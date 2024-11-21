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В Житомирской области завершили строительство фортификационных сооружений на границе с Беларусью

Фортифікації на кордоні з Білоруссю

На Житомирщине завершили возведение фортификационных сооружений на украинско-белорусской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал начальник ОВА Виталий Бунечко.

Хочу заверить, что граница с Беларусью полностью зашита, и мы фортификации, укрепления продолжаем развивать глубоко эшелонированную защиту. Мы полностью завершили строительство фортификаций. Сейчас мы их уже передаем на баланс военным", - отметил Бунечко.

Как добавил начальник ОВА, на Житомирщине сейчас все школы обеспечены укрытиями. В целом их количество с начала полномасштабной войны выросло в 3,5 раза.

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Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что наиболее угрожающие направления украинско-белорусской границы минируются дистанционно.

Автор: 

Беларусь (7890) фортификации (118) Житомирская область (1390)


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На кордоні з польщєю ще побудуйте
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21.11.2024 16:12 Ответить
Ясно. І там оборонних споруд ніхріна немає.
Оці "начальники ОВА" - наче чорні діри у якій зникає будь-яке фінансування.
Стопудово мінімальний незалежний аудит виявить, що все вкрали і вибудували бутафорію.
Хтось сумнівається ?
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21.11.2024 16:14 Ответить
Ага, як на Харківщині( Та, власне, як всюди по Україні. Ця влада лише в піздінгі досягла успіхів
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21.11.2024 16:23 Ответить
Зато успехов выдающихся
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21.11.2024 17:35 Ответить
на півдні теж було все заміновано і стояли бригади, які чомусь перед наступом рф забрали і залишили неповний батальйон
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21.11.2024 16:24 Ответить
Циган вже не дозволить ***** через своє царство пустити наступ, бо знає, що у нас вже є чим його знищити разом із усім врожаєм картоплі.
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21.11.2024 17:08 Ответить
Тепер найміть спеціальну службу для охорони бліндажів.
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21.11.2024 18:25 Ответить
 
 