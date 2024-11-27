Зеленський нагородив 497 українських воїнів, 435 з них - посмертно. СПИСОК
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 497 захисників нашої країни, 435 з них - нагороджені посмертно.
Відповідний указ №787/2024 від 27 листопада оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Цензор.НЕТ публікує текст указу глави держави про нагородження українських воїнів:
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку постановляю:
Нагородити відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг"
- БРОВДІ Роберта Йосиповича — майора
- ГЕРНЕШІЯ Михайла Вячеславовича — головного сержанта
- ГОРЯНСЬКОГО Валерія Миколайовича — молодшого лейтенанта
- ЖУКА Олександра Валентиновича — старшого лейтенанта
- СОЛЯНИКА Олексія Сергійовича — сержанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
- ГАПОНЮКА Олександра Валерійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
- ГОЛУБА Олександра Васильовича — полковника медичної служби
- РЕВУТА Петра Олександровича (посмертно) — лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- АНДРЄЄВА Дмитра Олеговича — капітана
- АНТОНЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — капітана
- БАЗІНА Максима Євгеновича (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби
- ЗУБАРЄВА Івана Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
- КОЗАЧУКА Артема Дмитровича — капітана
- КОЛЕСНИЦЬКОГО Бориса Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта
- КУЧЕРА Євгенія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ЛЕСЮКА Максима Васильовича (посмертно) — лейтенанта
- МЕЛЬНИКА Дениса Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- НЕЛІПУ Олександра Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
- НІКОЛЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
- ОСТАПЕНКА Олега Олександровича (посмертно) — підполковника медичної служби
- ПІГУЛЕВСЬКОГО Олега Георгійовича (посмертно) — підполковника
- ПОТЕБЕНЬКА Володимира Миколайовича (посмертно) — майора
- САХНА Богдана Федоровича — лейтенанта
- СЕВАСТЬЯНОВА Олексія Валерійовича (посмертно) — лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" І ступеня
- ДАВИДЕНКА Юрія Юрійовича — головного корабельного старшину
- ОСТАПЙОВСЬКОГО Назара Володимировича — старшого сержанта
- СІКОРСЬКОГО Василя Вячеславовича — молодшого сержанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
- АРТЕМЕНКА Андрія Станіславовича — старшину 2 статті
- ВЛАСЕНКА Валерія Володимировича (посмертно) — головного сержанта
- ГУЛІЯ Любомира Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- ГУЛЬЧУКА Юрія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КІНДЗЕРСЬКОГО Валерія Валерійовича (посмертно) — головного сержанта
- КУРЯТУ Віталія Володимировича — сержанта
- ЛАГУНОВСЬКОГО Назара Юрійовича (посмертно) — сержанта
- МАРКУШИНА Дмитра Геннадійовича — старшого матроса
- МЕЛЬНИКА Андрія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
- ПЛЮЩА Ярослава Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта
- ПУХУ Олега Михайловича (посмертно) — сержанта
- СИТАРА Сергія Михайловича (посмертно) — старшого солдата
- СТАДНІКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ТКАЧУКА Віктора Івановича (посмертно) — солдата
- ЧЕРНІКОВА Сергія Валерійовича (посмертно) — штаб-сержанта
- ШВЕЦЯ Віталія Федоровича (посмертно) — солдата
- ЯНЧИКА Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- АБРАМЧУКА Романа Івановича (посмертно) — солдата
- АВІЛОВА Дмитра Васильовича (посмертно) — головного сержанта
- АЛЕКСЄЄВА Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- АЛЕКСЄЄНКА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата
- АНДРІЙЧУКА Андрія Васильовича (посмертно) — сержанта
- АНДРОСЮКА Дениса Віталійовича (посмертно) — солдата
- АНДРУХІНА Володимира Сергійовича — старшину 2 статті
- АНДРУЩЕНКА Сергія Андрійовича (посмертно) — солдата
- АНІСІМОВА Ярослава Ігоровича (посмертно) — солдата
- АНТОНЮКА Євгена Васильовича (посмертно) — солдата
- АРІПОВА Кирила Муродиллайовича (посмертно) — старшого солдата
- АРСЕНЮКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
- АХВАНДЕРОВА Віталія Євгенійовича (посмертно) — солдата
- БАБИЧА Дмитра Івановича (посмертно) — солдата
- БАЙГОТУ Сергія Валерійовича — солдата
- БАЙДЮКА Сергія Івановича (посмертно) — солдата
- БАКЛИКОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- БАНГЕНА Миколу Олександровича (посмертно) — солдата
- БАНІТА Сергія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- БАРАБАША Сергія Павловича (посмертно) — старшого солдата
- БЕБЕСА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
- БЕЛІНСЬКОГО Ігоря Васильовича (посмертно) — солдата
- БІЛІНСЬКОГО Вячеслава Станіславовича — старшого матроса
- БІЛОУСА Дмитра Сергійовича (посмертно) — солдата
- БІЛОУСОВА Віктора Валерійовича (посмертно) — солдата
- БІЛЬЧЕНКА Олександра Леонідовича (посмертно) — солдата
- БІЛЯЄВА Іллю Вячеславовича (посмертно) — солдата
- БІЛЯКОВА Олександра Олеговича (посмертно) — майстер-сержанта
- БОНДАРЕНКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
- БОНДАРЕНКА Віктора Юрійовича (посмертно) — солдата
- БОНДАРЧУКА Валерія Віталійовича (посмертно) — солдата
- БОРИКОВА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- БРАГУ Валентина Валентиновича (посмертно) — молодшого сержанта
- БУЙЛУКА Романа Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- БУЛГАРУ Вячеслава Георгійовича (посмертно) — сержанта
- БУЛИГІНА Максима Віталійовича (посмертно) — солдата
- БУРОГО Сергія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- БУРЧАКА Максима Сергійовича (посмертно) — солдата
- БУХТІЯ Ігоря Вадимовича (посмертно) — солдата
- ВАРЕНИКА Євгенія Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта
- ВАСИЛЬЄВА Кирила Ігоровича (посмертно) — солдата
- ВАСИЛЬЦОВА Олександра Леонідовича (посмертно) — солдата
- ВАСЬКА Михайла Васильовича (посмертно) — сержанта
- ВАХРУШЕВА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
- ВЕРЕМЕЄНКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
- ВІННИЦЬКОГО Дениса Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
- ВІНЯРСЬКОГО Михайла Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- ВОВКА Андрія Борисовича (посмертно) — солдата
- ВОЙТЮКА Дмитра Юрійовича (посмертно) — солдата
- ВОЛКОДАВА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата
- ВОНІТОВОГО Ростислава Володимировича (посмертно) — солдата
- ГАВРИШОВА Дмитра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- ГАЙДУКА Євгенія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
- ГАЛАТА Сергія Олександровича (посмертно) — сержанта
- ГАНЕВИЧА Ігоря Володимировича (посмертно) — солдата
- ГАНЖУ Юрія Васильовича (посмертно) — солдата
- ГАРДИМАНЕНКА Сергія Валерійовича (посмертно) — солдата
- ГЕРТИЧУКА Ярослава Валерійовича — старшого сержанта
- ГІМЛЕВИЧА Дмитра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- ГЛОВАЧА Романа Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ГЛУЩАКА Романа Івановича — солдата
- ГНАТЮКА Ігоря Петровича (посмертно) — солдата
- ГНАТЮКА Петра Ростиславовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ГОДОВАНЦЯ Миколу Ігоровича — старшого солдата
- ГОДУНОВА Дмитра Борисовича (посмертно) — солдата
- ГОЛОВАТЮКА Івана Руслановича (посмертно) — солдата
- ГОПКУ Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата
- ГОРЕЦЬКОГО Анатолія Валентиновича (посмертно) — старшого солдата
- ГОРОДНЬОГО Максима Вікторовича (посмертно) — солдата
- ГОРЩОРУКА Артема Юрійовича (посмертно) — солдата
- ГРАДЕЦЬКОГО Владислава Михайловича — старшого солдата
- ГРИГОРЕНКА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ГРИЦУ Андрія Дем’яновича (посмертно) — солдата
- ГУДИМА Василя Івановича (посмертно) — сержанта
- ГУКА Тараса Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ГУЛУ Ігоря Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
- ГУМЕНЮКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- ГУСАКОВА Віталія Миколайовича (посмертно) — солдата
- ГУСЄВА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
- ДАНИЛЕНКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
- ДАНЧУКА Владислава Петровича (посмертно) — солдата
- ДАНЬКА Олександра Миколайовича — капітан-лейтенанта
- ДАРЧИЧА Володимира Івановича (посмертно) — солдата
- ДЕГТЯРЬОВА Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ДЕННІЦУ Юрія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДЕРЕВЯНКА Сергія Леонідовича (посмертно) — солдата
- ДЕРКАЧА Максима Юрійовича (посмертно) — солдата
- ДЕРКАЧА Віктора Григоровича (посмертно) — солдата
- ДЗЯДКОВСЬКОГО Дениса Олександровича (посмертно) — солдата
- ДИНЬКА Сергія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДИЩУКА Костянтина Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ДІДКА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
- ДОВГОГО Владислава В’ячеславовича (посмертно) — старшого солдата
- ДОМБРОВСЬКОГО Максима Володимировича (посмертно) — солдата
- ДОНЦЯ Андрія Анатолійовича — солдата
- ДОРОША Андрія Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДУБИНУ Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ДУБИНУ Максима Юрійовича (посмертно) — сержанта
- ДУБКА Максима Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ДУБРАВСЬКОГО Олександра Ярославовича (посмертно) — солдата
- ДУДАРЯ Юрія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата
- ДУЗЯ Володимира Олександровича — сержанта
- ДУМИЧА Івана Дмитровича (посмертно) — матроса
- ДУНДУ Євгена Геннадійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДУТКУ Василя Григоровича (посмертно) — солдата
- ДЯЧЕНКА Вячеслава Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЄДАКОВА Олексія Вячеславовича (посмертно) — солдата
- ЄЛЬНІКОВА Михайла Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
- ЄРМАКОВА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- ЖДАНОВИЧА Юрія Адильовича (посмертно) — сержанта
- ЖИЛЕНКА Олега Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- ЖИЛЬЦОВА Віктора Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЖОВНІРЕНКА Станіслава Миколайовича (посмертно) — солдата
- ЖУРБУ Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта
- ЗАВИСТОВСЬКОГО Михайла В’ячеславовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЗАІКУ Тимура Васильовича (посмертно) — солдата
- ЗАТХЕЯ Мар’яна Володимировича (посмертно) — солдата
- ЗАХАРЧЕНКА Антона Івановича (посмертно) — старшого солдата
- ЗЕЛЕНКЕВИЧА Богдана Сергійовича (посмертно) — солдата
- ЗЕЛЕНСЬКОГО Дмитра Івановича (посмертно) — старшого солдата
- ЗЕМЛЯНОГО Романа Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- ЗІКУНОВА Олександра Геннадійовича (посмертно) — солдата
- ЗІЛІНКА Тараса Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
- ЗІНЧЕНКА Тимофія Олександровича (посмертно) — солдата
- ЗОЛОТАРЬОВА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата
- ЗОЩУКА Валентина Олександровича — старшого солдата
- ЗЮЗІНА Андрія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ИВАНИША Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- ІВАНЬКА Юрія Валерійовича (посмертно) — сержанта
- ІГНАТЕНКА Михайла Ігоровича (посмертно) — солдата
- ІЗОБІЛІНА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата
- ІЛЮКОВА Івана Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- ІЩУКА Павла Леонідовича (посмертно) — солдата
- КАБАНЦЯ Вадима Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КАЙНАРУ Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
- КАЛАШНИКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
- КАЛІНІЧЕНКА Павла Олександровича (посмертно) — сержанта
- КАЛУГІНА Андрія Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
- КАМІНСЬКОГО Сигитаса Анатолійовича — старшого солдата
- КАПЛАНА Віталія Валерійовича (посмертно) — солдата
- КАРАТНИКА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата
- КАРПЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
- КАЩЕНКА Антона Олександровича — старшину 2 статті
- КЕРЧИНСЬКОГО Віктора Петровича — старшину 1 статті
- КЕЦБАЯ Арсена Гививича (посмертно) — солдата
- КИРИЧЕНКА Олега Юрійовича (посмертно) — солдата
- КИСЕЛЬОВА Сергія Володимировича (посмертно) — капітана
- КИСІЛЯ Євгена В’ячеславовича — молодшого сержанта
- КІЛЕВОГО Івана Івановича (посмертно) — старшого сержанта
- КІНДЗЕРСЬКОГО Сергія Антоновича (посмертно) — солдата
- КІСЛЯКОВА Олександра Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
- КІЦАКА Віктора Георгійовича (посмертно) — старшого солдата
- КЛИМЕНКА Олександра Валерійовича — старшину 2 статті
- КЛЮЙКА Олександра Івановича (посмертно) — сержанта
- КНЯЗЄВА Ігоря Владиславовича (посмертно) — солдата
- КОБЗАРЯ Максима Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- КОБИЛКІНА Артура Олександровича (посмертно) — солдата
- КОБЦЯ Віктора Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КОВАЛЕНКА Олександра Петровича (посмертно) — солдата
- КОВАЛЕНКА Романа Олександровича (посмертно) — солдата
- КОВАЛЬЧУКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата
- КОВБАСЮКА Руслана Івановича — старшого солдата
- КОГУТА Євгена Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КОЗИРЕВА Артема Євгеновича (посмертно) — солдата
- КОЛІСНИКА Ярослава Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
- КОЛМАКА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого матроса
- КОЛОМІЙЦЯ Олега Миколайовича (посмертно) — солдата
- КОЛОМІЙЦЯ Дениса Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- КОЛОТА Василя Володимировича (посмертно) — солдата
- КОЛЯДУ Михайла Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта
- КОМАРА Валерія Івановича (посмертно) — старшого солдата
- КОМІСАРОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
- КОНЯШИНА Максима Євгеновича (посмертно) — старшого матроса
- КОРНІЄНКА Дениса Миколайовича (посмертно) — сержанта
- КОРНІЙКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата
- КОРНІЙЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КОРХА Олега Михайловича (посмертно) — солдата
- КОСЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
- КОСТЮКА Івана Володимировича (посмертно) — солдата
- КРАВЦОВА Андрія Валерійовича (посмертно) — солдата
- КРАВЧУКА Олексія Леонідовича — сержанта
- КРАЄВА Олександра Євгеновича (посмертно) — солдата
- КРАСІЛЬНИКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
- КРАСЬКА Ігоря Андрійовича (посмертно) — солдата
- КУЗІВА Максима Петровича (посмертно) — солдата
- КУЗІВА Миколу Васильовича (посмертно) — солдата
- КУЗЛА Анатолія Петровича (посмертно) — старшого солдата
- КУЛИКА Павла Васильовича (посмертно) — солдата
- КУЛИКА Віктора Борисовича (посмертно) — солдата
- КУЛИКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
- КУЛЬОВА Віктора Сергійовича (посмертно) — солдата
- КУЛЬПУ Василя Петровича (посмертно) — солдата
- КУНИНЦЯ Віктора Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
- КУРОЧКІНА Олексія Володимировича (посмертно) — старшого матроса
- КУСІКА Анатолія Нестеровича (посмертно) — старшого сержанта
- КУЧЕРА Олександра Григоровича (посмертно) — сержанта
- КУШНІРА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
- ЛАЗАРІШИНА Вячеслава Романовича (посмертно) — солдата
- ЛЕМІША Станіслава Миколайовича (посмертно) — солдата
- ЛЕЩЕНКА Едуарда Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЛИСОГО Сергія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
- ЛИТВИНЧУКА Володимира Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЛІТВАКА Леоніда Вікторовича (посмертно) — солдата
- ЛІЩУКА Антона Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- ЛОЛУ Михайла Степановича (посмертно) — солдата
- ЛОПУШАНСЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) — майора
- ЛЯХУТУ Олександра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЛЯШЕЦЬКОГО Павла Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
- МАГАЛЯСА Олександра Михайловича (посмертно) — старшого солдата
- МАЄВСЬКОГО Євгена Анатолійовича (посмертно) — солдата
- МАЙБОРОДУ Івана Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта
- МАЙОРА Богдана Олександровича (посмертно) — солдата
- МАЙОРА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- МАЙСТРЕНКА Сергія Васильовича (посмертно) — сержанта
- МАКАРОВА Дмитра Сергійовича — старшого матроса
- МАЛИШЕВА Станіслава Артуровича (посмертно) — старшого лейтенанта
- МАНЧИНСЬКОГО Костянтина Альбертовича (посмертно) — солдата
- МАНЯКА Ігоря Славомировича (посмертно) — солдата
- МАРЧЕВСЬКОГО Андрія Ігоровича — сержанта
- МАРЧЕНКА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата
- МАРЧЕНКА В’ячеслава Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- МАРЧЕНКА Олександра Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта
- МАСИКА Романа Михайловича (посмертно) — солдата
- МЕЗЕЯ Івана Михайловича (посмертно) — солдата
- МЕЛЕЩЕНКА Миколу Андрійовича (посмертно) — солдата
- МЕЛЬНИКА Олександра Сергійовича — старшого матроса
- МЕЛЬНИЧУКА Олексія Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
- МЕЛЬНИЧУКА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата
- МЕЩЕРІКОВА Романа Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
- МИГАЛОВИЧА Євгена Юрійовича (посмертно) — солдата
- МИХАЙЛОВА Євгенія Олександровича (посмертно) — солдата
- МИХАЛЬЧЕНКА Євгенія Михайловича (посмертно) — солдата
- МІНІХА Олександра Леонідовича — молодшого сержанта
- МІНЯЙЛА Олександра Васильовича (посмертно) — старшого солдата
- МІРЕЦЬКОГО Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
- МІСЮКЕВИЧА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
- МОІСЄЄНКА Антона Валентиновича (посмертно) — солдата
- МОРОЗА Віктора Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- МОСІЙЧУКА Євгенія Володимировича (посмертно) — солдата
- МУДРАКА Віталія Леонідовича — старшого матроса
- МУЗИЧЕНКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата
- МУКОГОРЕНКА Романа Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- МУРАВКУ Микиту Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- МУРИГІНА Юрія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
- МУХІНА Володимира Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- НАБИТА Юрія Ігоровича (посмертно) — солдата
- НАГОРНЯКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата
- НАДУЄВА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата
- НАЗАРУКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
- НАУМОВИЧА Валерія Дмитровича (посмертно) — солдата
- НАЧИНЯННОГО Артура Олеговича (посмертно) — солдата
- НІКІТІНА Романа Олександровича (посмертно) — солдата
- НІКІТІНА Владислава Олександровича (посмертно) — капітана
- НІКІШУ Анатолія Анатолійовича (посмертно) — сержанта
- НІКОЛАЙЧУКА Богдана Аркадійовича (посмертно) — солдата
- НІМИХА Владислава Олексійовича (посмертно) — солдата
- НОВІЦЬКОГО Любомира Ігоровича (посмертно) — солдата
- НОВОСАДА Михайла Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- НОСАНА Олега Олеговича (посмертно) — солдата
- НУРКАЛИКОВА Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата
- ОБРІЗАНА Дениса Олександровича (посмертно) — солдата
- ОВАРІ Даніеля Степановича (посмертно) — солдата
- ОВСЮКА Романа Геннадійовича — молодшого лейтенанта
- ОВЧІНКА Тимофія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ОДІНЦОВА Артема Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- ОЗЕРЧУКА Сергія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
- ОРАНСЬКОГО Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
- ОРЛОВА Романа Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ОСАДЧУКА Дмитра Олексійовича (посмертно) — солдата
- ОСАДЧУКА Костянтина Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- ОСАДЧУКА Олександра Андрійовича (посмертно) — солдата
- ОСЯГІНА Станіслава Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- ОТЮЦЬКОГО Ігоря Михайловича (посмертно) — солдата
- ОХОЦЬКОГО Миколу Леонідовича (посмертно) — солдата
- ПАВЛЮЧИКА Леоніда Йосиповича (посмертно) — солдата
- ПАЛАДІЯ Романа Руслановича (посмертно) — старшого матроса
- ПАЛЬКА Іллю Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- ПАНАСЮКА Олега Петровича (посмертно) — сержанта
- ПАНЧЕНКА Миколу Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ПАРФЬОНОВА Олексія Михайловича (посмертно) — солдата
- ПАСІЧНИКА Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата
- ПАШКЕВИЧ Ніну Миколаївну (посмертно) — солдата
- ПЕРЕМОТА Дмитра Сергійовича (посмертно) — солдата
- ПЕРЕПЕЛИЦЮ Дмитра Олександровича — старшого солдата
- ПЕРЕПЕЛЯТНИКА Івана Сергійовича (посмертно) — солдата
- ПЕРИНЯКА Павла Олеговича (посмертно) — солдата
- ПЕШАКА Федора Федоровича (посмертно) — солдата
- ПИКАЛА Віктора Володимировича (посмертно) — солдата
- ПІВНЯ Максима Олеговича (посмертно) — солдата
- ПІДДУБНОГО Владислава Миколайовича (посмертно) — солдата
- ПІДСАДНОГО Віталія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ПІЛЬГУЯ Вадима Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ПЛИСКУ Олега Федоровича (посмертно) — старшого солдата
- ПОГОРНЮКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
- ПОДДУБНОГО Дениса Володимировича (посмертно) — солдата
- ПОЛІЩУКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
- ПОЛЮХОВИЧА Станіслава Дмитровича (посмертно) — солдата
- ПОПОВА Артема Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
- ПОСТЕРНАКА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата
- ПОСТЕРНАКА Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
- ПОТОМСЬКОГО Вячеслава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ПОХОДНЮ Віталія Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ПРИТОЛЮКА Віталія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ПРОКОПЕНКА Ігоря Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
- ПУКАСА Романа Олександровича — старшого солдата
- ПУСТОВОЙТА Володимира Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
- ПШЕНИЧНОГО Владислава Андрійовича (посмертно) — солдата
- РАДОНЕЖА Олександра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
- РЕВЧУКА Івана Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
- РИЖОВА Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата
- РІЗНИКА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
- РОДІКОВА Володимира Олександровича (посмертно) — солдата
- РУДЕНКА Дмитра Івановича (посмертно) — старшого солдата
- РУДЕНОК Анастасію Олександрівну (посмертно) — молодшого сержанта
- РУДНЄВА Олега Михайловича (посмертно) — солдата
- РУРАКА Миколу Богдановича (посмертно) — солдата
- РЯБЦЕВА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — солдата
- РЯБЦЯ Сергія Віталійовича (посмертно) — солдата
- САВЧУКА Андрія Богдановича (посмертно) — солдата
- САГАНА Ігоря Михайловича (посмертно) — солдата
- САДОВОГО Вячеслава Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
- САМБОРСЬКОГО Антона Васильовича (посмертно) — солдата
- САМІЛИКА Олексія Станіславовича (посмертно) — солдата
- САЯ Олександра Петровича (посмертно) — головного сержанта
- СВІЗЄВА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата
- СЕМЕНОВА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
- СЕМЕНЧУКА Владислава Михайловича (посмертно) — солдата
- СЕМЕНЮКА Сергія Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта
- СЕРБІНОВА Гліба Борисовича (посмертно) — старшого солдата
- СИМОНЕНКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата
- СИТНИКА Андрія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
- СІНУСІКА Ігоря Павловича (посмертно) — солдата
- СІРИКА Валерія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
- СЛЄПНЬОВА Євгена Вячеславовича (посмертно) — сержанта
- СЛУГОВИНУ Віктора Олеговича (посмертно) — сержанта
- СМИРНОВА Дмитра Миколайовича — солдата
- СОБУЦЬКОГО Олега Михайловича — майора
- СОКОЛЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
- СОЛОМКА Єгора Леонідовича (посмертно) — старшого солдата
- СОТНИКА Євгена Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
- СПІРОВА Ігоря Валерійовича (посмертно) — солдата
- СТАВРАТІЯ Ярослава Івановича (посмертно) — старшого солдата
- СТАРИНУ Сергія Івановича (посмертно) — солдата
- СТЕПАНЕНКА Олександра Миколайовича — старшого матроса
- СТЕПАНОВА Артема Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- СТЕПАНЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
- СТЕЦЕНКА Андрія Ігоровича (посмертно) — солдата
- СТЕШКОВА Владислава Вікторовича (посмертно) — солдата
- СУБОТУ Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
- СУРАЄВА Андрія Петровича (посмертно) — солдата
- СУХОДОЛОВА Даниїла Андрійовича (посмертно) — солдата
- СУЯРОВА Євгена Олександровича (посмертно) — солдата
- ТАБАЛУ Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
- ТАРАСЕНКА Романа Віталійовича (посмертно) — солдата
- ТЕЛЕШКА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
- ТЕРЕЩЕНКА Олександра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
- ТЕРТИШНОГО Микиту Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ТЕСЛЮ Максима Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ТИМОЩЕНКА Ігоря Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
- ТИМОЩУКА Олега Євстафійовича (посмертно) — солдата
- ТИТАРЕНКА Віталія Васильовича (посмертно) — солдата
- ТИТАРЕНКА Дмитра Геннадійовича (посмертно) — солдата
- ТИЩЕНКА Олександра Івановича (посмертно) — солдата
- ТІТЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) — сержанта
- ТОЛМАЧОВА Сергія Леонідовича (посмертно) — старшого сержанта
- ТОФАНА Дениса Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- ТРУХАНА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
- ТУПОТІНА Артура Ігоровича (посмертно) — сержанта
- ТУРСЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- УГОРОВА Дениса Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- УДОДОВА Віталія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- УСІКА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- ФАРАФОНОВА Сергія Михайловича (посмертно) — солдата
- ФЕДОРЕНКА Андрія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата
- ФЕДОРОВИЧА Сергія Йосиповича (посмертно) — солдата
- ФЕРБЕРА Андрія Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
- ФІЛІПЧУКА Артема Андрійовича — старшого матроса
- ФІРСИКА Павла Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
- ФІСЮНА Дмитра Вікторовича — сержанта
- ФРАНЦЕВА Сергія Васильовича (посмертно) — солдата
- ФУРМАНЮКА Володимира Івановича (посмертно) — солдата
- ФУРНІКУ Романа Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
- ФУШЕ Пітера Майкла (посмертно) — солдата
- ХАВРУКА Олега Васильовича (посмертно) — старшого солдата
- ХАЛАМЕНДУ Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
- ХАНЕНКА Вадима Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- ХІМІЧА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
- ХОДАКІВСЬКОГО Ігоря Олександровича (посмертно) — солдата
- ХОМЕНКА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ХОМЕНКОВА Іллю Сергійовича (посмертно) — солдата
- ЦИГАНСЬКОГО Дмитра Васильовича (посмертно) — солдата
- ЦИГАНЧУКА Мирослава Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ЦІША Дмитра Ярославовича (посмертно) — солдата
- ЧАБАНА Романа Івановича (посмертно) — солдата
- ЧЕЛЕМБІЯ Юрія Валерійовича (посмертно) — солдата
- ЧЕЛОМБІТЬКА Костянтина Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- ЧЕПІЛКА Сергія Анатолійовича — головного старшину
- ЧЕПІЛЯ Сергія Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЧЕПУРКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- ЧЕРКАВСЬКОГО Назарія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
- ЧЕРНИША Анатолія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЧЕРНЮКА Олега Олександровича (посмертно) — солдата
- ЧЕРНЮКА Романа Олеговича (посмертно) — солдата
- ЧЕРНЯКА Михайла Вікторовича — старшого матроса
- ЧЕХОВСЬКИХ Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
- ЧИЖА Сергія Сергійовича — солдата
- ЧОРНОГО Антона Костянтиновича (посмертно) — старшого солдата
- ЧУБІРКУ Василя Васильовича (посмертно) — солдата
- ШАПОВАЛОВА Володимира Леонідовича (посмертно) — солдата
- ШАСТУНА Михайла Григоровича (посмертно) — сержанта
- ШВЕЦЯ Євгена Петровича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ШВИДКОГО Романа Валерійовича (посмертно) — солдата
- ШЕВЧЕНКА Олега Валерійовича (посмертно) — солдата
- ШЕМЧУКА Івана Віталійовича — старшину 1 статті
- ШЕРЕМБЕЯ Анатолія Івановича (посмертно) — старшого сержанта
- ШЕРЕМЕТУ Андрія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- ШЕСТОПАЛЬКА Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата
- ШИЛАКА Вадима Станіславовича (посмертно) — солдата
- ШИМКА Віталія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ШИНКАРЕНКА Дениса Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ШКРЬОБА Костянтина Сергійовича (посмертно) — солдата
- ШОБОТЕНКА Олександра Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ШПАРУ Тимофія Петровича (посмертно) — солдата
- ШПИЧКУ Станіслава Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЩЕРБАКОВА Євгенія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЩЕРБАНЯ Костянтина Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта
- ЮНУСОВА Рустема Рєфатовича (посмертно) — солдата
- ЮРКІВА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата
- ЮФЕРОВА Дмитра Володимировича (посмертно) — сержанта
- ЮХИМЧУКА Віктора Леонідовича (посмертно) — солдата
- ЯРМОЛЬЧУКА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата
- ЯЦЕНКА Сергія Івановича (посмертно) — старшого солдата
- ЯЦОЛУ Віктора Золтановича (посмертно) — старшого солдата
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
- БАБІЦЬКУ Олену Романівну (посмертно) — старшого солдата
- ГОНЧАРЕНКА Сергія Вікторовича — старшого матроса
- ДІАНІЧА Мирослава Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДУБЕНКА Сергія Анатолійовича — сержанта
- ЖАНТАЛАЯ Євгена Олександровича — солдата
- КАРАЧУЄВА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
- КОВАЛЕВИЧА Павла Миколайовича — старшого солдата
- КОВАЛІВСЬКОГО Олександра Олександровича — старшого солдата
- ЛИФАРЯ Антона Олександровича — капітана
- МАТВІЙЧУКА Андрія Володимировича — молодшого сержанта
- ПЕРЕВАЛУ Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ПОДЕЛЬНЮКА Владислава Миколайовича — старшого матроса
- ПОЛІЩУКА Андрія Сергійовича — старшого матроса
- ПУШКІНА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта
- РУСНАКА Романа Євгенійовича (посмертно) — солдата
- СИБІРКУ Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
- ТУРЯНИНА Ростислава Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ШОВКОПЛЯСА Андрія Андрійовича — молодшого сержанта
- ЯКУШЕВА Дмитра Юрійовича (посмертно) — солдата
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- ДЯДЮРУ Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата.
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