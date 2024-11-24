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У Торецьку військові РФ цинічно розстріляли цивільних, - прокуратура

Торецьк

У Торецьку військові РФ вбили двох та поранили одного цивільного.

Про це повідомив Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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За даними слідства, 21 листопада 2024 року, о 18:00, представники армії держави-агресора вкотре цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права. Військовослужбовці рф увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі м. Торецьк, де перебувало троє цивільних. Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який був поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці.

Наразі постраждалому надається кваліфікована медична допомога.

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Проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної події", - йдеться у повідомленні.

Донецька обласна прокуратура про розстріл росіянами цивільних у Торецьку

Автор: 

армія рф (17337) прокуратура (3675) Торецьк (457) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+17
Почекуни дочекались..
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24.11.2024 16:03
+8
І МУС у Гаазі не видаст ордерів на арешт ні плешивого старпера кпбаєвп - ху..ла ні членів ГосДупи, ні МО, ні компндувачив та командирів окупаційной свори, а ООН з антохою ********* ні як на це не відриагує.
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24.11.2024 16:06
+8
Ніц не зрозумів.
Де знаходиться "житловий квартал"? У якійсь "сірій зоні", яка переходить з рук в руки?
Куди поділися військовослужбовці рф після порушення норм МГП?
Де знаходиться поранений і хто надає йому кваліфіковану медичну допомогу?
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24.11.2024 16:20
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24.11.2024 16:03 Відповісти
asswipe, poor old sick people have nowhere to go, why should they leave their land??!?!
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24.11.2024 21:07 Відповісти
Як це ні *** не могли зробити? Там евакуація 2 місяця тривала. Нехай хряпають жменям свій руський мир та й не скиглять.
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25.11.2024 10:47 Відповісти
І МУС у Гаазі не видаст ордерів на арешт ні плешивого старпера кпбаєвп - ху..ла ні членів ГосДупи, ні МО, ні компндувачив та командирів окупаційной свори, а ООН з антохою ********* ні як на це не відриагує.
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24.11.2024 16:06 Відповісти
Вже є ордер на арешт *****.
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24.11.2024 18:12 Відповісти
Ееее, шановний, то ж не той ордер.
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24.11.2024 20:46 Відповісти
Нащадки вертухаєв і як говорять яке ху...ло такі і ху...лісти
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24.11.2024 16:17 Відповісти
Ніц не зрозумів.
Де знаходиться "житловий квартал"? У якійсь "сірій зоні", яка переходить з рук в руки?
Куди поділися військовослужбовці рф після порушення норм МГП?
Де знаходиться поранений і хто надає йому кваліфіковану медичну допомогу?
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24.11.2024 16:20 Відповісти
Розшукові дії для встановлення осіб. Лише мені одному здається, що це якийсь абсурд?
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24.11.2024 16:27 Відповісти
Стісняюсь спитать: а хто здійснює розшукові дії у зоні бойових дій?
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24.11.2024 19:13 Відповісти
Так написано в статті. Під наглядом прокуратури. Одні проводять слідчі дії, інші наглядають. Всі при роботі.
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24.11.2024 20:09 Відповісти
Папа римский и любители рузгого мира одобряют? Или как так Трюдо визжал чтобы Украине не давали противопехотных мин а то они не гуманно убивают орков. А то что орки делают ворвавшись в украинские города ето гуманно? Каждую тварь которая ставит Украине палки в колеса или держит за руки нужно мордой тыкнуть в каждый труп и привлекать за соучастие в преступлении
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24.11.2024 16:44 Відповісти
Так почніть з ОП. Чи не дєрьмаківські "менеджери" палки у колеса вставляють? Чи не на їхній совісті десятки тисяч загиблих українців з 22-го року? А корупційні зашквари від партії синьо-зелених слуг невідомо чийого народу?
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24.11.2024 17:15 Відповісти
 
 