Все атаки врага на Купянск были отбиты, сейчас угрозы городу нет, – начальник Генштаба Баргилевич
Силы обороны Украины отбили все атаки российских захватчиков на Купянск Харьковской области. Сейчас угрозы для города нет.
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Все атаки на Купянск были отбиты, противник был уничтожен. На данный момент угрозы Купянску как городу нет", - сказал Баргилевич.
Он отметил, что в дальнейшем будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы усилить группировку войск ВСУ и нарастить ее.
"Купянск надежно обороняется подразделениями, которые находятся там",- добавил начальник Генштаба.
Ранее сообщалось, что армия РФ воспользовалась густым туманом и пыталась заскочить в левобережную часть Купянска. Однако как только врага удалось обнаружить, его уничтожили.
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