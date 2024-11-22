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Россияне вечером нанесли 2 удара по Запорожью и области

Обстріляли Запоріжжя

Вечером 22 ноября российские войска обстреляли город Запорожье и Запорожскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне нанесли 2 удара по Запорожской области", - написал он.

  • Один удар нанесли по одному из населенных пунктов региона. Изуродовано фермерское хозяйство.
  • Второй удар пришелся по Запорожью. Частично разрушены складские помещения частных предприятий. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом дома.

Предварительно, никто не пострадал. На местах поражений работают экстренные службы.

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Напомним, в ночь на 19 ноября армия РФ в очередной раз массированно атаковала Запорожье дронами-камикадзе типа "Shahed".

Автор: 

Запорожье (2648) обстрел (26975) Запорожская область (3058) Федоров Иван (466)


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путін- хйло.
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22.11.2024 23:17 Ответить
 
 