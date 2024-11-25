Ворог намагався прорвати оборону на Запорізькому напрямку, ЗСУ завдали превентивних ударів, - Баргилевич

Сили оборони України зірвали спробу російських загарбників здійснити прорив на Запорізькому напрямку.

Про це в інтерв'ю для телемарафону розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, інформує Цензор.НЕТ.

Баргилевич розповів, що противник намагався прорвати оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку. Українські захисники завдали превентивних ударів по підрозділах окупантів, зірвавши їхні плани.

"Ми знали про наміри противника, тому завдали превентивних ударів по наземних підрозділах противника, завдяки чому їм не вдалось досягти свої мети", - розповів начальник Генштабу.

Також Баргилевич прокоментував складну ситуацію, яка склалась навколо міста Курахове Донецької області, де зараз точаться запеклі бої. Військовий заявив, що шанс на втримання міста ще є.

"Шанс завжди є, і ми будемо тримати його стільки, скільки зможемо", - додав він.

Раніше видання The Economist писало, що ЗСУ готуються до відбиття російського наступу на Запоріжжя, водночас деякі українські командири вважають, що РФ не має достатньо сил для великої атаки на цьому напрямку.

Читайте також: Всі атаки ворога на Куп’янськ були відбиті, наразі загрози місту немає, - начальник Генштабу Баргилевич