"Из корейского – только металл": Россия бьет по Украине ракетами КНДР с западными компонентами, некоторые из них 2023 года производства, - CNN. ФОТО
Основная часть компонентов в северокорейских ракетах, которые Россия использует для ударов по Украине - западного производства.
Об этом пишет CNN, ссылаясь на доклад Независимой антикоррупционной комиссии Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В публикации отмечается, что около трети ракет, которыми РФ атакует Украину, являются северокорейскими, которые работают на западных схемах, полученных вопреки санкциям.
По словам представителя Минобороны Украины, в этом году Россия выпустила около 60 северокорейских ракет КN-23 по Украине. Это составляет почти каждую третью из 194 баллистических ракет, что, по подсчетам CNN составляет почти треть из 194 баллистических ракет, выпущенных к этому времени.
В августе и сентябре наблюдался всплеск атак баллистическими ракетами, когда Украина впервые публично рассказала об использовании КN-23.
Издание добавляет, что из-за этого украинские официальные лица предоставили CNN доступ к фрагментам обломков оружия, которые свидетельствуют об очевидном объеме американских и европейских схем в их системах наведения.
Отмечается, что важнейшие компоненты, которые используются в ракетах КНДР, производятся девятью западными производителями, включая компании из США, Нидерландов и Великобритании. При этом некоторые части ракет были произведены уже в 2023 году, что свидетельствует о скорости поставок в Северную Корею.
Корреспонденты CNN также побывали на одном из складов, где украинские следователи изучают обломки оружия, использованного Россией для воздушных атак.
"Все, что работает, чтобы направлять ракету, чтобы заставить ее лететь, - все это иностранные компоненты. Вся электроника иностранная. В ней нет ничего корейского. Единственное, что там корейское, - это металл, который быстро ржавеет и корродирует", - сказал Андрей Кульчицкий, руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы.
Как рассказал CNN один из сотрудников разведки, расследование затруднено из-за повреждения фрагментов ракеты, но все же можно определить, что "подавляющее большинство компонентов - это западные компоненты.
"Вероятно, 70% - американские, от известных компаний [...] Они также используют компоненты, произведенные в Германии и Швейцарии", - рассказал он.
Отчет, опубликованный в начале этого года британской исследовательской организацией Conflict Armament Research (CAR), обнаружил, что 75% компонентов одной из первых северокорейских ракет, использованных для нападения на Украину, были изготовлены компаниями, базирующимися в США.
По словам экспертов по отслеживанию оружия, достоверной информации о том, как именно компоненты попадают в Северную Корею, нет. Но все признаки указывают на Китай как на вероятного посредника.
"Мы отследили некоторые из этих компонентов, и последними известными хранителями являются китайские компании", - сказал Демьен Сплитерс, заместитель директора по операциям CAR, которая занимается независимым документированием перенаправленного оружия. Это означает, что китайские фирмы покупали компоненты у производителей и ряда посредников.
CAR и другие считают, что главной проблемой являются компании-посредники, а не производители.
По данным CAR, существует более 250 компаний, чьи компоненты были обнаружены в северокорейских ракетах. Но большинство этой электроники продается пяти основным дистрибьюторам, которые базируются в США и Канаде.
Министерство торговли США уже усилило контроль над компаниями и подставными лицами, которые поставляют подсанкционные товары в Россию и Беларусь.
Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что пока ни один из производителей не был привлечен к ответственности за эти поставки.
"Мы думаем, что если кто-то из этих... производителей будет привлечен к ответственности за количество микроэлектроники, обнаруженной, скажем, в российских ракетах, упавших на Украину, (они) действительно начнут делать больше в этом отношении", - считает он.
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З "помиральної" ями пишете?
та й більшість лайкованих в нього, як і він сам - недавня реєстрація
Про логіку щось чули?
Люди які вміють трохи думати бачать що і я правий, і отой "емоційний з помиральної ями" правий.
Очевидно що без комплектуючих зі США більшість технологічних речей працювати не буде.
Також очевидно що ті комплектуючі РФ та інші різними шляхами отримують і воно працює.
Доведи, олігофрене, що без комплектуючих (без мізків) із США оті понти будуть працювати.
Сумніваюся що ти на це здатне, буде лише твоє ко-ко-ко.
А про чіпи з "пралок" які можна запрограмувати на цілі які потрібні в ракетах так і мови немає.
Ніхто не забороняє нам купувати тіж деталі та клепати свої ракети, чи не так.
Потрібна тільки воля, гроші, та прямі руки спеців, все.
"Психопатії збудливого типу
Підвищена дратівливість, збудливість у поєднанні з експлозивністю (вибуховістю), через що існує назва «психопатії експлозивного типу», переважання злобності в коливаннях настрою, мстивість, в'язкість афективних реакцій, схильність до бурхливих проявів афекту у відповідь на часто незначні причини - ось головні характерологічні ознаки, що проходять через все життя таких психопатичних осіб. Це здебільшого постійно всім невдоволені люди, котрі шукають зачепок для прискіпувань. Коливання настрою у них, як правило, зумовлені зовнішніми чинниками, може спостерігатись і підвищений настрій, однак він не досягає радісного ставлення до життя. Збудливі психопатичні особи переважно злі, їм бракує розсудливості і холодної оцінки ситуації, тому дрібні щоденні неприємності викликають у них виразні емоційні вибухи, спалахи нестримного гніву. Особливо чітко це виявляється в частих сімейних конфліктах."
Крайні дописи визначають те що він на піку емоційної нестабільності та крайнє слово має бути за ним.
А ось чому ви вирішили що мені потрібний якійсь перекладач - то вже тема для іншого дослідження.
Мій допис має саме той сенс якій у ньому зазначений. Все інше - то чиїсь емоції та галюцинації. Ваша логіка: "апельсин є кулею бо він помаранчевий"...
віддала система що узурпувала владні інституції з 91 року і ціла і неушкоджена дотепер
‒ Україна як держава, що піддалася озброєному нападу, має право
не тільки захищати себе самостійно, але і отримувати підтримку від
інших держав.
Власне, як і твій, кацапа, допис.
Це все одно, що під час холодної війни за Рейгана, США пробавали б СРСР компоненти для ядерних ракет.
Інша справа--стосунки Штатів з Китаєм. Цікаво, на що розраховували Штати, коли витягли з лайна, технічно озброїли косооких комуняк, котрих на земній кулі було найбільше? Політики куди дивилися? Мабуть, у бік великого бізнесу?
У рашистських ракетах її теж не менше, ніж 100 %.
Саме тому у якийсь момент Совок почав технологічно пасти задніх і до 80-х вже відстав назавжди.
П.С. За вахом вищої освіти - автоматизовані системи управління повітряним рухом. І у нас окремим предметом була мікросхемотехніка. Навчався у 90-х.
А надійною була за рахунок подвійного, а іноді і потрійного дублювання. Як результат радянські ракети були значно більші за розмірами ніж американські.
А ще нагадаю таку штуку. На підприємствах на-кшталт нашого окрім цивільної була й військова прийомка. Приміром, якщо транзистори або мікросхеми точно відповідали вимогам військової прийомки (більш жорстким і точним), їх маркували відповідним чином (наприклад транзистор 2Т3124). Якщо аналогічний транзистор трошки недотягував за критеріями вояк, але цивільну прийомку цілком влаштовував, його маркували трошки інакше - КТ3124. І використовували в електроніці для населення (магнітофони, радіоприймачі, телевізори та ін.).
Вони навіть свого смартфону зробити не можуть.
Я вже не кажу про Анально Говно Нєтную "Армату".
А МБР "Сармат" тільки на легковиках і возять.
Біда в тому, що у нас в цьому сенсі також "великий кізяк". І справа не стільки в "закатаних в асфальт" ракетах, скільки в неможливості їх серійно виготовляти в принципі (окреме мерсі одному куЧМОві і його наступникам - усім без винятку). Нахіба ті
курвилуддити знищили промисловість?!
А хто заважає Україні бити по кремлю, де "З українського - тільки метал"?
цікаво те, що (швидше за все) маркування чипів СВІДОМО не затирається, як це часто робиться навіть на найпримітивніших китайських гаджетах..., мабуть, щоб простіше було "розкидувати лайно на вентилятор" перед вдячним лохторатом, зрадофілами...
бІльшість електронних компонентів ракет - це звичайний набір мікросхем-процесорів, які використовують у приборах, від мультиварки до смартфона, літака.., звісно, у різному виконанні в плані надійності (військове - на порядок якісніше, аніж для від побутового застосування)...
Просто ніхто не отримує штрафи за порушення санкції, а в таких умовах дохід компанії понад усе.
Те саме і Китаю стосується згідно американського законодавства компанії не мають право туди продавати нові АІ чіпи, але натомість всі AMD та NVIDIA більше того відправляє туди прототипи і документацію для їх тестування, тому що так набагато дешевше а штрафів ніяких не буде.
Наприклад знімати якісь ролики на американські соцмережі де показувати що їх компанії в кінцевому етапі вбивають дітей. Наша діаспора слабко працює зараз на підтримку, більшість людей багато працюють та їм недоцього.
ЦІна чіпів дещо підвищиться, але корисний ефект точно буде.
Тому:
1.перестануть наносити маркування майдан
2.перестануть все виробництво до Інії та Китаю
Для безбожників з усього світу
Назвіть в лице безбожниками баптистів (мармонів, суботників, єговістів - один дідько). Побачите, якою буде реакція.