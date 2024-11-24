17,5 тыс. абонентов оставались без света: в Запорожье ликвидировали последствия российской атаки 18 ноября

В результате атаки РФ на Запорожье 18 ноября был поврежден энергетический объект, из-за чего без света остались 17,5 тысяч абонентов, в том числе больница и несколько котельных.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, объекты энергетической и тепловой инфраструктуры удалось восстановить в течение следующих суток. Благодаря работе спасателей и энергетиков сейчас теплоснабжение и свет полностью восстановлены.

"На следующие сутки в течение нескольких часов сразу было восстановлено электроснабжение больницы, было восстановлено электроснабжение наших котельных, а следовательно и теплоснабжение наших жителей", - рассказал Федоров.

В то же время, по словам чиновника, в более 50 прифронтовых населенных пунктах ситуация остается критической из-за постоянных российских обстрелов, которые делают невозможным проведение ремонтных работ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Запорожской области: авиаудар по Запорожскому району, погиб мужчина. 11-летний мальчик получил ранение в результате вражеской атаки на областной центр

"Но до вчерашнего вечера все еще более чем полторы тысячи абонентов оставались без электричества", - добавил Федоров.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 ноября враг массированно атаковала Запорожье дронами-камикадзе типа "Shahed".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Запорожью: повреждены 15 домов и нежилые здания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж