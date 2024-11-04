На фронте погиб военный и журналист Алексей Андреев, почти год считавшийся пропавшим без вести. ФОТО

Защищая Украину от российских захватчиков, на фронте погиб военный и журналист Алексей Андреев. Почти год его считали пропавшим без вести.

Трагическое известие в соцсети Facebook сообщил Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова, информирует Цензор.НЕТ.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели нашего коллеги, военного и журналиста Алексея Андреева, который отдал свою жизнь, защищая независимость и суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

Что известно о погибшем Герое?

С 2000-х годов Алексей работал оператором на телевидении, в частности на телеканалах "ТБ7" и "Сигма", а также в пресс-центре "Азовстали". Был известен как талантливый и преданный своей профессии журналист, неоднократно освещал события, которые формировали современную историю Украины.

В ряды ВСУ Алексей присоединился 25 февраля 2022 года, оставив гражданскую профессию.

29 ноября 2023 года, во время боевых действий в селе Богдановка Бахмутского района, Алексей пропал без вести.

Его тело было возвращено во время недавнего обмена и было идентифицировано с помощью ДНК.

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