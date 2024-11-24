У Запорожья строят фортификации и готовятся к наступлению россиян, - The Economist
ВСУ готовятся к отражению российского наступления на Запорожье, но некоторые украинские командиры считают, что РФ не имеет достаточно сил для большой атаки на этом направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.
"Украинская разведка считает, что Россия готовится к смелому штурму города Запорожье, что в 30 км от фронта. Когда именно - никто не знает, но это имеет определенный смысл. Как один из трех центров тяжелой промышленности, оставшихся в стране, областной центр остается критически важным для выживания Украины как функционирующего государства", - говорится в материале.
Отмечается, что новые укрепления строятся кольцами, расходящимися от областного центра.
"Работа ведется тщательно - минные поля, инженерные заграждения, сооружения из бетона и железа - в отличие от более хаотичной картины в соседней Донецкой области, где до сих пор идут самые ожесточенные бои", - объясняет The Economist.
В то же время издание отмечает, что не все украинские военные считают нападение на Запорожье неизбежным.
Так полковник Алексей Хильченко, командир бригады быстрого реагирования "Спартан", недавно развернутой на Запорожье, рассказал, что Россия занята в другом месте. По его словам, россияне планировали отправить две дивизии (20-30 тысяч военных) для начального штурма, но половина из них была переброшена в Курскую область РФ.
"Лемберг", командир батальона 118-й бригады, держащей оборону на юго-западе Запорожской области, согласился с этим мнением.
"Они (россияне - Ред.) еще не готовы наступать, но когда будут готовы, первый удар будет самым тяжелым", - сказал военный.
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Он дивіться як на болотах завили.
але нам показали та написали лиш про те що роблять і ніслова про те, скільки влада спише грошей і чи вартує робота того кошторису...
польський експерт-економіст заявляє що влада зелених за три роки війни вкрала цілий річний бюджет
а він мабудь 150 ярдів баксів, якщо не помиляюсь...
тому стверджую що за гроші списані на фортифікацію Запоріжжя можна фортифікувати три таких міста
Та й "планом перемоги" укріплення не передбачені.
Навіть під Покровськом вони будуються прямо зараз - знайомий вчитель з Закарпаття присилал фото, як вони у відрядженні під Покровськом у цьому місяці копали окопи.
🇪🇺🇱🇧ЄС підтримує Ліван на тлі ізраїльських ударів та готовий виділити його збройним силам €200 млн євро.Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель передає hromadske.
За його словами, Ліван «стоїть на межі розпаду» через війну між Ізраїлем та «Хезболлою» на півдні країни, а також через авіаудари по Бейруту та Баальбеку.
Скоро росії допомога піде 🤢🤢🤢🤮🤮🤮
Хоча, як на мене, влада якраз відповідальна що не може навести порядок у своїй країні
Весь мир в трубу.
На словах пуйло "готовий базарити з трампом", а паралельно виносить енергетику України й готує новий наступ.
Але це шкідливі думки. Бо Єрмак сказав, що неначасі
Ми десь таке вже чули: ніякого нападу, все буде добре, готуємось до шалликів!
24.02.2022 року шалики перетворились на танки й посунули на Україну!
Так фортифікації потрібні й на Чернігівському, Житомирському, Рівненському та Львівському напрямках. Ворог може стоворити емітацію підготовки до наступу на Запоріжжі, а вдарити або на Чернігівщині, Рівненщині, Житомирщині, Львівщині.
Від цих шизофренів можна всього очікувати.
Бо говорити не мішки носити....