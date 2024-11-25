Потери ВСУ на Курщине по сравнению с потерями россиян сейчас один к шести, один к семи, - Баргилевич
Войска РФ несут значительные потери в боях в российской Курской области, где Силы обороны Украины проводят операцию. Соотношение потерь Украины и РФ достигает примерно один к семи.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.
"Со счетом один к шести, один к семи, больше потерь у противника. Это колоссальные потери", - заявил Баргилевич.
Напомним, Баргилевич также сообщил, что северокорейские солдаты участвуют в боях против украинских военных под видом коренного населения Дальнего Востока, с соответствующими документами.
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Зєлю геть!
Вести із тролями діалог безглуздо. Та їм це й не потрібне. Вони вже пристосувалися розводити срач на форумі ведучи "дискусії" під різними ніками в режимі "тихо сам із собою" ...