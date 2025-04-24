Тело журналистки Рощиной, убитой в плену РФ, вернули в Украину, - МВД
В Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.
"Ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность", - сказал он.
Полный текст интервью с Леонидом Тимченко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Смерть Виктории Рощиной в российском плену
10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужність в журналістиці" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.
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та щирі співчуття ії батькам 😪😪😪
Земля пухом.
співчутті рідним...
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