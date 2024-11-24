У Запорожья строят фортификации и готовятся к наступлению россиян, - The Economist

ВСУ готовятся к отражению российского наступления на Запорожье, но некоторые украинские командиры считают, что РФ не имеет достаточно сил для большой атаки на этом направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

"Украинская разведка считает, что Россия готовится к смелому штурму города Запорожье, что в 30 км от фронта. Когда именно - никто не знает, но это имеет определенный смысл. Как один из трех центров тяжелой промышленности, оставшихся в стране, областной центр остается критически важным для выживания Украины как функционирующего государства", - говорится в материале.

Отмечается, что новые укрепления строятся кольцами, расходящимися от областного центра.

"Работа ведется тщательно - минные поля, инженерные заграждения, сооружения из бетона и железа - в отличие от более хаотичной картины в соседней Донецкой области, где до сих пор идут самые ожесточенные бои", - объясняет The Economist.

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В то же время издание отмечает, что не все украинские военные считают нападение на Запорожье неизбежным.

Так полковник Алексей Хильченко, командир бригады быстрого реагирования "Спартан", недавно развернутой на Запорожье, рассказал, что Россия занята в другом месте. По его словам, россияне планировали отправить две дивизии (20-30 тысяч военных) для начального штурма, но половина из них была переброшена в Курскую область РФ.

"Лемберг", командир батальона 118-й бригады, держащей оборону на юго-западе Запорожской области, согласился с этим мнением.

"Они (россияне - Ред.) еще не готовы наступать, но когда будут готовы, первый удар будет самым тяжелым", - сказал военный.

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