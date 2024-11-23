Сутки в Запорожской области: авиаудар по Запорожскому району, погиб мужчина. 11-летний мальчик получил ранение в результате вражеской атаки на областной центр

За прошедшие сутки, 22 ноября, российские захватчики 433 раза обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"55-летний мужчина погиб в результате вражеского авиаудара по Запорожскому району, 11-летний мальчик получил ранения из-за атаки россиян на Запорожье", - говорится в сообщении.

Кроме того войска РФ:

совершили 15 авиационных ударов по Запорожью, Таврическому, Степногорску, Лукьяновскому, Малой Токмачке и Новопавловке.

233 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

10 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Орехов, Щербаки, Малую Токмачку и Новодаровку.

185 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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