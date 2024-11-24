17,5 тыс. абонентов оставались без света: в Запорожье ликвидировали последствия российской атаки 18 ноября
В результате атаки РФ на Запорожье 18 ноября был поврежден энергетический объект, из-за чего без света остались 17,5 тысяч абонентов, в том числе больница и несколько котельных.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, объекты энергетической и тепловой инфраструктуры удалось восстановить в течение следующих суток. Благодаря работе спасателей и энергетиков сейчас теплоснабжение и свет полностью восстановлены.
"На следующие сутки в течение нескольких часов сразу было восстановлено электроснабжение больницы, было восстановлено электроснабжение наших котельных, а следовательно и теплоснабжение наших жителей", - рассказал Федоров.
В то же время, по словам чиновника, в более 50 прифронтовых населенных пунктах ситуация остается критической из-за постоянных российских обстрелов, которые делают невозможным проведение ремонтных работ.
"Но до вчерашнего вечера все еще более чем полторы тысячи абонентов оставались без электричества", - добавил Федоров.
Напомним, что в ночь с 18 на 19 ноября враг массированно атаковала Запорожье дронами-камикадзе типа "Shahed".
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