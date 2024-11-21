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На Житомирщині завершили будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю

Фортифікації на кордоні з Білоруссю

На Житомирщині завершили зведення фортифікаційних споруд на українсько-білоруському кордоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів начальник ОВА Віталій Бунечко.

Хочу запевнити, що кордон з Білоруссю повністю зашитий і мифортифікації,укріплення продовжуємо розбудовувати глибоко ешелонований захист. Ми повністю завершили будівництво фортифікацій. Зараз ми їх вже передаємо на баланс військовим", - зазначив Бунечко.

Як додав начальник ОВА, на Житомирщині зараз усі школи забезпечені укриттями. Загалом їхня кількість із початку повномасштабної війни зросла в 3,5 раза.

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Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що найбільш загрозливі напрямки українсько-білоруського кордону мінуються дистанційно.

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Білорусь (7925) фортифікації (144) Житомирська область (1258)


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На кордоні з польщєю ще побудуйте
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21.11.2024 16:12 Відповісти
Ясно. І там оборонних споруд ніхріна немає.
Оці "начальники ОВА" - наче чорні діри у якій зникає будь-яке фінансування.
Стопудово мінімальний незалежний аудит виявить, що все вкрали і вибудували бутафорію.
Хтось сумнівається ?
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21.11.2024 16:14 Відповісти
Ага, як на Харківщині( Та, власне, як всюди по Україні. Ця влада лише в піздінгі досягла успіхів
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21.11.2024 16:23 Відповісти
Зато успехов выдающихся
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21.11.2024 17:35 Відповісти
на півдні теж було все заміновано і стояли бригади, які чомусь перед наступом рф забрали і залишили неповний батальйон
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21.11.2024 16:24 Відповісти
Циган вже не дозволить ***** через своє царство пустити наступ, бо знає, що у нас вже є чим його знищити разом із усім врожаєм картоплі.
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21.11.2024 17:08 Відповісти
Тепер найміть спеціальну службу для охорони бліндажів.
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21.11.2024 18:25 Відповісти
 
 