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В Торецке военные РФ цинично расстреляли гражданских, - прокуратура

Торецьк

В Торецке военные РФ убили двух и ранили одного гражданского.

Об этом сообщил Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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По данным следствия, 21 ноября 2024 года, в 18:00, представители армии государства-агрессора в очередной раз цинично нарушили нормы международного гуманитарного права. Военнослужащие рф вошли в одну из квартир в жилом квартале г. Торецк, где находились трое гражданских. Оккупанты умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате чего двое местных жительниц погибли на месте. Мужчина, который находился рядом с ними, получил ранения, переломы плеча и ключицы.

Сейчас пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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Проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного события", - говорится в сообщении.

Донецька обласна прокуратура про розстріл росіянами цивільних у Торецьку

Автор: 

армия РФ (19123) прокуратура (5008) Торецк (438) военные преступления (1430)


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Топ комментарии
+17
Почекуни дочекались..
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24.11.2024 16:03
+8
І МУС у Гаазі не видаст ордерів на арешт ні плешивого старпера кпбаєвп - ху..ла ні членів ГосДупи, ні МО, ні компндувачив та командирів окупаційной свори, а ООН з антохою ********* ні як на це не відриагує.
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24.11.2024 16:06
+8
Ніц не зрозумів.
Де знаходиться "житловий квартал"? У якійсь "сірій зоні", яка переходить з рук в руки?
Куди поділися військовослужбовці рф після порушення норм МГП?
Де знаходиться поранений і хто надає йому кваліфіковану медичну допомогу?
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24.11.2024 16:20
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Почекуни дочекались..
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24.11.2024 16:03 Ответить
asswipe, poor old sick people have nowhere to go, why should they leave their land??!?!
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24.11.2024 21:07 Ответить
Як це ні *** не могли зробити? Там евакуація 2 місяця тривала. Нехай хряпають жменям свій руський мир та й не скиглять.
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25.11.2024 10:47 Ответить
І МУС у Гаазі не видаст ордерів на арешт ні плешивого старпера кпбаєвп - ху..ла ні членів ГосДупи, ні МО, ні компндувачив та командирів окупаційной свори, а ООН з антохою ********* ні як на це не відриагує.
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24.11.2024 16:06 Ответить
Вже є ордер на арешт *****.
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24.11.2024 18:12 Ответить
Ееее, шановний, то ж не той ордер.
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24.11.2024 20:46 Ответить
Нащадки вертухаєв і як говорять яке ху...ло такі і ху...лісти
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24.11.2024 16:17 Ответить
Ніц не зрозумів.
Де знаходиться "житловий квартал"? У якійсь "сірій зоні", яка переходить з рук в руки?
Куди поділися військовослужбовці рф після порушення норм МГП?
Де знаходиться поранений і хто надає йому кваліфіковану медичну допомогу?
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24.11.2024 16:20 Ответить
Розшукові дії для встановлення осіб. Лише мені одному здається, що це якийсь абсурд?
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24.11.2024 16:27 Ответить
Стісняюсь спитать: а хто здійснює розшукові дії у зоні бойових дій?
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24.11.2024 19:13 Ответить
Так написано в статті. Під наглядом прокуратури. Одні проводять слідчі дії, інші наглядають. Всі при роботі.
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24.11.2024 20:09 Ответить
Папа римский и любители рузгого мира одобряют? Или как так Трюдо визжал чтобы Украине не давали противопехотных мин а то они не гуманно убивают орков. А то что орки делают ворвавшись в украинские города ето гуманно? Каждую тварь которая ставит Украине палки в колеса или держит за руки нужно мордой тыкнуть в каждый труп и привлекать за соучастие в преступлении
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24.11.2024 16:44 Ответить
Так почніть з ОП. Чи не дєрьмаківські "менеджери" палки у колеса вставляють? Чи не на їхній совісті десятки тисяч загиблих українців з 22-го року? А корупційні зашквари від партії синьо-зелених слуг невідомо чийого народу?
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24.11.2024 17:15 Ответить
 
 