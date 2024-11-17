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Новини Війна
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Росіяни мали до 1 листопада захопити Куп’янськ-Вузловий, але провалили це завдання. Очікуємо, що росіяни активізують штурми на Харківщині, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

Росіянам дали наказ захопити Куп’янськ-Вузловий під Новий рік

Росія готує активізацію наступу на Харківщині до новорічних свят. Спочатку росіяни мали завдання до 1 листопада захопити Куп'янськ-Вузловий, проте захопити лівобережжя Куп'янщини росіянам досі не вдалося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко

Він  запевнив, що Сили оборони зможуть тримати динаміку та ініціативу на своєму боці Також він уточнив, що на відтинку в районі Глибокого росіяни підтримують інтенсивність вище середньої та намагаються поетапно нарощувати свої спроможності щодо штурмових дій.

 "Які, на поточний момент, є успіхи у ворога на полі бою? По суті, вони відсутні - Силам оборони вдається більш ніж ефективно та якісно і своєчасно виявляти сили ворога і, попри погодні умови, в яких БпЛА так чи інакше знижують свою ефективність, бити ворога достатньо далеко від наших вогневих позицій", - зазначив Федоренко.

Куп'янський напрямок наразі лишається край складним.

"До 1 листопада противник не зміг виконати це завдання. Відповідно, в таких випадках російські генерали намагаються залучити якомога більше найдешевшого ресурсу, який є в окупаційних військах - це жива сила. Насмикати з різних відтинків, сформувати звідні штурмові групи та відправляти їх для досягнення результату. За тиждень, що минає, противнику не вдалося досягти суттєвих тактичних результатів", - наголосив Федоренко.

Раніше військові повідомили, що на Харківщині ворог намагається у найкоротший термін зайняти плацдарм на лівобережній Куп’янщині та вийти на Куп'янськ-Вузловий.

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Харківщина (6054) бойові дії (3675)


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Та які там успіхі? Одні поразки у росіян.
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17.11.2024 14:52 Відповісти
Повага пану Федоренко. До землі. Проте, є зауваження. Ініціатива й досі у ворога. Ми їм не диктуємо наші умови на полі бою, а лише тушимо пожежі, які виникають постійно. Згадати лише прорив у Куп'янськ по ..... асфальту. Не по зеленці чи посадками. А так як на параді з "вєтєрком". Було ж це на Чонгарі.
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17.11.2024 17:00 Відповісти
 
 