Оккупанты увеличили количество авиаударов на Харьковщине, возможна активизация врага, - ОТГ "Харків"

На Харьковщине российские захватчики увеличили количество авиаударов по позициям украинских защитников: оккупанты нанесли один ракетный удар и 13 авиаударов с использованием 29 КАБов.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал спикер ОТГ "Харків" подполковник Евгений Романов, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам спикера, враг не изменил своей тактики на севере Харьковщины. Оккупанты по-прежнему атакуют небольшими группами. Однако активное привлечение авиации может готовить почву для дальнейшей эскалации.

"Количество бомбовых ударов свидетельствует о том, что здесь возможна активизация. Потому что это - отвлечение внимания. Но это существенно не влияет на состояние и положение наших войск", - сказал Романов.

Он также добавил, что сейчас одна из самых общих потребностей врага - пополнять текущий комплект войск, поскольку Силы обороны эффективно уничтожают российскую живую силу и технику.

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