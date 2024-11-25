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Новини Війна
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Ворог намагався прорвати оборону на Запорізькому напрямку, ЗСУ завдали превентивних ударів, - Баргилевич

ЗСУ завдали превентивних ударів по окупантах на Запорізькому напрямку

Сили оборони України зірвали спробу російських загарбників здійснити прорив на Запорізькому напрямку.

Про це в інтерв'ю для телемарафону розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, інформує Цензор.НЕТ.

Баргилевич розповів, що противник намагався прорвати оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку. Українські захисники завдали превентивних ударів по підрозділах окупантів, зірвавши їхні плани.

"Ми знали про наміри противника, тому завдали превентивних ударів по наземних підрозділах противника, завдяки чому їм не вдалось досягти свої мети", - розповів начальник Генштабу.

Також Баргилевич прокоментував складну ситуацію, яка склалась навколо міста Курахове Донецької області, де зараз точаться запеклі бої. Військовий заявив, що шанс на втримання міста ще є.

"Шанс завжди є, і ми будемо тримати його стільки, скільки зможемо", - додав він.

Раніше видання The Economist писало, що ЗСУ готуються до відбиття російського наступу на Запоріжжя, водночас деякі українські командири вважають, що РФ не має достатньо сил для великої атаки на цьому напрямку.

Читайте також: Всі атаки ворога на Куп’янськ були відбиті, наразі загрози місту немає, - начальник Генштабу Баргилевич

Автор: 

армія рф (17337) Запорізька область (3598) ЗСУ (7540) Баргилевич Анатолій (15)


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Топ коментарі
+6
Від новини про майже добудовані укріплення та готовності до вже спроби прориву пройшло 3 години.... Хреново і чесно кажучи страшно 😿😿😿
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25.11.2024 00:17
+6
Лізуть й лізуть рашисти!!! Скільки там дегенератів-нелюдей ще..... кончені виродки.
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25.11.2024 00:48
+4
Чим відбили, бракованими мінами чи мільйони дронів? Чому про це мовчиш "начальник"?
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25.11.2024 01:18
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Від новини про майже добудовані укріплення та готовності до вже спроби прориву пройшло 3 години.... Хреново і чесно кажучи страшно 😿😿😿
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25.11.2024 00:17 Відповісти
Лізуть й лізуть рашисти!!! Скільки там дегенератів-нелюдей ще..... кончені виродки.
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25.11.2024 00:48 Відповісти
Фамілія одна вже засада
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25.11.2024 01:17 Відповісти
В козацьких реєстрах давно...Тобі кацапські милозвучніші, напевно
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25.11.2024 09:39 Відповісти
Чим відбили, бракованими мінами чи мільйони дронів? Чому про це мовчиш "начальник"?
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25.11.2024 01:18 Відповісти
Кацапи є кацапи, вони команди ще кращих до себе збирають))))
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25.11.2024 01:19 Відповісти
Не впевнений, що коментування поточної ситуації на фронті входить в обовʼязки начальника Генштабу. Хоча при теперішньому Верховному головнокомандувачу, не буду здивований сольному виконанню 18 сонету Моцарта без використання рук.
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25.11.2024 03:00 Відповісти
ну звісно! до Запоріжжя оркі наближаються давно і останній рік хоч і повільно, але впевно. а до вчорашнього дня зєлупа сиділо і думало потужно: "цікаво, а куди москалі попруть далі? а! вони вже під Запоріжжям! то може укріплення побудувати? а може не встигнем?"
бездарний неук і зрадник!
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25.11.2024 14:42 Відповісти
стрельнули 2 рази несправними мінами
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25.11.2024 21:25 Відповісти
Біля Великої Новосілки робили позиції,посадки вирізали,копали іт.д. там вже пдри, там нема кому воювати і нема чим,одні діди,половину відправили в піхоту,половина в сзч свалила,саботаж, диверсія і довбойоби
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26.11.2024 01:15 Відповісти
То це вже "можливий наступ " чи ще ні?((
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26.11.2024 12:52 Відповісти
 
 