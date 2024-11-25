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Потери ВСУ на Курщине по сравнению с потерями россиян сейчас один к шести, один к семи, - Баргилевич

Генштаб про втрати ворога та ЗСУ у Курській області

Войска РФ несут значительные потери в боях в российской Курской области, где Силы обороны Украины проводят операцию. Соотношение потерь Украины и РФ достигает примерно один к семи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

"Со счетом один к шести, один к семи, больше потерь у противника. Это колоссальные потери", - заявил Баргилевич.

Напомним, Баргилевич также сообщил, что северокорейские солдаты участвуют в боях против украинских военных под видом коренного населения Дальнего Востока, с соответствующими документами.

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Автор: 

армия РФ (19123) ликвидация (3507) потери (4378) ВСУ (6564) Баргилевич Анатолий (14)


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Топ комментарии
+13
Політтехнологи ЗЕ придумали.
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25.11.2024 08:30
+9
Тільки ваших родичів там немає. Чорти ***@ні.
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25.11.2024 08:32
+7
Скотиняка баргилевіч, гинуть найкращі українці на відміну від свинособак ...
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25.11.2024 08:46
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Донбас! - Донбас забув! -- Курахове дожимають
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25.11.2024 08:17 Ответить
а у тебе де логіка? наші втрати мають бути більшими?
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25.11.2024 08:50 Ответить
в нападі ерефії і її війні нема нічого від логіки
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25.11.2024 09:49 Ответить
Неправда. Напад був цілком логічним підсумком політики путлера. Його неминучість прогнозували за роки.
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25.11.2024 09:54 Ответить
напад - так. але стою на своєму - не бачу логіки у цій війні. путлер забаранив купу челюстей і українців вбиває. не досягнувши нічого.
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25.11.2024 09:57 Ответить
Це чудово ..но звідти все одно треба буде відходити...недарма Залужний був категорично проти цієї авантюри
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25.11.2024 08:22 Ответить
І знову ця цифра, один до семи. Якась сакральна цифра. Звідки вони її беруть?
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25.11.2024 08:28 Ответить
Політтехнологи ЗЕ придумали.
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25.11.2024 08:30 Ответить
Тільки ваших родичів там немає. Чорти ***@ні.
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25.11.2024 08:32 Ответить
Скотиняка баргилевіч, гинуть найкращі українці на відміну від свинособак ...
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25.11.2024 08:46 Ответить
Чи головний ментяра разом із своїм кодлом,яке не навчені воювати арештували зелену с¥ку і камишіна за саботаж???
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25.11.2024 08:53 Ответить
Якого дідька взагалі туди полізли? Хрінпіду перемог загортіло щоб підняти свій рейтинг! ***** зелена!
Зєлю геть!
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25.11.2024 08:58 Ответить
Чергова локшина...
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25.11.2024 09:05 Ответить
Нам від цього має бути легше, чи що? Якого біса ви полізли на ту срану курщину, замість того, щоб тримати фронт на Донбасі, де кацапи кожен день просуваються? Що би що, імбецили ви дебільні? Рейтинг Гундосому недомірку підняти?
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25.11.2024 09:13 Ответить
На мій погляд, імбіцили не розуміють, що кількільсть орків (разом із технікою) задіяна на витісненні ЗСУ з Курської області була би задіяна для наступу на Донбасі і на Харків.
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25.11.2024 10:46 Ответить
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25.11.2024 11:25 Ответить
В кого не плюнь, обов'язково попадеш в "стратега" та "експерта" з мухосранська під VPN.
Вести із тролями діалог безглуздо. Та їм це й не потрібне. Вони вже пристосувалися розводити срач на форумі ведучи "дискусії" під різними ніками в режимі "тихо сам із собою" ...
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25.11.2024 11:43 Ответить
Брехло. Напевно не порахували тих, хто пропав без вісті. Поки не буде протидії КАБам втрати будуть приблизно однакові
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25.11.2024 09:19 Ответить
А чому вони повинні бути приблизно однакові, якщо немає протидії КАБам?
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25.11.2024 09:31 Ответить
Втрати ВСУ це чиїсь батьки, сини, але точно не олігархів, бандитів і багатих українців.
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25.11.2024 09:29 Ответить
Вони легко можуть собі це дозволити.
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25.11.2024 10:23 Ответить
"Ти де гроші береш? - У тумбочці. - А звідки вони там? - Дружина кладе. - А в неї звідки? - Я даю. - Ну а ти де їх береш? - У тумбочці ..."
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25.11.2024 12:57 Ответить
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25.11.2024 13:04 Ответить
Всі, хто колись робив ставку на те, що у росії щось там закінчиться, програли.
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25.11.2024 15:22 Ответить
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25.11.2024 19:52 Ответить
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25.11.2024 11:46 Ответить
 
 