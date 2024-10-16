У Києві відбулася акція родичів військовополонених та безвісти зниклих. ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція з підтримки зниклих безвісти військових і тих, що перебувають у полоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske.

На захід прийшли сотні людей, заполонивши весь майдан. Деякі з них стояли на вулиці навпроти, біля будівлі "Укрпошти". Учасники акції тримали саморобні плакати, транспаранти з іменами і фото зниклих захисників, прапори України та символіку підрозділів, у яких служать їхні родичі.

На акцію зібралися люди з різних куточків України. Утім усі вони розповідали схожі історії — їхній родич-військовослужбовець зник місяці тому, а відповідальні органи не можуть підтвердити ні смерті, ні полону, надають лише відписки.

Донька безвісти зниклого військового Вікторія розповіла, що мета мирної акції — не дати забути про їхніх рідних, які зникли або перебувають у полоні. За її словами, такі заходи дають можливість робити розголос проблемі.

Вона розповіла, що в 1 бригаді спеціального призначення, де служить її батько, безвісти зникли 25 людей, але держава не розповідає рідним військових правду про те, що сталося.

"Зникли вони 28 вересня та 1 жовтня 2022 року. Тобто що три дні хлопці йшли в бій і зникали безвісти. На жаль, на сьогодні в нас немає жодної інформації", - каже Вікторія.

Брат зниклого безвісти Віталій також каже, що не отримує від військової частини жодної інформації про брата, який зник 11 червня 2024 року. У його підрозділі, крім нього, ще 8 людей з Миколаєва зникли безвісти.

"Віримо, надіємося, що брат живий. Можливо, в полоні. Повернеться додому. Хочемо добитися від влади, щоб вони нас почули, бо якщо вони не почують нас зараз, то почують трошки пізніше", — розповідає Віталій, який сам прослужив в армії 20 років, але "такого безладу не бачив".

"Я не розумію, на що мені чекати. Нехай мені повернуть або сина, або тіло. Нехай мені щось повернуть. […] Я хочу мати могилку бодай у цьому житті", — каже мати зниклого військового 68 бригади Марія.

А дружина військового Олександра розповіла, що її чоловік лише 3 дні навчався на полігоні, а потім його відправили до Красногорівки, де він зник 29 червня.

"Акт розслідування просто смішний. […] У ньому написано, що побратим бачив, як він упав від дрона-камікадзе. Коли наступного дня в них була евакуація, вони чомусь мого чоловіка взяли з ями й потягли під дерево. І коли запускали шукати тіло, то тіла вже не знайшли", — каже вона.

Тетяна, мати військового Івана Зубченка зі 118 бригади, що зник безвісти влітку 2023 року, розповіла, що лише від побратимів дізналася, що її сина поранили в бою, але жодних пошукових дій слідчі не проводять.

"Нічого. Тільки чекаємо, щоб Росія через Червоний Хрест дала нам знати, що наші діти в полоні", — кажуть родичі військових із тієї самої бригади.

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