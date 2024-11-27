Зеленский наградил 497 украинских воинов, 435 из них – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 497 защитников нашей страны, 435 из них - награждены посмертно.
Соответствующий указ №787/2024 от 27 ноября обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Цензор.НЕТ публикует текст указа главы государства о награждении украинских воинов:
За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга постановляю:
Наградить знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг"
- БРОВДИ Роберта Иосифовича - майора
- ГЕРНЕШИЯ Михаила Вячеславовича - главного сержанта
- ГОРЯНСКОГО Валерия Николаевича - младшего лейтенанта
- ЖУКА Александра Валентиновича - старшего лейтенанта
- СОЛЯНИКА Алексея Сергеевича - сержанта
Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени
- ГАПОНЮКА Александра Валерьевича (посмертно) - младшего лейтенанта
- ГОЛУБА Александра Васильевича - полковника медицинской службы
- РЕВУТА Петра Александровича (посмертно) - лейтенанта
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени
- АНДРЕЕВА Дмитрия Олеговича - капитана
- АНТОНЕНКО Андрея Николаевича (посмертно) - капитана
- БАЗИНА Максима Евгеньевича (посмертно) - старшего лейтенанта медицинской службы
- ЗУБАРЕВА Ивана Александровича (посмертно) - старшего лейтенанта
- КОЗАЧУКА Артема Дмитриевича - капитана
- КОЛЕСНИЦКОГО Бориса Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта
- КУЧЕРА Евгения Викторовича (посмертно) - старшего лейтенанта
- ЛЕСЮКА Максима Васильевича (посмертно) - лейтенанта
- МЕЛЬНИКА Дениса Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
- НЕЛИПУ Александра Александровича (посмертно) - старшего лейтенанта
- НИКОЛЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - солдата
- ОСТАПЕНКО Олега Александровича (посмертно) - подполковника медицинской службы
- ПИГУЛЕВСКОГО Олега Георгиевича (посмертно) - подполковника
- ПОТЕБЕНЬКО Владимира Николаевича (посмертно) - майора
- САХНА Богдана Федоровича - лейтенанта
- СЕВАСТЬЯНОВА Алексея Валерьевича (посмертно) - лейтенанта
Наградить орденом "За мужество" I степени
- ДАВИДЕНКО Юрия Юрьевича - главного корабельного старшину
- ОСТАПЙОВСКОГО Назара Владимировича - старшего сержанта
- СИКОРСКОГО Василия Вячеславовича - младшего сержанта
Наградить орденом "За мужество" II степени
- АРТЕМЕНКО Андрея Станиславовича - старшину 2 статьи
- ВЛАСЕНКО Валерия Владимировича (посмертно) - главного сержанта
- ГУЛИЯ Любомира Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
- ГУЛЬЧУКА Юрия Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- КИНДЗЕРСКОГО Валерия Валерьевича (посмертно) - главного сержанта
- КУРЯТУ Виталия Владимировича - сержанта
- ЛАГУНОВСКОГО Назара Юрьевича (посмертно) - сержанта
- МАРКУШИНА Дмитрия Геннадьевича - старшего матроса
- МЕЛЬНИКА Андрея Александровича (посмертно) - младшего сержанта
- ПЛЮЩА Ярослава Олеговича (посмертно) - младшего сержанта
- ПУХУ Олега Михайловича (посмертно) - сержанта
- СИТАРА Сергея Михайловича (посмертно) - старшего солдата
- СТАДНИКА Сергея Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
- ТКАЧУКА Виктора Ивановича (посмертно) - солдата
- ЧЕРНИКОВА Сергея Валерьевича (посмертно) - штаб-сержанта
- ШВЕЦА Виталия Федоровича (посмертно) - солдата
- ЯНЧИКА Виталия Викторовича (посмертно) - солдата
Наградить орденом "За мужество" III степени
- АБРАМЧУКА Романа Ивановича (посмертно) - солдата
- АВИЛОВА Дмитрия Васильевича (посмертно) - главного сержанта
- АЛЕКСЕЕВА Дмитрия Владимировича (посмертно) - старшего солдата
- АЛЕКСЕНКО Владимира Васильевича (посмертно) - солдата
- АНДРИЙЧУКА Андрея Васильевича (посмертно) - сержанта
- АНДРОСЮКА Дениса Витальевича (посмертно) - солдата
- АНДРУХИНА Владимира Сергеевича - старшину 2 статьи
- АНДРУЩЕНКО Сергея Андреевича (посмертно) - солдата
- АНИСИМОВА Ярослава Игоревича (посмертно) - солдата
- АНТОНЮКА Евгения Васильевича (посмертно) - солдата
- АРИПОВА Кирилла Муродиллаевича (посмертно) - старшего солдата
- АРСЕНЮКА Александра Анатольевича (посмертно) - старшего сержанта
- АХВАНДЕРОВА Виталия Евгеньевича (посмертно) - солдата
- БАБИЧА Дмитрия Ивановича (посмертно) - солдата
- БАЙГОТУ Сергея Валерьевича - солдата
- БАЙДЮКА Сергея Ивановича (посмертно) - солдата
- БАКЛИКОВА Александра Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- БАНГЕНА Николая Александровича (посмертно) - солдата
- БАНИТА Сергея Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
- БАРАБАША Сергея Павловича (посмертно) - старшего солдата
- БЕБЕСА Александра Васильевича (посмертно) - солдата
- БЕЛИНСКОГО Игоря Васильевича (посмертно) - солдата
- БИЛИНСКОГО Вячеслава Станиславовича - старшего матроса
- БИЛОУСА Дмитрия Сергеевича (посмертно) - солдата
- БИЛОУСОВА Виктора Валерьевича (посмертно) - солдата
- БИЛЬЧЕНКО Александра Леонидовича (посмертно) - солдата
- БИЛЯЕВА Илью Вячеславовича (посмертно) - солдата
- БИЛЯКОВА Александра Олеговича (посмертно) - мастер-сержанта
- БОНДАРЕНКО Дмитрия Владимировича (посмертно) - солдата
- БОНДАРЕНКО Виктора Юрьевича (посмертно) - солдата
- БОНДАРЧУКА Валерия Витальевича (посмертно) - солдата
- БОРИКОВА Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата
- БРАГУ Валентина Валентиновича (посмертно) - младшего сержанта
- БУЙЛУКА Романа Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
- БУЛГАРУ Вячеслава Георгиевича (посмертно) - сержанта
- БУЛИГИНА Максима Витальевича (посмертно) - солдата
- БУРОГО Сергея Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
- БУРЧАКА Максима Сергеевича (посмертно) - солдата
- БУХТИЯ Игоря Вадимовича (посмертно) - солдата
- ВАРЕНИКА Евгения Игоревича (посмертно) - младшего сержанта
- ВАСИЛЬЕВА Кирилла Игоревича (посмертно) - солдата
- ВАСИЛЬЦОВА Александра Леонидовича (посмертно) - солдата
- ВАСЬКО Михаила Васильевича (посмертно) - сержанта
- ВАХРУШЕВА Андрея Владимировича (посмертно) - солдата
- ВЕРЕМЕЕНКО Александра Александровича (посмертно) - солдата
- ВИННИЦКОГО Дениса Валерьевича (посмертно) - старшего солдата
- ВИНЯРСКОГО Михаила Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
- ВОВКО Андрея Борисовича (посмертно) - солдата
- ВОЙТЮКА Дмитрия Юрьевича (посмертно) - солдата
- ВОЛКОДАВА Виталия Александровича (посмертно) - солдата
- ВОНИТОВОГО Ростислава Владимировича (посмертно) - солдата
- ГАВРИШОВА Дмитрия Александровича (посмертно) - старшего солдата
- ГАЙДУКА Евгения Валерьевича (посмертно) - старшего солдата
- ГАЛАТА Сергея Александровича (посмертно) - сержанта
- ГАНЕВИЧА Игоря Владимировича (посмертно) - солдата
- ГАНЖУ Юрия Васильевича (посмертно) - солдата
- ГАРДИМАНЕНКО Сергея Валерьевича (посмертно) - солдата
- ГЕРТИЧУКА Ярослава Валерьевича - старшего сержанта
- ГИМЛЕВИЧА Дмитрия Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
- ГЛОВАЧА Романа Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
- ГЛУЩАКА Романа Ивановича - солдата
- ГНАТЮКА Игоря Петровича (посмертно) - солдата
- ГНАТЮКА Петра Ростиславовича (посмертно) - младшего сержанта
- ГОДОВАНЦА Николая Игоревича - старшего солдата
- ГОДУНОВА Дмитрия Борисовича (посмертно) - солдата
- ГОЛОВАТЮКА Ивана Руслановича (посмертно) - солдата
- ГОПКУ Виктора Николаевича (посмертно) - солдата
- ГОРЕЦКОГО Анатолия Валентиновича (посмертно) - старшего солдата
- ГОРОДНЕГО Максима Викторовича (посмертно) - солдата
- ГОРЩОРУКА Артема Юрьевича (посмертно) - солдата
- ГРАДЕЦКОГО Владислава Михайловича - старшего солдата
- ГРИГОРЕНКО Дмитрия Анатольевича (посмертно) - солдата
- ГРИЦУ Андрея Демьяновича (посмертно) - солдата
- ГУДЫМА Василия Ивановича (посмертно) - сержанта
- ГУКА Тараса Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- ГУЛУ Игоря Михайловича (посмертно) - младшего сержанта
- ГУМЕНЮКА Дмитрия Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
- ГУСАКОВА Виталия Николаевича (посмертно) - солдата
- ГУСЕВА Сергея Николаевича (посмертно) - солдата
- ДАНИЛЕНКО Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
- ДАНЧУКА Владислава Петровича (посмертно) - солдата
- Данько Александра Николаевича - капитан-лейтенанта
- ДАРЧИЧА Владимира Ивановича (посмертно) - солдата
- ДЕГТЯРЕВА Юрия Анатольевича (посмертно) - солдата
- ДЕННИЦУ Юрия Александровича (посмертно) - младшего сержанта
- ДЕРЕВЯНКА Сергея Леонидовича (посмертно) - солдата
- ДЕРКАЧА Максима Юрьевича (посмертно) - солдата
- ДЕРКАЧА Виктора Григорьевича (посмертно) - солдата
- ДЗЯДКОВСКОГО Дениса Александровича (посмертно) - солдата
- ДИНЬКО Сергея Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта
- ДИЩУКА Константина Анатольевича (посмертно) - солдата
- Дидка Андрея Владимировича (посмертно) - солдата
- ДОВГОГО Владислава Вячеславовича (посмертно) - старшего солдата
- ДОМБРОВСКОГО Максима Владимировича (посмертно) - солдата
- ДОНЦА Андрея Анатольевича - солдата
- ДОРОША Андрея Петровича (посмертно) - младшего сержанта
- ДУБИНУ Сергея Анатольевича (посмертно) - солдата
- ДУБИНУ Максима Юрьевича (посмертно) - сержанта
- ДУБКА Максима Анатольевича (посмертно) - солдата
- ДУБРАВСКОГО Александра Ярославовича (посмертно) - солдата
- ДУДАРЯ Юрия Леонидовича (посмертно) - старшего солдата
- ДУЗЯ Владимира Александровича - сержанта
- ДУМИЧА Ивана Дмитриевича (посмертно) - матроса
- ДУНДУ Евгения Геннадьевича (посмертно) - младшего сержанта
- ДУТКУ Василия Григорьевича (посмертно) - солдата
- ДЯЧЕНКО Вячеслава Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
- ЕДАКОВА Алексея Вячеславовича (посмертно) - солдата
- ЕЛЬНИКОВА Михаила Васильевича (посмертно) - старшего сержанта
- ЕРМАКОВА Дмитрия Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
- ЖДАНОВИЧА Юрия Адильевича (посмертно) - сержанта
- ЖИЛЕНКО Олега Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
- ЖИЛЬЦОВА Виктора Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
- ЖОВНИРЕНКО Станислава Николаевича (посмертно) - солдата
- ЖУРБУ Александра Анатольевича (посмертно) - сержанта
- ЗАВИСТОВСКОГО Михаила Вячеславовича (посмертно) - младшего сержанта
- ЗАИКУ Тимура Васильевича (посмертно) - солдата
- ЗАТХЕЯ Марьяна Владимировича (посмертно) - солдата
- ЗАХАРЧЕНКО Антона Ивановича (посмертно) - старшего солдата
- ЗЕЛЕНКЕВИЧА Богдана Сергеевича (посмертно) - солдата
- ЗЕЛЕНСКОГО Дмитрия Ивановича (посмертно) - старшего солдата
- ЗЕМЛЯНОГО Романа Александровича (посмертно) - старшего солдата
- ЗИКУНОВА Александра Геннадьевича (посмертно) - солдата
- ЗИЛИНКО Тараса Владимировича (посмертно) - старшего сержанта
- ЗИНЧЕНКО Тимофея Александровича (посмертно) - солдата
- ЗОЛОТАРЕВА Александра Викторовича (посмертно) - солдата
- ЗОЩУКА Валентина Александровича - старшего солдата
- ЗЮЗИНА Андрея Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
- ИВАНИША Николая Владимировича (посмертно) - старшего солдата
- ИВАНЬКО Юрия Валерьевича (посмертно) - сержанта
- ИГНАТЕНКО Михаила Игоревича (посмертно) - солдата
- ИЗОБИЛИНА Александра Юрьевича (посмертно) - солдата
- ИЛЮКОВА Ивана Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
- ИЩУКА Павла Леонидовича (посмертно) - солдата
- КАБАНЦА Вадима Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
- КАЙНАРУ Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
- КАЛАШНИКА Александра Николаевича (посмертно) - солдата
- КАЛИНИЧЕНКО Павла Александровича (посмертно) - сержанта
- КАЛУГИНА Андрея Петровича (посмертно) - младшего сержанта
- КАМИНСКОГО Сигитаса Анатольевича - старшего солдата
- КАПЛАНА Виталия Валерьевича (посмертно) - солдата
- КАРАТНИКА Владимира Васильевича (посмертно) - солдата
- КАРПЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - солдата
- КАЩЕНКО Антона Александровича - старшину 2 статьи
- КЕРЧИНСКОГО Виктора Петровича - старшину 1 статьи
- КЕЦБАЯ Арсена Гививича (посмертно) - солдата
- КИРИЧЕНКО Олега Юрьевича (посмертно) - солдата
- КИСЕЛЕВА Сергея Владимировича (посмертно) - капитана
- КИСЕЛЯ Евгения Вячеславовича - младшего сержанта
- КИЛЕВОГО Ивана Ивановича (посмертно) - старшего сержанта
- КИНДЗЕРСКОГО Сергея Антоновича (посмертно) - солдата
- КИСЛЯКОВА Александра Игоревича (посмертно) - старшего солдата
- КИЦАКА Виктора Георгиевича (посмертно) - старшего солдата
- КЛИМЕНКО Александра Валерьевича - старшину 2 статьи
- КЛЮЙКО Александра Ивановича (посмертно) - сержанта
- КНЯЗЕВА Игоря Владиславовича (посмертно) - солдата
- КОБЗАРЯ Максима Александровича (посмертно) - старшего солдата
- КОБИЛКИНА Артура Александровича (посмертно) - солдата
- КОБЦА Виктора Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
- КОВАЛЕНКО Александра Петровича (посмертно) - солдата
- КОВАЛЕНКО Романа Александровича (посмертно) - солдата
- КОВАЛЬЧУКА Сергея Анатольевича (посмертно) - солдата
- КОВБАСЮКА Руслана Ивановича - старшего солдата
- КОГУТА Евгения Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
- КОЗЫРЕВА Артема Евгеньевича (посмертно) - солдата
- КОЛИСНИКА Ярослава Николаевича (посмертно) - старшего солдата
- КОЛМАКА Сергея Владимировича (посмертно) - старшего матроса
- КОЛОМИЙЦА Олега Николаевича (посмертно) - солдата
- КОЛОМИЙЦА Дениса Александровича (посмертно) - старшего солдата
- КОЛОТА Василия Владимировича (посмертно) - солдата
- КОЛЯДУ Михаила Григорьевича (посмертно) - младшего сержанта
- КОМАРА Валерия Ивановича (посмертно) - старшего солдата
- КОМИСАРОВА Александра Николаевича (посмертно) - солдата
- КОНЯШИНА Максима Евгеньевича (посмертно) - старшего матроса
- КОРНИЕНКО Дениса Николаевича (посмертно) - сержанта
- КОРНИЙКО Романа Сергеевича (посмертно) - солдата
- КОРНИЙЧУКА Александра Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- КОРХА Олега Михайловича (посмертно) - солдата
- КОСЕНКО Олега Викторовича (посмертно) - старшего сержанта
- КОСТЮКА Ивана Владимировича (посмертно) - солдата
- КРАВЦОВА Андрея Валерьевича (посмертно) - солдата
- КРАВЧУКА Алексея Леонидовича - сержанта
- КРАЕВА Александра Евгеньевича (посмертно) - солдата
- КРАСИЛЬНИКА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
- КРАСЬКО Игоря Андреевича (посмертно) - солдата
- КУЗИВА Максима Петровича (посмертно) - солдата
- КУЗИВА Николая Васильевича (посмертно) - солдата
- КУЗЛО Анатолия Петровича (посмертно) - старшего солдата
- КУЛИКА Павла Васильевича (посмертно) - солдата
- КУЛИКА Виктора Борисовича (посмертно) - солдата
- КУЛИКА Александра Николаевича (посмертно) - старшего солдата
- КУЛЕВА Виктора Сергеевича (посмертно) - солдата
- КУЛЬПУ Василия Петровича (посмертно) - солдата
- КУНИНЦА Виктора Юрьевича (посмертно) - старшего солдата
- КУРОЧКИНА Алексея Владимировича (посмертно) - старшего матроса
- КУСИКА Анатолия Нестеровича (посмертно) - старшего сержанта
- КУЧЕРА Александра Григорьевича (посмертно) - сержанта
- КУШНИРА Сергея Николаевича (посмертно) - солдата
- ЛАЗАРИШИНА Вячеслава Романовича (посмертно) - солдата
- Лемиша Станислава Николаевича (посмертно) - солдата
- ЛЕЩЕНКО Эдуарда Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
- Лысого Сергея Валерьевича (посмертно) - старшего солдата
- ЛИТВИНЧУКА Владимира Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
- Литвака Леонида Викторовича (посмертно) - солдата
- ЛИЩУКА Антона Александровича (посмертно) - старшего солдата
- ЛОЛУ Михаила Степановича (посмертно) - солдата
- ЛОПУШАНСКОГО Александра Александровича (посмертно) - майора
- ЛЯХУТУ Александра Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
- ЛЯШЕЦКОГО Павла Андреевича (посмертно) - старшего солдата
- МАГАЛЯСА Александра Михайловича (посмертно) - старшего солдата
- МАЕВСКОГО Евгения Анатольевича (посмертно) - солдата
- МАЙБОРОДУ Ивана Александровича (посмертно) - младшего лейтенанта
- МАЙОРА Богдана Александровича (посмертно) - солдата
- МАЙОРА Владимира Владимировича (посмертно) - старшего солдата
- МАЙСТРЕНКО Сергея Васильевича (посмертно) - сержанта
- МАКАРОВА Дмитрия Сергеевича - старшего матроса
- МАЛИШЕВА Станислава Артуровича (посмертно) - старшего лейтенанта
- МАНЧИНСКОГО Константина Альбертовича (посмертно) - солдата
- МАНЯКА Игоря Славомировича (посмертно) - солдата
- МАРЧЕВСКОГО Андрея Игоревича - сержанта
- МАРЧЕНКО Александра Викторовича (посмертно) - солдата
- МАРЧЕНКО Вячеслава Витальевича (посмертно) - младшего сержанта
- МАРЧЕНКО Александра Валерьевича (посмертно) - старшего сержанта
- МАСИКА Романа Михайловича (посмертно) - солдата
- МЕЗЕЯ Ивана Михайловича (посмертно) - солдата
- МЕЛЕЩЕНКО Николая Андреевича (посмертно) - солдата
- МЕЛЬНИКА Александра Сергеевича - старшего матроса
- МЕЛЬНИЧУКА Алексея Александровича (посмертно) - младшего сержанта
- МЕЛЬНИЧУКА Дмитрия Александровича (посмертно) - солдата
- МЕЩЕРИКОВА Романа Витальевича (посмертно) - старшего солдата
- МИГАЛОВИЧА Евгения Юрьевича (посмертно) - солдата
- МИХАЙЛОВА Евгения Александровича (посмертно) - солдата
- МИХАЛЬЧЕНКО Евгения Михайловича (посмертно) - солдата
- Миниха Александра Леонидовича - младшего сержанта
- МИНЯЙЛО Александра Васильевича (посмертно) - старшего солдата
- МИРЕЦКОГО Сергея Анатольевича (посмертно) - старшего солдата
- МИСЮКЕВИЧА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
- МОИСЕЕНКО Антона Валентиновича (посмертно) - солдата
- МОРОЗА Виктора Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
- МОСИЙЧУКА Евгения Владимировича (посмертно) - солдата
- МУДРАКА Виталия Леонидовича - старшего матроса
- МУЗЫЧЕНКО Сергея Анатольевича (посмертно) - солдата
- МУКОГОРЕНКО Романа Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
- МУРАВКУ Никиту Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
- МУРЫГИНА Юрия Михайловича (посмертно) - младшего сержанта
- МУХИНА Владимира Алексеевича (посмертно) - младшего сержанта
- НАБИТА Юрия Игоревича (посмертно) - солдата
- НАГОРНЯКА Сергея Петровича (посмертно) - старшего солдата
- НАДУЕВА Александра Юрьевича (посмертно) - солдата
- НАЗАРУКА Игоря Анатольевича (посмертно) - старшего солдата
- НАУМОВИЧА Валерия Дмитриевича (посмертно) - солдата
- НАЧИНЯННОГО Артура Олеговича (посмертно) - солдата
- НИКИТИНА Романа Александровича (посмертно) - солдата
- НИКИТИНА Владислава Александровича (посмертно) - капитана
- НИКИШУ Анатолия Анатольевича (посмертно) - сержанта
- НИКОЛАЙЧУКА Богдана Аркадьевича (посмертно) - солдата
- НИМИХА Владислава Алексеевича (посмертно) - солдата
- НОВИЦКОГО Любомира Игоревича (посмертно) - солдата
- НОВОСАДА Михаила Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- НОСАНА Олега Олеговича (посмертно) - солдата
- НУРКАЛИКОВА Владимира Николаевича (посмертно) - солдата
- ОБРИЗАНА Дениса Александровича (посмертно) - солдата
- Овари Даниэля Степановича (посмертно) - солдата
- ОВСЮКА Романа Геннадьевича - младшего лейтенанта
- Овчинко Тимофея Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
- ОДИНЦОВА Артема Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
- ОЗЕРЧУКА Сергея Васильевича (посмертно) - старшего солдата
- ОРАНСКОГО Николая Николаевича (посмертно) - солдата
- ОРЛОВА Романа Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- ОСАДЧУКА Дмитрия Алексеевича (посмертно) - солдата
- ОСАДЧУКА Константина Александровича (посмертно) - старшего солдата
- ОСАДЧУКА Александра Андреевича (посмертно) - солдата
- ОСЯГИНА Станислава Владимировича (посмертно) - старшего солдата
- ОТЮЦКОГО Игоря Михайловича (посмертно) - солдата
- ОХОЦКОГО Николая Леонидовича (посмертно) - солдата
- ПАВЛЮЧИКА Леонида Иосифовича (посмертно) - солдата
- ПАЛАДИЯ Романа Руслановича (посмертно) - старшего матроса
- ПАЛЬКО Илью Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
- ПАНАСЮКА Олега Петровича (посмертно) - сержанта
- ПАНЧЕНКО Николая Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
- ПАРФЕНОВА Алексея Михайловича (посмертно) - солдата
- ПАСИЧНИКА Виктора Николаевича (посмертно) - солдата
- ПАШКЕВИЧ Нину Николаевну (посмертно) - солдата
- ПЕРЕМОТА Дмитрия Сергеевича (посмертно) - солдата
- ПЕРЕПЕЛИЦУ Дмитрия Александровича - старшего солдата
- ПЕРЕПЕЛЯТНИКА Ивана Сергеевича (посмертно) - солдата
- ПЕРИНЯКА Павла Олеговича (посмертно) - солдата
- ПЕШАКА Федора Федоровича (посмертно) - солдата
- ПИКАЛО Виктора Владимировича (посмертно) - солдата
- ПИВНЯ Максима Олеговича (посмертно) - солдата
- ПОДДУБНОГО Владислава Николаевича (посмертно) - солдата
- ПОДСАДНОГО Виталия Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- ПИЛЬГУЯ Вадима Николаевича (посмертно) - старшего лейтенанта
- ПЛИСКУ Олега Федоровича (посмертно) - старшего солдата
- ПОГОРНЮКА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
- ПОДДУБНОГО Дениса Владимировича (посмертно) - солдата
- ПОЛИЩУКА Сергея Владимировича (посмертно) - солдата
- ПОЛЮХОВИЧА Станислава Дмитриевича (посмертно) - солдата
- ПОПОВА Артема Александровича (посмертно) - младшего сержанта
- ПОСТЕРНАКА Александра Юрьевича (посмертно) - солдата
- ПОСТЕРНАКА Сергея Викторовича (посмертно) - старшего солдата
- ПОТОМСКОГО Вячеслава Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- ПОХОДНЮ Виталия Валерьевича (посмертно) - младшего сержанта
- ПРИТОЛЮКА Виталия Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
- ПРОКОПЕНКО Игоря Викторовича (посмертно) - старшего солдата
- Пукаса Романа Александровича - старшего солдата
- ПУСТОВОЙТА Владимира Николаевича (посмертно) - старшего солдата
- ПШЕНИЧНОГО Владислава Андреевича (посмертно) - солдата
- Радонежа Александра Витальевича (посмертно) - старшего солдата
- РЕВЧУКА Ивана Ивановича (посмертно) - младшего сержанта
- РЫЖОВА Андрея Юрьевича (посмертно) - солдата
- РОЗНИКА Сергея Александровича (посмертно) - солдата
- РОДИКОВА Владимира Александровича (посмертно) - солдата
- РУДЕНКО Дмитрия Ивановича (посмертно) - старшего солдата
- РУДЕНОК Анастасию Александровну (посмертно) - младшего сержанта
- РУДНЕВА Олега Михайловича (посмертно) - солдата
- РУРАКА Николая Богдановича (посмертно) - солдата
- РЯБЦЕВА Дмитрия Анатольевича (посмертно) - солдата
- РЯБЦА Сергея Витальевича (посмертно) - солдата
- САВЧУКА Андрея Богдановича (посмертно) - солдата
- САГАНА Игоря Михайловича (посмертно) - солдата
- САДОВОГО Вячеслава Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
- САМБОРСКОГО Антона Васильевича (посмертно) - солдата
- САМИЛИКА Алексея Станиславовича (посмертно) - солдата
- САЯ Александра Петровича (посмертно) - главного сержанта
- СВИЗЕВА Виталия Александровича (посмертно) - солдата
- СЕМЕНОВА Дмитрия Владимировича (посмертно) - солдата
- СЕМЕНЧУКА Владислава Михайловича (посмертно) - солдата
- СЕМЕНЮКА Сергея Федоровича (посмертно) - младшего сержанта
- СЕРБИНОВА Глеба Борисовича (посмертно) - старшего солдата
- СИМОНЕНКО Сергея Петровича (посмертно) - старшего солдата
- СИТНИКА Андрея Валерьевича (посмертно) - старшего солдата
- СИНУСИКА Игоря Павловича (посмертно) - солдата
- СИРИКА Валерия Николаевича (посмертно) - старшего солдата
- СЛЕПНЕВА Евгения Вячеславовича (посмертно) - сержанта
- СЛУГОВИНУ Виктора Олеговича (посмертно) - сержанта
- СМИРНОВА Дмитрия Николаевича - солдата
- СОБУЦКОГО Олега Михайловича - майора
- СОКОЛЕНКО Александра Александровича (посмертно) - солдата
- СОЛОМКО Егора Леонидовича (посмертно) - старшего солдата
- СОТНИКА Евгения Николаевича (посмертно) - старшего солдата
- СПИРОВА Игоря Валерьевича (посмертно) - солдата
- СТАВРАТИЯ Ярослава Ивановича (посмертно) - старшего солдата
- СТАРИНУ Сергея Ивановича (посмертно) - солдата
- СТЕПАНЕНКО Александра Николаевича - старшего матроса
- СТЕПАНОВА Артема Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта
- СТЕПАНЧУКА Александра Владимировича (посмертно) - солдата
- СТЕЦЕНКО Андрея Игоревича (посмертно) - солдата
- СТЕШКОВА Владислава Викторовича (посмертно) - солдата
- СУБОТУ Андрея Владимировича (посмертно) - солдата
- СУРАЕВА Андрея Петровича (посмертно) - солдата
- СУХОДОЛОВА Даниила Андреевича (посмертно) - солдата
- СУЯРОВА Евгения Александровича (посмертно) - солдата
- ТАБАЛУ Александра Николаевича (посмертно) - солдата
- ТАРАСЕНКО Романа Витальевича (посмертно) - солдата
- ТЕЛЕШКО Александра Васильевича (посмертно) - солдата
- ТЕРЕЩЕНКО Александра Витальевича (посмертно) - старшего солдата
- ТЕРТИШНОГО Никиту Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
- ТЕСЛЮ Максима Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
- ТИМОЩЕНКО Игоря Игоревича (посмертно) - старшего солдата
- ТИМОЩУКА Олега Евстафьевича (посмертно) - солдата
- ТИТАРЕНКО Виталия Васильевича (посмертно) - солдата
- ТИТАРЕНКО Дмитрия Геннадьевича (посмертно) - солдата
- ТИЩЕНКО Александра Ивановича (посмертно) - солдата
- ТИТЕНКО Андрея Владимировича (посмертно) - сержанта
- ТОЛМАЧОВА Сергея Леонидовича (посмертно) - старшего сержанта
- ТОФАНА Дениса Владимировича (посмертно) - старшего солдата
- ТРУХАНА Александра Николаевича (посмертно) - солдата
- ТУПОТИНА Артура Игоревича (посмертно) - сержанта
- ТУРСКОГО Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата
- УГОРОВА Дениса Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
- УДОДОВА Виталия Викторовича (посмертно) - старшего лейтенанта
- УСИКА Владимира Владимировича (посмертно) - старшего солдата
- ФАРАФОНОВА Сергея Михайловича (посмертно) - солдата
- ФЕДОРЕНКО Андрея Леонидовича (посмертно) - старшего солдата
- ФЕДОРОВИЧА Сергея Иосифовича (посмертно) - солдата
- ФЕРБЕРА Андрея Михайловича (посмертно) - старшего сержанта
- ФИЛИПЧУКА Артема Андреевича - старшего матроса
- ФИРСИКА Павла Анатольевича (посмертно) - старшего сержанта
- Фисюна Дмитрия Викторовича - сержанта
- ФРАНЦЕВА Сергея Васильевича (посмертно) - солдата
- ФУРМАНЮКА Владимира Ивановича (посмертно) - солдата
- ФУРНИКУ Романа Викторовича (посмертно) - старшего солдата
- ФУШЕ Питера Майкла (посмертно) - солдата
- ХАВРУКА Олега Васильевича (посмертно) - старшего солдата
- ХАЛАМЕНДУ Сергея Николаевича (посмертно) - солдата
- ХАНЕНКО Вадима Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
- ХИМИЧА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
- ХОДАКОВСКОГО Игоря Александровича (посмертно) - солдата
- ХОМЕНКО Дмитрия Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
- ХОМЕНКОВА Илью Сергеевича (посмертно) - солдата
- ЦИГАНСКОГО Дмитрия Васильевича (посмертно) - солдата
- ЦИГАНЧУКА Мирослава Анатольевича (посмертно) - солдата
- ЦИША Дмитрия Ярославовича (посмертно) - солдата
- ЧАБАНА Романа Ивановича (посмертно) - солдата
- ЧЕЛЕМБИЯ Юрия Валерьевича (посмертно) - солдата
- ЧЕЛОМБИТЬКО Константина Владимировича (посмертно) - старшего солдата
- ЧЕПИЛКО Сергея Анатольевича - главного старшину
- ЧЕПИЛЯ Сергея Витальевича (посмертно) - младшего сержанта
- ЧЕПУРКА Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата
- ЧЕРКАВСКОГО Назария Андреевича (посмертно) - старшего солдата
- ЧЕРНЫША Анатолия Михайловича (посмертно) - младшего сержанта
- ЧЕРНЮКА Олега Александровича (посмертно) - солдата
- ЧЕРНЮКА Романа Олеговича (посмертно) - солдата
- ЧЕРНЯКА Михаила Викторовича - старшего матроса
- ЧЕХОВСКИХ Александра Александровича (посмертно) - солдата
- ЧИЖА Сергея Сергеевича - солдата
- ЧЕРНОГО Антона Константиновича (посмертно) - старшего солдата
- ЧУБИРКУ Василия Васильевича (посмертно) - солдата
- ШАПОВАЛОВА Владимира Леонидовича (посмертно) - солдата
- ШАСТУНА Михаила Григорьевича (посмертно) - сержанта
- ШВЕЦА Евгения Петровича (посмертно) - старшего лейтенанта
- ШВИДКОГО Романа Валерьевича (посмертно) - солдата
- ШЕВЧЕНКО Олега Валерьевича (посмертно) - солдата
- ШЕМЧУКА Ивана Витальевича - старшину 1 статьи
- ШЕРЕМБЕЯ Анатолия Ивановича (посмертно) - старшего сержанта
- ШЕРЕМЕТУ Андрея Владимировича (посмертно) - старшего солдата
- ШЕСТОПАЛЬКО Николая Юрьевича (посмертно) - солдата
- ШИЛАКА Вадима Станиславовича (посмертно) - солдата
- ШИМКО Виталия Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- ШИНКАРЕНКО Дениса Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта
- ШКРЕБА Константина Сергеевича (посмертно) - солдата
- ШОБОТЕНКО Александра Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
- ШПАРУ Тимофея Петровича (посмертно) - солдата
- ШПИЧКУ Станислава Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
- ЩЕРБАКОВА Евгения Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- ЩЕРБАНЯ Константина Валерьевича (посмертно) - старшего сержанта
- ЮНУСОВА Рустема Рефатовича (посмертно) - солдата
- ЮРКИВА Юрия Васильевича (посмертно) - солдата
- ЮФЕРОВА Дмитрия Владимировича (посмертно) - сержанта
- ЮХИМЧУКА Виктора Леонидовича (посмертно) - солдата
- ЯРМОЛЬЧУКА Юрия Васильевича (посмертно) - солдата
- ЯЦЕНКО Сергея Ивановича (посмертно) - старшего солдата
- ЯЦОЛУ Виктора Золтановича (посмертно) - старшего солдата
Наградить медалью "За военную службу Украине"
- БАБИЦКУ Елену Романовну (посмертно) - старшего солдата
- ГОНЧАРЕНКО Сергея Викторовича - старшего матроса
- ДИАНИЧА Мирослава Ивановича (посмертно) - младшего сержанта
- ДУБЕНКО Сергея Анатольевича - сержанта
- ЖАНТАЛАЯ Евгения Александровича - солдата
- КАРАЧУЕВА Дмитрия Анатольевича - старшего солдата
- КОВАЛЕВИЧА Павла Николаевича - старшего солдата
- КОВАЛИВСКОГО Александра Александровича - старшего солдата
- ЛИФАРЯ Антона Александровича - капитана
- МАТВИЙЧУКА Андрея Владимировича - младшего сержанта
- ПЕРЕВАЛА Сергея Анатольевича (посмертно) - солдата
- ПОДЕЛЬНЮКА Владислава Николаевича - старшего матроса
- ПОЛИЩУКА Андрея Сергеевича - старшего матроса
- ПУШКИНА Виктора Викторовича - старшего лейтенанта
- РУСНАКА Романа Евгеньевича (посмертно) - солдата
- СИБИРКУ Сергея Александровича (посмертно) - солдата
- ТУРЯНИНА Ростислава Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
- ШОВКОПЛЯСА Андрея Андреевича - младшего сержанта
- ЯКУШЕВА Дмитрия Юрьевича (посмертно) - солдата
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
- ДЯДЮРУ Виталия Викторовича (посмертно) - солдата.
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