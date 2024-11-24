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"Из корейского – только металл": Россия бьет по Украине ракетами КНДР с западными компонентами, некоторые из них 2023 года производства, - CNN. ФОТО

Основная часть компонентов в северокорейских ракетах, которые Россия использует для ударов по Украине - западного производства.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на доклад Независимой антикоррупционной комиссии Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В публикации отмечается, что около трети ракет, которыми РФ атакует Украину, являются северокорейскими, которые работают на западных схемах, полученных вопреки санкциям.

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Компоненти ракет КНДР

По словам представителя Минобороны Украины, в этом году Россия выпустила около 60 северокорейских ракет КN-23 по Украине. Это составляет почти каждую третью из 194 баллистических ракет, что, по подсчетам CNN составляет почти треть из 194 баллистических ракет, выпущенных к этому времени.

В августе и сентябре наблюдался всплеск атак баллистическими ракетами, когда Украина впервые публично рассказала об использовании КN-23.

Издание добавляет, что из-за этого украинские официальные лица предоставили CNN доступ к фрагментам обломков оружия, которые свидетельствуют об очевидном объеме американских и европейских схем в их системах наведения.

Отмечается, что важнейшие компоненты, которые используются в ракетах КНДР, производятся девятью западными производителями, включая компании из США, Нидерландов и Великобритании. При этом некоторые части ракет были произведены уже в 2023 году, что свидетельствует о скорости поставок в Северную Корею.

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Корреспонденты CNN также побывали на одном из складов, где украинские следователи изучают обломки оружия, использованного Россией для воздушных атак.

Українські слідчі вивчають уламки зброї, використаної Росією для повітряних атак

"Все, что работает, чтобы направлять ракету, чтобы заставить ее лететь, - все это иностранные компоненты. Вся электроника иностранная. В ней нет ничего корейского. Единственное, что там корейское, - это металл, который быстро ржавеет и корродирует", - сказал Андрей Кульчицкий, руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы.

Компоненти північнокорейських ракет

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Как рассказал CNN один из сотрудников разведки, расследование затруднено из-за повреждения фрагментов ракеты, но все же можно определить, что "подавляющее большинство компонентов - это западные компоненты.

"Вероятно, 70% - американские, от известных компаний [...] Они также используют компоненты, произведенные в Германии и Швейцарии", - рассказал он.

Отчет, опубликованный в начале этого года британской исследовательской организацией Conflict Armament Research (CAR), обнаружил, что 75% компонентов одной из первых северокорейских ракет, использованных для нападения на Украину, были изготовлены компаниями, базирующимися в США.

По словам экспертов по отслеживанию оружия, достоверной информации о том, как именно компоненты попадают в Северную Корею, нет. Но все признаки указывают на Китай как на вероятного посредника.

"Мы отследили некоторые из этих компонентов, и последними известными хранителями являются китайские компании", - сказал Демьен Сплитерс, заместитель директора по операциям CAR, которая занимается независимым документированием перенаправленного оружия. Это означает, что китайские фирмы покупали компоненты у производителей и ряда посредников.

CAR и другие считают, что главной проблемой являются компании-посредники, а не производители.

По данным CAR, существует более 250 компаний, чьи компоненты были обнаружены в северокорейских ракетах. Но большинство этой электроники продается пяти основным дистрибьюторам, которые базируются в США и Канаде.

Министерство торговли США уже усилило контроль над компаниями и подставными лицами, которые поставляют подсанкционные товары в Россию и Беларусь.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что пока ни один из производителей не был привлечен к ответственности за эти поставки.

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"Мы думаем, что если кто-то из этих... производителей будет привлечен к ответственности за количество микроэлектроники, обнаруженной, скажем, в российских ракетах, упавших на Украину, (они) действительно начнут делать больше в этом отношении", - считает он.

Автор: 

КНДР (1190) ракеты (3561) санкции (11268) КНИИСЭ (9)


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Топ комментарии
+14
По тобі "понти " прилітають чи конкретні ракети і бомби ? Плювати на те що може бути без комплектуючих бо ніхто не припинить їх постачати кацапам і їхнім союзникам , це тільки коли щось Україні передають, то увесь світ слідкує щоб все законно було , прикриваючи цим свою відмову Україні допомагати.
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24.11.2024 02:18
+13
Тобто - всі ті аналоговнетні понти кацапської фашизації та інших країн-фріків без комплектуючих із США лишаються лише понтами та блефом.
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24.11.2024 01:53
+11
Не може бути,там же санкції і все таке. Чи українці просто л**хи що віддали ядерку?
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24.11.2024 01:54
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Правила форума Совет форумчан
Тобто - всі ті аналоговнетні понти кацапської фашизації та інших країн-фріків без комплектуючих із США лишаються лише понтами та блефом.
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24.11.2024 01:53 Ответить
По тобі "понти " прилітають чи конкретні ракети і бомби ? Плювати на те що може бути без комплектуючих бо ніхто не припинить їх постачати кацапам і їхнім союзникам , це тільки коли щось Україні передають, то увесь світ слідкує щоб все законно було , прикриваючи цим свою відмову Україні допомагати.
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24.11.2024 02:18 Ответить
Ви погано розумієте сенс того що написано, чи вам просто захотілося поплюватися під моїм дописом?
З "помиральної" ями пишете?
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24.11.2024 02:25 Ответить
Шукати сенс у написаній дурні - дарма витрачати час (( Із своїми опусами шуруй на телемарафон , там таким 24/7 за бюджетні кошти охлосу черепну коробку промивають , для тебе теж місце знайдуть , звісно , якщо ти не звідти .......P.S. Ти спізнився із своєю бравадою , такі як ти вже тут перебігли , коментуючи яке лайно кацапсько-іранські шахеди , корейські снаряди та їхні ж ракети , саме перемкнулися на кацапську "херню середньої дальності ."
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24.11.2024 02:43 Ответить
Цікаво, що деякі індивіди поставили лайк і йому та Вам
та й більшість лайкованих в нього, як і він сам - недавня реєстрація
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24.11.2024 10:00 Ответить
Цікаво?
Про логіку щось чули?
Люди які вміють трохи думати бачать що і я правий, і отой "емоційний з помиральної ями" правий.
Очевидно що без комплектуючих зі США більшість технологічних речей працювати не буде.
Також очевидно що ті комплектуючі РФ та інші різними шляхами отримують і воно працює.
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24.11.2024 12:34 Ответить
Йой, бойовий півник-панікер сам зізнався що навіть не розуміє про що в мене написано, а лізе зі своїм "ко-ко-ко". Ви олігофрени часто (за Фрейдом) відсилаєте інших на ваш "марафон".
Доведи, олігофрене, що без комплектуючих (без мізків) із США оті понти будуть працювати.
Сумніваюся що ти на це здатне, буде лише твоє ко-ко-ко.
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24.11.2024 12:07 Ответить
просто світ пішов далеко вперед, зараз у телефоні більше обчислювальної потужності ніж у найкращій збірці пк 10-ти річної давності.
А про чіпи з "пралок" які можна запрограмувати на цілі які потрібні в ракетах так і мови немає.
Ніхто не забороняє нам купувати тіж деталі та клепати свої ракети, чи не так.
Потрібна тільки воля, гроші, та прямі руки спеців, все.
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24.11.2024 13:34 Ответить
Ідіот , тобі сюди : => , там і прокукурікаєш , і схожих на себе знайдеш , придурку
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24.11.2024 18:26 Ответить
Я так і сказав, олігофрене, від тебе окрім порожнього "ко-ко-ко" нічого більше не буде.
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24.11.2024 18:37 Ответить
Півнику , кукурікай отут : =>
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24.11.2024 18:51 Ответить
він вам пише про те що комплектуючі з сша у кореї у раші будуть завжди. Тому ваш допис немає сенсу.
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24.11.2024 20:18 Ответить
Він пише бо такі як він шукають конфлікту:
"Психопатії збудливого типу
Підвищена дратівливість, збудливість у поєднанні з експлозивністю (вибуховістю), через що існує назва «психопатії експлозивного типу», переважання злобності в коливаннях настрою, мстивість, в'язкість афективних реакцій, схильність до бурхливих проявів афекту у відповідь на часто незначні причини - ось головні характерологічні ознаки, що проходять через все життя таких психопатичних осіб. Це здебільшого постійно всім невдоволені люди, котрі шукають зачепок для прискіпувань. Коливання настрою у них, як правило, зумовлені зовнішніми чинниками, може спостерігатись і підвищений настрій, однак він не досягає радісного ставлення до життя. Збудливі психопатичні особи переважно злі, їм бракує розсудливості і холодної оцінки ситуації, тому дрібні щоденні неприємності викликають у них виразні емоційні вибухи, спалахи нестримного гніву. Особливо чітко це виявляється в частих сімейних конфліктах."

Крайні дописи визначають те що він на піку емоційної нестабільності та крайнє слово має бути за ним.
А ось чому ви вирішили що мені потрібний якійсь перекладач - то вже тема для іншого дослідження.
Мій допис має саме той сенс якій у ньому зазначений. Все інше - то чиїсь емоції та галюцинації. Ваша логіка: "апельсин є кулею бо він помаранчевий"...
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24.11.2024 20:46 Ответить
Не може бути,там же санкції і все таке. Чи українці просто л**хи що віддали ядерку?
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24.11.2024 01:54 Ответить
Українці нічого не віддавали ! Українці не є мажоритарними тримачами влади в своїй державі!

віддала система що узурпувала владні інституції з 91 року і ціла і неушкоджена дотепер
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24.11.2024 08:10 Ответить
Друге, нажаль друге.
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24.11.2024 08:12 Ответить
саме так
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24.11.2024 09:01 Ответить
Взагалі то, коли пишуть про "західни компоненти", річ про мікросхеми STM, Dallas semiconductor.... Це всі мікросхеми "західни" тільки за розробкою, на справді, вини повнісю виробляються у Китаї і їх вільно можно придбати на Алі.... Ось і думайте хто підтримує санкції, а хто типу тримається "нейтралітету"
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24.11.2024 10:16 Ответить
Чим можуть по Україні б'ють кацапи , а Україна у відповідь б'є чим дають . Питаєш про що це свідчить - та про те , що ніхто по великому рахунку Україні перемоги не бажає , вважають що кацапня загарбає Україну та і заспокоїться .
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24.11.2024 02:22 Ответить
Це свідчить про те, що Україна діє згідно 51 статті ООН:
‒ Україна як держава, що піддалася озброєному нападу, має право
не тільки захищати себе самостійно, але і отримувати підтримку від
інших держав.
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24.11.2024 04:00 Ответить
Так. Ні про що.
Власне, як і твій, кацапа, допис.
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24.11.2024 20:40 Ответить
Просто цікаво, навіть не зважаючи на війну в Україні, як так виходить, що США вважають своїм основним супротивником Китай і продають у Китай збройні компоненти?

Це все одно, що під час холодної війни за Рейгана, США пробавали б СРСР компоненти для ядерних ракет.
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24.11.2024 03:49 Ответить
Бабло керує світом. На то вони й великі корпорації, що торгують своєю продукцією будь де та будь кому.
Інша справа--стосунки Штатів з Китаєм. Цікаво, на що розраховували Штати, коли витягли з лайна, технічно озброїли косооких комуняк, котрих на земній кулі було найбільше? Політики куди дивилися? Мабуть, у бік великого бізнесу?
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24.11.2024 08:32 Ответить
Здивуєшся, але вся електроніка в радянських ядерних ракетах і не тільки була виробництва США та інших західних країн.
У рашистських ракетах її теж не менше, ніж 100 %.
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24.11.2024 08:52 Ответить
Не здивуюся бо це було не так. Технології крали, але компоненти робили свої.
Саме тому у якийсь момент Совок почав технологічно пасти задніх і до 80-х вже відстав назавжди.

П.С. За вахом вищої освіти - автоматизовані системи управління повітряним рухом. І у нас окремим предметом була мікросхемотехніка. Навчався у 90-х.
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24.11.2024 10:16 Ответить
Я з 1982 року працював на приладобудівному заводі і виробляв прилади для міжконтинентальних балістичних ракет. Всі мікросхеми були західного виробництва, а токож більшисть виробничого обладнання на виробництві також було західним. Нагадаю, холодна війна була в розпалі.
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24.11.2024 11:17 Ответить
Щодо совєцьких ракет - маю чим Вам заперечити. Їхня електроніка була простою, іноді "дубовою" (примітивною), але надійною. На її виготовлення працювало чимало заводів (в тому числі й в Україні). На одному з таких заводів свого часу працював і я. Тому знаю, про що пишу.
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24.11.2024 20:45 Ответить
Не буду сперечатися. Дійсно радянська електроніка була простою і на її базі робили калькулятори "Електроніка". У мене такий досі є. Я ним горіхи колю.
А надійною була за рахунок подвійного, а іноді і потрійного дублювання. Як результат радянські ракети були значно більші за розмірами ніж американські.
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24.11.2024 21:05 Ответить
Тут погоджуся з Вами.
А ще нагадаю таку штуку. На підприємствах на-кшталт нашого окрім цивільної була й військова прийомка. Приміром, якщо транзистори або мікросхеми точно відповідали вимогам військової прийомки (більш жорстким і точним), їх маркували відповідним чином (наприклад транзистор 2Т3124). Якщо аналогічний транзистор трошки недотягував за критеріями вояк, але цивільну прийомку цілком влаштовував, його маркували трошки інакше - КТ3124. І використовували в електроніці для населення (магнітофони, радіоприймачі, телевізори та ін.).
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24.11.2024 21:22 Ответить
А на расії зараз інакше?
Вони навіть свого смартфону зробити не можуть.
Я вже не кажу про Анально Говно Нєтную "Армату".
А МБР "Сармат" тільки на легковиках і возять.
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24.11.2024 21:30 Ответить
Що наразі на расії діється - гадки не маю. Та й не хочу мати - най би ті орки самі себе пожерли разом з лаптямі, касавароткамі та какошнікамі.
Біда в тому, що у нас в цьому сенсі також "великий кізяк". І справа не стільки в "закатаних в асфальт" ракетах, скільки в неможливості їх серійно виготовляти в принципі (окреме мерсі одному куЧМОві і його наступникам - усім без винятку). Нахіба ті курви луддити знищили промисловість?!
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24.11.2024 21:48 Ответить
Навряд чи це можливо зупинити без серйозних наслідків для виробників. Більшість чіпів використовується не тільки в одній галузі, вони універсальні. І купують їх по документам скажімо для верстата, умовно, а потім на PCBWay друкується власна схема і вони вже йдуть в інше місце. Ніяких погроз, це контрпродуктивно, причому сам виробник справді може не знати, де і ким використовуються його чіпи. Треба домовитись з виробниками про запобіжник в чіпі, щоб він по геодаті як тільки перетинає кордон України просто переставав працювати. Або взагалі розвертав продукцію назад. Ну це загальні нариси, варіантів там безліч. Якщо Ізраїль домовився про подарункові, акційні пейджери для Хезболли, то це реально і можна й тут домовитись.
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24.11.2024 04:02 Ответить
Не так.Все подвійного призначення повинно бути (і є формально)під санкціями.Той же верстат,на якому можна виточити і вал для трактора,і частину для ракети.Той же трактор навіть подвійного призначення,можна землю орати і можна нармати буксирувати.Просто гроші не пазнуть.
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24.11.2024 05:37 Ответить
Якщо у кожний чіп поставити по "запобіжнику", то така продукція вже стане неконкурентноспроможна через високу ціну на неї.
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24.11.2024 08:37 Ответить
А кулі хотіли, цеж світова глобалізація у дії. Безбарєрна глобалізація.
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24.11.2024 04:11 Ответить
"З корейського - тільки метал"

А хто заважає Україні бити по кремлю, де "З українського - тільки метал"?
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24.11.2024 05:16 Ответить
Зєленський.
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24.11.2024 06:50 Ответить
З українського у нас тільки асфальт.
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24.11.2024 08:56 Ответить
Нічого особистого. Просто бізнес
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24.11.2024 06:04 Ответить
ну і як "торговий знак", розробник, зі США чи Європи може проконтролювати розповсюдження "його" продукції, якщо більшість середньотехнологічного виробництва, фабрики, розташована у Китаї, Тайвані...?
цікаво те, що (швидше за все) маркування чипів СВІДОМО не затирається, як це часто робиться навіть на найпримітивніших китайських гаджетах..., мабуть, щоб простіше було "розкидувати лайно на вентилятор" перед вдячним лохторатом, зрадофілами...
бІльшість електронних компонентів ракет - це звичайний набір мікросхем-процесорів, які використовують у приборах, від мультиварки до смартфона, літака.., звісно, у різному виконанні в плані надійності (військове - на порядок якісніше, аніж для від побутового застосування)...
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24.11.2024 07:23 Ответить
Якось бачив епізод в докфільмі про нашу війну.Розповідали про турка,який на ній заробляє .Як?З рашки має замовлення на компоненти електроніки,тож ходить по стамбульських магазинах і купляє різноманітну побутову техніку.Далі висилає замовнику.
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24.11.2024 07:25 Ответить
Колись всі ці компоненти повернуться до них назад прильотами ракет
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24.11.2024 07:56 Ответить
По фото видно що особливо тонкої і просунутої електроніки в ракетах не потрібно. Всі ці статті гра журналістів "гуманітаріїв" з недалеким населенням.
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24.11.2024 08:10 Ответить
Воно то так. Але параша чи корея не здатні виготовити навіть простіші елементи. Якби вони виробляли ракети зі своїх комплектуючих то лампові процесори були б такого розміру що ні одна ракета не могла б полетіти.
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24.11.2024 08:43 Ответить
Ой, ой які "молодці" Америка з європою,нічого особистого, тільки бізнес. Видно долар нічим не пахне, тільки смердить гамном.
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24.11.2024 08:43 Ответить
Хто заважає Україні виготовляти ракети з іноземними комплектуючими. Таке враження що під санкціями Україна, а не Іран та чучхісти на чолі з хом'яком.
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24.11.2024 08:43 Ответить
Не на часі.
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24.11.2024 08:44 Ответить
А що тут дивного...чайну ніхто ні в чому не обмежував....постачальник китайські комунокапіталісти
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24.11.2024 08:46 Ответить
Західні санкції дуже схожі на українські закони ,що те ,що інше- суцільна бутафорія.
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24.11.2024 09:10 Ответить
Тільки безнадійні недоумки сподівалися (завдяки отупляючій пропаганді), що буде якось інакше. Що завжди, в усі часи, буває якось інакше...
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24.11.2024 09:21 Ответить
Кожна мікросхема , має серійний номер в якому зазначено назва, технічні параметри , партія , дата виготовлення, виробник, країна виготовлення. Так виробники відслідковують брак і міняють по гарантії вироби. Використовуючи цю інформацію можна відслідковувати всю логістику постачання товарів подвійного призначення. Але західні партнери не зацікавленні в цьому. Головне гроші. І вони не думають , що зараз ракети летять по Україні , а завтра вони полетять на їх голови. Тим більше ,що росія воює з Вашингтоном ,а не з нами.
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24.11.2024 09:31 Ответить
Та все вони знають куди ідуть їх мікросхеми, до прикладу те що нарили журналісти що NVIDIA знала що кінцевим отримувачем їх АІ чіпів була раша, так само французька компанія яка продає оркам електроніку наведення винищувачів, теж знала що то не казахам іде.

Просто ніхто не отримує штрафи за порушення санкції, а в таких умовах дохід компанії понад усе.

Те саме і Китаю стосується згідно американського законодавства компанії не мають право туди продавати нові АІ чіпи, але натомість всі AMD та NVIDIA більше того відправляє туди прототипи і документацію для їх тестування, тому що так набагато дешевше а штрафів ніяких не буде.
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24.11.2024 10:53 Ответить
Усі заробляють на війнах. Для багатьох ділків та чиновників з Усіх стран та,беззаперечно, України, закінчення цієї війни - кінець суперзбагаченню...На жаль попереду усіх виявилися депутати усіх рівнів, медики, ТЦК та військові менеджери...скоро ср....ти грошима будуть та скуплять усе,що можливо у Києві та за кордоном...Яка ганьба
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24.11.2024 10:01 Ответить
Чуть выше статья где сказано шо росия делает за три месяца боеприпасов больше чем ЕС за год.
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24.11.2024 10:13 Ответить
Ящось не пойняв - а де той саліван із заявою що США забороняють використовувати зброю в якій є комплектуючі з його країни?
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24.11.2024 10:41 Ответить
Салівану занесли лобісти від виробників чіпів щоб він та їх мінфін осліпли щодо порушення санкцій, нажаль така реальність і ми її можемо тільки змінити, якщо будемо постійно медійно розганяти, це питання.
Наприклад знімати якісь ролики на американські соцмережі де показувати що їх компанії в кінцевому етапі вбивають дітей. Наша діаспора слабко працює зараз на підтримку, більшість людей багато працюють та їм недоцього.
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24.11.2024 10:58 Ответить
Інформацію про кожну мікросхему (чіп) від складу виробника до кінцевого споживача (весь ланцюжок постачань, включаючи покупців і продавців, кінцевих бенефіціарів оборудок) мабуть можливо обробляти блокчейн. Обчислювальних ресурсів вистачить. Законодавство відповідне прийняти. Задіяти АI. Витрати - за рахунок спеціально уведеного "податку безпеки"
ЦІна чіпів дещо підвищиться, але корисний ефект точно буде.
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24.11.2024 11:06 Ответить
Санкції? Та ну. Правду казав дєдушка Члєнін - капіталісти куплять в нас мотузку, на якій ми їх повісимо. Сподіваюся, колись ці ракети повернуться на голови тих, хто продав людожерами їх запчастини.
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24.11.2024 11:33 Ответить
Вводити санкції порівняно легко,а відслідковувати всякі санкції дуже дорого,ще й нова команда Трампа планує взагалі прикрити міністерство торгівлі,яке цим займалось.
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24.11.2024 11:56 Ответить
Вы нам твари еще недавно расказывали что они не точные а теперь ой ошиблись, и что вам ******* у власти мешает покупать ракеты у северной кореи ,они долары любят и готовы ради них любимых на все
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24.11.2024 12:15 Ответить
Західні країни дуже занепокоєні такими підозрами.
Тому:
1.перестануть наносити маркування майдан
2.перестануть все виробництво до Інії та Китаю
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24.11.2024 14:17 Ответить
Гроші не пахнуть
Для безбожників з усього світу
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24.11.2024 16:25 Ответить
Посміятися хочете?
Назвіть в лице безбожниками баптистів (мармонів, суботників, єговістів - один дідько). Побачите, якою буде реакція.
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24.11.2024 20:53 Ответить
 
 