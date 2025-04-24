Тіло журналістки Рощиної, яку вбили в полоні РФ, повернули до України, - МВС

До України повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

"Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу", - сказав він.

Повний текст інтерв'ю із Леонідом Тимченком для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

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