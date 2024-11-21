На Житомирщині завершили будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю
На Житомирщині завершили зведення фортифікаційних споруд на українсько-білоруському кордоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів начальник ОВА Віталій Бунечко.
Хочу запевнити, що кордон з Білоруссю повністю зашитий і мифортифікації,укріплення продовжуємо розбудовувати глибоко ешелонований захист. Ми повністю завершили будівництво фортифікацій. Зараз ми їх вже передаємо на баланс військовим", - зазначив Бунечко.
Як додав начальник ОВА, на Житомирщині зараз усі школи забезпечені укриттями. Загалом їхня кількість із початку повномасштабної війни зросла в 3,5 раза.
Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що найбільш загрозливі напрямки українсько-білоруського кордону мінуються дистанційно.
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