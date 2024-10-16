У Києві відбулася акція родичів військовополонених та безвісти зниклих. ФОТОрепортаж
У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція з підтримки зниклих безвісти військових і тих, що перебувають у полоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske.
На захід прийшли сотні людей, заполонивши весь майдан. Деякі з них стояли на вулиці навпроти, біля будівлі "Укрпошти". Учасники акції тримали саморобні плакати, транспаранти з іменами і фото зниклих захисників, прапори України та символіку підрозділів, у яких служать їхні родичі.
На акцію зібралися люди з різних куточків України. Утім усі вони розповідали схожі історії — їхній родич-військовослужбовець зник місяці тому, а відповідальні органи не можуть підтвердити ні смерті, ні полону, надають лише відписки.
Донька безвісти зниклого військового Вікторія розповіла, що мета мирної акції — не дати забути про їхніх рідних, які зникли або перебувають у полоні. За її словами, такі заходи дають можливість робити розголос проблемі.
Вона розповіла, що в 1 бригаді спеціального призначення, де служить її батько, безвісти зникли 25 людей, але держава не розповідає рідним військових правду про те, що сталося.
"Зникли вони 28 вересня та 1 жовтня 2022 року. Тобто що три дні хлопці йшли в бій і зникали безвісти. На жаль, на сьогодні в нас немає жодної інформації", - каже Вікторія.
Брат зниклого безвісти Віталій також каже, що не отримує від військової частини жодної інформації про брата, який зник 11 червня 2024 року. У його підрозділі, крім нього, ще 8 людей з Миколаєва зникли безвісти.
"Віримо, надіємося, що брат живий. Можливо, в полоні. Повернеться додому. Хочемо добитися від влади, щоб вони нас почули, бо якщо вони не почують нас зараз, то почують трошки пізніше", — розповідає Віталій, який сам прослужив в армії 20 років, але "такого безладу не бачив".
"Я не розумію, на що мені чекати. Нехай мені повернуть або сина, або тіло. Нехай мені щось повернуть. […] Я хочу мати могилку бодай у цьому житті", — каже мати зниклого військового 68 бригади Марія.
А дружина військового Олександра розповіла, що її чоловік лише 3 дні навчався на полігоні, а потім його відправили до Красногорівки, де він зник 29 червня.
"Акт розслідування просто смішний. […] У ньому написано, що побратим бачив, як він упав від дрона-камікадзе. Коли наступного дня в них була евакуація, вони чомусь мого чоловіка взяли з ями й потягли під дерево. І коли запускали шукати тіло, то тіла вже не знайшли", — каже вона.
Тетяна, мати військового Івана Зубченка зі 118 бригади, що зник безвісти влітку 2023 року, розповіла, що лише від побратимів дізналася, що її сина поранили в бою, але жодних пошукових дій слідчі не проводять.
"Нічого. Тільки чекаємо, щоб Росія через Червоний Хрест дала нам знати, що наші діти в полоні", — кажуть родичі військових із тієї самої бригади.
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1. ***** не погоджується на обмін, бо тим самим давить на українське суспільство.
2. Родичі полонених виходять на мітинг, показуючи, що план ***** працює.
3. Висновок - своїми мітингами родичі ускладнюють звільнення полонених.
P.S. ні, нажаль в мене нема рецепта, шо треба робити. Але явно не мітинги в Києві.
Частина числиться в сзч і можливо там і є.
Частина неопізнані і чекають екпертиз похоронені вроді під Дніпром чи Харьковом.
Тут явно вже потрібно давно займатись кабміну тим питанням або МО якось зробити пошукову групу, яка буде опитувати свідків та командирів, чим дальше відтягують процес тим меньше свідків, люди гинуть і шансу щось становити.