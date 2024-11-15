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Новости Война
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Россияне во время тумана пытались закрепиться в Купянске, их уничтожили, - ВСУ

Ситуація в Куп'янську: Окупанти намагалися закріпитися

Российские оккупанты пытались продвинуться к границам жилой застройки Купянска, однако их уничтожили.

Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, россияне, пользуясь туманом, продвинулись близко к жилой застройке, однако их своевременно обнаружили. Сначала Силы обороны подбили бронетехнику врага - танк и 2 МТЛБ. Затем в течение нескольких часов добивали пехотинцев.

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"Те, кому удалось спешиться, в течение ближайших 5-6 часов также были ликвидированы. По состоянию на сегодняшний день противника в Купянске Левобережном нет. Ситуация очень сложная, но Силами обороны контролируемая", - сказал Федоренко.

Командир отметил, что россияне не справились с задачей захватить Купянск до 1 ноября и теперь рассчитывают сделать это хотя бы до Нового года.

"Каждый день и каждую ночь идет жесткое сопротивление, потому что враг пытается выполнить поставленную задачу. Сначала у него было до 1 ноября овладеть Купянском-Узловым, Купянском Левобережным. Сейчас сроки сместились, эту задачу противник не выполнил, теперь они должны выполнить задачу до Нового года", - подытожил он.

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Напомним, 13 ноября, в Генштабе ВСУ заявили, что днем российская армия попыталась прорвать оборону украинских сил на Купянском направлении, часть из них была одета в форму ВСУ.

По данным DeepState, колонна российской бронетехники прорвалась к Купянску.

В Генштабе ВСУ заявили, что россиянам не удалось прорваться в Купянск.

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Автор: 

92 отдельная штурмовая бригада (248) Купянск (609)


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"Ситуація дуже складна, але контрольована"

Думав, цю тезу вже забули, але ж ні.
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15.11.2024 10:17 Ответить
''Кацапи в тумані'' інтерпретація старого мультика
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15.11.2024 10:45 Ответить
До Нового года по какому стилю?
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15.11.2024 10:46 Ответить
"просунились у тумані ...." З відео можна побачити, що їхали дорогою "великого будівництва". Не приховуючись, не кущами та посадками. Хлопці, невже треба постійно нагадувати про банку меду від діда під Волновахою ? Кацапи будуть лізти здебільше не у ясну погоду. Будьте напоготові. Важко ? Так, але іншого вибору немає.
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15.11.2024 11:39 Ответить
Жарти жартами, а кацапня активно засвоює нові, досить креативні тактики. Як тоді в Авдіївці - пролізли в тили через колектор стічних вод.
Цього разу не вийшло - наступного може вийти.
Де наш креатив - це головне питання.
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15.11.2024 11:52 Ответить
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15.11.2024 12:10 Ответить
А де тоді була наша військова розвідка? Начальника розвідки на куп'янському напрямку- до відповіді!
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15.11.2024 13:42 Ответить
 
 