Зеленський присвоїв звання Герой України чемпіону світу з пауерліфтингу, розвіднику Олексію Слющенку (посмертно)

Президент Володимир Зеленський розглянув 22 петиції, які стосувалися присвоєння звання Героя України посмертно. З них лише один військовослужбовець отримав цю найвищу державну нагороду. Відповіді опубліковані на сайті електронних петицій 26-27 листопада.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Звання Героя України було присвоєно Олексію Слющенку, чемпіону світу з пауерліфтингу, який у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт та став розвідником.

Слющенко загинув у червні 2023 року на острові Білогрудів у Херсонській області, під час спроб росіян витіснити Сили оборони України з Дніпровських островів. Його героїзм проявився, зокрема, 5 жовтня 2022 року, коли він першим на Миколаївщині знищив ворожий дрон "шахед", врятувавши життя багатьом мирним жителям.

Крім цього, 18 осіб були посмертно нагороджені орденом "За мужність" III ступеня, ще одна особа отримала орден Данила Галицького, а також орден Богдана Хмельницького III ступеня. Президент також доручив прем'єр-міністру Дмитру Шмигалю розглянути можливість присвоєння звання Героя України ще двом людям.

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Як зазначається, попри значну підтримку петицій, їх результативність залежить від ретельного аналізу та відповідності нагородження законодавчим нормам. Загалом, із початку вторгнення Росії звання Героя України отримали 331 особа, з яких 188 — посмертно.