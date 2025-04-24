УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5731 відвідувач онлайн
Новини Смерть Вікторії Рощини у полоні РФ
6 866 16

Тіло журналістки Рощиної, яку вбили в полоні РФ, повернули до України, - МВС

Тіло Вікторії Рощиної повернули з Росії. Що відомо

До України повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

"Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу", - сказав він.

Повний текст інтерв'ю із Леонідом Тимченком для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте: Фотовиставку, присвячену українським журналістам, які утримуються в російському полоні, відкрили у Європарламенті. ФОТО

Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Дивіться: Журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували у російському полоні, - розслідування ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

повернення (234) Рощина Вікторія (22)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
24.04.2025 10:33
+21
І не забувайте що сша і ООН прийняло резолюцяю яка знімає відповідальність всіх військових злочинів московського режиму. Тобто підтримують вбивства журналістів і мирних мешканців. Це все що потрібно знати про сьогоднішні реалії і міжнародну політику
показати весь коментар
24.04.2025 10:30
+20
Не загинула, а була вбита. А то якось виглядає, що гуляла собі, на неї впала цеглина - і ніхто не винен.
показати весь коментар
24.04.2025 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😠 !!! 🙏
показати весь коментар
24.04.2025 10:24 Відповісти
І не забувайте що сша і ООН прийняло резолюцяю яка знімає відповідальність всіх військових злочинів московського режиму. Тобто підтримують вбивства журналістів і мирних мешканців. Це все що потрібно знати про сьогоднішні реалії і міжнародну політику
показати весь коментар
24.04.2025 10:30 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2025 10:33 Відповісти
Не загинула, а була вбита. А то якось виглядає, що гуляла собі, на неї впала цеглина - і ніхто не винен.
показати весь коментар
24.04.2025 10:33 Відповісти
тільки не гуляла. просто собі йшла і раптом померла - У ПОЛОНІ. Розтин має бути обов'язково
показати весь коментар
24.04.2025 10:41 Відповісти
вони навмисно передають рештки тіл в такому стані, що навіть ДНК експертизу складно робити не те, що б причину смертіі встановити, це так відбувається приховування військових злочинів рф.
показати весь коментар
24.04.2025 10:49 Відповісти
О, вже поправили заголовок.
показати весь коментар
24.04.2025 10:56 Відповісти
Світла памʼять нашій журналістці Вікторіі
та щирі співчуття ії батькам 😪😪😪
показати весь коментар
24.04.2025 10:38 Відповісти
Загинула у полоні? Тобто вбили мокшанські потвори
показати весь коментар
24.04.2025 10:38 Відповісти
Це дуже утішить замордовану москалями журналістку! Спасібо тєбє зєля члєномграй!
показати весь коментар
24.04.2025 10:39 Відповісти
Колись штати підняли б такий шум у світі, а зараз жодних коментарів, все змінилося, бо Трамп покриває вбивць журналістів, але це і не дивно, для нього журналісти та незалежні ЗМІ такі ж вороги як і для путіна.
показати весь коментар
24.04.2025 10:47 Відповісти
Колись - це коли? Наведіть приклади.
показати весь коментар
24.04.2025 10:55 Відповісти
Таких людей сотні але з більш відомих Павло Хлєбніков (загинув у 2004 році) головний редактор російського видання Forbes. Анна Політковська (загинула у 2006 році) - російська журналістка, відома своїми критичними статтями про війну в Чечні та політику путіна. Її вбивство викликало значний міжнародний резонанс. Брент Рено (загинув у 2022 році) - американський журналіст і режисер-документаліст, який загинув під час російського обстрілу в Україні. Його смерть стала одним із перших підтверджених випадків загибелі американського журналіста під час повномасштабного вторгнення Росії та привернула широку увагу в США. П'єр Закжевський (загинув у 2022 році) - ірландський оператор Fox News, який загинув в Україні разом з українською фіксеркою Олександрою Кувшиновою.
показати весь коментар
24.04.2025 12:08 Відповісти
Нелюди... Вічна Пам'ять та Царство Небесне.
показати весь коментар
24.04.2025 10:52 Відповісти
В якому ж це стані тіло що довелося робити ДНК експертизу ? Закатували нещасну жінку а наші урядовці і не скажуть про це , не хочуть нагнітати обстановку бо переговори ? Переговори з ким , з упирями ?
показати весь коментар
24.04.2025 10:53 Відповісти
Героям Слава !
Земля пухом.

співчутті рідним...

.
показати весь коментар
24.04.2025 12:54 Відповісти
 
 