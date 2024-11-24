Всі атаки ворога на Куп’янськ були відбиті, наразі загрози місту немає, - начальник Генштабу Баргилевич
Сили оборони України відбили всі атаки російських загарбників на Куп'янськ Харківської області. Наразі загрози для міста немає.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Всі атаки на Куп'янськ були відбиті, противник був знищений. На цей час загрози Куп'янську як місту немає", - сказав Баргилевич.
Він зазначив, що надалі будуть вжиті всі відповідні заходи для того, щоб посилити угруповання військ ЗСУ та наростити його.
"Куп'янськ надійно обороняється підрозділами, які знаходяться там",- додав начальник Генштабу.
Раніше повідомлялося, що армія РФ скористалася густим туманом та намагалась заскочити у лівобережну частину Куп’янська. Проте як тільки ворога вдалося виявити, його знищили.
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