У Торецьку військові РФ цинічно розстріляли цивільних, - прокуратура

У Торецьку військові РФ вбили двох та поранили одного цивільного.

Про це повідомив Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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За даними слідства, 21 листопада 2024 року, о 18:00, представники армії держави-агресора вкотре цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права. Військовослужбовці рф увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі м. Торецьк, де перебувало троє цивільних. Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який був поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці.

Наразі постраждалому надається кваліфікована медична допомога.

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Проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної події", - йдеться у повідомленні.