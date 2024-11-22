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Новости Война
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Заявление о присутствии военных КНДР на территории Харьковской области не соответствует действительности, - ОТГ "Харьков"

Оперативная-тактическая группировка "Харьков" опровергла присутствие северокорейских военнослужащих, воюющих на стороне армии РФ, на Харьковском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ОТГ "Харьков", передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что заявление о присутствии военнослужащих КНДР на территории Харьковской области не соответствует действительности. Лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТГ "Харьков" и комментировало оперативную обстановку вне своей компетенции", - говорится в сообщении.

В ОТГ добавили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

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Напомним, 22 ноября командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак сообщил, что бойцов КНДР, которые воюют на стороне РФ, заметили на Харьковском направлении фронта.

Військові з КНДР на Харківському напрямку: ОТУ Харків спростувало

Автор: 

КНДР (1190) боевые действия (3967) Харьковская область (727)


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Топ комментарии
+3
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22.11.2024 22:20
+2
про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" 22 листопада розповів командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак.
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22.11.2024 22:34
+2
Ну да, "спикеру", который сидит где-то далеко от фронта оно виднее...
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22.11.2024 22:35
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запустили фейк щоб всі боялися і уважали
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22.11.2024 22:16 Ответить
Фантоми? -- вже ж бачили
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22.11.2024 22:18 Ответить
Значить ''Суспільне'' бреше. Це вони таку дезу прогнали.
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22.11.2024 22:20 Ответить
про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" 22 листопада розповів командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак.
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22.11.2024 22:34 Ответить
Так хто тоді бреше? В день цю новину опублікували на Цензорі посилаючись на ''Суспільне''
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22.11.2024 22:46 Ответить
Не знаю хто бреше, але це не якесь "анонімне джерело" повідомило, а реальна людина.
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22.11.2024 22:55 Ответить
Ну тут же пишуть: ..Особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним спікером ОТУ "Харків" і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції"...
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22.11.2024 23:27 Ответить
Повбивали
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22.11.2024 22:20 Ответить
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22.11.2024 22:27 Ответить
Ну да, "спикеру", который сидит где-то далеко от фронта оно виднее...
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22.11.2024 22:35 Ответить
А де хоча б один вбитий чи потрапивший у полон у Курській області, якщо їх там тисячи й вони беруть участь у бойових діях? Вправа для мозку...
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23.11.2024 10:08 Ответить
 
 