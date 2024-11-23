Враг смог заскочить в левобережную часть Купянска из-за густого тумана. Эта миссия стала для россиян самоубийственной. ВСУ их уничтожили, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

Армия РФ воспользовалась густым туманом и пыталась заскочить в левобережную часть Купянска. Однако как только врага удалось обнаружить, его уничтожили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92 отдельной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Он отметил, что ситуация на Купянщине является очень сложной, динамичной и насыщенной. В лобовых атаках врагу не удается получить желаемого результата. Однако пытается использовать неблагоприятную погоду во время своих штурмов.

"Ситуация разворачивалась следующим образом: пользуясь неблагоприятными погодными условиями - туманом, который был достаточно густым, противник в режиме камикадзе применил одну единицу бронированной техники, такую как танчик с тралами, снимающий минные заграждения, и две МТЛБ. Это боевые бронированные машины для перевозки, в частности, пехотных подразделений. На большой скорости россияне заскочили в том месте, которое является наименее проходимым для легкобронированной и бронированной бронетехники", - рассказал Федоренко.

Однако как только технику и живую силу оккупантов обнаружили бойцы Сил обороны, врагу было нанесено огневое поражение. Технику сожгли, а десант отчасти уничтожили, частично захватили в плен.

"Только они прошли этот рубеж, то, соответственно, были обнаружены Силами обороны, после чего было нанесено огневое поражение, в результате которого танчик сожгли, две МТЛБ сожгли, а штурмовая пехота противника была ликвидирована", - добавил Федоренко.

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты пытались продвинуться к границам жилой застройки Купянска, однако их уничтожили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Купянском направлении остается сложной, российским оккупантам поставили задачу выйти на Купянск-Узловой к Новому году, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко