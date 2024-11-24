В Торецке военные РФ цинично расстреляли гражданских, - прокуратура
В Торецке военные РФ убили двух и ранили одного гражданского.
Об этом сообщил Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"При процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 21 ноября 2024 года, в 18:00, представители армии государства-агрессора в очередной раз цинично нарушили нормы международного гуманитарного права. Военнослужащие рф вошли в одну из квартир в жилом квартале г. Торецк, где находились трое гражданских. Оккупанты умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате чего двое местных жительниц погибли на месте. Мужчина, который находился рядом с ними, получил ранения, переломы плеча и ключицы.
Сейчас пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного события", - говорится в сообщении.
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