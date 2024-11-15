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Новини Війна
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Росіяни під час туману намагалися закріпитися в Куп’янську, їх знищили, - ЗСУ

Ситуація в Куп'янську: Окупанти намагалися закріпитися

Російські окупанти намагалися просунутись до меж житлової забудови Куп’янська, проте їх знищили.

Про це заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, росіяни, користуючись туманом, просунулись близько до житлової забудови, проте їх своєчасно виявили. Спочатку Сили оборони підбили бронетехніку ворога - танк й 2 МТЛБ. Потім протягом декількох годин добивали піхотинців.

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"Ті, кому вдалося спішитись, протягом найближчих 5-6 годин також були ліквідовані. Станом на сьогоднішній день противника у Куп’янську Лівобережному немає. Ситуація дуже складна, але Силами оборони контрольована", - сказав Федоренко.

Командир зазначив, що росіяни не впорались із завданням захопити Куп’янськ до 1 листопада й тепер розраховує зробити це хоча б до Нового року.

"Кожного дня і кожної ночі йде жорсткий спротив, тому що ворог намагається виконати поставлене завдання. Спочатку в нього було до 1 листопада оволодіти Куп’янськом-Вузловим, Куп’янськом Лівобережним. Зараз строки змістилися, це завдання противник не виконав, тепер вони мають виконати завдання до Нового року", - підсумував він.

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Нагадаємо, 13 листопада, у Генштабі ЗСУ заявили, що удень російська армія спробувала прорвати оборону українських сил на Куп’янському напрямку, частина з них була одягнена у форму ЗСУ.

За даними DeepState, колона російської бронетехніки прорвалася до Куп’янська.

У Генштабі ЗСУ заявили, що росіянам не вдалося прорватися до Куп'янська.

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Автор: 

92 окрема штурмова бригада (250) Куп’янськ (748)


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"Ситуація дуже складна, але контрольована"

Думав, цю тезу вже забули, але ж ні.
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15.11.2024 10:17 Відповісти
''Кацапи в тумані'' інтерпретація старого мультика
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15.11.2024 10:45 Відповісти
До Нового года по какому стилю?
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15.11.2024 10:46 Відповісти
"просунились у тумані ...." З відео можна побачити, що їхали дорогою "великого будівництва". Не приховуючись, не кущами та посадками. Хлопці, невже треба постійно нагадувати про банку меду від діда під Волновахою ? Кацапи будуть лізти здебільше не у ясну погоду. Будьте напоготові. Важко ? Так, але іншого вибору немає.
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15.11.2024 11:39 Відповісти
Жарти жартами, а кацапня активно засвоює нові, досить креативні тактики. Як тоді в Авдіївці - пролізли в тили через колектор стічних вод.
Цього разу не вийшло - наступного може вийти.
Де наш креатив - це головне питання.
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15.11.2024 11:52 Відповісти
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15.11.2024 12:10 Відповісти
А де тоді була наша військова розвідка? Начальника розвідки на куп'янському напрямку- до відповіді!
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15.11.2024 13:42 Відповісти
 
 