Зеленский присвоил звание Герой Украины чемпиону мира по пауэрлифтингу, разведчику Алексею Слющенко (посмертно)

Президент Владимир Зеленский рассмотрел 22 петиции, которые касались присвоения звания Героя Украины посмертно. Из них только один военнослужащий получил эту высшую государственную награду. Ответы опубликованы на сайте электронных петиций 26-27 ноября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Звание Героя Украины было присвоено Алексею Слющенко, чемпиону мира по пауэрлифтингу, который в первые дни полномасштабного вторжения добровольно ушел на фронт и стал разведчиком.

Слющенко погиб в июне 2023 года на острове Белогрудов в Херсонской области, во время попыток россиян вытеснить Силы обороны Украины с Днепровских островов. Его героизм проявился, в частности, 5 октября 2022 года, когда он первым на Николаевщине уничтожил вражеский дрон "Шахед", спасая жизни многим мирным жителям.

Кроме этого, 18 человек были посмертно награждены орденом "За мужество" III степени, еще один человек получил орден Даниила Галицкого, а также орден Богдана Хмельницкого III степени. Президент также поручил премьер-министру Дмитрию Шмыгалю рассмотреть возможность присвоения звания Героя Украины еще двум людям.

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Как отмечается, несмотря на значительную поддержку петиций, их результативность зависит от тщательного анализа и соответствия награждения законодательным нормам. В общем, с начала вторжения России звание Героя Украины получили 331 человек, из которых 188 - посмертно.