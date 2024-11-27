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Зеленський нагородив 497 українських воїнів, 435 з них - посмертно. СПИСОК

Зеленський відзначив державними нагородами 435 полеглих воїнів

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 497 захисників нашої країни, 435 з них - нагороджені посмертно.

Відповідний указ №787/2024 від 27 листопада оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ публікує текст указу глави держави про нагородження українських воїнів:

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку постановляю:

Нагородити відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг"

  • БРОВДІ Роберта Йосиповича — майора
  • ГЕРНЕШІЯ Михайла Вячеславовича — головного сержанта
  • ГОРЯНСЬКОГО Валерія Миколайовича — молодшого лейтенанта
  • ЖУКА Олександра Валентиновича — старшого лейтенанта
  • СОЛЯНИКА Олексія Сергійовича — сержанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

  • ГАПОНЮКА Олександра Валерійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
  • ГОЛУБА Олександра Васильовича — полковника медичної служби
  • РЕВУТА Петра Олександровича (посмертно) — лейтенанта

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Герой України чемпіону світу з пауерліфтингу, розвіднику Олексію Слющенку (посмертно)

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • АНДРЄЄВА Дмитра Олеговича — капітана
  • АНТОНЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — капітана
  • БАЗІНА Максима Євгеновича (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби
  • ЗУБАРЄВА Івана Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • КОЗАЧУКА Артема Дмитровича — капітана
  • КОЛЕСНИЦЬКОГО Бориса Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • КУЧЕРА Євгенія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • ЛЕСЮКА Максима Васильовича (посмертно) — лейтенанта
  • МЕЛЬНИКА Дениса Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • НЕЛІПУ Олександра Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • НІКОЛЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ОСТАПЕНКА Олега Олександровича (посмертно) — підполковника медичної служби
  • ПІГУЛЕВСЬКОГО Олега Георгійовича (посмертно) — підполковника
  • ПОТЕБЕНЬКА Володимира Миколайовича (посмертно) — майора
  • САХНА Богдана Федоровича — лейтенанта
  • СЕВАСТЬЯНОВА Олексія Валерійовича (посмертно) — лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" І ступеня

  • ДАВИДЕНКА Юрія Юрійовича — головного корабельного старшину
  • ОСТАПЙОВСЬКОГО Назара Володимировича — старшого сержанта
  • СІКОРСЬКОГО Василя Вячеславовича — молодшого сержанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

  • АРТЕМЕНКА Андрія Станіславовича — старшину 2 статті
  • ВЛАСЕНКА Валерія Володимировича (посмертно) — головного сержанта
  • ГУЛІЯ Любомира Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ГУЛЬЧУКА Юрія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КІНДЗЕРСЬКОГО Валерія Валерійовича (посмертно) — головного сержанта
  • КУРЯТУ Віталія Володимировича — сержанта
  • ЛАГУНОВСЬКОГО Назара Юрійовича (посмертно) — сержанта
  • МАРКУШИНА Дмитра Геннадійовича — старшого матроса
  • МЕЛЬНИКА Андрія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ПЛЮЩА Ярослава Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ПУХУ Олега Михайловича (посмертно) — сержанта
  • СИТАРА Сергія Михайловича (посмертно) — старшого солдата
  • СТАДНІКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ТКАЧУКА Віктора Івановича (посмертно) — солдата
  • ЧЕРНІКОВА Сергія Валерійовича (посмертно) — штаб-сержанта
  • ШВЕЦЯ Віталія Федоровича (посмертно) — солдата
  • ЯНЧИКА Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата

Читайте також: Зеленський відзначив воїнів ДШВ державними нагородами. ФОТОрепортаж

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • АБРАМЧУКА Романа Івановича (посмертно) — солдата
  • АВІЛОВА Дмитра Васильовича (посмертно) — головного сержанта
  • АЛЕКСЄЄВА Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • АЛЕКСЄЄНКА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата
  • АНДРІЙЧУКА Андрія Васильовича (посмертно) — сержанта
  • АНДРОСЮКА Дениса Віталійовича (посмертно) — солдата
  • АНДРУХІНА Володимира Сергійовича — старшину 2 статті
  • АНДРУЩЕНКА Сергія Андрійовича (посмертно) — солдата
  • АНІСІМОВА Ярослава Ігоровича (посмертно) — солдата
  • АНТОНЮКА Євгена Васильовича (посмертно) — солдата
  • АРІПОВА Кирила Муродиллайовича (посмертно) — старшого солдата
  • АРСЕНЮКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
  • АХВАНДЕРОВА Віталія Євгенійовича (посмертно) — солдата
  • БАБИЧА Дмитра Івановича (посмертно) — солдата
  • БАЙГОТУ Сергія Валерійовича — солдата
  • БАЙДЮКА Сергія Івановича (посмертно) — солдата
  • БАКЛИКОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • БАНГЕНА Миколу Олександровича (посмертно) — солдата
  • БАНІТА Сергія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • БАРАБАША Сергія Павловича (посмертно) — старшого солдата
  • БЕБЕСА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
  • БЕЛІНСЬКОГО Ігоря Васильовича (посмертно) — солдата
  • БІЛІНСЬКОГО Вячеслава Станіславовича — старшого матроса
  • БІЛОУСА Дмитра Сергійовича (посмертно) — солдата
  • БІЛОУСОВА Віктора Валерійовича (посмертно) — солдата
  • БІЛЬЧЕНКА Олександра Леонідовича (посмертно) — солдата
  • БІЛЯЄВА Іллю Вячеславовича (посмертно) — солдата
  • БІЛЯКОВА Олександра Олеговича (посмертно) — майстер-сержанта
  • БОНДАРЕНКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
  • БОНДАРЕНКА Віктора Юрійовича (посмертно) — солдата
  • БОНДАРЧУКА Валерія Віталійовича (посмертно) — солдата
  • БОРИКОВА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • БРАГУ Валентина Валентиновича (посмертно) — молодшого сержанта
  • БУЙЛУКА Романа Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • БУЛГАРУ Вячеслава Георгійовича (посмертно) — сержанта
  • БУЛИГІНА Максима Віталійовича (посмертно) — солдата
  • БУРОГО Сергія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • БУРЧАКА Максима Сергійовича (посмертно) — солдата
  • БУХТІЯ Ігоря Вадимовича (посмертно) — солдата
  • ВАРЕНИКА Євгенія Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ВАСИЛЬЄВА Кирила Ігоровича (посмертно) — солдата
  • ВАСИЛЬЦОВА Олександра Леонідовича (посмертно) — солдата
  • ВАСЬКА Михайла Васильовича (посмертно) — сержанта
  • ВАХРУШЕВА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
  • ВЕРЕМЕЄНКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
  • ВІННИЦЬКОГО Дениса Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ВІНЯРСЬКОГО Михайла Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ВОВКА Андрія Борисовича (посмертно) — солдата
  • ВОЙТЮКА Дмитра Юрійовича (посмертно) — солдата
  • ВОЛКОДАВА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата
  • ВОНІТОВОГО Ростислава Володимировича (посмертно) — солдата
  • ГАВРИШОВА Дмитра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • ГАЙДУКА Євгенія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ГАЛАТА Сергія Олександровича (посмертно) — сержанта
  • ГАНЕВИЧА Ігоря Володимировича (посмертно) — солдата
  • ГАНЖУ Юрія Васильовича (посмертно) — солдата
  • ГАРДИМАНЕНКА Сергія Валерійовича (посмертно) — солдата
  • ГЕРТИЧУКА Ярослава Валерійовича — старшого сержанта
  • ГІМЛЕВИЧА Дмитра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ГЛОВАЧА Романа Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ГЛУЩАКА Романа Івановича — солдата
  • ГНАТЮКА Ігоря Петровича (посмертно) — солдата
  • ГНАТЮКА Петра Ростиславовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ГОДОВАНЦЯ Миколу Ігоровича — старшого солдата
  • ГОДУНОВА Дмитра Борисовича (посмертно) — солдата
  • ГОЛОВАТЮКА Івана Руслановича (посмертно) — солдата
  • ГОПКУ Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ГОРЕЦЬКОГО Анатолія Валентиновича (посмертно) — старшого солдата
  • ГОРОДНЬОГО Максима Вікторовича (посмертно) — солдата
  • ГОРЩОРУКА Артема Юрійовича (посмертно) — солдата
  • ГРАДЕЦЬКОГО Владислава Михайловича — старшого солдата
  • ГРИГОРЕНКА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ГРИЦУ Андрія Дем’яновича (посмертно) — солдата
  • ГУДИМА Василя Івановича (посмертно) — сержанта
  • ГУКА Тараса Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ГУЛУ Ігоря Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ГУМЕНЮКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ГУСАКОВА Віталія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ГУСЄВА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ДАНИЛЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ДАНЧУКА Владислава Петровича (посмертно) — солдата
  • ДАНЬКА Олександра Миколайовича — капітан-лейтенанта
  • ДАРЧИЧА Володимира Івановича (посмертно) — солдата
  • ДЕГТЯРЬОВА Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ДЕННІЦУ Юрія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДЕРЕВЯНКА Сергія Леонідовича (посмертно) — солдата
  • ДЕРКАЧА Максима Юрійовича (посмертно) — солдата
  • ДЕРКАЧА Віктора Григоровича (посмертно) — солдата
  • ДЗЯДКОВСЬКОГО Дениса Олександровича (посмертно) — солдата
  • ДИНЬКА Сергія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДИЩУКА Костянтина Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ДІДКА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
  • ДОВГОГО Владислава В’ячеславовича (посмертно) — старшого солдата
  • ДОМБРОВСЬКОГО Максима Володимировича (посмертно) — солдата
  • ДОНЦЯ Андрія Анатолійовича — солдата
  • ДОРОША Андрія Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДУБИНУ Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ДУБИНУ Максима Юрійовича (посмертно) — сержанта
  • ДУБКА Максима Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ДУБРАВСЬКОГО Олександра Ярославовича (посмертно) — солдата
  • ДУДАРЯ Юрія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата
  • ДУЗЯ Володимира Олександровича — сержанта
  • ДУМИЧА Івана Дмитровича (посмертно) — матроса
  • ДУНДУ Євгена Геннадійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДУТКУ Василя Григоровича (посмертно) — солдата
  • ДЯЧЕНКА Вячеслава Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЄДАКОВА Олексія Вячеславовича (посмертно) — солдата
  • ЄЛЬНІКОВА Михайла Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
  • ЄРМАКОВА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ЖДАНОВИЧА Юрія Адильовича (посмертно) — сержанта
  • ЖИЛЕНКА Олега Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ЖИЛЬЦОВА Віктора Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЖОВНІРЕНКА Станіслава Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ЖУРБУ Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта
  • ЗАВИСТОВСЬКОГО Михайла В’ячеславовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЗАІКУ Тимура Васильовича (посмертно) — солдата
  • ЗАТХЕЯ Мар’яна Володимировича (посмертно) — солдата
  • ЗАХАРЧЕНКА Антона Івановича (посмертно) — старшого солдата
  • ЗЕЛЕНКЕВИЧА Богдана Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ЗЕЛЕНСЬКОГО Дмитра Івановича (посмертно) — старшого солдата
  • ЗЕМЛЯНОГО Романа Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • ЗІКУНОВА Олександра Геннадійовича (посмертно) — солдата
  • ЗІЛІНКА Тараса Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
  • ЗІНЧЕНКА Тимофія Олександровича (посмертно) — солдата
  • ЗОЛОТАРЬОВА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата
  • ЗОЩУКА Валентина Олександровича — старшого солдата
  • ЗЮЗІНА Андрія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ИВАНИША Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • ІВАНЬКА Юрія Валерійовича (посмертно) — сержанта
  • ІГНАТЕНКА Михайла Ігоровича (посмертно) — солдата
  • ІЗОБІЛІНА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата
  • ІЛЮКОВА Івана Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ІЩУКА Павла Леонідовича (посмертно) — солдата
  • КАБАНЦЯ Вадима Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КАЙНАРУ Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • КАЛАШНИКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
  • КАЛІНІЧЕНКА Павла Олександровича (посмертно) — сержанта
  • КАЛУГІНА Андрія Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КАМІНСЬКОГО Сигитаса Анатолійовича — старшого солдата
  • КАПЛАНА Віталія Валерійовича (посмертно) — солдата
  • КАРАТНИКА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата
  • КАРПЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
  • КАЩЕНКА Антона Олександровича — старшину 2 статті
  • КЕРЧИНСЬКОГО Віктора Петровича — старшину 1 статті
  • КЕЦБАЯ Арсена Гививича (посмертно) — солдата
  • КИРИЧЕНКА Олега Юрійовича (посмертно) — солдата
  • КИСЕЛЬОВА Сергія Володимировича (посмертно) — капітана
  • КИСІЛЯ Євгена В’ячеславовича — молодшого сержанта
  • КІЛЕВОГО Івана Івановича (посмертно) — старшого сержанта
  • КІНДЗЕРСЬКОГО Сергія Антоновича (посмертно) — солдата
  • КІСЛЯКОВА Олександра Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
  • КІЦАКА Віктора Георгійовича (посмертно) — старшого солдата
  • КЛИМЕНКА Олександра Валерійовича — старшину 2 статті
  • КЛЮЙКА Олександра Івановича (посмертно) — сержанта
  • КНЯЗЄВА Ігоря Владиславовича (посмертно) — солдата
  • КОБЗАРЯ Максима Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • КОБИЛКІНА Артура Олександровича (посмертно) — солдата
  • КОБЦЯ Віктора Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КОВАЛЕНКА Олександра Петровича (посмертно) — солдата
  • КОВАЛЕНКА Романа Олександровича (посмертно) — солдата
  • КОВАЛЬЧУКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • КОВБАСЮКА Руслана Івановича — старшого солдата
  • КОГУТА Євгена Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КОЗИРЕВА Артема Євгеновича (посмертно) — солдата
  • КОЛІСНИКА Ярослава Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
  • КОЛМАКА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого матроса
  • КОЛОМІЙЦЯ Олега Миколайовича (посмертно) — солдата
  • КОЛОМІЙЦЯ Дениса Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • КОЛОТА Василя Володимировича (посмертно) — солдата
  • КОЛЯДУ Михайла Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КОМАРА Валерія Івановича (посмертно) — старшого солдата
  • КОМІСАРОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
  • КОНЯШИНА Максима Євгеновича (посмертно) — старшого матроса
  • КОРНІЄНКА Дениса Миколайовича (посмертно) — сержанта
  • КОРНІЙКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата
  • КОРНІЙЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КОРХА Олега Михайловича (посмертно) — солдата
  • КОСЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
  • КОСТЮКА Івана Володимировича (посмертно) — солдата
  • КРАВЦОВА Андрія Валерійовича (посмертно) — солдата
  • КРАВЧУКА Олексія Леонідовича — сержанта
  • КРАЄВА Олександра Євгеновича (посмертно) — солдата
  • КРАСІЛЬНИКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • КРАСЬКА Ігоря Андрійовича (посмертно) — солдата
  • КУЗІВА Максима Петровича (посмертно) — солдата
  • КУЗІВА Миколу Васильовича (посмертно) — солдата
  • КУЗЛА Анатолія Петровича (посмертно) — старшого солдата
  • КУЛИКА Павла Васильовича (посмертно) — солдата
  • КУЛИКА Віктора Борисовича (посмертно) — солдата
  • КУЛИКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
  • КУЛЬОВА Віктора Сергійовича (посмертно) — солдата
  • КУЛЬПУ Василя Петровича (посмертно) — солдата
  • КУНИНЦЯ Віктора Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
  • КУРОЧКІНА Олексія Володимировича (посмертно) — старшого матроса
  • КУСІКА Анатолія Нестеровича (посмертно) — старшого сержанта
  • КУЧЕРА Олександра Григоровича (посмертно) — сержанта
  • КУШНІРА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ЛАЗАРІШИНА Вячеслава Романовича (посмертно) — солдата
  • ЛЕМІША Станіслава Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ЛЕЩЕНКА Едуарда Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЛИСОГО Сергія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ЛИТВИНЧУКА Володимира Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЛІТВАКА Леоніда Вікторовича (посмертно) — солдата
  • ЛІЩУКА Антона Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • ЛОЛУ Михайла Степановича (посмертно) — солдата
  • ЛОПУШАНСЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) — майора
  • ЛЯХУТУ Олександра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЛЯШЕЦЬКОГО Павла Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
  • МАГАЛЯСА Олександра Михайловича (посмертно) — старшого солдата
  • МАЄВСЬКОГО Євгена Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • МАЙБОРОДУ Івана Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта
  • МАЙОРА Богдана Олександровича (посмертно) — солдата
  • МАЙОРА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • МАЙСТРЕНКА Сергія Васильовича (посмертно) — сержанта
  • МАКАРОВА Дмитра Сергійовича — старшого матроса
  • МАЛИШЕВА Станіслава Артуровича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • МАНЧИНСЬКОГО Костянтина Альбертовича (посмертно) — солдата
  • МАНЯКА Ігоря Славомировича (посмертно) — солдата
  • МАРЧЕВСЬКОГО Андрія Ігоровича — сержанта
  • МАРЧЕНКА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата
  • МАРЧЕНКА В’ячеслава Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • МАРЧЕНКА Олександра Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта
  • МАСИКА Романа Михайловича (посмертно) — солдата
  • МЕЗЕЯ Івана Михайловича (посмертно) — солдата
  • МЕЛЕЩЕНКА Миколу Андрійовича (посмертно) — солдата
  • МЕЛЬНИКА Олександра Сергійовича — старшого матроса
  • МЕЛЬНИЧУКА Олексія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • МЕЛЬНИЧУКА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата
  • МЕЩЕРІКОВА Романа Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
  • МИГАЛОВИЧА Євгена Юрійовича (посмертно) — солдата
  • МИХАЙЛОВА Євгенія Олександровича (посмертно) — солдата
  • МИХАЛЬЧЕНКА Євгенія Михайловича (посмертно) — солдата
  • МІНІХА Олександра Леонідовича — молодшого сержанта
  • МІНЯЙЛА Олександра Васильовича (посмертно) — старшого солдата
  • МІРЕЦЬКОГО Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
  • МІСЮКЕВИЧА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • МОІСЄЄНКА Антона Валентиновича (посмертно) — солдата
  • МОРОЗА Віктора Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • МОСІЙЧУКА Євгенія Володимировича (посмертно) — солдата
  • МУДРАКА Віталія Леонідовича — старшого матроса
  • МУЗИЧЕНКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • МУКОГОРЕНКА Романа Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • МУРАВКУ Микиту Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • МУРИГІНА Юрія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
  • МУХІНА Володимира Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • НАБИТА Юрія Ігоровича (посмертно) — солдата
  • НАГОРНЯКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата
  • НАДУЄВА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата
  • НАЗАРУКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
  • НАУМОВИЧА Валерія Дмитровича (посмертно) — солдата
  • НАЧИНЯННОГО Артура Олеговича (посмертно) — солдата
  • НІКІТІНА Романа Олександровича (посмертно) — солдата
  • НІКІТІНА Владислава Олександровича (посмертно) — капітана
  • НІКІШУ Анатолія Анатолійовича (посмертно) — сержанта
  • НІКОЛАЙЧУКА Богдана Аркадійовича (посмертно) — солдата
  • НІМИХА Владислава Олексійовича (посмертно) — солдата
  • НОВІЦЬКОГО Любомира Ігоровича (посмертно) — солдата
  • НОВОСАДА Михайла Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • НОСАНА Олега Олеговича (посмертно) — солдата
  • НУРКАЛИКОВА Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ОБРІЗАНА Дениса Олександровича (посмертно) — солдата
  • ОВАРІ Даніеля Степановича (посмертно) — солдата
  • ОВСЮКА Романа Геннадійовича — молодшого лейтенанта
  • ОВЧІНКА Тимофія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ОДІНЦОВА Артема Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ОЗЕРЧУКА Сергія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
  • ОРАНСЬКОГО Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ОРЛОВА Романа Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ОСАДЧУКА Дмитра Олексійовича (посмертно) — солдата
  • ОСАДЧУКА Костянтина Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • ОСАДЧУКА Олександра Андрійовича (посмертно) — солдата
  • ОСЯГІНА Станіслава Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • ОТЮЦЬКОГО Ігоря Михайловича (посмертно) — солдата
  • ОХОЦЬКОГО Миколу Леонідовича (посмертно) — солдата
  • ПАВЛЮЧИКА Леоніда Йосиповича (посмертно) — солдата
  • ПАЛАДІЯ Романа Руслановича (посмертно) — старшого матроса
  • ПАЛЬКА Іллю Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ПАНАСЮКА Олега Петровича (посмертно) — сержанта
  • ПАНЧЕНКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ПАРФЬОНОВА Олексія Михайловича (посмертно) — солдата
  • ПАСІЧНИКА Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ПАШКЕВИЧ Ніну Миколаївну (посмертно) — солдата
  • ПЕРЕМОТА Дмитра Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ПЕРЕПЕЛИЦЮ Дмитра Олександровича — старшого солдата
  • ПЕРЕПЕЛЯТНИКА Івана Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ПЕРИНЯКА Павла Олеговича (посмертно) — солдата
  • ПЕШАКА Федора Федоровича (посмертно) — солдата
  • ПИКАЛА Віктора Володимировича (посмертно) — солдата
  • ПІВНЯ Максима Олеговича (посмертно) — солдата
  • ПІДДУБНОГО Владислава Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ПІДСАДНОГО Віталія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ПІЛЬГУЯ Вадима Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • ПЛИСКУ Олега Федоровича (посмертно) — старшого солдата
  • ПОГОРНЮКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ПОДДУБНОГО Дениса Володимировича (посмертно) — солдата
  • ПОЛІЩУКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
  • ПОЛЮХОВИЧА Станіслава Дмитровича (посмертно) — солдата
  • ПОПОВА Артема Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ПОСТЕРНАКА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата
  • ПОСТЕРНАКА Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
  • ПОТОМСЬКОГО Вячеслава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ПОХОДНЮ Віталія Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ПРИТОЛЮКА Віталія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ПРОКОПЕНКА Ігоря Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
  • ПУКАСА Романа Олександровича — старшого солдата
  • ПУСТОВОЙТА Володимира Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
  • ПШЕНИЧНОГО Владислава Андрійовича (посмертно) — солдата
  • РАДОНЕЖА Олександра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
  • РЕВЧУКА Івана Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
  • РИЖОВА Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата
  • РІЗНИКА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
  • РОДІКОВА Володимира Олександровича (посмертно) — солдата
  • РУДЕНКА Дмитра Івановича (посмертно) — старшого солдата
  • РУДЕНОК Анастасію Олександрівну (посмертно) — молодшого сержанта
  • РУДНЄВА Олега Михайловича (посмертно) — солдата
  • РУРАКА Миколу Богдановича (посмертно) — солдата
  • РЯБЦЕВА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • РЯБЦЯ Сергія Віталійовича (посмертно) — солдата
  • САВЧУКА Андрія Богдановича (посмертно) — солдата
  • САГАНА Ігоря Михайловича (посмертно) — солдата
  • САДОВОГО Вячеслава Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • САМБОРСЬКОГО Антона Васильовича (посмертно) — солдата
  • САМІЛИКА Олексія Станіславовича (посмертно) — солдата
  • САЯ Олександра Петровича (посмертно) — головного сержанта
  • СВІЗЄВА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата
  • СЕМЕНОВА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
  • СЕМЕНЧУКА Владислава Михайловича (посмертно) — солдата
  • СЕМЕНЮКА Сергія Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • СЕРБІНОВА Гліба Борисовича (посмертно) — старшого солдата
  • СИМОНЕНКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата
  • СИТНИКА Андрія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
  • СІНУСІКА Ігоря Павловича (посмертно) — солдата
  • СІРИКА Валерія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
  • СЛЄПНЬОВА Євгена Вячеславовича (посмертно) — сержанта
  • СЛУГОВИНУ Віктора Олеговича (посмертно) — сержанта
  • СМИРНОВА Дмитра Миколайовича — солдата
  • СОБУЦЬКОГО Олега Михайловича — майора
  • СОКОЛЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
  • СОЛОМКА Єгора Леонідовича (посмертно) — старшого солдата
  • СОТНИКА Євгена Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
  • СПІРОВА Ігоря Валерійовича (посмертно) — солдата
  • СТАВРАТІЯ Ярослава Івановича (посмертно) — старшого солдата
  • СТАРИНУ Сергія Івановича (посмертно) — солдата
  • СТЕПАНЕНКА Олександра Миколайовича — старшого матроса
  • СТЕПАНОВА Артема Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • СТЕПАНЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
  • СТЕЦЕНКА Андрія Ігоровича (посмертно) — солдата
  • СТЕШКОВА Владислава Вікторовича (посмертно) — солдата
  • СУБОТУ Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
  • СУРАЄВА Андрія Петровича (посмертно) — солдата
  • СУХОДОЛОВА Даниїла Андрійовича (посмертно) — солдата
  • СУЯРОВА Євгена Олександровича (посмертно) — солдата
  • ТАБАЛУ Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ТАРАСЕНКА Романа Віталійовича (посмертно) — солдата
  • ТЕЛЕШКА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
  • ТЕРЕЩЕНКА Олександра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ТЕРТИШНОГО Микиту Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ТЕСЛЮ Максима Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ТИМОЩЕНКА Ігоря Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
  • ТИМОЩУКА Олега Євстафійовича (посмертно) — солдата
  • ТИТАРЕНКА Віталія Васильовича (посмертно) — солдата
  • ТИТАРЕНКА Дмитра Геннадійовича (посмертно) — солдата
  • ТИЩЕНКА Олександра Івановича (посмертно) — солдата
  • ТІТЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) — сержанта
  • ТОЛМАЧОВА Сергія Леонідовича (посмертно) — старшого сержанта
  • ТОФАНА Дениса Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • ТРУХАНА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ТУПОТІНА Артура Ігоровича (посмертно) — сержанта
  • ТУРСЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • УГОРОВА Дениса Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • УДОДОВА Віталія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • УСІКА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • ФАРАФОНОВА Сергія Михайловича (посмертно) — солдата
  • ФЕДОРЕНКА Андрія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата
  • ФЕДОРОВИЧА Сергія Йосиповича (посмертно) — солдата
  • ФЕРБЕРА Андрія Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
  • ФІЛІПЧУКА Артема Андрійовича — старшого матроса
  • ФІРСИКА Павла Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
  • ФІСЮНА Дмитра Вікторовича — сержанта
  • ФРАНЦЕВА Сергія Васильовича (посмертно) — солдата
  • ФУРМАНЮКА Володимира Івановича (посмертно) — солдата
  • ФУРНІКУ Романа Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
  • ФУШЕ Пітера Майкла (посмертно) — солдата
  • ХАВРУКА Олега Васильовича (посмертно) — старшого солдата
  • ХАЛАМЕНДУ Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ХАНЕНКА Вадима Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ХІМІЧА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ХОДАКІВСЬКОГО Ігоря Олександровича (посмертно) — солдата
  • ХОМЕНКА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ХОМЕНКОВА Іллю Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ЦИГАНСЬКОГО Дмитра Васильовича (посмертно) — солдата
  • ЦИГАНЧУКА Мирослава Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ЦІША Дмитра Ярославовича (посмертно) — солдата
  • ЧАБАНА Романа Івановича (посмертно) — солдата
  • ЧЕЛЕМБІЯ Юрія Валерійовича (посмертно) — солдата
  • ЧЕЛОМБІТЬКА Костянтина Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • ЧЕПІЛКА Сергія Анатолійовича — головного старшину
  • ЧЕПІЛЯ Сергія Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЧЕПУРКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • ЧЕРКАВСЬКОГО Назарія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ЧЕРНИША Анатолія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЧЕРНЮКА Олега Олександровича (посмертно) — солдата
  • ЧЕРНЮКА Романа Олеговича (посмертно) — солдата
  • ЧЕРНЯКА Михайла Вікторовича — старшого матроса
  • ЧЕХОВСЬКИХ Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
  • ЧИЖА Сергія Сергійовича — солдата
  • ЧОРНОГО Антона Костянтиновича (посмертно) — старшого солдата
  • ЧУБІРКУ Василя Васильовича (посмертно) — солдата
  • ШАПОВАЛОВА Володимира Леонідовича (посмертно) — солдата
  • ШАСТУНА Михайла Григоровича (посмертно) — сержанта
  • ШВЕЦЯ Євгена Петровича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • ШВИДКОГО Романа Валерійовича (посмертно) — солдата
  • ШЕВЧЕНКА Олега Валерійовича (посмертно) — солдата
  • ШЕМЧУКА Івана Віталійовича — старшину 1 статті
  • ШЕРЕМБЕЯ Анатолія Івановича (посмертно) — старшого сержанта
  • ШЕРЕМЕТУ Андрія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • ШЕСТОПАЛЬКА Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата
  • ШИЛАКА Вадима Станіславовича (посмертно) — солдата
  • ШИМКА Віталія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ШИНКАРЕНКА Дениса Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ШКРЬОБА Костянтина Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ШОБОТЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ШПАРУ Тимофія Петровича (посмертно) — солдата
  • ШПИЧКУ Станіслава Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЩЕРБАКОВА Євгенія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЩЕРБАНЯ Костянтина Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта
  • ЮНУСОВА Рустема Рєфатовича (посмертно) — солдата
  • ЮРКІВА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата
  • ЮФЕРОВА Дмитра Володимировича (посмертно) — сержанта
  • ЮХИМЧУКА Віктора Леонідовича (посмертно) — солдата
  • ЯРМОЛЬЧУКА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата
  • ЯЦЕНКА Сергія Івановича (посмертно) — старшого солдата
  • ЯЦОЛУ Віктора Золтановича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

  • БАБІЦЬКУ Олену Романівну (посмертно) — старшого солдата
  • ГОНЧАРЕНКА Сергія Вікторовича — старшого матроса
  • ДІАНІЧА Мирослава Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДУБЕНКА Сергія Анатолійовича — сержанта
  • ЖАНТАЛАЯ Євгена Олександровича — солдата
  • КАРАЧУЄВА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
  • КОВАЛЕВИЧА Павла Миколайовича — старшого солдата
  • КОВАЛІВСЬКОГО Олександра Олександровича — старшого солдата
  • ЛИФАРЯ Антона Олександровича — капітана
  • МАТВІЙЧУКА Андрія Володимировича — молодшого сержанта
  • ПЕРЕВАЛУ Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ПОДЕЛЬНЮКА Владислава Миколайовича — старшого матроса
  • ПОЛІЩУКА Андрія Сергійовича — старшого матроса
  • ПУШКІНА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта
  • РУСНАКА Романа Євгенійовича (посмертно) — солдата
  • СИБІРКУ Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
  • ТУРЯНИНА Ростислава Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ШОВКОПЛЯСА Андрія Андрійовича — молодшого сержанта
  • ЯКУШЕВА Дмитра Юрійовича (посмертно) — солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • ДЯДЮРУ Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив державними нагородами 857 військових, 472 із них - посмертно

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Зеленський (23653) нагорода (1256) військовослужбовці (4697)


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А цеж ти па* ло🤡 зелене , і розмінував Чонгар ...знав шо потім посмертно будеш давати, нагороди Воїнам ...бо живим ти дивитися в очі сциш!!!
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27.11.2024 22:52 Відповісти
***** ,majster na pianino abo rotom
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27.11.2024 22:58 Відповісти
Перший у списку Мадяр? Дякую Цензору, що розмістили список.
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27.11.2024 23:01 Відповісти
 
 