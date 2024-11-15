У Києві відбулася акція "Порожні стільці" на підтримку полонених та зниклих безвісти журналістів і митців. ФОТОрепортаж

15 листопада на Софійській площі у Києві відбулася правозахисна акція "Порожні стільці" на підтримку журналістів, письменників, діячів культури та правозахисників, які зникли безвісти, були ув’язнені чи перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Нагадаємо, 15 листопада у світі відзначається День ув'язненого письменника, або День порожніх стільців.

Із 2018 року Український ПЕН спільно з Центром громадянських свобод організовує цього дня правозахисну акцію, щоб нагадати про тих, хто не може бути вдома через російську агресію. Попередню акцію проводили у 2021 році.

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"Тоді на стільцях були імена Нарімана Джеляла і Людмили Гусейнової. І сьогодні вони вже звільнені. І це доводить, що розголос все ж таки якось працює і допомагає звільняти політв'язнів. Цивільних ув'язнених лише за мінімальними підрахунками близько 7 тисяч", - зазначив організатор акції Максим Ситніков.

На акцію, зокрема, прийшли родичі кримських полонених та активістів.

Під час правозахисної акції організатори встановили стільці із іменами тих, хто зник безвісти, ув'язнений чи перебуває в російському полоні.

На частині стільців напис "Ім'я невідоме", оскільки імена багатьох медійників досі лишаються невстановленими.

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