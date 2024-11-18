Оккупанты увеличили количество авиаударов на Харьковщине, возможна активизация врага, - ОТГ "Харків"
На Харьковщине российские захватчики увеличили количество авиаударов по позициям украинских защитников: оккупанты нанесли один ракетный удар и 13 авиаударов с использованием 29 КАБов.
Об этом в эфире "Суспільного" рассказал спикер ОТГ "Харків" подполковник Евгений Романов, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам спикера, враг не изменил своей тактики на севере Харьковщины. Оккупанты по-прежнему атакуют небольшими группами. Однако активное привлечение авиации может готовить почву для дальнейшей эскалации.
"Количество бомбовых ударов свидетельствует о том, что здесь возможна активизация. Потому что это - отвлечение внимания. Но это существенно не влияет на состояние и положение наших войск", - сказал Романов.
Он также добавил, что сейчас одна из самых общих потребностей врага - пополнять текущий комплект войск, поскольку Силы обороны эффективно уничтожают российскую живую силу и технику.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль