УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7809 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 189 2

Всі атаки ворога на Куп’янськ були відбиті, наразі загрози місту немає, - начальник Генштабу Баргилевич

Баргилевич про ситуацію поблизу Куп’янська

Сили оборони України відбили всі атаки російських загарбників на Куп'янськ Харківської області. Наразі загрози для міста немає.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Всі атаки на Куп'янськ були відбиті, противник був знищений. На цей час загрози Куп'янську як місту немає", - сказав Баргилевич.

Він зазначив, що надалі будуть вжиті всі відповідні заходи для того, щоб посилити угруповання військ ЗСУ та наростити його.

"Куп'янськ надійно обороняється підрозділами, які знаходяться там",- додав начальник Генштабу.

Раніше повідомлялося, що армія РФ скористалася густим туманом та намагалась заскочити у лівобережну частину Куп’янська. Проте як тільки ворога вдалося виявити, його знищили.

Читайте також: Ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною, російським окупантам поставили завдання вийти на Куп’янськ-Вузловий до Нового року, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

Автор: 

Харківська область (780) Куп’янськ (754)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо у Куп'янськ можно отак вільно заїхати на БТРах - то там явно є загрози
показати весь коментар
24.11.2024 22:19 Відповісти
Якшо вже по махєрону сказав - ну, то, мабуть, так воно і є
показати весь коментар
24.11.2024 22:43 Відповісти
 
 