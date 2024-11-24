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Новости Война
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У Запорожья строят фортификации и готовятся к наступлению россиян, - The Economist

Навколо Запоріжжя будують фортифікації

ВСУ готовятся к отражению российского наступления на Запорожье, но некоторые украинские командиры считают, что РФ не имеет достаточно сил для большой атаки на этом направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

"Украинская разведка считает, что Россия готовится к смелому штурму города Запорожье, что в 30 км от фронта. Когда именно - никто не знает, но это имеет определенный смысл. Как один из трех центров тяжелой промышленности, оставшихся в стране, областной центр остается критически важным для выживания Украины как функционирующего государства", - говорится в материале.

Отмечается, что новые укрепления строятся кольцами, расходящимися от областного центра.

"Работа ведется тщательно - минные поля, инженерные заграждения, сооружения из бетона и железа - в отличие от более хаотичной картины в соседней Донецкой области, где до сих пор идут самые ожесточенные бои", - объясняет The Economist.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщине завершили строительство фортификационных сооружений на границе с Беларусью

В то же время издание отмечает, что не все украинские военные считают нападение на Запорожье неизбежным.

Так полковник Алексей Хильченко, командир бригады быстрого реагирования "Спартан", недавно развернутой на Запорожье, рассказал, что Россия занята в другом месте. По его словам, россияне планировали отправить две дивизии (20-30 тысяч военных) для начального штурма, но половина из них была переброшена в Курскую область РФ.

"Лемберг", командир батальона 118-й бригады, держащей оборону на юго-западе Запорожской области, согласился с этим мнением.

"Они (россияне - Ред.) еще не готовы наступать, но когда будут готовы, первый удар будет самым тяжелым", - сказал военный.

Также читайте: 17,5 тыс. абонентов оставались без света: в Запорожье ликвидировали последствия российской атаки 18 ноября

Автор: 

Запорожье (2648) фортификации (118)


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Топ комментарии
+21
Не будували, бо не бачили великих угруповань противника, достатніх для...
Та й "планом перемоги" укріплення не передбачені.
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24.11.2024 22:12
+15
Будуйте, краще, на Сумщині. Думаєте, 60-100 тис. орків випаруються після того, як витіснять ЗСУ з курщини?
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24.11.2024 23:00
+14
А що, ще не збудували за два роки?
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24.11.2024 22:09
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Хай буде лишнім не буде.
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24.11.2024 22:09 Ответить
Будуйте, краще, на Сумщині. Думаєте, 60-100 тис. орків випаруються після того, як витіснять ЗСУ з курщини?
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24.11.2024 23:00 Ответить
Викурити можна тютюн. Спробуйте. Київ за 3 дня уже було. Тепер весь мир в труху. Неа.

Он дивіться як на болотах завили.
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24.11.2024 23:32 Ответить
Вірно міркуєш
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25.11.2024 00:29 Ответить
Кацапи, ви б поцікавились які слова є вживаними в ******** мові
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25.11.2024 09:45 Ответить
лишні точно не буде...
але нам показали та написали лиш про те що роблять і ніслова про те, скільки влада спише грошей і чи вартує робота того кошторису...
польський експерт-економіст заявляє що влада зелених за три роки війни вкрала цілий річний бюджет
а він мабудь 150 ярдів баксів, якщо не помиляюсь...
тому стверджую що за гроші списані на фортифікацію Запоріжжя можна фортифікувати три таких міста
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25.11.2024 12:49 Ответить
А що, ще не збудували за два роки?
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24.11.2024 22:09 Ответить
Не будували, бо не бачили великих угруповань противника, достатніх для...
Та й "планом перемоги" укріплення не передбачені.
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24.11.2024 22:12 Ответить
Не на часі було.
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24.11.2024 22:18 Ответить
асфальтом не уклали?
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24.11.2024 22:12 Ответить
Уклали тротуарною плиткою.
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24.11.2024 22:15 Ответить
украли украли...
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25.11.2024 12:09 Ответить
Ось і бачимо де саме "на сєрєдінє сайдьомся". А ви не вірили президенту!
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24.11.2024 22:13 Ответить
Так можна тут на цензорі знайти ще начебто з літа новину, що запорізький напрямок, ок все з фортифікаціями, вже тоді писали, що ось ось і добудуємо. Може правда ця новина просто деза для ворога, типу нічого немає і тд. А з іншого боку який в цьому сенс. Та і взагалі який сенс писати і говорити про обороні споруди??? Не набалакалися ще???
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24.11.2024 22:13 Ответить
Про оборонні споруди треба писати, бо на них гроші списані.
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24.11.2024 22:17 Ответить
У нас ніде не "ок все " з укріпленнями.
Навіть під Покровськом вони будуються прямо зараз - знайомий вчитель з Закарпаття присилал фото, як вони у відрядженні під Покровськом у цьому місяці копали окопи.
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24.11.2024 22:18 Ответить
Ну тут тоді резонне питання, які претензії до союзників коли в самих нічого не зроблено? Як мені колись батько казав:" я буду тобі допомоги, але не робити за тебе. Ти почни і я допоможу"...
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24.11.2024 22:21 Ответить
Скільки було часу щоб набудувати споруди на Донеччині! А вони все крали
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24.11.2024 22:21 Ответить
А тим часом місто розносять КАБами.
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24.11.2024 22:27 Ответить
Не по темі, але приїхали , називається

🇪🇺🇱🇧ЄС підтримує Ліван на тлі ізраїльських ударів та готовий виділити його збройним силам €200 млн євро.Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель передає hromadske.

За його словами, Ліван «стоїть на межі розпаду» через війну між Ізраїлем та «Хезболлою» на півдні країни, а також через авіаудари по Бейруту та Баальбеку.

Скоро росії допомога піде 🤢🤢🤢🤮🤮🤮
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24.11.2024 22:27 Ответить
Бо інакше 5 мільйонів ліванців поїдуть до німеччини і до франції, а путло їх доставить.
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24.11.2024 22:42 Ответить
Якщо не впускати - то і не поїдуть
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25.11.2024 09:46 Ответить
Формально це не так працює. Сама влада Лівану ні на кого не нападає, вона мирна і пухнаста. То все Хезбола. В Ірані щось подібне - воює КВІР а вигрібає тіпа офіційна влада
Хоча, як на мене, влада якраз відповідальна що не може навести порядок у своїй країні
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25.11.2024 12:53 Ответить
Якщо влада не контролює ситуацію, має подавати у відставку або відгрібати та відсмоктувати звідусіль, поки не загнеться.
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25.11.2024 18:00 Ответить
Они нас орешником. А ми їх імпортним фундуком... Уе..бем.

Весь мир в трубу.
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24.11.2024 22:37 Ответить
Труху і вижеве тіко чіп і Дейл.
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24.11.2024 22:39 Ответить
От вам і переговори.

На словах пуйло "готовий базарити з трампом", а паралельно виносить енергетику України й готує новий наступ.
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24.11.2024 22:51 Ответить
Так пересидент не готовий
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25.11.2024 00:21 Ответить
Коли додавлять Донбас - то можуть поперти на Запоріжжя
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24.11.2024 22:59 Ответить
Попруть навіть не додавивши
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25.11.2024 12:59 Ответить
Запоріжжя треба захистити, поки ще не пізно.
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24.11.2024 23:26 Ответить
Пізно
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25.11.2024 13:01 Ответить
У секцію плавання ше не записалися?
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26.11.2024 18:46 Ответить
це треба було робити ще навесні. а ще краще - заздалегідь робити укріплення під Роботине, Вугледаром, Часовим Яром, і ще пару десятків населених пунктів, які знову під москалями.
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25.11.2024 14:37 Ответить
А ше краще було обирати до влади нациків, а не комуняк з клоунами та гопніками.
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26.11.2024 18:49 Ответить
Звідки "Economist" дізнається про що думає українська розвідка? І що у цей час робить контроозвідка?
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24.11.2024 23:30 Ответить
От і думаю. Чи вирішили вже в ОП, як зливати Запоріжжя, як вони злили Маріупіль?

Але це шкідливі думки. Бо Єрмак сказав, що неначасі
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25.11.2024 02:36 Ответить
В оманських домовленостях усе вже визначено; там присутня і військова складова, і внутрішньоекономічна, і зовнішньополітична. Зливають Державу в усіх галузях та на усіх фронтах. За чинної влади вірогідність перемоги 0,0%.
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26.11.2024 18:58 Ответить
Деякі командиро вважауть, що не мають достатньо сил?! Вважати таких саботажниками!
Ми десь таке вже чули: ніякого нападу, все буде добре, готуємось до шалликів!
24.02.2022 року шалики перетворились на танки й посунули на Україну!
Так фортифікації потрібні й на Чернігівському, Житомирському, Рівненському та Львівському напрямках. Ворог може стоворити емітацію підготовки до наступу на Запоріжжі, а вдарити або на Чернігівщині, Рівненщині, Житомирщині, Львівщині.
Від цих шизофренів можна всього очікувати.
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25.11.2024 09:21 Ответить
Я б зробив по іншому, запитав би цих комбригів, хто з них був на лінії тих фортифікацій, і чи все їх влаштовує в їх побудові, і дав би підписати акт прийомки, а потім запитав би про всі пройо-би....
Бо говорити не мішки носити....
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25.11.2024 09:39 Ответить
Якшо забули чи не знали, то нагадаю: фортифікації будують інженерні війська згідно завданням Генштабу, а не якісь там комбриги. Комбриги воюють, інженери будують.
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26.11.2024 19:05 Ответить
невже проснулися в кінці третього року війни??? поздавали купу територій під лозунгом "какая разніца" " і не так стратегічно важливо". то треба було чекати поки ворог до Запоріжжя чи Дніпра підійде під стіни???? а може почекати, поки знову на околицях Києва не опиниться???
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25.11.2024 14:34 Ответить
Такое сухое затяжное солнечное было лето. Идеальный сентябрь и половина октября! Грунты под любые виды транспорта годились. Нет же ***************, дотянуть до сплошной грязи и снега мокрого---и начинать месиво месить?! Но дураки и болваны как всегда кацапы.
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25.11.2024 19:20 Ответить
 
 