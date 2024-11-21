В Житомирской области завершили строительство фортификационных сооружений на границе с Беларусью
На Житомирщине завершили возведение фортификационных сооружений на украинско-белорусской границе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал начальник ОВА Виталий Бунечко.
Хочу заверить, что граница с Беларусью полностью зашита, и мы фортификации, укрепления продолжаем развивать глубоко эшелонированную защиту. Мы полностью завершили строительство фортификаций. Сейчас мы их уже передаем на баланс военным", - отметил Бунечко.
Как добавил начальник ОВА, на Житомирщине сейчас все школы обеспечены укрытиями. В целом их количество с начала полномасштабной войны выросло в 3,5 раза.
Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что наиболее угрожающие направления украинско-белорусской границы минируются дистанционно.
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