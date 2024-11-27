Зеленський нагородив 497 українських воїнів, 435 з них - посмертно. СПИСОК

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 497 захисників нашої країни, 435 з них - нагороджені посмертно.

Відповідний указ №787/2024 від 27 листопада оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ публікує текст указу глави держави про нагородження українських воїнів:

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку постановляю:

Нагородити відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг"

БРОВДІ Роберта Йосиповича — майора

ГЕРНЕШІЯ Михайла Вячеславовича — головного сержанта

ГОРЯНСЬКОГО Валерія Миколайовича — молодшого лейтенанта

ЖУКА Олександра Валентиновича — старшого лейтенанта

СОЛЯНИКА Олексія Сергійовича — сержанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ГАПОНЮКА Олександра Валерійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

ГОЛУБА Олександра Васильовича — полковника медичної служби

РЕВУТА Петра Олександровича (посмертно) — лейтенанта

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Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АНДРЄЄВА Дмитра Олеговича — капітана

АНТОНЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — капітана

БАЗІНА Максима Євгеновича (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби

ЗУБАРЄВА Івана Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

КОЗАЧУКА Артема Дмитровича — капітана

КОЛЕСНИЦЬКОГО Бориса Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта

КУЧЕРА Євгенія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЛЕСЮКА Максима Васильовича (посмертно) — лейтенанта

МЕЛЬНИКА Дениса Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

НЕЛІПУ Олександра Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

НІКОЛЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

ОСТАПЕНКА Олега Олександровича (посмертно) — підполковника медичної служби

ПІГУЛЕВСЬКОГО Олега Георгійовича (посмертно) — підполковника

ПОТЕБЕНЬКА Володимира Миколайовича (посмертно) — майора

САХНА Богдана Федоровича — лейтенанта

СЕВАСТЬЯНОВА Олексія Валерійовича (посмертно) — лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" І ступеня

ДАВИДЕНКА Юрія Юрійовича — головного корабельного старшину

ОСТАПЙОВСЬКОГО Назара Володимировича — старшого сержанта

СІКОРСЬКОГО Василя Вячеславовича — молодшого сержанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

АРТЕМЕНКА Андрія Станіславовича — старшину 2 статті

ВЛАСЕНКА Валерія Володимировича (посмертно) — головного сержанта

ГУЛІЯ Любомира Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ГУЛЬЧУКА Юрія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

КІНДЗЕРСЬКОГО Валерія Валерійовича (посмертно) — головного сержанта

КУРЯТУ Віталія Володимировича — сержанта

ЛАГУНОВСЬКОГО Назара Юрійовича (посмертно) — сержанта

МАРКУШИНА Дмитра Геннадійовича — старшого матроса

МЕЛЬНИКА Андрія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

ПЛЮЩА Ярослава Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта

ПУХУ Олега Михайловича (посмертно) — сержанта

СИТАРА Сергія Михайловича (посмертно) — старшого солдата

СТАДНІКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ТКАЧУКА Віктора Івановича (посмертно) — солдата

ЧЕРНІКОВА Сергія Валерійовича (посмертно) — штаб-сержанта

ШВЕЦЯ Віталія Федоровича (посмертно) — солдата

ЯНЧИКА Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата

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Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АБРАМЧУКА Романа Івановича (посмертно) — солдата

АВІЛОВА Дмитра Васильовича (посмертно) — головного сержанта

АЛЕКСЄЄВА Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата

АЛЕКСЄЄНКА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата

АНДРІЙЧУКА Андрія Васильовича (посмертно) — сержанта

АНДРОСЮКА Дениса Віталійовича (посмертно) — солдата

АНДРУХІНА Володимира Сергійовича — старшину 2 статті

АНДРУЩЕНКА Сергія Андрійовича (посмертно) — солдата

АНІСІМОВА Ярослава Ігоровича (посмертно) — солдата

АНТОНЮКА Євгена Васильовича (посмертно) — солдата

АРІПОВА Кирила Муродиллайовича (посмертно) — старшого солдата

АРСЕНЮКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта

АХВАНДЕРОВА Віталія Євгенійовича (посмертно) — солдата

БАБИЧА Дмитра Івановича (посмертно) — солдата

БАЙГОТУ Сергія Валерійовича — солдата

БАЙДЮКА Сергія Івановича (посмертно) — солдата

БАКЛИКОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

БАНГЕНА Миколу Олександровича (посмертно) — солдата

БАНІТА Сергія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

БАРАБАША Сергія Павловича (посмертно) — старшого солдата

БЕБЕСА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата

БЕЛІНСЬКОГО Ігоря Васильовича (посмертно) — солдата

БІЛІНСЬКОГО Вячеслава Станіславовича — старшого матроса

БІЛОУСА Дмитра Сергійовича (посмертно) — солдата

БІЛОУСОВА Віктора Валерійовича (посмертно) — солдата

БІЛЬЧЕНКА Олександра Леонідовича (посмертно) — солдата

БІЛЯЄВА Іллю Вячеславовича (посмертно) — солдата

БІЛЯКОВА Олександра Олеговича (посмертно) — майстер-сержанта

БОНДАРЕНКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата

БОНДАРЕНКА Віктора Юрійовича (посмертно) — солдата

БОНДАРЧУКА Валерія Віталійовича (посмертно) — солдата

БОРИКОВА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

БРАГУ Валентина Валентиновича (посмертно) — молодшого сержанта

БУЙЛУКА Романа Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

БУЛГАРУ Вячеслава Георгійовича (посмертно) — сержанта

БУЛИГІНА Максима Віталійовича (посмертно) — солдата

БУРОГО Сергія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

БУРЧАКА Максима Сергійовича (посмертно) — солдата

БУХТІЯ Ігоря Вадимовича (посмертно) — солдата

ВАРЕНИКА Євгенія Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта

ВАСИЛЬЄВА Кирила Ігоровича (посмертно) — солдата

ВАСИЛЬЦОВА Олександра Леонідовича (посмертно) — солдата

ВАСЬКА Михайла Васильовича (посмертно) — сержанта

ВАХРУШЕВА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата

ВЕРЕМЕЄНКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

ВІННИЦЬКОГО Дениса Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

ВІНЯРСЬКОГО Михайла Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ВОВКА Андрія Борисовича (посмертно) — солдата

ВОЙТЮКА Дмитра Юрійовича (посмертно) — солдата

ВОЛКОДАВА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата

ВОНІТОВОГО Ростислава Володимировича (посмертно) — солдата

ГАВРИШОВА Дмитра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ГАЙДУКА Євгенія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

ГАЛАТА Сергія Олександровича (посмертно) — сержанта

ГАНЕВИЧА Ігоря Володимировича (посмертно) — солдата

ГАНЖУ Юрія Васильовича (посмертно) — солдата

ГАРДИМАНЕНКА Сергія Валерійовича (посмертно) — солдата

ГЕРТИЧУКА Ярослава Валерійовича — старшого сержанта

ГІМЛЕВИЧА Дмитра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ГЛОВАЧА Романа Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ГЛУЩАКА Романа Івановича — солдата

ГНАТЮКА Ігоря Петровича (посмертно) — солдата

ГНАТЮКА Петра Ростиславовича (посмертно) — молодшого сержанта

ГОДОВАНЦЯ Миколу Ігоровича — старшого солдата

ГОДУНОВА Дмитра Борисовича (посмертно) — солдата

ГОЛОВАТЮКА Івана Руслановича (посмертно) — солдата

ГОПКУ Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата

ГОРЕЦЬКОГО Анатолія Валентиновича (посмертно) — старшого солдата

ГОРОДНЬОГО Максима Вікторовича (посмертно) — солдата

ГОРЩОРУКА Артема Юрійовича (посмертно) — солдата

ГРАДЕЦЬКОГО Владислава Михайловича — старшого солдата

ГРИГОРЕНКА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — солдата

ГРИЦУ Андрія Дем’яновича (посмертно) — солдата

ГУДИМА Василя Івановича (посмертно) — сержанта

ГУКА Тараса Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ГУЛУ Ігоря Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

ГУМЕНЮКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ГУСАКОВА Віталія Миколайовича (посмертно) — солдата

ГУСЄВА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата

ДАНИЛЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

ДАНЧУКА Владислава Петровича (посмертно) — солдата

ДАНЬКА Олександра Миколайовича — капітан-лейтенанта

ДАРЧИЧА Володимира Івановича (посмертно) — солдата

ДЕГТЯРЬОВА Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ДЕННІЦУ Юрія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

ДЕРЕВЯНКА Сергія Леонідовича (посмертно) — солдата

ДЕРКАЧА Максима Юрійовича (посмертно) — солдата

ДЕРКАЧА Віктора Григоровича (посмертно) — солдата

ДЗЯДКОВСЬКОГО Дениса Олександровича (посмертно) — солдата

ДИНЬКА Сергія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДИЩУКА Костянтина Анатолійовича (посмертно) — солдата

ДІДКА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата

ДОВГОГО Владислава В’ячеславовича (посмертно) — старшого солдата

ДОМБРОВСЬКОГО Максима Володимировича (посмертно) — солдата

ДОНЦЯ Андрія Анатолійовича — солдата

ДОРОША Андрія Петровича (посмертно) — молодшого сержанта

ДУБИНУ Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ДУБИНУ Максима Юрійовича (посмертно) — сержанта

ДУБКА Максима Анатолійовича (посмертно) — солдата

ДУБРАВСЬКОГО Олександра Ярославовича (посмертно) — солдата

ДУДАРЯ Юрія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата

ДУЗЯ Володимира Олександровича — сержанта

ДУМИЧА Івана Дмитровича (посмертно) — матроса

ДУНДУ Євгена Геннадійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДУТКУ Василя Григоровича (посмертно) — солдата

ДЯЧЕНКА Вячеслава Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЄДАКОВА Олексія Вячеславовича (посмертно) — солдата

ЄЛЬНІКОВА Михайла Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

ЄРМАКОВА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ЖДАНОВИЧА Юрія Адильовича (посмертно) — сержанта

ЖИЛЕНКА Олега Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ЖИЛЬЦОВА Віктора Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЖОВНІРЕНКА Станіслава Миколайовича (посмертно) — солдата

ЖУРБУ Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта

ЗАВИСТОВСЬКОГО Михайла В’ячеславовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЗАІКУ Тимура Васильовича (посмертно) — солдата

ЗАТХЕЯ Мар’яна Володимировича (посмертно) — солдата

ЗАХАРЧЕНКА Антона Івановича (посмертно) — старшого солдата

ЗЕЛЕНКЕВИЧА Богдана Сергійовича (посмертно) — солдата

ЗЕЛЕНСЬКОГО Дмитра Івановича (посмертно) — старшого солдата

ЗЕМЛЯНОГО Романа Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЗІКУНОВА Олександра Геннадійовича (посмертно) — солдата

ЗІЛІНКА Тараса Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

ЗІНЧЕНКА Тимофія Олександровича (посмертно) — солдата

ЗОЛОТАРЬОВА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата

ЗОЩУКА Валентина Олександровича — старшого солдата

ЗЮЗІНА Андрія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

ИВАНИША Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ІВАНЬКА Юрія Валерійовича (посмертно) — сержанта

ІГНАТЕНКА Михайла Ігоровича (посмертно) — солдата

ІЗОБІЛІНА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата

ІЛЮКОВА Івана Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ІЩУКА Павла Леонідовича (посмертно) — солдата

КАБАНЦЯ Вадима Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КАЙНАРУ Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

КАЛАШНИКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

КАЛІНІЧЕНКА Павла Олександровича (посмертно) — сержанта

КАЛУГІНА Андрія Петровича (посмертно) — молодшого сержанта

КАМІНСЬКОГО Сигитаса Анатолійовича — старшого солдата

КАПЛАНА Віталія Валерійовича (посмертно) — солдата

КАРАТНИКА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата

КАРПЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

КАЩЕНКА Антона Олександровича — старшину 2 статті

КЕРЧИНСЬКОГО Віктора Петровича — старшину 1 статті

КЕЦБАЯ Арсена Гививича (посмертно) — солдата

КИРИЧЕНКА Олега Юрійовича (посмертно) — солдата

КИСЕЛЬОВА Сергія Володимировича (посмертно) — капітана

КИСІЛЯ Євгена В’ячеславовича — молодшого сержанта

КІЛЕВОГО Івана Івановича (посмертно) — старшого сержанта

КІНДЗЕРСЬКОГО Сергія Антоновича (посмертно) — солдата

КІСЛЯКОВА Олександра Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

КІЦАКА Віктора Георгійовича (посмертно) — старшого солдата

КЛИМЕНКА Олександра Валерійовича — старшину 2 статті

КЛЮЙКА Олександра Івановича (посмертно) — сержанта

КНЯЗЄВА Ігоря Владиславовича (посмертно) — солдата

КОБЗАРЯ Максима Олександровича (посмертно) — старшого солдата

КОБИЛКІНА Артура Олександровича (посмертно) — солдата

КОБЦЯ Віктора Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОВАЛЕНКА Олександра Петровича (посмертно) — солдата

КОВАЛЕНКА Романа Олександровича (посмертно) — солдата

КОВАЛЬЧУКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата

КОВБАСЮКА Руслана Івановича — старшого солдата

КОГУТА Євгена Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОЗИРЕВА Артема Євгеновича (посмертно) — солдата

КОЛІСНИКА Ярослава Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

КОЛМАКА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого матроса

КОЛОМІЙЦЯ Олега Миколайовича (посмертно) — солдата

КОЛОМІЙЦЯ Дениса Олександровича (посмертно) — старшого солдата

КОЛОТА Василя Володимировича (посмертно) — солдата

КОЛЯДУ Михайла Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта

КОМАРА Валерія Івановича (посмертно) — старшого солдата

КОМІСАРОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

КОНЯШИНА Максима Євгеновича (посмертно) — старшого матроса

КОРНІЄНКА Дениса Миколайовича (посмертно) — сержанта

КОРНІЙКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата

КОРНІЙЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОРХА Олега Михайловича (посмертно) — солдата

КОСЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

КОСТЮКА Івана Володимировича (посмертно) — солдата

КРАВЦОВА Андрія Валерійовича (посмертно) — солдата

КРАВЧУКА Олексія Леонідовича — сержанта

КРАЄВА Олександра Євгеновича (посмертно) — солдата

КРАСІЛЬНИКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

КРАСЬКА Ігоря Андрійовича (посмертно) — солдата

КУЗІВА Максима Петровича (посмертно) — солдата

КУЗІВА Миколу Васильовича (посмертно) — солдата

КУЗЛА Анатолія Петровича (посмертно) — старшого солдата

КУЛИКА Павла Васильовича (посмертно) — солдата

КУЛИКА Віктора Борисовича (посмертно) — солдата

КУЛИКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

КУЛЬОВА Віктора Сергійовича (посмертно) — солдата

КУЛЬПУ Василя Петровича (посмертно) — солдата

КУНИНЦЯ Віктора Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

КУРОЧКІНА Олексія Володимировича (посмертно) — старшого матроса

КУСІКА Анатолія Нестеровича (посмертно) — старшого сержанта

КУЧЕРА Олександра Григоровича (посмертно) — сержанта

КУШНІРА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата

ЛАЗАРІШИНА Вячеслава Романовича (посмертно) — солдата

ЛЕМІША Станіслава Миколайовича (посмертно) — солдата

ЛЕЩЕНКА Едуарда Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛИСОГО Сергія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛИТВИНЧУКА Володимира Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛІТВАКА Леоніда Вікторовича (посмертно) — солдата

ЛІЩУКА Антона Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЛОЛУ Михайла Степановича (посмертно) — солдата

ЛОПУШАНСЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) — майора

ЛЯХУТУ Олександра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛЯШЕЦЬКОГО Павла Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

МАГАЛЯСА Олександра Михайловича (посмертно) — старшого солдата

МАЄВСЬКОГО Євгена Анатолійовича (посмертно) — солдата

МАЙБОРОДУ Івана Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта

МАЙОРА Богдана Олександровича (посмертно) — солдата

МАЙОРА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата

МАЙСТРЕНКА Сергія Васильовича (посмертно) — сержанта

МАКАРОВА Дмитра Сергійовича — старшого матроса

МАЛИШЕВА Станіслава Артуровича (посмертно) — старшого лейтенанта

МАНЧИНСЬКОГО Костянтина Альбертовича (посмертно) — солдата

МАНЯКА Ігоря Славомировича (посмертно) — солдата

МАРЧЕВСЬКОГО Андрія Ігоровича — сержанта

МАРЧЕНКА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата

МАРЧЕНКА В’ячеслава Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта

МАРЧЕНКА Олександра Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта

МАСИКА Романа Михайловича (посмертно) — солдата

МЕЗЕЯ Івана Михайловича (посмертно) — солдата

МЕЛЕЩЕНКА Миколу Андрійовича (посмертно) — солдата

МЕЛЬНИКА Олександра Сергійовича — старшого матроса

МЕЛЬНИЧУКА Олексія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

МЕЛЬНИЧУКА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата

МЕЩЕРІКОВА Романа Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

МИГАЛОВИЧА Євгена Юрійовича (посмертно) — солдата

МИХАЙЛОВА Євгенія Олександровича (посмертно) — солдата

МИХАЛЬЧЕНКА Євгенія Михайловича (посмертно) — солдата

МІНІХА Олександра Леонідовича — молодшого сержанта

МІНЯЙЛА Олександра Васильовича (посмертно) — старшого солдата

МІРЕЦЬКОГО Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

МІСЮКЕВИЧА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

МОІСЄЄНКА Антона Валентиновича (посмертно) — солдата

МОРОЗА Віктора Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

МОСІЙЧУКА Євгенія Володимировича (посмертно) — солдата

МУДРАКА Віталія Леонідовича — старшого матроса

МУЗИЧЕНКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата

МУКОГОРЕНКА Романа Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

МУРАВКУ Микиту Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

МУРИГІНА Юрія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

МУХІНА Володимира Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

НАБИТА Юрія Ігоровича (посмертно) — солдата

НАГОРНЯКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата

НАДУЄВА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата

НАЗАРУКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

НАУМОВИЧА Валерія Дмитровича (посмертно) — солдата

НАЧИНЯННОГО Артура Олеговича (посмертно) — солдата

НІКІТІНА Романа Олександровича (посмертно) — солдата

НІКІТІНА Владислава Олександровича (посмертно) — капітана

НІКІШУ Анатолія Анатолійовича (посмертно) — сержанта

НІКОЛАЙЧУКА Богдана Аркадійовича (посмертно) — солдата

НІМИХА Владислава Олексійовича (посмертно) — солдата

НОВІЦЬКОГО Любомира Ігоровича (посмертно) — солдата

НОВОСАДА Михайла Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

НОСАНА Олега Олеговича (посмертно) — солдата

НУРКАЛИКОВА Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата

ОБРІЗАНА Дениса Олександровича (посмертно) — солдата

ОВАРІ Даніеля Степановича (посмертно) — солдата

ОВСЮКА Романа Геннадійовича — молодшого лейтенанта

ОВЧІНКА Тимофія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

ОДІНЦОВА Артема Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ОЗЕРЧУКА Сергія Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ОРАНСЬКОГО Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата

ОРЛОВА Романа Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ОСАДЧУКА Дмитра Олексійовича (посмертно) — солдата

ОСАДЧУКА Костянтина Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ОСАДЧУКА Олександра Андрійовича (посмертно) — солдата

ОСЯГІНА Станіслава Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ОТЮЦЬКОГО Ігоря Михайловича (посмертно) — солдата

ОХОЦЬКОГО Миколу Леонідовича (посмертно) — солдата

ПАВЛЮЧИКА Леоніда Йосиповича (посмертно) — солдата

ПАЛАДІЯ Романа Руслановича (посмертно) — старшого матроса

ПАЛЬКА Іллю Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ПАНАСЮКА Олега Петровича (посмертно) — сержанта

ПАНЧЕНКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПАРФЬОНОВА Олексія Михайловича (посмертно) — солдата

ПАСІЧНИКА Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата

ПАШКЕВИЧ Ніну Миколаївну (посмертно) — солдата

ПЕРЕМОТА Дмитра Сергійовича (посмертно) — солдата

ПЕРЕПЕЛИЦЮ Дмитра Олександровича — старшого солдата

ПЕРЕПЕЛЯТНИКА Івана Сергійовича (посмертно) — солдата

ПЕРИНЯКА Павла Олеговича (посмертно) — солдата

ПЕШАКА Федора Федоровича (посмертно) — солдата

ПИКАЛА Віктора Володимировича (посмертно) — солдата

ПІВНЯ Максима Олеговича (посмертно) — солдата

ПІДДУБНОГО Владислава Миколайовича (посмертно) — солдата

ПІДСАДНОГО Віталія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПІЛЬГУЯ Вадима Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ПЛИСКУ Олега Федоровича (посмертно) — старшого солдата

ПОГОРНЮКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

ПОДДУБНОГО Дениса Володимировича (посмертно) — солдата

ПОЛІЩУКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

ПОЛЮХОВИЧА Станіслава Дмитровича (посмертно) — солдата

ПОПОВА Артема Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

ПОСТЕРНАКА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата

ПОСТЕРНАКА Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ПОТОМСЬКОГО Вячеслава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПОХОДНЮ Віталія Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПРИТОЛЮКА Віталія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПРОКОПЕНКА Ігоря Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ПУКАСА Романа Олександровича — старшого солдата

ПУСТОВОЙТА Володимира Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ПШЕНИЧНОГО Владислава Андрійовича (посмертно) — солдата

РАДОНЕЖА Олександра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

РЕВЧУКА Івана Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

РИЖОВА Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата

РІЗНИКА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата

РОДІКОВА Володимира Олександровича (посмертно) — солдата

РУДЕНКА Дмитра Івановича (посмертно) — старшого солдата

РУДЕНОК Анастасію Олександрівну (посмертно) — молодшого сержанта

РУДНЄВА Олега Михайловича (посмертно) — солдата

РУРАКА Миколу Богдановича (посмертно) — солдата

РЯБЦЕВА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — солдата

РЯБЦЯ Сергія Віталійовича (посмертно) — солдата

САВЧУКА Андрія Богдановича (посмертно) — солдата

САГАНА Ігоря Михайловича (посмертно) — солдата

САДОВОГО Вячеслава Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

САМБОРСЬКОГО Антона Васильовича (посмертно) — солдата

САМІЛИКА Олексія Станіславовича (посмертно) — солдата

САЯ Олександра Петровича (посмертно) — головного сержанта

СВІЗЄВА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата

СЕМЕНОВА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата

СЕМЕНЧУКА Владислава Михайловича (посмертно) — солдата

СЕМЕНЮКА Сергія Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта

СЕРБІНОВА Гліба Борисовича (посмертно) — старшого солдата

СИМОНЕНКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата

СИТНИКА Андрія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

СІНУСІКА Ігоря Павловича (посмертно) — солдата

СІРИКА Валерія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

СЛЄПНЬОВА Євгена Вячеславовича (посмертно) — сержанта

СЛУГОВИНУ Віктора Олеговича (посмертно) — сержанта

СМИРНОВА Дмитра Миколайовича — солдата

СОБУЦЬКОГО Олега Михайловича — майора

СОКОЛЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

СОЛОМКА Єгора Леонідовича (посмертно) — старшого солдата

СОТНИКА Євгена Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

СПІРОВА Ігоря Валерійовича (посмертно) — солдата

СТАВРАТІЯ Ярослава Івановича (посмертно) — старшого солдата

СТАРИНУ Сергія Івановича (посмертно) — солдата

СТЕПАНЕНКА Олександра Миколайовича — старшого матроса

СТЕПАНОВА Артема Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

СТЕПАНЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата

СТЕЦЕНКА Андрія Ігоровича (посмертно) — солдата

СТЕШКОВА Владислава Вікторовича (посмертно) — солдата

СУБОТУ Андрія Володимировича (посмертно) — солдата

СУРАЄВА Андрія Петровича (посмертно) — солдата

СУХОДОЛОВА Даниїла Андрійовича (посмертно) — солдата

СУЯРОВА Євгена Олександровича (посмертно) — солдата

ТАБАЛУ Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

ТАРАСЕНКА Романа Віталійовича (посмертно) — солдата

ТЕЛЕШКА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата

ТЕРЕЩЕНКА Олександра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

ТЕРТИШНОГО Микиту Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ТЕСЛЮ Максима Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ТИМОЩЕНКА Ігоря Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

ТИМОЩУКА Олега Євстафійовича (посмертно) — солдата

ТИТАРЕНКА Віталія Васильовича (посмертно) — солдата

ТИТАРЕНКА Дмитра Геннадійовича (посмертно) — солдата

ТИЩЕНКА Олександра Івановича (посмертно) — солдата

ТІТЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) — сержанта

ТОЛМАЧОВА Сергія Леонідовича (посмертно) — старшого сержанта

ТОФАНА Дениса Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ТРУХАНА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

ТУПОТІНА Артура Ігоровича (посмертно) — сержанта

ТУРСЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

УГОРОВА Дениса Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

УДОДОВА Віталія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта

УСІКА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ФАРАФОНОВА Сергія Михайловича (посмертно) — солдата

ФЕДОРЕНКА Андрія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата

ФЕДОРОВИЧА Сергія Йосиповича (посмертно) — солдата

ФЕРБЕРА Андрія Михайловича (посмертно) — старшого сержанта

ФІЛІПЧУКА Артема Андрійовича — старшого матроса

ФІРСИКА Павла Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта

ФІСЮНА Дмитра Вікторовича — сержанта

ФРАНЦЕВА Сергія Васильовича (посмертно) — солдата

ФУРМАНЮКА Володимира Івановича (посмертно) — солдата

ФУРНІКУ Романа Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ФУШЕ Пітера Майкла (посмертно) — солдата

ХАВРУКА Олега Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ХАЛАМЕНДУ Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата

ХАНЕНКА Вадима Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ХІМІЧА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

ХОДАКІВСЬКОГО Ігоря Олександровича (посмертно) — солдата

ХОМЕНКА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ХОМЕНКОВА Іллю Сергійовича (посмертно) — солдата

ЦИГАНСЬКОГО Дмитра Васильовича (посмертно) — солдата

ЦИГАНЧУКА Мирослава Анатолійовича (посмертно) — солдата

ЦІША Дмитра Ярославовича (посмертно) — солдата

ЧАБАНА Романа Івановича (посмертно) — солдата

ЧЕЛЕМБІЯ Юрія Валерійовича (посмертно) — солдата

ЧЕЛОМБІТЬКА Костянтина Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ЧЕПІЛКА Сергія Анатолійовича — головного старшину

ЧЕПІЛЯ Сергія Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЧЕПУРКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЧЕРКАВСЬКОГО Назарія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ЧЕРНИША Анатолія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

ЧЕРНЮКА Олега Олександровича (посмертно) — солдата

ЧЕРНЮКА Романа Олеговича (посмертно) — солдата

ЧЕРНЯКА Михайла Вікторовича — старшого матроса

ЧЕХОВСЬКИХ Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

ЧИЖА Сергія Сергійовича — солдата

ЧОРНОГО Антона Костянтиновича (посмертно) — старшого солдата

ЧУБІРКУ Василя Васильовича (посмертно) — солдата

ШАПОВАЛОВА Володимира Леонідовича (посмертно) — солдата

ШАСТУНА Михайла Григоровича (посмертно) — сержанта

ШВЕЦЯ Євгена Петровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ШВИДКОГО Романа Валерійовича (посмертно) — солдата

ШЕВЧЕНКА Олега Валерійовича (посмертно) — солдата

ШЕМЧУКА Івана Віталійовича — старшину 1 статті

ШЕРЕМБЕЯ Анатолія Івановича (посмертно) — старшого сержанта

ШЕРЕМЕТУ Андрія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ШЕСТОПАЛЬКА Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата

ШИЛАКА Вадима Станіславовича (посмертно) — солдата

ШИМКА Віталія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ШИНКАРЕНКА Дениса Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ШКРЬОБА Костянтина Сергійовича (посмертно) — солдата

ШОБОТЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ШПАРУ Тимофія Петровича (посмертно) — солдата

ШПИЧКУ Станіслава Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЩЕРБАКОВА Євгенія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЩЕРБАНЯ Костянтина Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта

ЮНУСОВА Рустема Рєфатовича (посмертно) — солдата

ЮРКІВА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата

ЮФЕРОВА Дмитра Володимировича (посмертно) — сержанта

ЮХИМЧУКА Віктора Леонідовича (посмертно) — солдата

ЯРМОЛЬЧУКА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата

ЯЦЕНКА Сергія Івановича (посмертно) — старшого солдата

ЯЦОЛУ Віктора Золтановича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

БАБІЦЬКУ Олену Романівну (посмертно) — старшого солдата

ГОНЧАРЕНКА Сергія Вікторовича — старшого матроса

ДІАНІЧА Мирослава Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ДУБЕНКА Сергія Анатолійовича — сержанта

ЖАНТАЛАЯ Євгена Олександровича — солдата

КАРАЧУЄВА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата

КОВАЛЕВИЧА Павла Миколайовича — старшого солдата

КОВАЛІВСЬКОГО Олександра Олександровича — старшого солдата

ЛИФАРЯ Антона Олександровича — капітана

МАТВІЙЧУКА Андрія Володимировича — молодшого сержанта

ПЕРЕВАЛУ Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ПОДЕЛЬНЮКА Владислава Миколайовича — старшого матроса

ПОЛІЩУКА Андрія Сергійовича — старшого матроса

ПУШКІНА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта

РУСНАКА Романа Євгенійовича (посмертно) — солдата

СИБІРКУ Сергія Олександровича (посмертно) — солдата

ТУРЯНИНА Ростислава Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ШОВКОПЛЯСА Андрія Андрійовича — молодшого сержанта

ЯКУШЕВА Дмитра Юрійовича (посмертно) — солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

ДЯДЮРУ Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата.

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