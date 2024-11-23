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Новости
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Враг смог заскочить в левобережную часть Купянска из-за густого тумана. Эта миссия стала для россиян самоубийственной. ВСУ их уничтожили, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

У Куп’янську знищено 2 бронегрупи ворога

Армия РФ воспользовалась густым туманом и пыталась заскочить в левобережную часть Купянска. Однако как только врага удалось обнаружить, его уничтожили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92 отдельной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Он отметил, что ситуация на Купянщине является очень сложной, динамичной и насыщенной. В лобовых атаках врагу не удается получить желаемого результата. Однако пытается использовать неблагоприятную погоду во время своих штурмов.

"Ситуация разворачивалась следующим образом: пользуясь неблагоприятными погодными условиями - туманом, который был достаточно густым, противник в режиме камикадзе применил одну единицу бронированной техники, такую как танчик с тралами, снимающий минные заграждения, и две МТЛБ. Это боевые бронированные машины для перевозки, в частности, пехотных подразделений. На большой скорости россияне заскочили в том месте, которое является наименее проходимым для легкобронированной и бронированной бронетехники", - рассказал Федоренко.

Однако как только технику и живую силу оккупантов обнаружили бойцы Сил обороны, врагу было нанесено огневое поражение. Технику сожгли, а десант отчасти уничтожили, частично захватили в плен.

"Только они прошли этот рубеж, то, соответственно, были обнаружены Силами обороны, после чего было нанесено огневое поражение, в результате которого танчик сожгли, две МТЛБ сожгли, а штурмовая пехота противника была ликвидирована", - добавил Федоренко.

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты пытались продвинуться к границам жилой застройки Купянска, однако их уничтожили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Купянском направлении остается сложной, российским оккупантам поставили задачу выйти на Купянск-Узловой к Новому году, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

Автор: 

92 отдельная штурмовая бригада (250) Купянск (618)


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Топ комментарии
+18
Героям Украіни слава ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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23.11.2024 10:15
+8
Поспішали вороги
За смерю до міста,
Від колони один дим,
Знищили їх звісно.
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23.11.2024 10:55
+5
Все це класно, але де міни, де "пірамідки" та інші інженерні споруди?

Якщо наступного разу "в тумані" в місто заскоче не відділення кацапів на старій мтлб, а повноцінна рота на робочій бронетехніці, що буде?

Будемо співати "Фортеця-Куп'янськ"?

Мова саме про це..
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23.11.2024 10:47
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Героям Украіни слава ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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23.11.2024 10:15 Ответить
Зміг вскочити і їх знищили😃
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23.11.2024 10:28 Ответить
Все це класно, але де міни, де "пірамідки" та інші інженерні споруди?

Якщо наступного разу "в тумані" в місто заскоче не відділення кацапів на старій мтлб, а повноцінна рота на робочій бронетехніці, що буде?

Будемо співати "Фортеця-Куп'янськ"?

Мова саме про це..
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23.11.2024 10:47 Ответить
Думається, що ти знаєш кому адресуєш це
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23.11.2024 10:56 Ответить
Питання не якщо, питання лиш "коли".
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23.11.2024 14:06 Ответить
Диванний зрадойобе,ти уже інформації з "перших уст" не довіряєш-від комбата? Він і без твого скиглення знає,що робити.
Заспівай собі про крейсер мацква.
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23.11.2024 18:23 Ответить
Поспішали вороги
За смерю до міста,
Від колони один дим,
Знищили їх звісно.
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23.11.2024 10:55 Ответить
Через ту річку як може пройти МЛТБ своїм ходом ? Значить мости не всі зруйновані?
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23.11.2024 14:47 Ответить
Так вони й не пройшли. Лівий берег - це восточньій, по уззькі.
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23.11.2024 19:06 Ответить
В полон потрапили ті троє яких туп показували ?
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23.11.2024 17:15 Ответить
Опять всех уничтожили. Это хорошо.
Но обычно после этого сдают город
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23.11.2024 17:21 Ответить
Ще один,"детенпула" кацапомамалижний.Тримай при собі свої тупорилі висновки,твоя думка нікому не цікава,тільки "палить" ідіота під цим ніком.
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23.11.2024 18:30 Ответить
 
 