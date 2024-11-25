Потери ВСУ на Курщине по сравнению с потерями россиян сейчас один к шести, один к семи, - Баргилевич

Войска РФ несут значительные потери в боях в российской Курской области, где Силы обороны Украины проводят операцию. Соотношение потерь Украины и РФ достигает примерно один к семи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

"Со счетом один к шести, один к семи, больше потерь у противника. Это колоссальные потери", - заявил Баргилевич.

Напомним, Баргилевич также сообщил, что северокорейские солдаты участвуют в боях против украинских военных под видом коренного населения Дальнего Востока, с соответствующими документами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Торецке военные РФ цинично расстреляли гражданских, - прокуратура