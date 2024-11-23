Удар РФ по Запорожью: повреждены 15 домов и нежилые здания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
15 жилых домов и несколько нежилых помещений повреждены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, изуродованы окна и балконы в четырех многоэтажках и кровли в одиннадцати домах частного сектора в Днепровском районе города.
Сейчас коммунальщики проводят обследование поврежденных зданий.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 11-летний мальчик получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожье.
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