Ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною, російським окупантам поставили завдання вийти на Куп’янськ-Вузловий до Нового року, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

Ворогу ставили завдання до 1 листопада вийти на Куп’янськ-Вузловий і оволодіти лівобережною Куп’янщиною. Але завдяки жорстокому супротиву Сил оборони України загарбники завдання не виконали. Проте у росіян поки що залишаються можливості і резерви, щоб намагатися виконати завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафоні заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"За тиждень, який зараз завершується, противник не мав жодних суттєвих чи значних суттєвих успіхів на полі бою. Хоча при цьому щоденно зазнає дуже серйозних втрат, зокрема в живій силі. Зараз, коли впало листя, ми можемо побачити, що лісопосадки, які є основними логістичними шляхами противника, по яких він намагається маневрувати, буквально всіяні тілами вбитих окупантів", - повідомив Федоренко.

Але поки що у ворога все ще є сили та резерви, щоб намагатися виконати поставлене завдання.

"До Нового року - наступний термін, який їм визначили генерали російських окупаційних військ, вийти на Куп’янськ-Вузловий", - зазначив військовослужбовець.

Федоренко також висловив впевненість, що плани ворога знов будуть зруйновані українськими захисниками.

Раніше військові повідомляли, що Росія готує активізацію наступу на Харківщині до новорічних свят.

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