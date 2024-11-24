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Новини Війна
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Військові КНДР брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині під виглядом бурятів і тувинців, - керівник ЦПД Коваленко

Військові КНДР вже брали участь в боях проти ЗСУ

Північнокорейські військові брали участь у боях проти ЗСУ в Курській області.

Про це повідомив Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Військові кндр у складі армії РФ під виглядом бурятів, тувинців брали участь у бойових зіткненнях з Силами оборони на Курщині. Наразі можна говорити про піхотинців, а також мінометні розрахунки, екіпажі БПЛА (здебільшого вчаться)", - зазначив він.

Участь військових з КНДР у війні

Нагадаємо, військових Північної Кореї приєднали до російських десантників та морпіхів. Частина з них вже воює у Курській області.

Стало відомо, що військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.

Також читайте: "З корейського - тільки метал": Росія б’є по Україні ракетами КНДР із західними компонентами, деякі з них 2023 року виробництва, - CNN. ФОТО

Автор: 

КНДР (1215) військовослужбовці (4743) Курськ (1103) Коваленко Андрій (22)


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Топ коментарі
+4
А саме неприємне от так і наші в срср по африкам та південних америках тинялися, інтернаціоналісти блін, асвабадітєлі.😿😿😿
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24.11.2024 21:56
+3
При чому тут форма? У корейців така ж морда як у бурятів і тувинців.
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24.11.2024 22:24
+3
Не хочу такого сценарію ...Україна не впаде , зеленського треба примусити скласти повноваження ...не так буде просто китаю з московією нас розірвати , вони скоріше попруть на Білорусь 100 %
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24.11.2024 22:39
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От не знаю.
ЦПД стільки лайна видає, що не дуже заслуговує на довіру.
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24.11.2024 21:47 Відповісти
**** твой рот, об этом было известно еще месяц в зад, шо косорылым выдают документы как бурятам и формируют бурятские батальоны.
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24.11.2024 21:47 Відповісти
Цікаво друге ...як китайськокорейські війська ,будуть маскуватися ...коли підуть на ЄС через Білорусь ?
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24.11.2024 21:51 Відповісти
Це поки що невідомо. Але відомо як вони будуть маскуватись при наступі на ЕС після окупації України - НІЯК. Вже не буде сенсу. Європейські країни будуть здаватися тільки від погляду. А захисників- українців вже не буде. Нажаль.
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24.11.2024 22:09 Відповісти
Не хочу такого сценарію ...Україна не впаде , зеленського треба примусити скласти повноваження ...не так буде просто китаю з московією нас розірвати , вони скоріше попруть на Білорусь 100 %
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24.11.2024 22:39 Відповісти
Справа абсолютно не в Зеленському. Він чиєюсь Петрушкою був, є і буде до кінця знаходження у ранзі Президента. Сили, які спроможні перебороти Кацапію, знаходяться не під керівництвом Зеленського. Або якогось іншого українського політика. Це виключно парафія Заходу. І виключно його, Заходу, рішеннями буде написаний сценарій закінчення війни. Можна проклинати Зеленського як завгодно. Можна дати йому тисячу років тюрьми. Але він як був пішаком на дошці так і залишився. У радянські-пострадянські часи було словосполучення Вашингтонський Обком. Він таки залишився. І від його рішень залежить пів континенту. Як би це не було смішно, але людство заглядає на вираз обличчя, умовного, Трампа і корегує свої, стратегічні курва свої напрямки. Виходячи тільки, Карл, з гримаси мордою очільника США.Так що заміна Зеленського на Порошенко,Тимошенко, Залужного, чорта лисого дає нам нульовий результат. Бо реальний результат буде залежати, у цій воєнній ситуації маю наувазі, тільки від рішень Вашингтону.
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24.11.2024 23:04 Відповісти
Справа як раз і в зеленському теж, як і відповідальність тих ,хто дав йому це крісло...вбити тисячі українців , пофігізмом ,посилаючи їх на шашлики ,за просто так ,у перші дні повномаштабної війни , як не крути , відповідати треба ,не тількі перед людьми, які лоханулися ,а і перед історією ,шоб наші онуки розуміли ,як легко повірити голобородьку ,а потім вмиватися кров'ю ...
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24.11.2024 23:50 Відповісти
×ерня якась. Під яким ще виглядом. Хіба у бурятів і тувінців не так сама форма, як у решти під@рів? А може пір'я в дупі, як у фазанів? Не новина, а якесь лайно нарівні укурених.
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24.11.2024 21:52 Відповісти
При чому тут форма? У корейців така ж морда як у бурятів і тувинців.
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24.11.2024 22:24 Відповісти
А саме неприємне от так і наші в срср по африкам та південних америках тинялися, інтернаціоналісти блін, асвабадітєлі.😿😿😿
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24.11.2024 21:56 Відповісти
Помните байку о том что все командированные из Союза были в одинаковых габардиновых плащах?
Эти буряты и тувинцы должны иметь одну серию паспорта. Военники или жетоны близлежащих номеров. Никто из по базе всей России раскидывать не будет.
Скорее всего вымышленная серия паспорта. Если так, это секрет Полишинеля.
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24.11.2024 22:09 Відповісти
Никто это и не пытался это сделать секретом. Но следуя букве закона указанные личности числится будут как граждане РФ.
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24.11.2024 22:13 Відповісти
"Як і попереджав на початку місяця, росіяни поступово хочуть вивести нальоти "Шахедів" на цілодобовий формат. Поки що у ворога не вистачає потужностей ВПК, щоб інтенсивно атакувати вночі та вдень. Не виробляють необхідної кількості", - зазначив Коваленко.
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24.11.2024 22:10 Відповісти
 
 