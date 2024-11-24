Все атаки врага на Купянск были отбиты, сейчас угрозы городу нет, – начальник Генштаба Баргилевич

Силы обороны Украины отбили все атаки российских захватчиков на Купянск Харьковской области. Сейчас угрозы для города нет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Все атаки на Купянск были отбиты, противник был уничтожен. На данный момент угрозы Купянску как городу нет", - сказал Баргилевич.

Он отметил, что в дальнейшем будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы усилить группировку войск ВСУ и нарастить ее.

"Купянск надежно обороняется подразделениями, которые находятся там",- добавил начальник Генштаба.

Ранее сообщалось, что армия РФ воспользовалась густым туманом и пыталась заскочить в левобережную часть Купянска. Однако как только врага удалось обнаружить, его уничтожили.

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