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Новости Смерть Виктории Рощиной в плену РФ
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Тело журналистки Рощиной, убитой в плену РФ, вернули в Украину, - МВД

Тело Виктории Рощиной вернули из России. Что известно

В Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

"Ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность", - сказал он.

Полный текст интервью с Леонидом Тимченко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Фотовыставку, посвященную украинским журналистам, которые удерживаются в российском плену, открыли в Европарламенте. ФОТО

Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужність в журналістиці" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Смотрите: Журналистку Викторию Рощину жестоко пытали в российском плену, - расследование СМИ. ВИДЕО

Автор: 

возврат (217) Рощина Виктория (24)


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Топ комментарии
+22
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24.04.2025 10:33
+21
І не забувайте що сша і ООН прийняло резолюцяю яка знімає відповідальність всіх військових злочинів московського режиму. Тобто підтримують вбивства журналістів і мирних мешканців. Це все що потрібно знати про сьогоднішні реалії і міжнародну політику
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24.04.2025 10:30
+20
Не загинула, а була вбита. А то якось виглядає, що гуляла собі, на неї впала цеглина - і ніхто не винен.
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24.04.2025 10:33
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😠 !!! 🙏
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24.04.2025 10:24 Ответить
І не забувайте що сша і ООН прийняло резолюцяю яка знімає відповідальність всіх військових злочинів московського режиму. Тобто підтримують вбивства журналістів і мирних мешканців. Це все що потрібно знати про сьогоднішні реалії і міжнародну політику
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24.04.2025 10:30 Ответить
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24.04.2025 10:33 Ответить
Не загинула, а була вбита. А то якось виглядає, що гуляла собі, на неї впала цеглина - і ніхто не винен.
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24.04.2025 10:33 Ответить
тільки не гуляла. просто собі йшла і раптом померла - У ПОЛОНІ. Розтин має бути обов'язково
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24.04.2025 10:41 Ответить
вони навмисно передають рештки тіл в такому стані, що навіть ДНК експертизу складно робити не те, що б причину смертіі встановити, це так відбувається приховування військових злочинів рф.
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24.04.2025 10:49 Ответить
О, вже поправили заголовок.
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24.04.2025 10:56 Ответить
Світла памʼять нашій журналістці Вікторіі
та щирі співчуття ії батькам 😪😪😪
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24.04.2025 10:38 Ответить
Загинула у полоні? Тобто вбили мокшанські потвори
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24.04.2025 10:38 Ответить
Це дуже утішить замордовану москалями журналістку! Спасібо тєбє зєля члєномграй!
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24.04.2025 10:39 Ответить
Колись штати підняли б такий шум у світі, а зараз жодних коментарів, все змінилося, бо Трамп покриває вбивць журналістів, але це і не дивно, для нього журналісти та незалежні ЗМІ такі ж вороги як і для путіна.
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24.04.2025 10:47 Ответить
Колись - це коли? Наведіть приклади.
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24.04.2025 10:55 Ответить
Таких людей сотні але з більш відомих Павло Хлєбніков (загинув у 2004 році) головний редактор російського видання Forbes. Анна Політковська (загинула у 2006 році) - російська журналістка, відома своїми критичними статтями про війну в Чечні та політику путіна. Її вбивство викликало значний міжнародний резонанс. Брент Рено (загинув у 2022 році) - американський журналіст і режисер-документаліст, який загинув під час російського обстрілу в Україні. Його смерть стала одним із перших підтверджених випадків загибелі американського журналіста під час повномасштабного вторгнення Росії та привернула широку увагу в США. П'єр Закжевський (загинув у 2022 році) - ірландський оператор Fox News, який загинув в Україні разом з українською фіксеркою Олександрою Кувшиновою.
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24.04.2025 12:08 Ответить
Нелюди... Вічна Пам'ять та Царство Небесне.
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24.04.2025 10:52 Ответить
В якому ж це стані тіло що довелося робити ДНК експертизу ? Закатували нещасну жінку а наші урядовці і не скажуть про це , не хочуть нагнітати обстановку бо переговори ? Переговори з ким , з упирями ?
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24.04.2025 10:53 Ответить
Героям Слава !
Земля пухом.

співчутті рідним...

.
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24.04.2025 12:54 Ответить
 
 