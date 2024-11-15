Россияне во время тумана пытались закрепиться в Купянске, их уничтожили, - ВСУ
Российские оккупанты пытались продвинуться к границам жилой застройки Купянска, однако их уничтожили.
Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, россияне, пользуясь туманом, продвинулись близко к жилой застройке, однако их своевременно обнаружили. Сначала Силы обороны подбили бронетехнику врага - танк и 2 МТЛБ. Затем в течение нескольких часов добивали пехотинцев.
"Те, кому удалось спешиться, в течение ближайших 5-6 часов также были ликвидированы. По состоянию на сегодняшний день противника в Купянске Левобережном нет. Ситуация очень сложная, но Силами обороны контролируемая", - сказал Федоренко.
Командир отметил, что россияне не справились с задачей захватить Купянск до 1 ноября и теперь рассчитывают сделать это хотя бы до Нового года.
"Каждый день и каждую ночь идет жесткое сопротивление, потому что враг пытается выполнить поставленную задачу. Сначала у него было до 1 ноября овладеть Купянском-Узловым, Купянском Левобережным. Сейчас сроки сместились, эту задачу противник не выполнил, теперь они должны выполнить задачу до Нового года", - подытожил он.
Напомним, 13 ноября, в Генштабе ВСУ заявили, что днем российская армия попыталась прорвать оборону украинских сил на Купянском направлении, часть из них была одета в форму ВСУ.
По данным DeepState, колонна российской бронетехники прорвалась к Купянску.
В Генштабе ВСУ заявили, что россиянам не удалось прорваться в Купянск.
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Думав, цю тезу вже забули, але ж ні.
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