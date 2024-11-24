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Біля Запоріжжя будують фортифікації та готуються до наступу росіян, - The Economist

Навколо Запоріжжя будують фортифікації

ЗСУ готуються до відбиття російського наступу на Запоріжжя, але деякі українські командири вважають, що РФ не має достатньо сил для великої атаки на цьому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

"Українська розвідка вважає, що Росія готується до сміливого штурму міста Запоріжжя, що за 30 км від фронту. Коли саме – ніхто не знає, але це має певний сенс. Як один з трьох центрів важкої промисловості, що залишилися в країні, обласний центр залишається критично важливим для виживання України як функціонуючої держави", - йдеться в матеріалі.

Зазаначається, що нові укріплення будуються кільцями, що розходяться від обласного центру.

"Робота ведеться ретельно – мінні поля, інженерні загородження, споруди з бетону та заліза – на відміну від більш хаотичної картини в сусідній Донецькій області, де досі точаться найзапекліші бої", – пояснює The Economist.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщині завершили будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю

Водночас видання зазначає, що не всі українські військові вважають напад на Запоріжжя неминучим.

Так полковник Олексій Хільченко, командир бригади швидкого реагування "Спартан", нещодавно розгорнутої в Запоріжжі, розповів, що Росія зайнята в іншому місці. За його словами, росіяни планували відправити дві дивізії (20-30 тисяч військових) для початкового штурму, але половина з них була перекинута в Курську область РФ.

"Лемберг", командир батальйону 118-ї бригади, що тримає оборону на південному заході Запорізької області, погодився з цією думкою.

"Вони (росіяни – Ред.) ще не готові наступати, але коли будуть готові, перший удар буде найважчим", – сказав військовий.

Також читайте: 17,5 тис. абонентів залишалися без світла: у Запоріжжі ліквідували наслідки російської атаки 18 листопада

Автор: 

Запоріжжя (2265) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+21
Не будували, бо не бачили великих угруповань противника, достатніх для...
Та й "планом перемоги" укріплення не передбачені.
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24.11.2024 22:12
+15
Будуйте, краще, на Сумщині. Думаєте, 60-100 тис. орків випаруються після того, як витіснять ЗСУ з курщини?
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24.11.2024 23:00
+14
А що, ще не збудували за два роки?
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24.11.2024 22:09
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Хай буде лишнім не буде.
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24.11.2024 22:09 Відповісти
Будуйте, краще, на Сумщині. Думаєте, 60-100 тис. орків випаруються після того, як витіснять ЗСУ з курщини?
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24.11.2024 23:00 Відповісти
Викурити можна тютюн. Спробуйте. Київ за 3 дня уже було. Тепер весь мир в труху. Неа.

Он дивіться як на болотах завили.
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24.11.2024 23:32 Відповісти
Вірно міркуєш
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25.11.2024 00:29 Відповісти
Кацапи, ви б поцікавились які слова є вживаними в ******** мові
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25.11.2024 09:45 Відповісти
лишні точно не буде...
але нам показали та написали лиш про те що роблять і ніслова про те, скільки влада спише грошей і чи вартує робота того кошторису...
польський експерт-економіст заявляє що влада зелених за три роки війни вкрала цілий річний бюджет
а він мабудь 150 ярдів баксів, якщо не помиляюсь...
тому стверджую що за гроші списані на фортифікацію Запоріжжя можна фортифікувати три таких міста
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25.11.2024 12:49 Відповісти
А що, ще не збудували за два роки?
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24.11.2024 22:09 Відповісти
Не будували, бо не бачили великих угруповань противника, достатніх для...
Та й "планом перемоги" укріплення не передбачені.
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24.11.2024 22:12 Відповісти
Не на часі було.
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24.11.2024 22:18 Відповісти
асфальтом не уклали?
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24.11.2024 22:12 Відповісти
Уклали тротуарною плиткою.
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24.11.2024 22:15 Відповісти
украли украли...
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25.11.2024 12:09 Відповісти
Ось і бачимо де саме "на сєрєдінє сайдьомся". А ви не вірили президенту!
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24.11.2024 22:13 Відповісти
Так можна тут на цензорі знайти ще начебто з літа новину, що запорізький напрямок, ок все з фортифікаціями, вже тоді писали, що ось ось і добудуємо. Може правда ця новина просто деза для ворога, типу нічого немає і тд. А з іншого боку який в цьому сенс. Та і взагалі який сенс писати і говорити про обороні споруди??? Не набалакалися ще???
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24.11.2024 22:13 Відповісти
Про оборонні споруди треба писати, бо на них гроші списані.
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24.11.2024 22:17 Відповісти
У нас ніде не "ок все " з укріпленнями.
Навіть під Покровськом вони будуються прямо зараз - знайомий вчитель з Закарпаття присилал фото, як вони у відрядженні під Покровськом у цьому місяці копали окопи.
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24.11.2024 22:18 Відповісти
Ну тут тоді резонне питання, які претензії до союзників коли в самих нічого не зроблено? Як мені колись батько казав:" я буду тобі допомоги, але не робити за тебе. Ти почни і я допоможу"...
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24.11.2024 22:21 Відповісти
Скільки було часу щоб набудувати споруди на Донеччині! А вони все крали
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24.11.2024 22:21 Відповісти
А тим часом місто розносять КАБами.
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24.11.2024 22:27 Відповісти
Не по темі, але приїхали , називається

🇪🇺🇱🇧ЄС підтримує Ліван на тлі ізраїльських ударів та готовий виділити його збройним силам €200 млн євро.Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель передає hromadske.

За його словами, Ліван «стоїть на межі розпаду» через війну між Ізраїлем та «Хезболлою» на півдні країни, а також через авіаудари по Бейруту та Баальбеку.

Скоро росії допомога піде 🤢🤢🤢🤮🤮🤮
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24.11.2024 22:27 Відповісти
Бо інакше 5 мільйонів ліванців поїдуть до німеччини і до франції, а путло їх доставить.
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24.11.2024 22:42 Відповісти
Якщо не впускати - то і не поїдуть
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25.11.2024 09:46 Відповісти
Формально це не так працює. Сама влада Лівану ні на кого не нападає, вона мирна і пухнаста. То все Хезбола. В Ірані щось подібне - воює КВІР а вигрібає тіпа офіційна влада
Хоча, як на мене, влада якраз відповідальна що не може навести порядок у своїй країні
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25.11.2024 12:53 Відповісти
Якщо влада не контролює ситуацію, має подавати у відставку або відгрібати та відсмоктувати звідусіль, поки не загнеться.
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25.11.2024 18:00 Відповісти
Они нас орешником. А ми їх імпортним фундуком... Уе..бем.

Весь мир в трубу.
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24.11.2024 22:37 Відповісти
Труху і вижеве тіко чіп і Дейл.
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24.11.2024 22:39 Відповісти
От вам і переговори.

На словах пуйло "готовий базарити з трампом", а паралельно виносить енергетику України й готує новий наступ.
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24.11.2024 22:51 Відповісти
Так пересидент не готовий
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25.11.2024 00:21 Відповісти
Коли додавлять Донбас - то можуть поперти на Запоріжжя
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24.11.2024 22:59 Відповісти
Попруть навіть не додавивши
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25.11.2024 12:59 Відповісти
Запоріжжя треба захистити, поки ще не пізно.
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24.11.2024 23:26 Відповісти
Пізно
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25.11.2024 13:01 Відповісти
У секцію плавання ше не записалися?
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26.11.2024 18:46 Відповісти
це треба було робити ще навесні. а ще краще - заздалегідь робити укріплення під Роботине, Вугледаром, Часовим Яром, і ще пару десятків населених пунктів, які знову під москалями.
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25.11.2024 14:37 Відповісти
А ше краще було обирати до влади нациків, а не комуняк з клоунами та гопніками.
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26.11.2024 18:49 Відповісти
Звідки "Economist" дізнається про що думає українська розвідка? І що у цей час робить контроозвідка?
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24.11.2024 23:30 Відповісти
От і думаю. Чи вирішили вже в ОП, як зливати Запоріжжя, як вони злили Маріупіль?

Але це шкідливі думки. Бо Єрмак сказав, що неначасі
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25.11.2024 02:36 Відповісти
В оманських домовленостях усе вже визначено; там присутня і військова складова, і внутрішньоекономічна, і зовнішньополітична. Зливають Державу в усіх галузях та на усіх фронтах. За чинної влади вірогідність перемоги 0,0%.
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26.11.2024 18:58 Відповісти
Деякі командиро вважауть, що не мають достатньо сил?! Вважати таких саботажниками!
Ми десь таке вже чули: ніякого нападу, все буде добре, готуємось до шалликів!
24.02.2022 року шалики перетворились на танки й посунули на Україну!
Так фортифікації потрібні й на Чернігівському, Житомирському, Рівненському та Львівському напрямках. Ворог може стоворити емітацію підготовки до наступу на Запоріжжі, а вдарити або на Чернігівщині, Рівненщині, Житомирщині, Львівщині.
Від цих шизофренів можна всього очікувати.
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25.11.2024 09:21 Відповісти
Я б зробив по іншому, запитав би цих комбригів, хто з них був на лінії тих фортифікацій, і чи все їх влаштовує в їх побудові, і дав би підписати акт прийомки, а потім запитав би про всі пройо-би....
Бо говорити не мішки носити....
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25.11.2024 09:39 Відповісти
Якшо забули чи не знали, то нагадаю: фортифікації будують інженерні війська згідно завданням Генштабу, а не якісь там комбриги. Комбриги воюють, інженери будують.
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26.11.2024 19:05 Відповісти
невже проснулися в кінці третього року війни??? поздавали купу територій під лозунгом "какая разніца" " і не так стратегічно важливо". то треба було чекати поки ворог до Запоріжжя чи Дніпра підійде під стіни???? а може почекати, поки знову на околицях Києва не опиниться???
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25.11.2024 14:34 Відповісти
Такое сухое затяжное солнечное было лето. Идеальный сентябрь и половина октября! Грунты под любые виды транспорта годились. Нет же ***************, дотянуть до сплошной грязи и снега мокрого---и начинать месиво месить?! Но дураки и болваны как всегда кацапы.
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25.11.2024 19:20 Відповісти
 
 