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Новини Обстріли Сумщини
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7 та 8 травня оголошено днями жалоби в Сумській громаді

жалоба

7 та 8 травня оголошені днями жалоби за жертвами російського ракетного удару 6 травня в Сумській громаді.

Про це повідомив в. о. голови міськради Сум Артем Кобзар, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з трагедією, яка сталася 6 травня 2025 року внаслідок удару балістичної ракети по одному зі старостинських округів Сумської міської територіальної громади. 7 та 8 травня 2025 року оголошено Днями жалоби у Сумській громаді", - написав він.

Нагадаємо 6 травня росіяни вдарили по передмістю Сум балістичною ракетою, загинули 3 людини, серед них дитина.

Читайте: У лікарні помер цивільний, який був поранений внаслідок ворожого обстрілу Білопільської громади Сумщини

Автор: 

обстріл (28687) Сумська область (3720) Суми (890) жалоба (166) жертви (1803) балістичні ракети (412) Сумський район (201)


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Це так путін хочет мира ! Цікаво, трамп баче ці трагедії
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06.05.2025 23:03 Відповісти
 
 