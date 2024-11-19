89 педагогов и преподавателей погибли за 1000 дней полномасштабной войны, - Лисовой

За тысячу дней полномасштабной войны России против Украины погибли 89 педагогов и преподавателей, а количество невыданных дипломов о высшем образовании превысило 500.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

"За 1000 дней россия унесла жизни у 89 педагогов и преподавателей, а количество невыданных дипломов о высшем образовании превысило 500. У 228 тысяч детей забрали дом, 16 университетов покинули родные стены, а примерно 1000 школ оказались по другую сторону линии фронта. Несмотря на потери, несмотря на разрушения, несмотря на опасность, образование выстояло, образование восстанавливается, образование дает надежду и уверенность в будущем", - рассказал Лисовой.

Сейчас, по его словам, дети возвращаются в школы, школы восстанавливаются и семьи возвращаются в общины. Школы наполняются учебниками и оборудованием, покупаются автобусы и строятся укрытия.

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Кроме того, продолжаются реформы НУШ и старшей школы, запускаются новые, давно назревшие изменения в высшем образовании и науке.

"1000 дней мы побеждаем свой страх, сомнение, усталость и уныние. Побеждаем за право иметь будущее. Безопасное, достойное, образованное будущее, которое мы непременно получим", - подытожил Лисовой.

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