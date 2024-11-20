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Защищая Украину, на фронте погиб актер Черниговского театра Петро Великий. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб актер Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Шевченко Петро Великий.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель директора Черниговского драмтеатра Александр Майшев, информирует Цензор.НЕТ.

"На щите... Герой Петро Великий. Великий актер... Наш Великий... Боль... Прошу помочь дочери, которая также является актрисой нашего театра", - говорится в сообщении.

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Загинув Петро Великий
Загинув Петро Великий

Петро Великий работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко с 2004 года, за его плечами - более 35 ролей, среди которых - Петро в пьесе "Земля", Перелесник в "Лесной песне", Голохвостый в "За двумя зайцами" и Карпо в "Кайдашевой семье". Ему было 48 лет.

Автор: 

актер (296) театр (229) Чернигов (884) потери (4384)


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Топ комментарии
+24
Вічна пам'ять! Слава Герою навіки.
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20.11.2024 12:49
+12
Спочивай спокійно, захиснику. Ті зіграв основну роль свого життя - бив рашистську гидоту. То величне діло! Дякую.
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20.11.2024 12:57
+11
Актори академічних театрів не є такими цінними для Зермаків, як броньовані квартальні корєша.

Травень 2024 року.

Чернігівський драмтеатр припиняє роботу через мобілізацію.

За словами художнього керівника Чернігівського театру, ТЦК «забрав практично всіх чоловіків»
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки викликав 34 працівників Чернігівського драмтеатру, зокрема акторів та технічний персонал.

Після відвідування ТЦК деякі з працівників уже вирушили на військові навчання, тому театр змушений призупинити роботу на невизначений термін.
Про це повідомив художній керівник театру Андрій Бакіров у коментарі «Суспільному».
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20.11.2024 13:00
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Вічна пам'ять! Слава Герою навіки.
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20.11.2024 12:49 Ответить
Спочивай спокійно, захиснику. Ті зіграв основну роль свого життя - бив рашистську гидоту. То величне діло! Дякую.
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20.11.2024 12:57 Ответить
Актори академічних театрів не є такими цінними для Зермаків, як броньовані квартальні корєша.

Травень 2024 року.

Чернігівський драмтеатр припиняє роботу через мобілізацію.

За словами художнього керівника Чернігівського театру, ТЦК «забрав практично всіх чоловіків»
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки викликав 34 працівників Чернігівського драмтеатру, зокрема акторів та технічний персонал.

Після відвідування ТЦК деякі з працівників уже вирушили на військові навчання, тому театр змушений призупинити роботу на невизначений термін.
Про це повідомив художній керівник театру Андрій Бакіров у коментарі «Суспільному».
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20.11.2024 13:00 Ответить
Ета всьо фейк, ваюют только бєдньіє і нєщасньіе работягі!
Пусть діпутати і пракурори ідут! І тецекашнікі!
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20.11.2024 13:04 Ответить
Так а що не так сказано? Вся мусорня і прокурорські із своїм виплодком не воюють.Всі хто має дохід 2млн+ у рік теж не знають що таке армія.А ще є синки чиновників що "служать" в спортзалах , ресторанах та нічних клубах ( синок Баканова наприклад)
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20.11.2024 13:11 Ответить
А ще є ті хто, хто знімається в телешоу " хто хоче стати мільйонером, " тупий матусі " і тому подібне. Знайшли час, одних вбивають, а другі мільйонів бажають . Вони могут і на фронті заробляти, знижуючи технику ху...лостану.
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20.11.2024 13:21 Ответить
Цвіт України. Боляче.. Спочивай з миром Герой. Плачемо разом з побратимами та рідними((
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20.11.2024 13:09 Ответить
Царство небесне! Дуже сумно.Співчуття близьким
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20.11.2024 13:17 Ответить
Світла пам'ять героям, які захищають нас
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20.11.2024 13:22 Ответить
а актори 95 кварталу пухнуть на очах.
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20.11.2024 13:35 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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20.11.2024 16:27 Ответить
Вічна Памʼять Великій Людині і Герою України 😪😪😪
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21.11.2024 23:23 Ответить
 
 