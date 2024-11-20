Захищаючи Україну, на фронті загинув актор Чернігівського театру Петро Великий. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув актор Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Шевченка Петро Великий.

Про це повідомив у фейсбуку заступник директора Чернігівського драмтеатру Олександр Майшев, інформує Цензор.НЕТ.

"На щиті… Герой Петро Великий. Великий актор... Наш Великий… Біль… Прошу допомогти доньці, котра також є актрисою нашого театру", - йдеться у повідомленні.

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Петро Великий працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка з 2004 року, за його плечима - понад 35 ролей, серед яких - Петро у п'єсі "Земля", Перелесник у "Лісовій пісні", Голохвостий у "За двома зайцями" і Карпо у "Кайдашевій сім'ї". Йому було 48 років.