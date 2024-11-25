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Новости Война
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Враг пытался прорвать оборону на Запорожском направлении, ВСУ нанесли превентивные удары, - Баргилевич

ЗСУ завдали превентивних ударів по окупантах на Запорізькому напрямку

Силы обороны Украины сорвали попытку российских захватчиков осуществить прорыв на Запорожском направлении.

Об этом в интервью для телемарафона рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич, информирует Цензор.НЕТ.

Баргилевич рассказал, что противник пытался прорвать оборону ВСУ на Запорожском направлении. Украинские защитники нанесли превентивные удары по подразделениям оккупантов, сорвав их планы.

"Мы знали о намерениях противника, поэтому нанесли превентивные удары по наземным подразделениям противника, благодаря чему им не удалось достичь свои цели", - рассказал начальник Генштаба.

Также Баргилевич прокомментировал сложную ситуацию, которая сложилась вокруг города Курахово Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои. Военный заявил, что шанс на удержание города еще есть.

"Шанс всегда есть, и мы будем держать его столько, сколько сможем", - добавил он.

Ранее издание The Economist писало, что ВСУ готовятся к отражению российского наступления на Запорожье, при этом некоторые украинские командиры считают, что РФ не имеет достаточно сил для большой атаки на этом направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все атаки врага на Купянск были отбиты, сейчас угрозы городу нет, – начальник Генштаба Баргилевич

Автор: 

армия РФ (19123) Запорожская область (3061) ВСУ (6564) Баргилевич Анатолий (14)


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Топ комментарии
+6
Від новини про майже добудовані укріплення та готовності до вже спроби прориву пройшло 3 години.... Хреново і чесно кажучи страшно 😿😿😿
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25.11.2024 00:17
+6
Лізуть й лізуть рашисти!!! Скільки там дегенератів-нелюдей ще..... кончені виродки.
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25.11.2024 00:48
+4
Чим відбили, бракованими мінами чи мільйони дронів? Чому про це мовчиш "начальник"?
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25.11.2024 01:18
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Від новини про майже добудовані укріплення та готовності до вже спроби прориву пройшло 3 години.... Хреново і чесно кажучи страшно 😿😿😿
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25.11.2024 00:17 Ответить
Лізуть й лізуть рашисти!!! Скільки там дегенератів-нелюдей ще..... кончені виродки.
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25.11.2024 00:48 Ответить
Фамілія одна вже засада
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25.11.2024 01:17 Ответить
В козацьких реєстрах давно...Тобі кацапські милозвучніші, напевно
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25.11.2024 09:39 Ответить
Чим відбили, бракованими мінами чи мільйони дронів? Чому про це мовчиш "начальник"?
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25.11.2024 01:18 Ответить
Кацапи є кацапи, вони команди ще кращих до себе збирають))))
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25.11.2024 01:19 Ответить
Не впевнений, що коментування поточної ситуації на фронті входить в обовʼязки начальника Генштабу. Хоча при теперішньому Верховному головнокомандувачу, не буду здивований сольному виконанню 18 сонету Моцарта без використання рук.
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25.11.2024 03:00 Ответить
ну звісно! до Запоріжжя оркі наближаються давно і останній рік хоч і повільно, але впевно. а до вчорашнього дня зєлупа сиділо і думало потужно: "цікаво, а куди москалі попруть далі? а! вони вже під Запоріжжям! то може укріплення побудувати? а може не встигнем?"
бездарний неук і зрадник!
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25.11.2024 14:42 Ответить
стрельнули 2 рази несправними мінами
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25.11.2024 21:25 Ответить
Біля Великої Новосілки робили позиції,посадки вирізали,копали іт.д. там вже пдри, там нема кому воювати і нема чим,одні діди,половину відправили в піхоту,половина в сзч свалила,саботаж, диверсія і довбойоби
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26.11.2024 01:15 Ответить
То це вже "можливий наступ " чи ще ні?((
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26.11.2024 12:52 Ответить
 
 