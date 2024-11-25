Враг пытался прорвать оборону на Запорожском направлении, ВСУ нанесли превентивные удары, - Баргилевич

Силы обороны Украины сорвали попытку российских захватчиков осуществить прорыв на Запорожском направлении.

Об этом в интервью для телемарафона рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич, информирует Цензор.НЕТ.

Баргилевич рассказал, что противник пытался прорвать оборону ВСУ на Запорожском направлении. Украинские защитники нанесли превентивные удары по подразделениям оккупантов, сорвав их планы.

"Мы знали о намерениях противника, поэтому нанесли превентивные удары по наземным подразделениям противника, благодаря чему им не удалось достичь свои цели", - рассказал начальник Генштаба.

Также Баргилевич прокомментировал сложную ситуацию, которая сложилась вокруг города Курахово Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои. Военный заявил, что шанс на удержание города еще есть.

"Шанс всегда есть, и мы будем держать его столько, сколько сможем", - добавил он.

Ранее издание The Economist писало, что ВСУ готовятся к отражению российского наступления на Запорожье, при этом некоторые украинские командиры считают, что РФ не имеет достаточно сил для большой атаки на этом направлении.

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