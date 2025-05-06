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7 та 8 травня оголошено днями жалоби в Сумській громаді
7 та 8 травня оголошені днями жалоби за жертвами російського ракетного удару 6 травня в Сумській громаді.
Про це повідомив в. о. голови міськради Сум Артем Кобзар, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з трагедією, яка сталася 6 травня 2025 року внаслідок удару балістичної ракети по одному зі старостинських округів Сумської міської територіальної громади. 7 та 8 травня 2025 року оголошено Днями жалоби у Сумській громаді", - написав він.
Нагадаємо 6 травня росіяни вдарили по передмістю Сум балістичною ракетою, загинули 3 людини, серед них дитина.
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natali goncharova #436730
показати весь коментар06.05.2025 23:03 Відповісти Мені подобається 0
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