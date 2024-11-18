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Зеленский ознакомился со строительством оборонных сооружений в Донецкой области: Большинство из запланированного уже обустроено. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область ознакомился со строительством фортификаций и провел совещание по вопросам жизнеобеспечения региона.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Безопасность - приоритет. Сегодня ознакомился с ходом строительства оборонительных сооружений. Большинство из запланированного уже обустроено. Спасибо всем, кто привлечен к этой важной работе", - подчеркнул глава государства.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский приехал в Покровск и посетил воинов 25 ОПДБр.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Донецкая область (9636) фортификации (118)


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Топ комментарии
+18
картинка, світ звук гарно виставлено.
скільки дублів?
пам'ятаю, воно про харквіщину знімало.
готуємось до здачі донетчини?
приймати повинні військові котрі потім займуть ці окопи, а не хріпатий гундос в зелених панталонах!
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18.11.2024 15:37
+16
Воно вже ознайомлювалось на Харьківщині та за Авдеївкою. То шо зараз з того маємо? Отож.
Краще б воно, гундосе, сиділо б у бункері та жерло би мівіну, гнида неголена.
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18.11.2024 15:42
+14
10 м кубічних кругляка,100 м сітки "рабіци",20 штук клямбр,-5-7чоловік бригада,плюс 2дні робота екскаватора вся "зелена" брехлива оборонна споруда не тільки Донеччини.але й всієї Укрїни...
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18.11.2024 15:44
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Правила форума Совет форумчан
картинка, світ звук гарно виставлено.
скільки дублів?
пам'ятаю, воно про харквіщину знімало.
готуємось до здачі донетчини?
приймати повинні військові котрі потім займуть ці окопи, а не хріпатий гундос в зелених панталонах!
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18.11.2024 15:37 Ответить
Воно вже ознайомлювалось на Харьківщині та за Авдеївкою. То шо зараз з того маємо? Отож.
Краще б воно, гундосе, сиділо б у бункері та жерло би мівіну, гнида неголена.
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18.11.2024 15:42 Ответить
воно там не може їсти - дЄрмак пайку зменшує, під"їдає....
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18.11.2024 16:43 Ответить
Ну тоді як шо невистачає пайки нехай смокче у дЕрьмака. Но воно НАКРАЛО з травня 2019 року стільки шо оті януковощь з кучмою та ющом з макаровичев ну і бабцей юлей з іншими потворами їх гатунку, заздрють, хто з ростова хто з Пекла хто з закордону а хто и у Безрадичах сховав своїх андруш по льохам.
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18.11.2024 17:59 Ответить
10 м кубічних кругляка,100 м сітки "рабіци",20 штук клямбр,-5-7чоловік бригада,плюс 2дні робота екскаватора вся "зелена" брехлива оборонна споруда не тільки Донеччини.але й всієї Укрїни...
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18.11.2024 15:44 Ответить
філіал "95-го кварталу"
Вони і більш масовані сцени "знімали"
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18.11.2024 16:44 Ответить
Якщо він ознайомився, то це поганий знак - було вже таке на харківщині
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18.11.2024 15:49 Ответить
На разведку фортификації перед москальським штурмом. Гаплик Покровську.
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18.11.2024 15:51 Ответить
A chio , cementa nema ? A zheleza ? Adni briovna , kak v 1 miravoi ...🤦‍♂️
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18.11.2024 15:56 Ответить
На Донеччині, чи на Дніпропетровщині перевіряв...?
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18.11.2024 16:01 Ответить
От тепер хай в ній і пожеве пару днів...
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18.11.2024 16:03 Ответить
Дійсно він там був, це точно не київська кіностудія, віримо
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18.11.2024 16:08 Ответить
Бубочка повинен був знайомитися з оборонними спорудами ще в 2014 обо 2015 роках... Але він на той обовязок поклав свій нефритовий стрижень.
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18.11.2024 16:10 Ответить
Він тоді у Мокві танцював на російських корпоративах
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18.11.2024 17:03 Ответить
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18.11.2024 16:18 Ответить
Особливо окуїтельно оборонні споруди були зроблені під Куп'янськом - кацапи на мтлб вільно доїхали до околиці міста і ледве не зачепились там, потім ЗСУ довелось їх вибивати.
Якщо під Покровськом теж такі споруди то....
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18.11.2024 16:20 Ответить
якщо б не споруди Куп'янська - могли би і далі проїхати! Видно каву вирішили випити....
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18.11.2024 16:46 Ответить
Рашисти "зняли" українських оборонців на крайньому блок-посту, а потім, натягнувши на себе український "піксель" - вирушили під виглядом "своїх" аж до самого міста. Лише згодом їх виявили та знешкодили, декількох полонили. Відео є в інеті!
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18.11.2024 17:36 Ответить
зе4му для відосіка побудували 20 метрів окопів
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18.11.2024 16:22 Ответить
Виключно ненадійні дерев'яні та земляні конструкції, які розбиває вщент 122 мм. гаубиця! А от бетонних укріплень, залізобетонних ДОТів - щось жодного разу Зєлєньському не показували... Де ж вони заховані?
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18.11.2024 17:39 Ответить
Якщо ішак особисто був десь на екскурсії і йому сподобалось - значить справа "труба".
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18.11.2024 20:11 Ответить
 
 