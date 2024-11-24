Біля Запоріжжя будують фортифікації та готуються до наступу росіян, - The Economist

ЗСУ готуються до відбиття російського наступу на Запоріжжя, але деякі українські командири вважають, що РФ не має достатньо сил для великої атаки на цьому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

"Українська розвідка вважає, що Росія готується до сміливого штурму міста Запоріжжя, що за 30 км від фронту. Коли саме – ніхто не знає, але це має певний сенс. Як один з трьох центрів важкої промисловості, що залишилися в країні, обласний центр залишається критично важливим для виживання України як функціонуючої держави", - йдеться в матеріалі.

Зазаначається, що нові укріплення будуються кільцями, що розходяться від обласного центру.

"Робота ведеться ретельно – мінні поля, інженерні загородження, споруди з бетону та заліза – на відміну від більш хаотичної картини в сусідній Донецькій області, де досі точаться найзапекліші бої", – пояснює The Economist.

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Водночас видання зазначає, що не всі українські військові вважають напад на Запоріжжя неминучим.

Так полковник Олексій Хільченко, командир бригади швидкого реагування "Спартан", нещодавно розгорнутої в Запоріжжі, розповів, що Росія зайнята в іншому місці. За його словами, росіяни планували відправити дві дивізії (20-30 тисяч військових) для початкового штурму, але половина з них була перекинута в Курську область РФ.

"Лемберг", командир батальйону 118-ї бригади, що тримає оборону на південному заході Запорізької області, погодився з цією думкою.

"Вони (росіяни – Ред.) ще не готові наступати, але коли будуть готові, перший удар буде найважчим", – сказав військовий.

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