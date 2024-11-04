На фронті загинув військовий та журналіст Олексій Андрєєв, який майже рік вважався зниклим безвісти. ФОТО

Захищаючи Україну від російських загарбників, на фронті загинув військовий та журналіст Олексій Андрєєв. Майже рік його вважали зниклим безвісти.

Трагічну звістку у соцмережі Facebook повідомив Комітет Верховної Ради з питань свободи слова, інформує Цензор.НЕТ.

"З глибоким сумом та скорботою повідомляємо про загибель нашого колеги, військового та журналіста Олексія Андрєєва, який віддав своє життя, захищаючи незалежність та суверенітет України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про загиблого Героя?

З 2000-х років Олексій працював оператором на телебаченні, зокрема на телеканалах "ТБ7" та "Сигма", а також у пресцентрі "Азовсталі". Був відомий як талановитий і відданий своїй професії журналіст, неодноразово висвітлював події, які формували сучасну історію України.

До лав ЗСУ Олексій приєднався 25 лютого 2022 року, покинувши цивільну професію.

29 листопада 2023 року, під час бойових дій у селі Богданівка Бахмутського району, Олексій зник безвісти.

Його тіло було повернуто під час нещодавнього обміну та було ідентифіковано за допомогою ДНК.

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