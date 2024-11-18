Зеленский ознакомился со строительством оборонных сооружений в Донецкой области: Большинство из запланированного уже обустроено. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область ознакомился со строительством фортификаций и провел совещание по вопросам жизнеобеспечения региона.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Безопасность - приоритет. Сегодня ознакомился с ходом строительства оборонительных сооружений. Большинство из запланированного уже обустроено. Спасибо всем, кто привлечен к этой важной работе", - подчеркнул глава государства.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский приехал в Покровск и посетил воинов 25 ОПДБр.