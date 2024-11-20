Защищая Украину, на фронте погиб актер Черниговского театра Петро Великий. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб актер Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Шевченко Петро Великий.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель директора Черниговского драмтеатра Александр Майшев, информирует Цензор.НЕТ.

"На щите... Герой Петро Великий. Великий актер... Наш Великий... Боль... Прошу помочь дочери, которая также является актрисой нашего театра", - говорится в сообщении.

Читайте также: 89 педагогов и преподавателей погибли за 1000 дней полномасштабной войны, - Лисовой





Петро Великий работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко с 2004 года, за его плечами - более 35 ролей, среди которых - Петро в пьесе "Земля", Перелесник в "Лесной песне", Голохвостый в "За двумя зайцами" и Карпо в "Кайдашевой семье". Ему было 48 лет.