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7 и 8 мая объявлены днями траура в Сумской громаде
7 и 8 мая объявлены днями траура по жертвам российского ракетного удара 6 мая в Сумской громаде.
Об этом сообщил и. о. главы горсовета Сум Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с трагедией, которая произошла 6 мая 2025 года вследствие удара баллистической ракеты по одному из старостинских округов Сумской городской территориальной громады, 7 и 8 мая 2025 года объявлены Днями траура в Сумской громаде", - написал он.
Напомним, 6 мая россияне ударили по пригороду Сум баллистической ракетой, погибли 3 человека, среди них ребенок.
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natali goncharova #436730
показать весь комментарий06.05.2025 23:03 Ответить Мне нравится 0
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