Тіло журналістки Рощиної, яку вбили в полоні РФ, повернули до України, - МВС
До України повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.
"Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу", - сказав він.
Повний текст інтерв'ю із Леонідом Тимченком для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні
10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
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та щирі співчуття ії батькам 😪😪😪
Земля пухом.
співчутті рідним...
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