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Новости Война
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Все атаки врага на Купянск были отбиты, сейчас угрозы городу нет, – начальник Генштаба Баргилевич

Баргилевич о ситуации вблизи Купянска

Силы обороны Украины отбили все атаки российских захватчиков на Купянск Харьковской области. Сейчас угрозы для города нет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Все атаки на Купянск были отбиты, противник был уничтожен. На данный момент угрозы Купянску как городу нет", - сказал Баргилевич.

Он отметил, что в дальнейшем будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы усилить группировку войск ВСУ и нарастить ее.

"Купянск надежно обороняется подразделениями, которые находятся там",- добавил начальник Генштаба.

Ранее сообщалось, что армия РФ воспользовалась густым туманом и пыталась заскочить в левобережную часть Купянска. Однако как только врага удалось обнаружить, его уничтожили.

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Автор: 

Харьковская область (734) Купянск (619)


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Якщо у Куп'янськ можно отак вільно заїхати на БТРах - то там явно є загрози
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24.11.2024 22:19 Ответить
Якшо вже по махєрону сказав - ну, то, мабуть, так воно і є
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24.11.2024 22:43 Ответить
 
 