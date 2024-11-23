Россияне продвинулись в Торецке и еще около 4 населенных пунктов Донетчины, - DeepState. КАРТА

Россияне имеют продвижение вблизи пяти населенных пунктов на Кураховском направлении Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState

"Враг продвинулся возле Большой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке", - говорится в сообщении.









Враг проводит штурмовые действия на Большую Новоселку и Раздольное

Аналитики проекта также сообщили о сложной ситуации вблизи Великой Новоселки. Только 22 ноября враг штурмовал несколькими колоннами. Одна из не менее 5 ВВТ на саму Новоселку, еще 2 ВВТ в посадках южнее Раздольного, не менее 6 ВВТ залетели в Раздольное, сбросив ублюдков в селе. На квадроциклах и легковой технике враг двигался по трассе из Шахтерского. Из Золотой Нивы колонна из нескольких ВВТ во главе с танком высадила десант в 3 км восточнее ангаров возле Большой Новоселки.

"К сожалению, оборона оказалась не очень надежной, противник это почувствовал сразу, сумев относительно быстро привлечь резервы, которые ожидалось, что будут применены для штурмов в сторону Разлива", - отмечают аналитики проекта.