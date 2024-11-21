Ситуация на Купянском направлении остается сложной, российским оккупантам поставили задачу выйти на Купянск-Узловой к Новому году, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

Врагу ставили задачу до 1 ноября выйти на Купянск-Узловой и овладеть левобережной Купянщиной. Но благодаря жестокому сопротивлению Сил обороны Украины захватчики задачу не выполнили. Однако у россиян пока остаются возможности и резервы, чтобы пытаться выполнить задачу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"За неделю, которая сейчас завершается, противник не имел никаких существенных или значительных существенных успехов на поле боя. Хотя при этом ежедневно несет очень серьезные потери, в частности в живой силе. Сейчас, когда упали листья, мы можем увидеть, что лесопосадки, которые являются основными логистическими путями противника, по которым он пытается маневрировать, буквально усеяны телами убитых оккупантов", - сообщил Федоренко.

Но пока что у врага все еще есть силы и резервы, чтобы пытаться выполнить поставленную задачу.

"До Нового года - следующий срок, который им определили генералы российских оккупационных войск, выйти на Купянск-Узловой", - отметил военнослужащий.

Федоренко также выразил уверенность, что планы врага вновь будут разрушены украинскими защитниками.

Ранее военные сообщали, что Россия готовит активизацию наступления на Харьковщине к новогодним праздникам.

Также читайте: Оккупанты увеличили количество авиаударов на Харьковщине, возможна активизация врага, - ОТГ "Харків"