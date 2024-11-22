Заявление о присутствии военных КНДР на территории Харьковской области не соответствует действительности, - ОТГ "Харьков"

Оперативная-тактическая группировка "Харьков" опровергла присутствие северокорейских военнослужащих, воюющих на стороне армии РФ, на Харьковском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ОТГ "Харьков", передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что заявление о присутствии военнослужащих КНДР на территории Харьковской области не соответствует действительности. Лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТГ "Харьков" и комментировало оперативную обстановку вне своей компетенции", - говорится в сообщении.

В ОТГ добавили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

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Напомним, 22 ноября командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак сообщил, что бойцов КНДР, которые воюют на стороне РФ, заметили на Харьковском направлении фронта.