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині під виглядом бурятів і тувинців, - керівник ЦПД Коваленко
Північнокорейські військові брали участь у боях проти ЗСУ в Курській області.
Про це повідомив Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Військові кндр у складі армії РФ під виглядом бурятів, тувинців брали участь у бойових зіткненнях з Силами оборони на Курщині. Наразі можна говорити про піхотинців, а також мінометні розрахунки, екіпажі БПЛА (здебільшого вчаться)", - зазначив він.
Участь військових з КНДР у війні
Нагадаємо, військових Північної Кореї приєднали до російських десантників та морпіхів. Частина з них вже воює у Курській області.
Стало відомо, що військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЦПД стільки лайна видає, що не дуже заслуговує на довіру.
Эти буряты и тувинцы должны иметь одну серию паспорта. Военники или жетоны близлежащих номеров. Никто из по базе всей России раскидывать не будет.
Скорее всего вымышленная серия паспорта. Если так, это секрет Полишинеля.