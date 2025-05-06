7 и 8 мая объявлены днями траура в Сумской громаде

7 и 8 мая объявлены днями траура по жертвам российского ракетного удара 6 мая в Сумской громаде.

Об этом сообщил и. о. главы горсовета Сум Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с трагедией, которая произошла 6 мая 2025 года вследствие удара баллистической ракеты по одному из старостинских округов Сумской городской территориальной громады, 7 и 8 мая 2025 года объявлены Днями траура в Сумской громаде", - написал он.

Напомним, 6 мая россияне ударили по пригороду Сум баллистической ракетой, погибли 3 человека, среди них ребенок.

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