89 педагогів і викладачів загинули за 1000 днів повномасштабної війни, - Лісовий

За тисячу днів повномасштабної війни Росії проти України загинули 89 педагогів і викладачів, а кількість невиданих дипломів про вищу освіту перевищила 500.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"За 1000 днів росія забрала життя у 89 педагогів і викладачів, а кількість невиданих дипломів про вищу освіту перевищила 500. У 228 тисяч дітей забрали домівку, 16 університетів покинули рідні стіни, а приблизно 1000 шкіл опинилися на іншій стороні лінії фронту. Попри втрати, попри руйнування, попри небезпеку, освіта вистояла, освіта відновлюється, освіта дає надію і впевненість у майбутньому", - розповів Лісовий.

Зараз, за його словами, діти повертаються в школи, школи відновлюються і родини повертаються в громади. Школи наповнюються підручниками і обладнанням, купуються автобуси та будуються укриття.

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Крім того, тривають реформи НУШ та старшої школи, запускаються нові, давно назрілі зміни у вищій освіті та науці.

"1000 днів ми перемагаємо свій страх, сумнів, утому і зневіру. Перемагаємо за право мати майбутнє. Безпечне, гідне, освічене майбутнє, яке ми неодмінно здобудемо", - підсумував Лісовий.

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