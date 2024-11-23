РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4169 посетителей онлайн
Новости
3 786 4

Удар РФ по Запорожью: повреждены 15 домов и нежилые здания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

15 жилых домов и несколько нежилых помещений повреждены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, изуродованы окна и балконы в четырех многоэтажках и кровли в одиннадцати домах частного сектора в Днепровском районе города.

Сейчас коммунальщики проводят обследование поврежденных зданий.

Также читайте: Сутки в Запорожской области: авиаудар по Запорожскому району, погиб мужчина. 11-летний мальчик получил ранение в результате вражеской атаки на областной центр

наслідки удару по Запоріжжю
наслідки удару по Запоріжжю
наслідки удару по Запоріжжю
наслідки удару по Запоріжжю
наслідки удару по Запоріжжю
наслідки удару по Запоріжжю
наслідки удару по Запоріжжю

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 11-летний мальчик получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожье.

Автор: 

Запорожье (2648) обстрел (26975)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи терористи, а не "один народ", як колись казав один Лідор **********. Можливість бити в притул по Запоріжжю є наслідками розмінування Чонгару. що дало змогу кацапам окупувати Херсонську і Запорізьку область. А наслідками розмінування Чонгару є наслудками призначення на посали верещук і єрмака. А наслідками призначення на посаду верещук і єрмака є вибори Найпотужнішого Боневтіка і всі дорожки ведуть до мудрого наріду 73%, в тому числі і Запоріжжя, які зробили себе разом ще у 2019 році.
показать весь комментарий
23.11.2024 10:14 Ответить
Сколкько это будет продолжаться? Пусть Киев отдаст половину ПВО нам!
показать весь комментарий
23.11.2024 12:48 Ответить
Найбільшою проблемою є російські планерну авіаційну бомби.
Вони руйнують фортифікаційні споруди та спустошують міста у тилу
Чи не можна перехопити частину цих крилаті бомб?
Як зупинити бомби «КАБ»? Анти-КАБ бар'єр.
https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8
https://co2stop.foundation/AntiKAB

показать весь комментарий
23.11.2024 15:59 Ответить
 
 