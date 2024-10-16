В Киеве прошла акция родственников военнопленных и без вести пропавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве на Майдане Независимости состоялась акция по поддержке пропавших без вести военных и тех, кто находится в плену.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske.

На мероприятие пришли сотни людей, заполонив всю площадь. Некоторые из них стояли на улице напротив, возле здания "Укрпочты". Участники акции держали самодельные плакаты, транспаранты с именами и фото пропавших защитников, флаги Украины и символику подразделений, в которых служат их родственники.

На акцию собрались люди из разных уголков Украины. Впрочем, все они рассказывали похожие истории - их родственник-военнослужащий исчез месяцы назад, а ответственные органы не могут подтвердить ни смерти, ни плена, предоставляют только отписки.

Дочь без вести пропавшего военного Виктория рассказала, что цель мирной акции - не дать забыть об их родных, которые пропали или находятся в плену. По ее словам, такие мероприятия дают возможность делать огласку проблеме.

Она рассказала, что в 1 бригаде специального назначения, где служит ее отец, без вести пропали 25 человек, но государство не рассказывает родным военных правду о том, что произошло.

"Исчезли они 28 сентября и 1 октября 2022 года. То есть что три дня ребята шли в бой и исчезали без вести. К сожалению, на сегодня у нас нет никакой информации", - говорит Виктория.

Брат пропавшего без вести Виталий также говорит, что не получает от воинской части никакой информации о брате, который пропал 11 июня 2024 года. В его подразделении, кроме него, еще 8 человек из Николаева пропали без вести.

"Верим, надеемся, что брат жив. Возможно, в плену. Вернется домой. Хотим добиться от власти, чтобы они нас услышали, потому что если они не услышат нас сейчас, то услышат немножко позже", - рассказывает Виталий, который сам прослужил в армии 20 лет, но "такого беспорядка не видел".

"Я не понимаю, чего мне ждать. Пусть мне вернут или сына, или тело. Пусть мне что-то вернут. [...] Я хочу иметь могилку хотя бы в этой жизни", - говорит мать пропавшего военного 68 бригады Мария.

А жена военного Александра рассказала, что ее муж всего 3 дня учился на полигоне, а потом его отправили в Красногоровку, где он исчез 29 июня.

"Акт расследования просто смешной. [...] В нем написано, что побратим видел, как он упал от дрона-камикадзе. Когда на следующий день у них была эвакуация, они почему-то моего мужа взяли из ямы и потащили под дерево. И когда запускали искать тело, то тела уже не нашли", - говорит она.

Татьяна, мать военного Ивана Зубченко из 118 бригады, пропавшего без вести летом 2023 года, рассказала, что только от собратьев узнала, что ее сына ранили в бою, но никаких поисковых действий следователи не проводят.

"Ничего. Только ждем, чтобы Россия через Красный Крест дала нам знать, что наши дети в плену", - говорят родственники военных из той же бригады.

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