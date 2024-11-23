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Россияне продвинулись в Торецке и еще около 4 населенных пунктов Донетчины, - DeepState. КАРТА

Россияне имеют продвижение вблизи пяти населенных пунктов на Кураховском направлении Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState

"Враг продвинулся возле Большой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке", - говорится в сообщении.


Карта просуввання ворога

Карта просуввання ворога

Враг проводит штурмовые действия на Большую Новоселку и Раздольное

Аналитики проекта также сообщили о сложной ситуации вблизи Великой Новоселки. Только 22 ноября враг штурмовал несколькими колоннами. Одна из не менее 5 ВВТ на саму Новоселку, еще 2 ВВТ в посадках южнее Раздольного, не менее 6 ВВТ залетели в Раздольное, сбросив ублюдков в селе. На квадроциклах и легковой технике враг двигался по трассе из Шахтерского. Из Золотой Нивы колонна из нескольких ВВТ во главе с танком высадила десант в 3 км восточнее ангаров возле Большой Новоселки.

Карта просуввання ворога

"К сожалению, оборона оказалась не очень надежной, противник это почувствовал сразу, сумев относительно быстро привлечь резервы, которые ожидалось, что будут применены для штурмов в сторону Разлива", - отмечают аналитики проекта.

Автор: 

боевые действия (3967) Торецк (434) Новоселовка (57) Раздольное (7) Максимовка (2) Пустынка (3)


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Топ комментарии
+11
Це смішно. Дали можливость всім красти,дали зарплати всім сіловікам,раді,суддям,офісу,а тим,хто воюе не дали. Це жахлива краіна.Путім правільно зробив,засипав грошима.
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23.11.2024 08:20
+8
Таке враження що Донбас свідомо здають і саме тому були звільнене під час війни все вище військове керівництво держави і зірвана мобілізація і чи доцільна курська операція коли фронт на Донбасі не стабілізований ,чому не завдаются удари по логістиці ворога в лднр адже там казарми і склади ворога і перебувають сотні тисяч рашистів, хтось граєтся там "наши люди" там ворог,перестаньте займатись піаром під час війни.
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23.11.2024 07:43
+8
Навіщо платити, якщо можна просто бусиком під'їхати під АТБ або школу і безкоштовно забрати пацієнта. Зрозуміло, того хто не відкупиться або до цього не відкупився
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23.11.2024 07:46
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"Красная плесень". Кто от 40 лет, тот помнит ту группу. Тут вот на карте она. Расползается
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23.11.2024 07:27 Ответить
при Залужном такого не було
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23.11.2024 07:35 Ответить
Це тому,що "План стійкості" ще не готовий...
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23.11.2024 07:36 Ответить
Як би платили воякам по 200 тисячч,ми би вже перемогли.Все одно ти гроши завжди повернулисяб в єкономіку. Чому така мізерна ціна перемоги,а ми іі не робимо?Чому шкуодуемо гроши?
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23.11.2024 07:41 Ответить
а піар в 1000 грн от піаніста
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23.11.2024 07:43 Ответить
Навіщо платити, якщо можна просто бусиком під'їхати під АТБ або школу і безкоштовно забрати пацієнта. Зрозуміло, того хто не відкупиться або до цього не відкупився
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23.11.2024 07:46 Ответить
Це смішно. Дали можливость всім красти,дали зарплати всім сіловікам,раді,суддям,офісу,а тим,хто воюе не дали. Це жахлива краіна.Путім правільно зробив,засипав грошима.
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23.11.2024 08:20 Ответить
Тому що гроші потрібні зеленим покидьками та їх клікі - дивани набивати.
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23.11.2024 12:38 Ответить
Таке враження що Донбас свідомо здають і саме тому були звільнене під час війни все вище військове керівництво держави і зірвана мобілізація і чи доцільна курська операція коли фронт на Донбасі не стабілізований ,чому не завдаются удари по логістиці ворога в лднр адже там казарми і склади ворога і перебувають сотні тисяч рашистів, хтось граєтся там "наши люди" там ворог,перестаньте займатись піаром під час війни.
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23.11.2024 07:43 Ответить
Це не враження, схоже, є договорняк про закінчення війни. Здати Донбас. Але ***** зелень наїбе, як завжди.
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23.11.2024 12:42 Ответить
Куди відходимо? - кацапи наидуть скрізь
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23.11.2024 07:56 Ответить
Усе в Божих руках, треба каяться в гріхах та просити захисту
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23.11.2024 09:37 Ответить
Все згідно османського плану у виконанні ЗЄ-д'єрмаків
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23.11.2024 10:02 Ответить
Просирського під трибунал!!!! Поверніть терміново Залужного!!!! Зелених покидьків на стовпи!!!
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23.11.2024 11:49 Ответить
Ну і що, так зебіли 73%? Зато в нас є підписані десятки "безпекових угод", "план миру", "план потужності" і "план стійкості" і якщо щось буде зовсім погано, то в цих планах вже записано, що винні у всьому США, а Володя Боневтік спокійно сяде чи в літак, чи в авто і поїде собі в Італію у свій будинок, а звідки до Ізраїлю. Його праві і ліві руки вже звалили, наприклад Шифіри поїхали до ЄС, ханумак і абдристович до США і здається вже драпанув арахамія, який народився в місті сочі. Всі, як один українці і вмерли б на полі бою, але українську землю, але б її не віддали. Жарт, бо вони її віддають і навіть ще і під час війни продають.
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23.11.2024 10:27 Ответить
Так, Арахнідія не повернувся з США.
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23.11.2024 12:43 Ответить
Дивлячись на карту, то виходить, що буде котел
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23.11.2024 13:14 Ответить
--Та -НІ 111 Це наші заманюють у "мишоловку !? Дуже цікаво : саме за яким ПЛАНОМ--ПОБЄДИ...чи вже СТІЙКОСТІ ??
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23.11.2024 14:37 Ответить
А якщо серйозно: що залишається нашим воїнам. коли наші зброярі( махінатори--срулі)
за ширмою власного виробництва озброєння--розпатрошують мільярди Світ. гумдопомоги. а натомість ( тим часом) власно-спечені міни Д-120--напічкують половою і ніяка гайка НЕ бере цих ЗЕлено-повзучих зайд шкідників-саботажників із підворотні кремля...На звороті ПЛАН-ПОБЄДИ ! У них інший-- ПЛАН НИЩІВНОЇ КАПІТУЛЯЦІЇ ! )
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23.11.2024 15:55 Ответить
Ужасно , это все не возможно будет вернуть. Почему выводов не делает командование, тактику. Орду можно ракетами поливать, есть же ракеты самолеты
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23.11.2024 17:39 Ответить
невозможно
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23.11.2024 22:49 Ответить
СИРський МОЛОДЕЦЬ територію здає,тому його ніхто і не знімає.
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23.11.2024 21:02 Ответить
Слава великому стратегу Зе и кремлёвском у генералу просирському!!!! Терміново поверніть Залужного і віддайте під трибунал сирка!!!
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23.11.2024 22:54 Ответить
 
 