Зеленский ознакомился со строительством оборонных сооружений в Донецкой области: Большинство из запланированного уже обустроено. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область ознакомился со строительством фортификаций и провел совещание по вопросам жизнеобеспечения региона.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Безопасность - приоритет. Сегодня ознакомился с ходом строительства оборонительных сооружений. Большинство из запланированного уже обустроено. Спасибо всем, кто привлечен к этой важной работе", - подчеркнул глава государства.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский приехал в Покровск и посетил воинов 25 ОПДБр.
Топ комментарии
+18 Hrysha Hlyba #582024
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+16 Старый зольдат
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+14 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий18.11.2024 15:44
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скільки дублів?
пам'ятаю, воно про харквіщину знімало.
готуємось до здачі донетчини?
приймати повинні військові котрі потім займуть ці окопи, а не хріпатий гундос в зелених панталонах!
Краще б воно, гундосе, сиділо б у бункері та жерло би мівіну, гнида неголена.
Вони і більш масовані сцени "знімали"
Якщо під Покровськом теж такі споруди то....