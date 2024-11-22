Россияне вечером нанесли 2 удара по Запорожью и области
Вечером 22 ноября российские войска обстреляли город Запорожье и Запорожскую область.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне нанесли 2 удара по Запорожской области", - написал он.
- Один удар нанесли по одному из населенных пунктов региона. Изуродовано фермерское хозяйство.
- Второй удар пришелся по Запорожью. Частично разрушены складские помещения частных предприятий. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом дома.
Предварительно, никто не пострадал. На местах поражений работают экстренные службы.
Напомним, в ночь на 19 ноября армия РФ в очередной раз массированно атаковала Запорожье дронами-камикадзе типа "Shahed".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vik Tor #521724
показать весь комментарий22.11.2024 23:17 Ответить Мне нравится 3
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль