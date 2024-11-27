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Новости Война
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Зеленский наградил 497 украинских воинов, 435 из них – посмертно

Зеленський відзначив державними нагородами 435 полеглих воїнів

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 497 защитников нашей страны, 435 из них - награждены посмертно.

Соответствующий указ №787/2024 от 27 ноября обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ публикует текст указа главы государства о награждении украинских воинов:

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга постановляю:

Наградить знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг"

  • БРОВДИ Роберта Иосифовича - майора
  • ГЕРНЕШИЯ Михаила Вячеславовича - главного сержанта
  • ГОРЯНСКОГО Валерия Николаевича - младшего лейтенанта
  • ЖУКА Александра Валентиновича - старшего лейтенанта
  • СОЛЯНИКА Алексея Сергеевича - сержанта

Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени

  • ГАПОНЮКА Александра Валерьевича (посмертно) - младшего лейтенанта
  • ГОЛУБА Александра Васильевича - полковника медицинской службы
  • РЕВУТА Петра Александровича (посмертно) - лейтенанта

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Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

  • АНДРЕЕВА Дмитрия Олеговича - капитана
  • АНТОНЕНКО Андрея Николаевича (посмертно) - капитана
  • БАЗИНА Максима Евгеньевича (посмертно) - старшего лейтенанта медицинской службы
  • ЗУБАРЕВА Ивана Александровича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • КОЗАЧУКА Артема Дмитриевича - капитана
  • КОЛЕСНИЦКОГО Бориса Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • КУЧЕРА Евгения Викторовича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • ЛЕСЮКА Максима Васильевича (посмертно) - лейтенанта
  • МЕЛЬНИКА Дениса Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
  • НЕЛИПУ Александра Александровича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • НИКОЛЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - солдата
  • ОСТАПЕНКО Олега Александровича (посмертно) - подполковника медицинской службы
  • ПИГУЛЕВСКОГО Олега Георгиевича (посмертно) - подполковника
  • ПОТЕБЕНЬКО Владимира Николаевича (посмертно) - майора
  • САХНА Богдана Федоровича - лейтенанта
  • СЕВАСТЬЯНОВА Алексея Валерьевича (посмертно) - лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" I степени

  • ДАВИДЕНКО Юрия Юрьевича - главного корабельного старшину
  • ОСТАПЙОВСКОГО Назара Владимировича - старшего сержанта
  • СИКОРСКОГО Василия Вячеславовича - младшего сержанта

Наградить орденом "За мужество" II степени

  • АРТЕМЕНКО Андрея Станиславовича - старшину 2 статьи
  • ВЛАСЕНКО Валерия Владимировича (посмертно) - главного сержанта
  • ГУЛИЯ Любомира Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
  • ГУЛЬЧУКА Юрия Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • КИНДЗЕРСКОГО Валерия Валерьевича (посмертно) - главного сержанта
  • КУРЯТУ Виталия Владимировича - сержанта
  • ЛАГУНОВСКОГО Назара Юрьевича (посмертно) - сержанта
  • МАРКУШИНА Дмитрия Геннадьевича - старшего матроса
  • МЕЛЬНИКА Андрея Александровича (посмертно) - младшего сержанта
  • ПЛЮЩА Ярослава Олеговича (посмертно) - младшего сержанта
  • ПУХУ Олега Михайловича (посмертно) - сержанта
  • СИТАРА Сергея Михайловича (посмертно) - старшего солдата
  • СТАДНИКА Сергея Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ТКАЧУКА Виктора Ивановича (посмертно) - солдата
  • ЧЕРНИКОВА Сергея Валерьевича (посмертно) - штаб-сержанта
  • ШВЕЦА Виталия Федоровича (посмертно) - солдата
  • ЯНЧИКА Виталия Викторовича (посмертно) - солдата

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Наградить орденом "За мужество" III степени

  • АБРАМЧУКА Романа Ивановича (посмертно) - солдата
  • АВИЛОВА Дмитрия Васильевича (посмертно) - главного сержанта
  • АЛЕКСЕЕВА Дмитрия Владимировича (посмертно) - старшего солдата
  • АЛЕКСЕНКО Владимира Васильевича (посмертно) - солдата
  • АНДРИЙЧУКА Андрея Васильевича (посмертно) - сержанта
  • АНДРОСЮКА Дениса Витальевича (посмертно) - солдата
  • АНДРУХИНА Владимира Сергеевича - старшину 2 статьи
  • АНДРУЩЕНКО Сергея Андреевича (посмертно) - солдата
  • АНИСИМОВА Ярослава Игоревича (посмертно) - солдата
  • АНТОНЮКА Евгения Васильевича (посмертно) - солдата
  • АРИПОВА Кирилла Муродиллаевича (посмертно) - старшего солдата
  • АРСЕНЮКА Александра Анатольевича (посмертно) - старшего сержанта
  • АХВАНДЕРОВА Виталия Евгеньевича (посмертно) - солдата
  • БАБИЧА Дмитрия Ивановича (посмертно) - солдата
  • БАЙГОТУ Сергея Валерьевича - солдата
  • БАЙДЮКА Сергея Ивановича (посмертно) - солдата
  • БАКЛИКОВА Александра Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • БАНГЕНА Николая Александровича (посмертно) - солдата
  • БАНИТА Сергея Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
  • БАРАБАША Сергея Павловича (посмертно) - старшего солдата
  • БЕБЕСА Александра Васильевича (посмертно) - солдата
  • БЕЛИНСКОГО Игоря Васильевича (посмертно) - солдата
  • БИЛИНСКОГО Вячеслава Станиславовича - старшего матроса
  • БИЛОУСА Дмитрия Сергеевича (посмертно) - солдата
  • БИЛОУСОВА Виктора Валерьевича (посмертно) - солдата
  • БИЛЬЧЕНКО Александра Леонидовича (посмертно) - солдата
  • БИЛЯЕВА Илью Вячеславовича (посмертно) - солдата
  • БИЛЯКОВА Александра Олеговича (посмертно) - мастер-сержанта
  • БОНДАРЕНКО Дмитрия Владимировича (посмертно) - солдата
  • БОНДАРЕНКО Виктора Юрьевича (посмертно) - солдата
  • БОНДАРЧУКА Валерия Витальевича (посмертно) - солдата
  • БОРИКОВА Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • БРАГУ Валентина Валентиновича (посмертно) - младшего сержанта
  • БУЙЛУКА Романа Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
  • БУЛГАРУ Вячеслава Георгиевича (посмертно) - сержанта
  • БУЛИГИНА Максима Витальевича (посмертно) - солдата
  • БУРОГО Сергея Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
  • БУРЧАКА Максима Сергеевича (посмертно) - солдата
  • БУХТИЯ Игоря Вадимовича (посмертно) - солдата
  • ВАРЕНИКА Евгения Игоревича (посмертно) - младшего сержанта
  • ВАСИЛЬЕВА Кирилла Игоревича (посмертно) - солдата
  • ВАСИЛЬЦОВА Александра Леонидовича (посмертно) - солдата
  • ВАСЬКО Михаила Васильевича (посмертно) - сержанта
  • ВАХРУШЕВА Андрея Владимировича (посмертно) - солдата
  • ВЕРЕМЕЕНКО Александра Александровича (посмертно) - солдата
  • ВИННИЦКОГО Дениса Валерьевича (посмертно) - старшего солдата
  • ВИНЯРСКОГО Михаила Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
  • ВОВКО Андрея Борисовича (посмертно) - солдата
  • ВОЙТЮКА Дмитрия Юрьевича (посмертно) - солдата
  • ВОЛКОДАВА Виталия Александровича (посмертно) - солдата
  • ВОНИТОВОГО Ростислава Владимировича (посмертно) - солдата
  • ГАВРИШОВА Дмитрия Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • ГАЙДУКА Евгения Валерьевича (посмертно) - старшего солдата
  • ГАЛАТА Сергея Александровича (посмертно) - сержанта
  • ГАНЕВИЧА Игоря Владимировича (посмертно) - солдата
  • ГАНЖУ Юрия Васильевича (посмертно) - солдата
  • ГАРДИМАНЕНКО Сергея Валерьевича (посмертно) - солдата
  • ГЕРТИЧУКА Ярослава Валерьевича - старшего сержанта
  • ГИМЛЕВИЧА Дмитрия Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
  • ГЛОВАЧА Романа Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ГЛУЩАКА Романа Ивановича - солдата
  • ГНАТЮКА Игоря Петровича (посмертно) - солдата
  • ГНАТЮКА Петра Ростиславовича (посмертно) - младшего сержанта
  • ГОДОВАНЦА Николая Игоревича - старшего солдата
  • ГОДУНОВА Дмитрия Борисовича (посмертно) - солдата
  • ГОЛОВАТЮКА Ивана Руслановича (посмертно) - солдата
  • ГОПКУ Виктора Николаевича (посмертно) - солдата
  • ГОРЕЦКОГО Анатолия Валентиновича (посмертно) - старшего солдата
  • ГОРОДНЕГО Максима Викторовича (посмертно) - солдата
  • ГОРЩОРУКА Артема Юрьевича (посмертно) - солдата
  • ГРАДЕЦКОГО Владислава Михайловича - старшего солдата
  • ГРИГОРЕНКО Дмитрия Анатольевича (посмертно) - солдата
  • ГРИЦУ Андрея Демьяновича (посмертно) - солдата
  • ГУДЫМА Василия Ивановича (посмертно) - сержанта
  • ГУКА Тараса Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ГУЛУ Игоря Михайловича (посмертно) - младшего сержанта
  • ГУМЕНЮКА Дмитрия Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
  • ГУСАКОВА Виталия Николаевича (посмертно) - солдата
  • ГУСЕВА Сергея Николаевича (посмертно) - солдата
  • ДАНИЛЕНКО Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
  • ДАНЧУКА Владислава Петровича (посмертно) - солдата
  • Данько Александра Николаевича - капитан-лейтенанта
  • ДАРЧИЧА Владимира Ивановича (посмертно) - солдата
  • ДЕГТЯРЕВА Юрия Анатольевича (посмертно) - солдата
  • ДЕННИЦУ Юрия Александровича (посмертно) - младшего сержанта
  • ДЕРЕВЯНКА Сергея Леонидовича (посмертно) - солдата
  • ДЕРКАЧА Максима Юрьевича (посмертно) - солдата
  • ДЕРКАЧА Виктора Григорьевича (посмертно) - солдата
  • ДЗЯДКОВСКОГО Дениса Александровича (посмертно) - солдата
  • ДИНЬКО Сергея Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ДИЩУКА Константина Анатольевича (посмертно) - солдата
  • Дидка Андрея Владимировича (посмертно) - солдата
  • ДОВГОГО Владислава Вячеславовича (посмертно) - старшего солдата
  • ДОМБРОВСКОГО Максима Владимировича (посмертно) - солдата
  • ДОНЦА Андрея Анатольевича - солдата
  • ДОРОША Андрея Петровича (посмертно) - младшего сержанта
  • ДУБИНУ Сергея Анатольевича (посмертно) - солдата
  • ДУБИНУ Максима Юрьевича (посмертно) - сержанта
  • ДУБКА Максима Анатольевича (посмертно) - солдата
  • ДУБРАВСКОГО Александра Ярославовича (посмертно) - солдата
  • ДУДАРЯ Юрия Леонидовича (посмертно) - старшего солдата
  • ДУЗЯ Владимира Александровича - сержанта
  • ДУМИЧА Ивана Дмитриевича (посмертно) - матроса
  • ДУНДУ Евгения Геннадьевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ДУТКУ Василия Григорьевича (посмертно) - солдата
  • ДЯЧЕНКО Вячеслава Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЕДАКОВА Алексея Вячеславовича (посмертно) - солдата
  • ЕЛЬНИКОВА Михаила Васильевича (посмертно) - старшего сержанта
  • ЕРМАКОВА Дмитрия Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
  • ЖДАНОВИЧА Юрия Адильевича (посмертно) - сержанта
  • ЖИЛЕНКО Олега Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
  • ЖИЛЬЦОВА Виктора Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЖОВНИРЕНКО Станислава Николаевича (посмертно) - солдата
  • ЖУРБУ Александра Анатольевича (посмертно) - сержанта
  • ЗАВИСТОВСКОГО Михаила Вячеславовича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЗАИКУ Тимура Васильевича (посмертно) - солдата
  • ЗАТХЕЯ Марьяна Владимировича (посмертно) - солдата
  • ЗАХАРЧЕНКО Антона Ивановича (посмертно) - старшего солдата
  • ЗЕЛЕНКЕВИЧА Богдана Сергеевича (посмертно) - солдата
  • ЗЕЛЕНСКОГО Дмитрия Ивановича (посмертно) - старшего солдата
  • ЗЕМЛЯНОГО Романа Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • ЗИКУНОВА Александра Геннадьевича (посмертно) - солдата
  • ЗИЛИНКО Тараса Владимировича (посмертно) - старшего сержанта
  • ЗИНЧЕНКО Тимофея Александровича (посмертно) - солдата
  • ЗОЛОТАРЕВА Александра Викторовича (посмертно) - солдата
  • ЗОЩУКА Валентина Александровича - старшего солдата
  • ЗЮЗИНА Андрея Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
  • ИВАНИША Николая Владимировича (посмертно) - старшего солдата
  • ИВАНЬКО Юрия Валерьевича (посмертно) - сержанта
  • ИГНАТЕНКО Михаила Игоревича (посмертно) - солдата
  • ИЗОБИЛИНА Александра Юрьевича (посмертно) - солдата
  • ИЛЮКОВА Ивана Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
  • ИЩУКА Павла Леонидовича (посмертно) - солдата
  • КАБАНЦА Вадима Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
  • КАЙНАРУ Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
  • КАЛАШНИКА Александра Николаевича (посмертно) - солдата
  • КАЛИНИЧЕНКО Павла Александровича (посмертно) - сержанта
  • КАЛУГИНА Андрея Петровича (посмертно) - младшего сержанта
  • КАМИНСКОГО Сигитаса Анатольевича - старшего солдата
  • КАПЛАНА Виталия Валерьевича (посмертно) - солдата
  • КАРАТНИКА Владимира Васильевича (посмертно) - солдата
  • КАРПЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - солдата
  • КАЩЕНКО Антона Александровича - старшину 2 статьи
  • КЕРЧИНСКОГО Виктора Петровича - старшину 1 статьи
  • КЕЦБАЯ Арсена Гививича (посмертно) - солдата
  • КИРИЧЕНКО Олега Юрьевича (посмертно) - солдата
  • КИСЕЛЕВА Сергея Владимировича (посмертно) - капитана
  • КИСЕЛЯ Евгения Вячеславовича - младшего сержанта
  • КИЛЕВОГО Ивана Ивановича (посмертно) - старшего сержанта
  • КИНДЗЕРСКОГО Сергея Антоновича (посмертно) - солдата
  • КИСЛЯКОВА Александра Игоревича (посмертно) - старшего солдата
  • КИЦАКА Виктора Георгиевича (посмертно) - старшего солдата
  • КЛИМЕНКО Александра Валерьевича - старшину 2 статьи
  • КЛЮЙКО Александра Ивановича (посмертно) - сержанта
  • КНЯЗЕВА Игоря Владиславовича (посмертно) - солдата
  • КОБЗАРЯ Максима Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • КОБИЛКИНА Артура Александровича (посмертно) - солдата
  • КОБЦА Виктора Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
  • КОВАЛЕНКО Александра Петровича (посмертно) - солдата
  • КОВАЛЕНКО Романа Александровича (посмертно) - солдата
  • КОВАЛЬЧУКА Сергея Анатольевича (посмертно) - солдата
  • КОВБАСЮКА Руслана Ивановича - старшего солдата
  • КОГУТА Евгения Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
  • КОЗЫРЕВА Артема Евгеньевича (посмертно) - солдата
  • КОЛИСНИКА Ярослава Николаевича (посмертно) - старшего солдата
  • КОЛМАКА Сергея Владимировича (посмертно) - старшего матроса
  • КОЛОМИЙЦА Олега Николаевича (посмертно) - солдата
  • КОЛОМИЙЦА Дениса Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • КОЛОТА Василия Владимировича (посмертно) - солдата
  • КОЛЯДУ Михаила Григорьевича (посмертно) - младшего сержанта
  • КОМАРА Валерия Ивановича (посмертно) - старшего солдата
  • КОМИСАРОВА Александра Николаевича (посмертно) - солдата
  • КОНЯШИНА Максима Евгеньевича (посмертно) - старшего матроса
  • КОРНИЕНКО Дениса Николаевича (посмертно) - сержанта
  • КОРНИЙКО Романа Сергеевича (посмертно) - солдата
  • КОРНИЙЧУКА Александра Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • КОРХА Олега Михайловича (посмертно) - солдата
  • КОСЕНКО Олега Викторовича (посмертно) - старшего сержанта
  • КОСТЮКА Ивана Владимировича (посмертно) - солдата
  • КРАВЦОВА Андрея Валерьевича (посмертно) - солдата
  • КРАВЧУКА Алексея Леонидовича - сержанта
  • КРАЕВА Александра Евгеньевича (посмертно) - солдата
  • КРАСИЛЬНИКА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
  • КРАСЬКО Игоря Андреевича (посмертно) - солдата
  • КУЗИВА Максима Петровича (посмертно) - солдата
  • КУЗИВА Николая Васильевича (посмертно) - солдата
  • КУЗЛО Анатолия Петровича (посмертно) - старшего солдата
  • КУЛИКА Павла Васильевича (посмертно) - солдата
  • КУЛИКА Виктора Борисовича (посмертно) - солдата
  • КУЛИКА Александра Николаевича (посмертно) - старшего солдата
  • КУЛЕВА Виктора Сергеевича (посмертно) - солдата
  • КУЛЬПУ Василия Петровича (посмертно) - солдата
  • КУНИНЦА Виктора Юрьевича (посмертно) - старшего солдата
  • КУРОЧКИНА Алексея Владимировича (посмертно) - старшего матроса
  • КУСИКА Анатолия Нестеровича (посмертно) - старшего сержанта
  • КУЧЕРА Александра Григорьевича (посмертно) - сержанта
  • КУШНИРА Сергея Николаевича (посмертно) - солдата
  • ЛАЗАРИШИНА Вячеслава Романовича (посмертно) - солдата
  • Лемиша Станислава Николаевича (посмертно) - солдата
  • ЛЕЩЕНКО Эдуарда Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
  • Лысого Сергея Валерьевича (посмертно) - старшего солдата
  • ЛИТВИНЧУКА Владимира Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
  • Литвака Леонида Викторовича (посмертно) - солдата
  • ЛИЩУКА Антона Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • ЛОЛУ Михаила Степановича (посмертно) - солдата
  • ЛОПУШАНСКОГО Александра Александровича (посмертно) - майора
  • ЛЯХУТУ Александра Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЛЯШЕЦКОГО Павла Андреевича (посмертно) - старшего солдата
  • МАГАЛЯСА Александра Михайловича (посмертно) - старшего солдата
  • МАЕВСКОГО Евгения Анатольевича (посмертно) - солдата
  • МАЙБОРОДУ Ивана Александровича (посмертно) - младшего лейтенанта
  • МАЙОРА Богдана Александровича (посмертно) - солдата
  • МАЙОРА Владимира Владимировича (посмертно) - старшего солдата
  • МАЙСТРЕНКО Сергея Васильевича (посмертно) - сержанта
  • МАКАРОВА Дмитрия Сергеевича - старшего матроса
  • МАЛИШЕВА Станислава Артуровича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • МАНЧИНСКОГО Константина Альбертовича (посмертно) - солдата
  • МАНЯКА Игоря Славомировича (посмертно) - солдата
  • МАРЧЕВСКОГО Андрея Игоревича - сержанта
  • МАРЧЕНКО Александра Викторовича (посмертно) - солдата
  • МАРЧЕНКО Вячеслава Витальевича (посмертно) - младшего сержанта
  • МАРЧЕНКО Александра Валерьевича (посмертно) - старшего сержанта
  • МАСИКА Романа Михайловича (посмертно) - солдата
  • МЕЗЕЯ Ивана Михайловича (посмертно) - солдата
  • МЕЛЕЩЕНКО Николая Андреевича (посмертно) - солдата
  • МЕЛЬНИКА Александра Сергеевича - старшего матроса
  • МЕЛЬНИЧУКА Алексея Александровича (посмертно) - младшего сержанта
  • МЕЛЬНИЧУКА Дмитрия Александровича (посмертно) - солдата
  • МЕЩЕРИКОВА Романа Витальевича (посмертно) - старшего солдата
  • МИГАЛОВИЧА Евгения Юрьевича (посмертно) - солдата
  • МИХАЙЛОВА Евгения Александровича (посмертно) - солдата
  • МИХАЛЬЧЕНКО Евгения Михайловича (посмертно) - солдата
  • Миниха Александра Леонидовича - младшего сержанта
  • МИНЯЙЛО Александра Васильевича (посмертно) - старшего солдата
  • МИРЕЦКОГО Сергея Анатольевича (посмертно) - старшего солдата
  • МИСЮКЕВИЧА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
  • МОИСЕЕНКО Антона Валентиновича (посмертно) - солдата
  • МОРОЗА Виктора Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
  • МОСИЙЧУКА Евгения Владимировича (посмертно) - солдата
  • МУДРАКА Виталия Леонидовича - старшего матроса
  • МУЗЫЧЕНКО Сергея Анатольевича (посмертно) - солдата
  • МУКОГОРЕНКО Романа Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
  • МУРАВКУ Никиту Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
  • МУРЫГИНА Юрия Михайловича (посмертно) - младшего сержанта
  • МУХИНА Владимира Алексеевича (посмертно) - младшего сержанта
  • НАБИТА Юрия Игоревича (посмертно) - солдата
  • НАГОРНЯКА Сергея Петровича (посмертно) - старшего солдата
  • НАДУЕВА Александра Юрьевича (посмертно) - солдата
  • НАЗАРУКА Игоря Анатольевича (посмертно) - старшего солдата
  • НАУМОВИЧА Валерия Дмитриевича (посмертно) - солдата
  • НАЧИНЯННОГО Артура Олеговича (посмертно) - солдата
  • НИКИТИНА Романа Александровича (посмертно) - солдата
  • НИКИТИНА Владислава Александровича (посмертно) - капитана
  • НИКИШУ Анатолия Анатольевича (посмертно) - сержанта
  • НИКОЛАЙЧУКА Богдана Аркадьевича (посмертно) - солдата
  • НИМИХА Владислава Алексеевича (посмертно) - солдата
  • НОВИЦКОГО Любомира Игоревича (посмертно) - солдата
  • НОВОСАДА Михаила Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • НОСАНА Олега Олеговича (посмертно) - солдата
  • НУРКАЛИКОВА Владимира Николаевича (посмертно) - солдата
  • ОБРИЗАНА Дениса Александровича (посмертно) - солдата
  • Овари Даниэля Степановича (посмертно) - солдата
  • ОВСЮКА Романа Геннадьевича - младшего лейтенанта
  • Овчинко Тимофея Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
  • ОДИНЦОВА Артема Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
  • ОЗЕРЧУКА Сергея Васильевича (посмертно) - старшего солдата
  • ОРАНСКОГО Николая Николаевича (посмертно) - солдата
  • ОРЛОВА Романа Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ОСАДЧУКА Дмитрия Алексеевича (посмертно) - солдата
  • ОСАДЧУКА Константина Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • ОСАДЧУКА Александра Андреевича (посмертно) - солдата
  • ОСЯГИНА Станислава Владимировича (посмертно) - старшего солдата
  • ОТЮЦКОГО Игоря Михайловича (посмертно) - солдата
  • ОХОЦКОГО Николая Леонидовича (посмертно) - солдата
  • ПАВЛЮЧИКА Леонида Иосифовича (посмертно) - солдата
  • ПАЛАДИЯ Романа Руслановича (посмертно) - старшего матроса
  • ПАЛЬКО Илью Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
  • ПАНАСЮКА Олега Петровича (посмертно) - сержанта
  • ПАНЧЕНКО Николая Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ПАРФЕНОВА Алексея Михайловича (посмертно) - солдата
  • ПАСИЧНИКА Виктора Николаевича (посмертно) - солдата
  • ПАШКЕВИЧ Нину Николаевну (посмертно) - солдата
  • ПЕРЕМОТА Дмитрия Сергеевича (посмертно) - солдата
  • ПЕРЕПЕЛИЦУ Дмитрия Александровича - старшего солдата
  • ПЕРЕПЕЛЯТНИКА Ивана Сергеевича (посмертно) - солдата
  • ПЕРИНЯКА Павла Олеговича (посмертно) - солдата
  • ПЕШАКА Федора Федоровича (посмертно) - солдата
  • ПИКАЛО Виктора Владимировича (посмертно) - солдата
  • ПИВНЯ Максима Олеговича (посмертно) - солдата
  • ПОДДУБНОГО Владислава Николаевича (посмертно) - солдата
  • ПОДСАДНОГО Виталия Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ПИЛЬГУЯ Вадима Николаевича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • ПЛИСКУ Олега Федоровича (посмертно) - старшего солдата
  • ПОГОРНЮКА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
  • ПОДДУБНОГО Дениса Владимировича (посмертно) - солдата
  • ПОЛИЩУКА Сергея Владимировича (посмертно) - солдата
  • ПОЛЮХОВИЧА Станислава Дмитриевича (посмертно) - солдата
  • ПОПОВА Артема Александровича (посмертно) - младшего сержанта
  • ПОСТЕРНАКА Александра Юрьевича (посмертно) - солдата
  • ПОСТЕРНАКА Сергея Викторовича (посмертно) - старшего солдата
  • ПОТОМСКОГО Вячеслава Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ПОХОДНЮ Виталия Валерьевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ПРИТОЛЮКА Виталия Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
  • ПРОКОПЕНКО Игоря Викторовича (посмертно) - старшего солдата
  • Пукаса Романа Александровича - старшего солдата
  • ПУСТОВОЙТА Владимира Николаевича (посмертно) - старшего солдата
  • ПШЕНИЧНОГО Владислава Андреевича (посмертно) - солдата
  • Радонежа Александра Витальевича (посмертно) - старшего солдата
  • РЕВЧУКА Ивана Ивановича (посмертно) - младшего сержанта
  • РЫЖОВА Андрея Юрьевича (посмертно) - солдата
  • РОЗНИКА Сергея Александровича (посмертно) - солдата
  • РОДИКОВА Владимира Александровича (посмертно) - солдата
  • РУДЕНКО Дмитрия Ивановича (посмертно) - старшего солдата
  • РУДЕНОК Анастасию Александровну (посмертно) - младшего сержанта
  • РУДНЕВА Олега Михайловича (посмертно) - солдата
  • РУРАКА Николая Богдановича (посмертно) - солдата
  • РЯБЦЕВА Дмитрия Анатольевича (посмертно) - солдата
  • РЯБЦА Сергея Витальевича (посмертно) - солдата
  • САВЧУКА Андрея Богдановича (посмертно) - солдата
  • САГАНА Игоря Михайловича (посмертно) - солдата
  • САДОВОГО Вячеслава Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
  • САМБОРСКОГО Антона Васильевича (посмертно) - солдата
  • САМИЛИКА Алексея Станиславовича (посмертно) - солдата
  • САЯ Александра Петровича (посмертно) - главного сержанта
  • СВИЗЕВА Виталия Александровича (посмертно) - солдата
  • СЕМЕНОВА Дмитрия Владимировича (посмертно) - солдата
  • СЕМЕНЧУКА Владислава Михайловича (посмертно) - солдата
  • СЕМЕНЮКА Сергея Федоровича (посмертно) - младшего сержанта
  • СЕРБИНОВА Глеба Борисовича (посмертно) - старшего солдата
  • СИМОНЕНКО Сергея Петровича (посмертно) - старшего солдата
  • СИТНИКА Андрея Валерьевича (посмертно) - старшего солдата
  • СИНУСИКА Игоря Павловича (посмертно) - солдата
  • СИРИКА Валерия Николаевича (посмертно) - старшего солдата
  • СЛЕПНЕВА Евгения Вячеславовича (посмертно) - сержанта
  • СЛУГОВИНУ Виктора Олеговича (посмертно) - сержанта
  • СМИРНОВА Дмитрия Николаевича - солдата
  • СОБУЦКОГО Олега Михайловича - майора
  • СОКОЛЕНКО Александра Александровича (посмертно) - солдата
  • СОЛОМКО Егора Леонидовича (посмертно) - старшего солдата
  • СОТНИКА Евгения Николаевича (посмертно) - старшего солдата
  • СПИРОВА Игоря Валерьевича (посмертно) - солдата
  • СТАВРАТИЯ Ярослава Ивановича (посмертно) - старшего солдата
  • СТАРИНУ Сергея Ивановича (посмертно) - солдата
  • СТЕПАНЕНКО Александра Николаевича - старшего матроса
  • СТЕПАНОВА Артема Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта
  • СТЕПАНЧУКА Александра Владимировича (посмертно) - солдата
  • СТЕЦЕНКО Андрея Игоревича (посмертно) - солдата
  • СТЕШКОВА Владислава Викторовича (посмертно) - солдата
  • СУБОТУ Андрея Владимировича (посмертно) - солдата
  • СУРАЕВА Андрея Петровича (посмертно) - солдата
  • СУХОДОЛОВА Даниила Андреевича (посмертно) - солдата
  • СУЯРОВА Евгения Александровича (посмертно) - солдата
  • ТАБАЛУ Александра Николаевича (посмертно) - солдата
  • ТАРАСЕНКО Романа Витальевича (посмертно) - солдата
  • ТЕЛЕШКО Александра Васильевича (посмертно) - солдата
  • ТЕРЕЩЕНКО Александра Витальевича (посмертно) - старшего солдата
  • ТЕРТИШНОГО Никиту Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ТЕСЛЮ Максима Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ТИМОЩЕНКО Игоря Игоревича (посмертно) - старшего солдата
  • ТИМОЩУКА Олега Евстафьевича (посмертно) - солдата
  • ТИТАРЕНКО Виталия Васильевича (посмертно) - солдата
  • ТИТАРЕНКО Дмитрия Геннадьевича (посмертно) - солдата
  • ТИЩЕНКО Александра Ивановича (посмертно) - солдата
  • ТИТЕНКО Андрея Владимировича (посмертно) - сержанта
  • ТОЛМАЧОВА Сергея Леонидовича (посмертно) - старшего сержанта
  • ТОФАНА Дениса Владимировича (посмертно) - старшего солдата
  • ТРУХАНА Александра Николаевича (посмертно) - солдата
  • ТУПОТИНА Артура Игоревича (посмертно) - сержанта
  • ТУРСКОГО Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • УГОРОВА Дениса Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
  • УДОДОВА Виталия Викторовича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • УСИКА Владимира Владимировича (посмертно) - старшего солдата
  • ФАРАФОНОВА Сергея Михайловича (посмертно) - солдата
  • ФЕДОРЕНКО Андрея Леонидовича (посмертно) - старшего солдата
  • ФЕДОРОВИЧА Сергея Иосифовича (посмертно) - солдата
  • ФЕРБЕРА Андрея Михайловича (посмертно) - старшего сержанта
  • ФИЛИПЧУКА Артема Андреевича - старшего матроса
  • ФИРСИКА Павла Анатольевича (посмертно) - старшего сержанта
  • Фисюна Дмитрия Викторовича - сержанта
  • ФРАНЦЕВА Сергея Васильевича (посмертно) - солдата
  • ФУРМАНЮКА Владимира Ивановича (посмертно) - солдата
  • ФУРНИКУ Романа Викторовича (посмертно) - старшего солдата
  • ФУШЕ Питера Майкла (посмертно) - солдата
  • ХАВРУКА Олега Васильевича (посмертно) - старшего солдата
  • ХАЛАМЕНДУ Сергея Николаевича (посмертно) - солдата
  • ХАНЕНКО Вадима Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
  • ХИМИЧА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
  • ХОДАКОВСКОГО Игоря Александровича (посмертно) - солдата
  • ХОМЕНКО Дмитрия Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ХОМЕНКОВА Илью Сергеевича (посмертно) - солдата
  • ЦИГАНСКОГО Дмитрия Васильевича (посмертно) - солдата
  • ЦИГАНЧУКА Мирослава Анатольевича (посмертно) - солдата
  • ЦИША Дмитрия Ярославовича (посмертно) - солдата
  • ЧАБАНА Романа Ивановича (посмертно) - солдата
  • ЧЕЛЕМБИЯ Юрия Валерьевича (посмертно) - солдата
  • ЧЕЛОМБИТЬКО Константина Владимировича (посмертно) - старшего солдата
  • ЧЕПИЛКО Сергея Анатольевича - главного старшину
  • ЧЕПИЛЯ Сергея Витальевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЧЕПУРКА Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • ЧЕРКАВСКОГО Назария Андреевича (посмертно) - старшего солдата
  • ЧЕРНЫША Анатолия Михайловича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЧЕРНЮКА Олега Александровича (посмертно) - солдата
  • ЧЕРНЮКА Романа Олеговича (посмертно) - солдата
  • ЧЕРНЯКА Михаила Викторовича - старшего матроса
  • ЧЕХОВСКИХ Александра Александровича (посмертно) - солдата
  • ЧИЖА Сергея Сергеевича - солдата
  • ЧЕРНОГО Антона Константиновича (посмертно) - старшего солдата
  • ЧУБИРКУ Василия Васильевича (посмертно) - солдата
  • ШАПОВАЛОВА Владимира Леонидовича (посмертно) - солдата
  • ШАСТУНА Михаила Григорьевича (посмертно) - сержанта
  • ШВЕЦА Евгения Петровича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • ШВИДКОГО Романа Валерьевича (посмертно) - солдата
  • ШЕВЧЕНКО Олега Валерьевича (посмертно) - солдата
  • ШЕМЧУКА Ивана Витальевича - старшину 1 статьи
  • ШЕРЕМБЕЯ Анатолия Ивановича (посмертно) - старшего сержанта
  • ШЕРЕМЕТУ Андрея Владимировича (посмертно) - старшего солдата
  • ШЕСТОПАЛЬКО Николая Юрьевича (посмертно) - солдата
  • ШИЛАКА Вадима Станиславовича (посмертно) - солдата
  • ШИМКО Виталия Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ШИНКАРЕНКО Дениса Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ШКРЕБА Константина Сергеевича (посмертно) - солдата
  • ШОБОТЕНКО Александра Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ШПАРУ Тимофея Петровича (посмертно) - солдата
  • ШПИЧКУ Станислава Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЩЕРБАКОВА Евгения Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЩЕРБАНЯ Константина Валерьевича (посмертно) - старшего сержанта
  • ЮНУСОВА Рустема Рефатовича (посмертно) - солдата
  • ЮРКИВА Юрия Васильевича (посмертно) - солдата
  • ЮФЕРОВА Дмитрия Владимировича (посмертно) - сержанта
  • ЮХИМЧУКА Виктора Леонидовича (посмертно) - солдата
  • ЯРМОЛЬЧУКА Юрия Васильевича (посмертно) - солдата
  • ЯЦЕНКО Сергея Ивановича (посмертно) - старшего солдата
  • ЯЦОЛУ Виктора Золтановича (посмертно) - старшего солдата

Наградить медалью "За военную службу Украине"

  • БАБИЦКУ Елену Романовну (посмертно) - старшего солдата
  • ГОНЧАРЕНКО Сергея Викторовича - старшего матроса
  • ДИАНИЧА Мирослава Ивановича (посмертно) - младшего сержанта
  • ДУБЕНКО Сергея Анатольевича - сержанта
  • ЖАНТАЛАЯ Евгения Александровича - солдата
  • КАРАЧУЕВА Дмитрия Анатольевича - старшего солдата
  • КОВАЛЕВИЧА Павла Николаевича - старшего солдата
  • КОВАЛИВСКОГО Александра Александровича - старшего солдата
  • ЛИФАРЯ Антона Александровича - капитана
  • МАТВИЙЧУКА Андрея Владимировича - младшего сержанта
  • ПЕРЕВАЛА Сергея Анатольевича (посмертно) - солдата
  • ПОДЕЛЬНЮКА Владислава Николаевича - старшего матроса
  • ПОЛИЩУКА Андрея Сергеевича - старшего матроса
  • ПУШКИНА Виктора Викторовича - старшего лейтенанта
  • РУСНАКА Романа Евгеньевича (посмертно) - солдата
  • СИБИРКУ Сергея Александровича (посмертно) - солдата
  • ТУРЯНИНА Ростислава Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ШОВКОПЛЯСА Андрея Андреевича - младшего сержанта
  • ЯКУШЕВА Дмитрия Юрьевича (посмертно) - солдата

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

  • ДЯДЮРУ Виталия Викторовича (посмертно) - солдата.

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Зеленский Владимир (20290) награда (1797) военнослужащие (6119)


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А цеж ти па* ло🤡 зелене , і розмінував Чонгар ...знав шо потім посмертно будеш давати, нагороди Воїнам ...бо живим ти дивитися в очі сциш!!!
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27.11.2024 22:52 Ответить
***** ,majster na pianino abo rotom
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27.11.2024 22:58 Ответить
Перший у списку Мадяр? Дякую Цензору, що розмістили список.
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27.11.2024 23:01 Ответить
 
 