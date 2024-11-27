Зеленский наградил 497 украинских воинов, 435 из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 497 защитников нашей страны, 435 из них - награждены посмертно.

Соответствующий указ №787/2024 от 27 ноября обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ публикует текст указа главы государства о награждении украинских воинов:

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга постановляю:

Наградить знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг"

БРОВДИ Роберта Иосифовича - майора

ГЕРНЕШИЯ Михаила Вячеславовича - главного сержанта

ГОРЯНСКОГО Валерия Николаевича - младшего лейтенанта

ЖУКА Александра Валентиновича - старшего лейтенанта

СОЛЯНИКА Алексея Сергеевича - сержанта

Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени

ГАПОНЮКА Александра Валерьевича (посмертно) - младшего лейтенанта

ГОЛУБА Александра Васильевича - полковника медицинской службы

РЕВУТА Петра Александровича (посмертно) - лейтенанта

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Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

АНДРЕЕВА Дмитрия Олеговича - капитана

АНТОНЕНКО Андрея Николаевича (посмертно) - капитана

БАЗИНА Максима Евгеньевича (посмертно) - старшего лейтенанта медицинской службы

ЗУБАРЕВА Ивана Александровича (посмертно) - старшего лейтенанта

КОЗАЧУКА Артема Дмитриевича - капитана

КОЛЕСНИЦКОГО Бориса Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта

КУЧЕРА Евгения Викторовича (посмертно) - старшего лейтенанта

ЛЕСЮКА Максима Васильевича (посмертно) - лейтенанта

МЕЛЬНИКА Дениса Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта

НЕЛИПУ Александра Александровича (посмертно) - старшего лейтенанта

НИКОЛЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - солдата

ОСТАПЕНКО Олега Александровича (посмертно) - подполковника медицинской службы

ПИГУЛЕВСКОГО Олега Георгиевича (посмертно) - подполковника

ПОТЕБЕНЬКО Владимира Николаевича (посмертно) - майора

САХНА Богдана Федоровича - лейтенанта

СЕВАСТЬЯНОВА Алексея Валерьевича (посмертно) - лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" I степени

ДАВИДЕНКО Юрия Юрьевича - главного корабельного старшину

ОСТАПЙОВСКОГО Назара Владимировича - старшего сержанта

СИКОРСКОГО Василия Вячеславовича - младшего сержанта

Наградить орденом "За мужество" II степени

АРТЕМЕНКО Андрея Станиславовича - старшину 2 статьи

ВЛАСЕНКО Валерия Владимировича (посмертно) - главного сержанта

ГУЛИЯ Любомира Владимировича (посмертно) - младшего сержанта

ГУЛЬЧУКА Юрия Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

КИНДЗЕРСКОГО Валерия Валерьевича (посмертно) - главного сержанта

КУРЯТУ Виталия Владимировича - сержанта

ЛАГУНОВСКОГО Назара Юрьевича (посмертно) - сержанта

МАРКУШИНА Дмитрия Геннадьевича - старшего матроса

МЕЛЬНИКА Андрея Александровича (посмертно) - младшего сержанта

ПЛЮЩА Ярослава Олеговича (посмертно) - младшего сержанта

ПУХУ Олега Михайловича (посмертно) - сержанта

СИТАРА Сергея Михайловича (посмертно) - старшего солдата

СТАДНИКА Сергея Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта

ТКАЧУКА Виктора Ивановича (посмертно) - солдата

ЧЕРНИКОВА Сергея Валерьевича (посмертно) - штаб-сержанта

ШВЕЦА Виталия Федоровича (посмертно) - солдата

ЯНЧИКА Виталия Викторовича (посмертно) - солдата

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Наградить орденом "За мужество" III степени

АБРАМЧУКА Романа Ивановича (посмертно) - солдата

АВИЛОВА Дмитрия Васильевича (посмертно) - главного сержанта

АЛЕКСЕЕВА Дмитрия Владимировича (посмертно) - старшего солдата

АЛЕКСЕНКО Владимира Васильевича (посмертно) - солдата

АНДРИЙЧУКА Андрея Васильевича (посмертно) - сержанта

АНДРОСЮКА Дениса Витальевича (посмертно) - солдата

АНДРУХИНА Владимира Сергеевича - старшину 2 статьи

АНДРУЩЕНКО Сергея Андреевича (посмертно) - солдата

АНИСИМОВА Ярослава Игоревича (посмертно) - солдата

АНТОНЮКА Евгения Васильевича (посмертно) - солдата

АРИПОВА Кирилла Муродиллаевича (посмертно) - старшего солдата

АРСЕНЮКА Александра Анатольевича (посмертно) - старшего сержанта

АХВАНДЕРОВА Виталия Евгеньевича (посмертно) - солдата

БАБИЧА Дмитрия Ивановича (посмертно) - солдата

БАЙГОТУ Сергея Валерьевича - солдата

БАЙДЮКА Сергея Ивановича (посмертно) - солдата

БАКЛИКОВА Александра Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

БАНГЕНА Николая Александровича (посмертно) - солдата

БАНИТА Сергея Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта

БАРАБАША Сергея Павловича (посмертно) - старшего солдата

БЕБЕСА Александра Васильевича (посмертно) - солдата

БЕЛИНСКОГО Игоря Васильевича (посмертно) - солдата

БИЛИНСКОГО Вячеслава Станиславовича - старшего матроса

БИЛОУСА Дмитрия Сергеевича (посмертно) - солдата

БИЛОУСОВА Виктора Валерьевича (посмертно) - солдата

БИЛЬЧЕНКО Александра Леонидовича (посмертно) - солдата

БИЛЯЕВА Илью Вячеславовича (посмертно) - солдата

БИЛЯКОВА Александра Олеговича (посмертно) - мастер-сержанта

БОНДАРЕНКО Дмитрия Владимировича (посмертно) - солдата

БОНДАРЕНКО Виктора Юрьевича (посмертно) - солдата

БОНДАРЧУКА Валерия Витальевича (посмертно) - солдата

БОРИКОВА Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата

БРАГУ Валентина Валентиновича (посмертно) - младшего сержанта

БУЙЛУКА Романа Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

БУЛГАРУ Вячеслава Георгиевича (посмертно) - сержанта

БУЛИГИНА Максима Витальевича (посмертно) - солдата

БУРОГО Сергея Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта

БУРЧАКА Максима Сергеевича (посмертно) - солдата

БУХТИЯ Игоря Вадимовича (посмертно) - солдата

ВАРЕНИКА Евгения Игоревича (посмертно) - младшего сержанта

ВАСИЛЬЕВА Кирилла Игоревича (посмертно) - солдата

ВАСИЛЬЦОВА Александра Леонидовича (посмертно) - солдата

ВАСЬКО Михаила Васильевича (посмертно) - сержанта

ВАХРУШЕВА Андрея Владимировича (посмертно) - солдата

ВЕРЕМЕЕНКО Александра Александровича (посмертно) - солдата

ВИННИЦКОГО Дениса Валерьевича (посмертно) - старшего солдата

ВИНЯРСКОГО Михаила Владимировича (посмертно) - младшего сержанта

ВОВКО Андрея Борисовича (посмертно) - солдата

ВОЙТЮКА Дмитрия Юрьевича (посмертно) - солдата

ВОЛКОДАВА Виталия Александровича (посмертно) - солдата

ВОНИТОВОГО Ростислава Владимировича (посмертно) - солдата

ГАВРИШОВА Дмитрия Александровича (посмертно) - старшего солдата

ГАЙДУКА Евгения Валерьевича (посмертно) - старшего солдата

ГАЛАТА Сергея Александровича (посмертно) - сержанта

ГАНЕВИЧА Игоря Владимировича (посмертно) - солдата

ГАНЖУ Юрия Васильевича (посмертно) - солдата

ГАРДИМАНЕНКО Сергея Валерьевича (посмертно) - солдата

ГЕРТИЧУКА Ярослава Валерьевича - старшего сержанта

ГИМЛЕВИЧА Дмитрия Владимировича (посмертно) - младшего сержанта

ГЛОВАЧА Романа Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

ГЛУЩАКА Романа Ивановича - солдата

ГНАТЮКА Игоря Петровича (посмертно) - солдата

ГНАТЮКА Петра Ростиславовича (посмертно) - младшего сержанта

ГОДОВАНЦА Николая Игоревича - старшего солдата

ГОДУНОВА Дмитрия Борисовича (посмертно) - солдата

ГОЛОВАТЮКА Ивана Руслановича (посмертно) - солдата

ГОПКУ Виктора Николаевича (посмертно) - солдата

ГОРЕЦКОГО Анатолия Валентиновича (посмертно) - старшего солдата

ГОРОДНЕГО Максима Викторовича (посмертно) - солдата

ГОРЩОРУКА Артема Юрьевича (посмертно) - солдата

ГРАДЕЦКОГО Владислава Михайловича - старшего солдата

ГРИГОРЕНКО Дмитрия Анатольевича (посмертно) - солдата

ГРИЦУ Андрея Демьяновича (посмертно) - солдата

ГУДЫМА Василия Ивановича (посмертно) - сержанта

ГУКА Тараса Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

ГУЛУ Игоря Михайловича (посмертно) - младшего сержанта

ГУМЕНЮКА Дмитрия Сергеевича (посмертно) - старшего солдата

ГУСАКОВА Виталия Николаевича (посмертно) - солдата

ГУСЕВА Сергея Николаевича (посмертно) - солдата

ДАНИЛЕНКО Андрея Николаевича (посмертно) - солдата

ДАНЧУКА Владислава Петровича (посмертно) - солдата

Данько Александра Николаевича - капитан-лейтенанта

ДАРЧИЧА Владимира Ивановича (посмертно) - солдата

ДЕГТЯРЕВА Юрия Анатольевича (посмертно) - солдата

ДЕННИЦУ Юрия Александровича (посмертно) - младшего сержанта

ДЕРЕВЯНКА Сергея Леонидовича (посмертно) - солдата

ДЕРКАЧА Максима Юрьевича (посмертно) - солдата

ДЕРКАЧА Виктора Григорьевича (посмертно) - солдата

ДЗЯДКОВСКОГО Дениса Александровича (посмертно) - солдата

ДИНЬКО Сергея Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта

ДИЩУКА Константина Анатольевича (посмертно) - солдата

Дидка Андрея Владимировича (посмертно) - солдата

ДОВГОГО Владислава Вячеславовича (посмертно) - старшего солдата

ДОМБРОВСКОГО Максима Владимировича (посмертно) - солдата

ДОНЦА Андрея Анатольевича - солдата

ДОРОША Андрея Петровича (посмертно) - младшего сержанта

ДУБИНУ Сергея Анатольевича (посмертно) - солдата

ДУБИНУ Максима Юрьевича (посмертно) - сержанта

ДУБКА Максима Анатольевича (посмертно) - солдата

ДУБРАВСКОГО Александра Ярославовича (посмертно) - солдата

ДУДАРЯ Юрия Леонидовича (посмертно) - старшего солдата

ДУЗЯ Владимира Александровича - сержанта

ДУМИЧА Ивана Дмитриевича (посмертно) - матроса

ДУНДУ Евгения Геннадьевича (посмертно) - младшего сержанта

ДУТКУ Василия Григорьевича (посмертно) - солдата

ДЯЧЕНКО Вячеслава Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта

ЕДАКОВА Алексея Вячеславовича (посмертно) - солдата

ЕЛЬНИКОВА Михаила Васильевича (посмертно) - старшего сержанта

ЕРМАКОВА Дмитрия Сергеевича (посмертно) - старшего солдата

ЖДАНОВИЧА Юрия Адильевича (посмертно) - сержанта

ЖИЛЕНКО Олега Сергеевича (посмертно) - старшего солдата

ЖИЛЬЦОВА Виктора Викторовича (посмертно) - младшего сержанта

ЖОВНИРЕНКО Станислава Николаевича (посмертно) - солдата

ЖУРБУ Александра Анатольевича (посмертно) - сержанта

ЗАВИСТОВСКОГО Михаила Вячеславовича (посмертно) - младшего сержанта

ЗАИКУ Тимура Васильевича (посмертно) - солдата

ЗАТХЕЯ Марьяна Владимировича (посмертно) - солдата

ЗАХАРЧЕНКО Антона Ивановича (посмертно) - старшего солдата

ЗЕЛЕНКЕВИЧА Богдана Сергеевича (посмертно) - солдата

ЗЕЛЕНСКОГО Дмитрия Ивановича (посмертно) - старшего солдата

ЗЕМЛЯНОГО Романа Александровича (посмертно) - старшего солдата

ЗИКУНОВА Александра Геннадьевича (посмертно) - солдата

ЗИЛИНКО Тараса Владимировича (посмертно) - старшего сержанта

ЗИНЧЕНКО Тимофея Александровича (посмертно) - солдата

ЗОЛОТАРЕВА Александра Викторовича (посмертно) - солдата

ЗОЩУКА Валентина Александровича - старшего солдата

ЗЮЗИНА Андрея Викторовича (посмертно) - младшего сержанта

ИВАНИША Николая Владимировича (посмертно) - старшего солдата

ИВАНЬКО Юрия Валерьевича (посмертно) - сержанта

ИГНАТЕНКО Михаила Игоревича (посмертно) - солдата

ИЗОБИЛИНА Александра Юрьевича (посмертно) - солдата

ИЛЮКОВА Ивана Владимировича (посмертно) - младшего сержанта

ИЩУКА Павла Леонидовича (посмертно) - солдата

КАБАНЦА Вадима Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта

КАЙНАРУ Андрея Николаевича (посмертно) - солдата

КАЛАШНИКА Александра Николаевича (посмертно) - солдата

КАЛИНИЧЕНКО Павла Александровича (посмертно) - сержанта

КАЛУГИНА Андрея Петровича (посмертно) - младшего сержанта

КАМИНСКОГО Сигитаса Анатольевича - старшего солдата

КАПЛАНА Виталия Валерьевича (посмертно) - солдата

КАРАТНИКА Владимира Васильевича (посмертно) - солдата

КАРПЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - солдата

КАЩЕНКО Антона Александровича - старшину 2 статьи

КЕРЧИНСКОГО Виктора Петровича - старшину 1 статьи

КЕЦБАЯ Арсена Гививича (посмертно) - солдата

КИРИЧЕНКО Олега Юрьевича (посмертно) - солдата

КИСЕЛЕВА Сергея Владимировича (посмертно) - капитана

КИСЕЛЯ Евгения Вячеславовича - младшего сержанта

КИЛЕВОГО Ивана Ивановича (посмертно) - старшего сержанта

КИНДЗЕРСКОГО Сергея Антоновича (посмертно) - солдата

КИСЛЯКОВА Александра Игоревича (посмертно) - старшего солдата

КИЦАКА Виктора Георгиевича (посмертно) - старшего солдата

КЛИМЕНКО Александра Валерьевича - старшину 2 статьи

КЛЮЙКО Александра Ивановича (посмертно) - сержанта

КНЯЗЕВА Игоря Владиславовича (посмертно) - солдата

КОБЗАРЯ Максима Александровича (посмертно) - старшего солдата

КОБИЛКИНА Артура Александровича (посмертно) - солдата

КОБЦА Виктора Викторовича (посмертно) - младшего сержанта

КОВАЛЕНКО Александра Петровича (посмертно) - солдата

КОВАЛЕНКО Романа Александровича (посмертно) - солдата

КОВАЛЬЧУКА Сергея Анатольевича (посмертно) - солдата

КОВБАСЮКА Руслана Ивановича - старшего солдата

КОГУТА Евгения Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

КОЗЫРЕВА Артема Евгеньевича (посмертно) - солдата

КОЛИСНИКА Ярослава Николаевича (посмертно) - старшего солдата

КОЛМАКА Сергея Владимировича (посмертно) - старшего матроса

КОЛОМИЙЦА Олега Николаевича (посмертно) - солдата

КОЛОМИЙЦА Дениса Александровича (посмертно) - старшего солдата

КОЛОТА Василия Владимировича (посмертно) - солдата

КОЛЯДУ Михаила Григорьевича (посмертно) - младшего сержанта

КОМАРА Валерия Ивановича (посмертно) - старшего солдата

КОМИСАРОВА Александра Николаевича (посмертно) - солдата

КОНЯШИНА Максима Евгеньевича (посмертно) - старшего матроса

КОРНИЕНКО Дениса Николаевича (посмертно) - сержанта

КОРНИЙКО Романа Сергеевича (посмертно) - солдата

КОРНИЙЧУКА Александра Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

КОРХА Олега Михайловича (посмертно) - солдата

КОСЕНКО Олега Викторовича (посмертно) - старшего сержанта

КОСТЮКА Ивана Владимировича (посмертно) - солдата

КРАВЦОВА Андрея Валерьевича (посмертно) - солдата

КРАВЧУКА Алексея Леонидовича - сержанта

КРАЕВА Александра Евгеньевича (посмертно) - солдата

КРАСИЛЬНИКА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата

КРАСЬКО Игоря Андреевича (посмертно) - солдата

КУЗИВА Максима Петровича (посмертно) - солдата

КУЗИВА Николая Васильевича (посмертно) - солдата

КУЗЛО Анатолия Петровича (посмертно) - старшего солдата

КУЛИКА Павла Васильевича (посмертно) - солдата

КУЛИКА Виктора Борисовича (посмертно) - солдата

КУЛИКА Александра Николаевича (посмертно) - старшего солдата

КУЛЕВА Виктора Сергеевича (посмертно) - солдата

КУЛЬПУ Василия Петровича (посмертно) - солдата

КУНИНЦА Виктора Юрьевича (посмертно) - старшего солдата

КУРОЧКИНА Алексея Владимировича (посмертно) - старшего матроса

КУСИКА Анатолия Нестеровича (посмертно) - старшего сержанта

КУЧЕРА Александра Григорьевича (посмертно) - сержанта

КУШНИРА Сергея Николаевича (посмертно) - солдата

ЛАЗАРИШИНА Вячеслава Романовича (посмертно) - солдата

Лемиша Станислава Николаевича (посмертно) - солдата

ЛЕЩЕНКО Эдуарда Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

Лысого Сергея Валерьевича (посмертно) - старшего солдата

ЛИТВИНЧУКА Владимира Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта

Литвака Леонида Викторовича (посмертно) - солдата

ЛИЩУКА Антона Александровича (посмертно) - старшего солдата

ЛОЛУ Михаила Степановича (посмертно) - солдата

ЛОПУШАНСКОГО Александра Александровича (посмертно) - майора

ЛЯХУТУ Александра Владимировича (посмертно) - младшего сержанта

ЛЯШЕЦКОГО Павла Андреевича (посмертно) - старшего солдата

МАГАЛЯСА Александра Михайловича (посмертно) - старшего солдата

МАЕВСКОГО Евгения Анатольевича (посмертно) - солдата

МАЙБОРОДУ Ивана Александровича (посмертно) - младшего лейтенанта

МАЙОРА Богдана Александровича (посмертно) - солдата

МАЙОРА Владимира Владимировича (посмертно) - старшего солдата

МАЙСТРЕНКО Сергея Васильевича (посмертно) - сержанта

МАКАРОВА Дмитрия Сергеевича - старшего матроса

МАЛИШЕВА Станислава Артуровича (посмертно) - старшего лейтенанта

МАНЧИНСКОГО Константина Альбертовича (посмертно) - солдата

МАНЯКА Игоря Славомировича (посмертно) - солдата

МАРЧЕВСКОГО Андрея Игоревича - сержанта

МАРЧЕНКО Александра Викторовича (посмертно) - солдата

МАРЧЕНКО Вячеслава Витальевича (посмертно) - младшего сержанта

МАРЧЕНКО Александра Валерьевича (посмертно) - старшего сержанта

МАСИКА Романа Михайловича (посмертно) - солдата

МЕЗЕЯ Ивана Михайловича (посмертно) - солдата

МЕЛЕЩЕНКО Николая Андреевича (посмертно) - солдата

МЕЛЬНИКА Александра Сергеевича - старшего матроса

МЕЛЬНИЧУКА Алексея Александровича (посмертно) - младшего сержанта

МЕЛЬНИЧУКА Дмитрия Александровича (посмертно) - солдата

МЕЩЕРИКОВА Романа Витальевича (посмертно) - старшего солдата

МИГАЛОВИЧА Евгения Юрьевича (посмертно) - солдата

МИХАЙЛОВА Евгения Александровича (посмертно) - солдата

МИХАЛЬЧЕНКО Евгения Михайловича (посмертно) - солдата

Миниха Александра Леонидовича - младшего сержанта

МИНЯЙЛО Александра Васильевича (посмертно) - старшего солдата

МИРЕЦКОГО Сергея Анатольевича (посмертно) - старшего солдата

МИСЮКЕВИЧА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата

МОИСЕЕНКО Антона Валентиновича (посмертно) - солдата

МОРОЗА Виктора Владимировича (посмертно) - младшего сержанта

МОСИЙЧУКА Евгения Владимировича (посмертно) - солдата

МУДРАКА Виталия Леонидовича - старшего матроса

МУЗЫЧЕНКО Сергея Анатольевича (посмертно) - солдата

МУКОГОРЕНКО Романа Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

МУРАВКУ Никиту Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта

МУРЫГИНА Юрия Михайловича (посмертно) - младшего сержанта

МУХИНА Владимира Алексеевича (посмертно) - младшего сержанта

НАБИТА Юрия Игоревича (посмертно) - солдата

НАГОРНЯКА Сергея Петровича (посмертно) - старшего солдата

НАДУЕВА Александра Юрьевича (посмертно) - солдата

НАЗАРУКА Игоря Анатольевича (посмертно) - старшего солдата

НАУМОВИЧА Валерия Дмитриевича (посмертно) - солдата

НАЧИНЯННОГО Артура Олеговича (посмертно) - солдата

НИКИТИНА Романа Александровича (посмертно) - солдата

НИКИТИНА Владислава Александровича (посмертно) - капитана

НИКИШУ Анатолия Анатольевича (посмертно) - сержанта

НИКОЛАЙЧУКА Богдана Аркадьевича (посмертно) - солдата

НИМИХА Владислава Алексеевича (посмертно) - солдата

НОВИЦКОГО Любомира Игоревича (посмертно) - солдата

НОВОСАДА Михаила Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

НОСАНА Олега Олеговича (посмертно) - солдата

НУРКАЛИКОВА Владимира Николаевича (посмертно) - солдата

ОБРИЗАНА Дениса Александровича (посмертно) - солдата

Овари Даниэля Степановича (посмертно) - солдата

ОВСЮКА Романа Геннадьевича - младшего лейтенанта

Овчинко Тимофея Викторовича (посмертно) - младшего сержанта

ОДИНЦОВА Артема Владимировича (посмертно) - младшего сержанта

ОЗЕРЧУКА Сергея Васильевича (посмертно) - старшего солдата

ОРАНСКОГО Николая Николаевича (посмертно) - солдата

ОРЛОВА Романа Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

ОСАДЧУКА Дмитрия Алексеевича (посмертно) - солдата

ОСАДЧУКА Константина Александровича (посмертно) - старшего солдата

ОСАДЧУКА Александра Андреевича (посмертно) - солдата

ОСЯГИНА Станислава Владимировича (посмертно) - старшего солдата

ОТЮЦКОГО Игоря Михайловича (посмертно) - солдата

ОХОЦКОГО Николая Леонидовича (посмертно) - солдата

ПАВЛЮЧИКА Леонида Иосифовича (посмертно) - солдата

ПАЛАДИЯ Романа Руслановича (посмертно) - старшего матроса

ПАЛЬКО Илью Владимировича (посмертно) - младшего сержанта

ПАНАСЮКА Олега Петровича (посмертно) - сержанта

ПАНЧЕНКО Николая Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта

ПАРФЕНОВА Алексея Михайловича (посмертно) - солдата

ПАСИЧНИКА Виктора Николаевича (посмертно) - солдата

ПАШКЕВИЧ Нину Николаевну (посмертно) - солдата

ПЕРЕМОТА Дмитрия Сергеевича (посмертно) - солдата

ПЕРЕПЕЛИЦУ Дмитрия Александровича - старшего солдата

ПЕРЕПЕЛЯТНИКА Ивана Сергеевича (посмертно) - солдата

ПЕРИНЯКА Павла Олеговича (посмертно) - солдата

ПЕШАКА Федора Федоровича (посмертно) - солдата

ПИКАЛО Виктора Владимировича (посмертно) - солдата

ПИВНЯ Максима Олеговича (посмертно) - солдата

ПОДДУБНОГО Владислава Николаевича (посмертно) - солдата

ПОДСАДНОГО Виталия Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

ПИЛЬГУЯ Вадима Николаевича (посмертно) - старшего лейтенанта

ПЛИСКУ Олега Федоровича (посмертно) - старшего солдата

ПОГОРНЮКА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата

ПОДДУБНОГО Дениса Владимировича (посмертно) - солдата

ПОЛИЩУКА Сергея Владимировича (посмертно) - солдата

ПОЛЮХОВИЧА Станислава Дмитриевича (посмертно) - солдата

ПОПОВА Артема Александровича (посмертно) - младшего сержанта

ПОСТЕРНАКА Александра Юрьевича (посмертно) - солдата

ПОСТЕРНАКА Сергея Викторовича (посмертно) - старшего солдата

ПОТОМСКОГО Вячеслава Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

ПОХОДНЮ Виталия Валерьевича (посмертно) - младшего сержанта

ПРИТОЛЮКА Виталия Викторовича (посмертно) - младшего сержанта

ПРОКОПЕНКО Игоря Викторовича (посмертно) - старшего солдата

Пукаса Романа Александровича - старшего солдата

ПУСТОВОЙТА Владимира Николаевича (посмертно) - старшего солдата

ПШЕНИЧНОГО Владислава Андреевича (посмертно) - солдата

Радонежа Александра Витальевича (посмертно) - старшего солдата

РЕВЧУКА Ивана Ивановича (посмертно) - младшего сержанта

РЫЖОВА Андрея Юрьевича (посмертно) - солдата

РОЗНИКА Сергея Александровича (посмертно) - солдата

РОДИКОВА Владимира Александровича (посмертно) - солдата

РУДЕНКО Дмитрия Ивановича (посмертно) - старшего солдата

РУДЕНОК Анастасию Александровну (посмертно) - младшего сержанта

РУДНЕВА Олега Михайловича (посмертно) - солдата

РУРАКА Николая Богдановича (посмертно) - солдата

РЯБЦЕВА Дмитрия Анатольевича (посмертно) - солдата

РЯБЦА Сергея Витальевича (посмертно) - солдата

САВЧУКА Андрея Богдановича (посмертно) - солдата

САГАНА Игоря Михайловича (посмертно) - солдата

САДОВОГО Вячеслава Викторовича (посмертно) - младшего сержанта

САМБОРСКОГО Антона Васильевича (посмертно) - солдата

САМИЛИКА Алексея Станиславовича (посмертно) - солдата

САЯ Александра Петровича (посмертно) - главного сержанта

СВИЗЕВА Виталия Александровича (посмертно) - солдата

СЕМЕНОВА Дмитрия Владимировича (посмертно) - солдата

СЕМЕНЧУКА Владислава Михайловича (посмертно) - солдата

СЕМЕНЮКА Сергея Федоровича (посмертно) - младшего сержанта

СЕРБИНОВА Глеба Борисовича (посмертно) - старшего солдата

СИМОНЕНКО Сергея Петровича (посмертно) - старшего солдата

СИТНИКА Андрея Валерьевича (посмертно) - старшего солдата

СИНУСИКА Игоря Павловича (посмертно) - солдата

СИРИКА Валерия Николаевича (посмертно) - старшего солдата

СЛЕПНЕВА Евгения Вячеславовича (посмертно) - сержанта

СЛУГОВИНУ Виктора Олеговича (посмертно) - сержанта

СМИРНОВА Дмитрия Николаевича - солдата

СОБУЦКОГО Олега Михайловича - майора

СОКОЛЕНКО Александра Александровича (посмертно) - солдата

СОЛОМКО Егора Леонидовича (посмертно) - старшего солдата

СОТНИКА Евгения Николаевича (посмертно) - старшего солдата

СПИРОВА Игоря Валерьевича (посмертно) - солдата

СТАВРАТИЯ Ярослава Ивановича (посмертно) - старшего солдата

СТАРИНУ Сергея Ивановича (посмертно) - солдата

СТЕПАНЕНКО Александра Николаевича - старшего матроса

СТЕПАНОВА Артема Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта

СТЕПАНЧУКА Александра Владимировича (посмертно) - солдата

СТЕЦЕНКО Андрея Игоревича (посмертно) - солдата

СТЕШКОВА Владислава Викторовича (посмертно) - солдата

СУБОТУ Андрея Владимировича (посмертно) - солдата

СУРАЕВА Андрея Петровича (посмертно) - солдата

СУХОДОЛОВА Даниила Андреевича (посмертно) - солдата

СУЯРОВА Евгения Александровича (посмертно) - солдата

ТАБАЛУ Александра Николаевича (посмертно) - солдата

ТАРАСЕНКО Романа Витальевича (посмертно) - солдата

ТЕЛЕШКО Александра Васильевича (посмертно) - солдата

ТЕРЕЩЕНКО Александра Витальевича (посмертно) - старшего солдата

ТЕРТИШНОГО Никиту Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта

ТЕСЛЮ Максима Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта

ТИМОЩЕНКО Игоря Игоревича (посмертно) - старшего солдата

ТИМОЩУКА Олега Евстафьевича (посмертно) - солдата

ТИТАРЕНКО Виталия Васильевича (посмертно) - солдата

ТИТАРЕНКО Дмитрия Геннадьевича (посмертно) - солдата

ТИЩЕНКО Александра Ивановича (посмертно) - солдата

ТИТЕНКО Андрея Владимировича (посмертно) - сержанта

ТОЛМАЧОВА Сергея Леонидовича (посмертно) - старшего сержанта

ТОФАНА Дениса Владимировича (посмертно) - старшего солдата

ТРУХАНА Александра Николаевича (посмертно) - солдата

ТУПОТИНА Артура Игоревича (посмертно) - сержанта

ТУРСКОГО Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата

УГОРОВА Дениса Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта

УДОДОВА Виталия Викторовича (посмертно) - старшего лейтенанта

УСИКА Владимира Владимировича (посмертно) - старшего солдата

ФАРАФОНОВА Сергея Михайловича (посмертно) - солдата

ФЕДОРЕНКО Андрея Леонидовича (посмертно) - старшего солдата

ФЕДОРОВИЧА Сергея Иосифовича (посмертно) - солдата

ФЕРБЕРА Андрея Михайловича (посмертно) - старшего сержанта

ФИЛИПЧУКА Артема Андреевича - старшего матроса

ФИРСИКА Павла Анатольевича (посмертно) - старшего сержанта

Фисюна Дмитрия Викторовича - сержанта

ФРАНЦЕВА Сергея Васильевича (посмертно) - солдата

ФУРМАНЮКА Владимира Ивановича (посмертно) - солдата

ФУРНИКУ Романа Викторовича (посмертно) - старшего солдата

ФУШЕ Питера Майкла (посмертно) - солдата

ХАВРУКА Олега Васильевича (посмертно) - старшего солдата

ХАЛАМЕНДУ Сергея Николаевича (посмертно) - солдата

ХАНЕНКО Вадима Сергеевича (посмертно) - старшего солдата

ХИМИЧА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата

ХОДАКОВСКОГО Игоря Александровича (посмертно) - солдата

ХОМЕНКО Дмитрия Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта

ХОМЕНКОВА Илью Сергеевича (посмертно) - солдата

ЦИГАНСКОГО Дмитрия Васильевича (посмертно) - солдата

ЦИГАНЧУКА Мирослава Анатольевича (посмертно) - солдата

ЦИША Дмитрия Ярославовича (посмертно) - солдата

ЧАБАНА Романа Ивановича (посмертно) - солдата

ЧЕЛЕМБИЯ Юрия Валерьевича (посмертно) - солдата

ЧЕЛОМБИТЬКО Константина Владимировича (посмертно) - старшего солдата

ЧЕПИЛКО Сергея Анатольевича - главного старшину

ЧЕПИЛЯ Сергея Витальевича (посмертно) - младшего сержанта

ЧЕПУРКА Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата

ЧЕРКАВСКОГО Назария Андреевича (посмертно) - старшего солдата

ЧЕРНЫША Анатолия Михайловича (посмертно) - младшего сержанта

ЧЕРНЮКА Олега Александровича (посмертно) - солдата

ЧЕРНЮКА Романа Олеговича (посмертно) - солдата

ЧЕРНЯКА Михаила Викторовича - старшего матроса

ЧЕХОВСКИХ Александра Александровича (посмертно) - солдата

ЧИЖА Сергея Сергеевича - солдата

ЧЕРНОГО Антона Константиновича (посмертно) - старшего солдата

ЧУБИРКУ Василия Васильевича (посмертно) - солдата

ШАПОВАЛОВА Владимира Леонидовича (посмертно) - солдата

ШАСТУНА Михаила Григорьевича (посмертно) - сержанта

ШВЕЦА Евгения Петровича (посмертно) - старшего лейтенанта

ШВИДКОГО Романа Валерьевича (посмертно) - солдата

ШЕВЧЕНКО Олега Валерьевича (посмертно) - солдата

ШЕМЧУКА Ивана Витальевича - старшину 1 статьи

ШЕРЕМБЕЯ Анатолия Ивановича (посмертно) - старшего сержанта

ШЕРЕМЕТУ Андрея Владимировича (посмертно) - старшего солдата

ШЕСТОПАЛЬКО Николая Юрьевича (посмертно) - солдата

ШИЛАКА Вадима Станиславовича (посмертно) - солдата

ШИМКО Виталия Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

ШИНКАРЕНКО Дениса Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта

ШКРЕБА Константина Сергеевича (посмертно) - солдата

ШОБОТЕНКО Александра Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

ШПАРУ Тимофея Петровича (посмертно) - солдата

ШПИЧКУ Станислава Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

ЩЕРБАКОВА Евгения Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

ЩЕРБАНЯ Константина Валерьевича (посмертно) - старшего сержанта

ЮНУСОВА Рустема Рефатовича (посмертно) - солдата

ЮРКИВА Юрия Васильевича (посмертно) - солдата

ЮФЕРОВА Дмитрия Владимировича (посмертно) - сержанта

ЮХИМЧУКА Виктора Леонидовича (посмертно) - солдата

ЯРМОЛЬЧУКА Юрия Васильевича (посмертно) - солдата

ЯЦЕНКО Сергея Ивановича (посмертно) - старшего солдата

ЯЦОЛУ Виктора Золтановича (посмертно) - старшего солдата

Наградить медалью "За военную службу Украине"

БАБИЦКУ Елену Романовну (посмертно) - старшего солдата

ГОНЧАРЕНКО Сергея Викторовича - старшего матроса

ДИАНИЧА Мирослава Ивановича (посмертно) - младшего сержанта

ДУБЕНКО Сергея Анатольевича - сержанта

ЖАНТАЛАЯ Евгения Александровича - солдата

КАРАЧУЕВА Дмитрия Анатольевича - старшего солдата

КОВАЛЕВИЧА Павла Николаевича - старшего солдата

КОВАЛИВСКОГО Александра Александровича - старшего солдата

ЛИФАРЯ Антона Александровича - капитана

МАТВИЙЧУКА Андрея Владимировича - младшего сержанта

ПЕРЕВАЛА Сергея Анатольевича (посмертно) - солдата

ПОДЕЛЬНЮКА Владислава Николаевича - старшего матроса

ПОЛИЩУКА Андрея Сергеевича - старшего матроса

ПУШКИНА Виктора Викторовича - старшего лейтенанта

РУСНАКА Романа Евгеньевича (посмертно) - солдата

СИБИРКУ Сергея Александровича (посмертно) - солдата

ТУРЯНИНА Ростислава Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта

ШОВКОПЛЯСА Андрея Андреевича - младшего сержанта

ЯКУШЕВА Дмитрия Юрьевича (посмертно) - солдата

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

ДЯДЮРУ Виталия Викторовича (посмертно) - солдата.

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