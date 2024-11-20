Защищая Украину, на фронте погиб актер Черниговского театра Петро Великий. ФОТО
Защищая Украину, на фронте погиб актер Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Шевченко Петро Великий.
Об этом сообщил в фейсбуке заместитель директора Черниговского драмтеатра Александр Майшев, информирует Цензор.НЕТ.
"На щите... Герой Петро Великий. Великий актер... Наш Великий... Боль... Прошу помочь дочери, которая также является актрисой нашего театра", - говорится в сообщении.
Петро Великий работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко с 2004 года, за его плечами - более 35 ролей, среди которых - Петро в пьесе "Земля", Перелесник в "Лесной песне", Голохвостый в "За двумя зайцами" и Карпо в "Кайдашевой семье". Ему было 48 лет.
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Травень 2024 року.
Чернігівський драмтеатр припиняє роботу через мобілізацію.
За словами художнього керівника Чернігівського театру, ТЦК «забрав практично всіх чоловіків»
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки викликав 34 працівників Чернігівського драмтеатру, зокрема акторів та технічний персонал.
Після відвідування ТЦК деякі з працівників уже вирушили на військові навчання, тому театр змушений призупинити роботу на невизначений термін.
Про це повідомив художній керівник театру Андрій Бакіров у коментарі «Суспільному».
Пусть діпутати і пракурори ідут! І тецекашнікі!