УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11693 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 157 13

Захищаючи Україну, на фронті загинув актор Чернігівського театру Петро Великий. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув актор Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Шевченка Петро Великий.

Про це повідомив у фейсбуку заступник директора Чернігівського драмтеатру Олександр Майшев, інформує Цензор.НЕТ.

"На щиті… Герой Петро Великий. Великий актор... Наш Великий… Біль… Прошу допомогти доньці, котра також є актрисою нашого театру", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 89 педагогів і викладачів загинули за 1000 днів повномасштабної війни, - Лісовий

Загинув Петро Великий
Загинув Петро Великий

Петро Великий працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка з 2004 року, за його плечима - понад 35 ролей, серед яких - Петро у п'єсі "Земля", Перелесник у "Лісовій пісні", Голохвостий у "За двома зайцями" і Карпо у "Кайдашевій сім'ї". Йому було 48 років.

Автор: 

актор (143) театр (158) Чернігів (787) втрати (4396)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Вічна пам'ять! Слава Герою навіки.
показати весь коментар
20.11.2024 12:49
+12
Спочивай спокійно, захиснику. Ті зіграв основну роль свого життя - бив рашистську гидоту. То величне діло! Дякую.
показати весь коментар
20.11.2024 12:57
+11
Актори академічних театрів не є такими цінними для Зермаків, як броньовані квартальні корєша.

Травень 2024 року.

Чернігівський драмтеатр припиняє роботу через мобілізацію.

За словами художнього керівника Чернігівського театру, ТЦК «забрав практично всіх чоловіків»
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки викликав 34 працівників Чернігівського драмтеатру, зокрема акторів та технічний персонал.

Після відвідування ТЦК деякі з працівників уже вирушили на військові навчання, тому театр змушений призупинити роботу на невизначений термін.
Про це повідомив художній керівник театру Андрій Бакіров у коментарі «Суспільному».
показати весь коментар
20.11.2024 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна пам'ять! Слава Герою навіки.
показати весь коментар
20.11.2024 12:49 Відповісти
Спочивай спокійно, захиснику. Ті зіграв основну роль свого життя - бив рашистську гидоту. То величне діло! Дякую.
показати весь коментар
20.11.2024 12:57 Відповісти
Актори академічних театрів не є такими цінними для Зермаків, як броньовані квартальні корєша.

Травень 2024 року.

Чернігівський драмтеатр припиняє роботу через мобілізацію.

За словами художнього керівника Чернігівського театру, ТЦК «забрав практично всіх чоловіків»
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки викликав 34 працівників Чернігівського драмтеатру, зокрема акторів та технічний персонал.

Після відвідування ТЦК деякі з працівників уже вирушили на військові навчання, тому театр змушений призупинити роботу на невизначений термін.
Про це повідомив художній керівник театру Андрій Бакіров у коментарі «Суспільному».
показати весь коментар
20.11.2024 13:00 Відповісти
Ета всьо фейк, ваюют только бєдньіє і нєщасньіе работягі!
Пусть діпутати і пракурори ідут! І тецекашнікі!
показати весь коментар
20.11.2024 13:04 Відповісти
Так а що не так сказано? Вся мусорня і прокурорські із своїм виплодком не воюють.Всі хто має дохід 2млн+ у рік теж не знають що таке армія.А ще є синки чиновників що "служать" в спортзалах , ресторанах та нічних клубах ( синок Баканова наприклад)
показати весь коментар
20.11.2024 13:11 Відповісти
А ще є ті хто, хто знімається в телешоу " хто хоче стати мільйонером, " тупий матусі " і тому подібне. Знайшли час, одних вбивають, а другі мільйонів бажають . Вони могут і на фронті заробляти, знижуючи технику ху...лостану.
показати весь коментар
20.11.2024 13:21 Відповісти
Цвіт України. Боляче.. Спочивай з миром Герой. Плачемо разом з побратимами та рідними((
показати весь коментар
20.11.2024 13:09 Відповісти
Царство небесне! Дуже сумно.Співчуття близьким
показати весь коментар
20.11.2024 13:17 Відповісти
Світла пам'ять героям, які захищають нас
показати весь коментар
20.11.2024 13:22 Відповісти
а актори 95 кварталу пухнуть на очах.
показати весь коментар
20.11.2024 13:35 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
показати весь коментар
20.11.2024 16:27 Відповісти
Вічна Памʼять Великій Людині і Герою України 😪😪😪
показати весь коментар
21.11.2024 23:23 Відповісти
 
 