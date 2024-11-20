Захищаючи Україну, на фронті загинув актор Чернігівського театру Петро Великий. ФОТО
Захищаючи Україну, на фронті загинув актор Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Шевченка Петро Великий.
Про це повідомив у фейсбуку заступник директора Чернігівського драмтеатру Олександр Майшев, інформує Цензор.НЕТ.
"На щиті… Герой Петро Великий. Великий актор... Наш Великий… Біль… Прошу допомогти доньці, котра також є актрисою нашого театру", - йдеться у повідомленні.
Петро Великий працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка з 2004 року, за його плечима - понад 35 ролей, серед яких - Петро у п'єсі "Земля", Перелесник у "Лісовій пісні", Голохвостий у "За двома зайцями" і Карпо у "Кайдашевій сім'ї". Йому було 48 років.
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Травень 2024 року.
Чернігівський драмтеатр припиняє роботу через мобілізацію.
За словами художнього керівника Чернігівського театру, ТЦК «забрав практично всіх чоловіків»
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки викликав 34 працівників Чернігівського драмтеатру, зокрема акторів та технічний персонал.
Після відвідування ТЦК деякі з працівників уже вирушили на військові навчання, тому театр змушений призупинити роботу на невизначений термін.
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Пусть діпутати і пракурори ідут! І тецекашнікі!