УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3476 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
11 938 5

На фронті загинув військовий та журналіст Олексій Андрєєв, який майже рік вважався зниклим безвісти. ФОТО

Захищаючи Україну від російських загарбників, на фронті загинув військовий та журналіст Олексій Андрєєв. Майже рік його вважали зниклим безвісти.

Трагічну звістку у соцмережі Facebook повідомив Комітет Верховної Ради з питань свободи слова, інформує Цензор.НЕТ.

На фронті загинув військовий та журналіст Олексій Андрєєв

"З глибоким сумом та скорботою повідомляємо про загибель нашого колеги, військового та журналіста Олексія Андрєєва, який віддав своє життя, захищаючи незалежність та суверенітет України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про загиблого Героя?

З 2000-х років Олексій працював оператором на телебаченні, зокрема на телеканалах "ТБ7" та "Сигма", а також у пресцентрі "Азовсталі". Був відомий як талановитий і відданий своїй професії журналіст, неодноразово висвітлював події, які формували сучасну історію України.

До лав ЗСУ Олексій приєднався 25 лютого 2022 року, покинувши цивільну професію.

29 листопада 2023 року, під час бойових дій у селі Богданівка Бахмутського району, Олексій зник безвісти. 

Його тіло було повернуто під час нещодавнього обміну та було ідентифіковано за допомогою ДНК.

Читайте також: З початку повномасштабної війни в Україні загинули 57 журналістів, 45 зазнали поранень, - Офіс генпрокурора

Автор: 

журналістика (1789) військовослужбовці (4832) втрати (4479)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство небесное, и светлая память герою.
показати весь коментар
04.11.2024 22:38 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
показати весь коментар
04.11.2024 22:40 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
показати весь коментар
04.11.2024 23:08 Відповісти
Вічна памʼять Герою України 😪😪😪
показати весь коментар
04.11.2024 23:24 Відповісти
По-дурному стаття написана... Якщо загинув ще в 2023-му, то варто писать: "тоді-то і тоді-то констатована смерть журналіста, що загинув тоді-то в бою... Опізнаний за експертизою ДНК..."
показати весь коментар
05.11.2024 07:27 Відповісти
 
 