Біля Запоріжжя будують фортифікації та готуються до наступу росіян, - The Economist
ЗСУ готуються до відбиття російського наступу на Запоріжжя, але деякі українські командири вважають, що РФ не має достатньо сил для великої атаки на цьому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.
"Українська розвідка вважає, що Росія готується до сміливого штурму міста Запоріжжя, що за 30 км від фронту. Коли саме – ніхто не знає, але це має певний сенс. Як один з трьох центрів важкої промисловості, що залишилися в країні, обласний центр залишається критично важливим для виживання України як функціонуючої держави", - йдеться в матеріалі.
Зазаначається, що нові укріплення будуються кільцями, що розходяться від обласного центру.
"Робота ведеться ретельно – мінні поля, інженерні загородження, споруди з бетону та заліза – на відміну від більш хаотичної картини в сусідній Донецькій області, де досі точаться найзапекліші бої", – пояснює The Economist.
Водночас видання зазначає, що не всі українські військові вважають напад на Запоріжжя неминучим.
Так полковник Олексій Хільченко, командир бригади швидкого реагування "Спартан", нещодавно розгорнутої в Запоріжжі, розповів, що Росія зайнята в іншому місці. За його словами, росіяни планували відправити дві дивізії (20-30 тисяч військових) для початкового штурму, але половина з них була перекинута в Курську область РФ.
"Лемберг", командир батальйону 118-ї бригади, що тримає оборону на південному заході Запорізької області, погодився з цією думкою.
"Вони (росіяни – Ред.) ще не готові наступати, але коли будуть готові, перший удар буде найважчим", – сказав військовий.
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Он дивіться як на болотах завили.
але нам показали та написали лиш про те що роблять і ніслова про те, скільки влада спише грошей і чи вартує робота того кошторису...
польський експерт-економіст заявляє що влада зелених за три роки війни вкрала цілий річний бюджет
а він мабудь 150 ярдів баксів, якщо не помиляюсь...
тому стверджую що за гроші списані на фортифікацію Запоріжжя можна фортифікувати три таких міста
Та й "планом перемоги" укріплення не передбачені.
Навіть під Покровськом вони будуються прямо зараз - знайомий вчитель з Закарпаття присилал фото, як вони у відрядженні під Покровськом у цьому місяці копали окопи.
🇪🇺🇱🇧ЄС підтримує Ліван на тлі ізраїльських ударів та готовий виділити його збройним силам €200 млн євро.Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель передає hromadske.
За його словами, Ліван «стоїть на межі розпаду» через війну між Ізраїлем та «Хезболлою» на півдні країни, а також через авіаудари по Бейруту та Баальбеку.
Скоро росії допомога піде 🤢🤢🤢🤮🤮🤮
Хоча, як на мене, влада якраз відповідальна що не може навести порядок у своїй країні
Весь мир в трубу.
На словах пуйло "готовий базарити з трампом", а паралельно виносить енергетику України й готує новий наступ.
Але це шкідливі думки. Бо Єрмак сказав, що неначасі
Ми десь таке вже чули: ніякого нападу, все буде добре, готуємось до шалликів!
24.02.2022 року шалики перетворились на танки й посунули на Україну!
Так фортифікації потрібні й на Чернігівському, Житомирському, Рівненському та Львівському напрямках. Ворог може стоворити емітацію підготовки до наступу на Запоріжжі, а вдарити або на Чернігівщині, Рівненщині, Житомирщині, Львівщині.
Від цих шизофренів можна всього очікувати.
Бо говорити не мішки носити....