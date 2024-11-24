"Из корейского – только металл": Россия бьет по Украине ракетами КНДР с западными компонентами, некоторые из них 2023 года производства, - CNN. ФОТО

Основная часть компонентов в северокорейских ракетах, которые Россия использует для ударов по Украине - западного производства.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на доклад Независимой антикоррупционной комиссии Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В публикации отмечается, что около трети ракет, которыми РФ атакует Украину, являются северокорейскими, которые работают на западных схемах, полученных вопреки санкциям.

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По словам представителя Минобороны Украины, в этом году Россия выпустила около 60 северокорейских ракет КN-23 по Украине. Это составляет почти каждую третью из 194 баллистических ракет, что, по подсчетам CNN составляет почти треть из 194 баллистических ракет, выпущенных к этому времени.

В августе и сентябре наблюдался всплеск атак баллистическими ракетами, когда Украина впервые публично рассказала об использовании КN-23.

Издание добавляет, что из-за этого украинские официальные лица предоставили CNN доступ к фрагментам обломков оружия, которые свидетельствуют об очевидном объеме американских и европейских схем в их системах наведения.

Отмечается, что важнейшие компоненты, которые используются в ракетах КНДР, производятся девятью западными производителями, включая компании из США, Нидерландов и Великобритании. При этом некоторые части ракет были произведены уже в 2023 году, что свидетельствует о скорости поставок в Северную Корею.

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Корреспонденты CNN также побывали на одном из складов, где украинские следователи изучают обломки оружия, использованного Россией для воздушных атак.

"Все, что работает, чтобы направлять ракету, чтобы заставить ее лететь, - все это иностранные компоненты. Вся электроника иностранная. В ней нет ничего корейского. Единственное, что там корейское, - это металл, который быстро ржавеет и корродирует", - сказал Андрей Кульчицкий, руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы.

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Как рассказал CNN один из сотрудников разведки, расследование затруднено из-за повреждения фрагментов ракеты, но все же можно определить, что "подавляющее большинство компонентов - это западные компоненты.

"Вероятно, 70% - американские, от известных компаний [...] Они также используют компоненты, произведенные в Германии и Швейцарии", - рассказал он.

Отчет, опубликованный в начале этого года британской исследовательской организацией Conflict Armament Research (CAR), обнаружил, что 75% компонентов одной из первых северокорейских ракет, использованных для нападения на Украину, были изготовлены компаниями, базирующимися в США.

По словам экспертов по отслеживанию оружия, достоверной информации о том, как именно компоненты попадают в Северную Корею, нет. Но все признаки указывают на Китай как на вероятного посредника.

"Мы отследили некоторые из этих компонентов, и последними известными хранителями являются китайские компании", - сказал Демьен Сплитерс, заместитель директора по операциям CAR, которая занимается независимым документированием перенаправленного оружия. Это означает, что китайские фирмы покупали компоненты у производителей и ряда посредников.

CAR и другие считают, что главной проблемой являются компании-посредники, а не производители.

По данным CAR, существует более 250 компаний, чьи компоненты были обнаружены в северокорейских ракетах. Но большинство этой электроники продается пяти основным дистрибьюторам, которые базируются в США и Канаде.

Министерство торговли США уже усилило контроль над компаниями и подставными лицами, которые поставляют подсанкционные товары в Россию и Беларусь.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что пока ни один из производителей не был привлечен к ответственности за эти поставки.

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"Мы думаем, что если кто-то из этих... производителей будет привлечен к ответственности за количество микроэлектроники, обнаруженной, скажем, в российских ракетах, упавших на Украину, (они) действительно начнут делать больше в этом отношении", - считает он.