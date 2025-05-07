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Новости Дети - жертвы войны Обстрелы Сумщины Жертвы среди гражданского населения Украины
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6-летний Борис Зинченко и 20-летняя Наталия Велиховская погибли в результате удара РФ по Сумской области 6 мая. ФОТО

Среди погибших из-за российского ракетного удара по Великой Чернеччине на Сумщине 6 мая - шестилетний Борис Зинченко и 20-летняя Наталия Велиховская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

6-летний Борис был воспитанником детского сада №6 "Бабочка".

"Бориска был светлым лучиком для всех нас: активный, любознательный, улыбающийся... Ему было всего 6 лет", - написали в детском саду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 7 и 8 мая объявлены днями траура в Сумской громаде

Удар РФ по Великой Чернеччине 6 мая: погиб шестилетний Богдан

Также 6 мая в Великой Чернеччине погибла 20-летняя Наталия Велиховская. Она была выпускницей Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна, написали в заведении.

Как рассказывали местные изданию "Суспільне" на месте российской атаки, девушка была переселенкой. Она переехала в Великую Чернеччину около полугода назад. До этого Наталия жила в Могрице, уточнили ее родные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабной войны в Украине погибли 622 ребенка, - Офис Генпрокурора

Удар РФ по Великой Чернеччине 6 мая: погибла Наталья Велиховская

Напомним, 6 мая россияне ударили по пригороду Сум баллистической ракетой, погибли 3 человека, среди них ребенок.

7 и 8 мая объявлены днями траура по жертвам российского ракетного удара 6 мая в Сумской громаде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжается активная эвакуация в Белопольской и Ворожбянской общинах Сумщины: уже выехали 364 жителя. ФОТОрепортаж

Автор: 

дети (6523) Сумская область (3172) жертвы (2082) Сумский район (201) Великая Чернетчина (1)


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Топ комментарии
+14
кацапи паскудні тварини,на фото зовсім діти,вони навіть не взнали що таке життя а їх вбили виродки які всю історію розказували нам про свою братерність та дружбу
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07.05.2025 16:53
+7
Гораздо больше. Никто не знает сколько реально детей погибло в одном Мариуполе. И подтвердить в ближайшее время будет невозможно. Есть только примерное общее количество погибших мирных 113-115 тысяч. Это только те, кого удалось опознать. А сколько вывезено со строительным мусором - не знает никто.
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07.05.2025 17:47
+4
Ось так рашиські варвари убили дитину і молоду дівчину за що ? що ж виродки "великі успіхи " бодай ви злочинці всі виздихали разом з терористом путіном . І якесь бидло поїде на победобесіє буде пожимати руку кривавому терористу. Ну чому світ такий несправедливий гинуть діти ,а паскуда яка спричинила цей геноцид з своїми варварами існує на цьому світі і ніяк не здохне ?
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07.05.2025 17:31
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07.05.2025 16:45 Ответить
кацапи паскудні тварини,на фото зовсім діти,вони навіть не взнали що таке життя а їх вбили виродки які всю історію розказували нам про свою братерність та дружбу
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07.05.2025 16:53 Ответить
І багато хто з українчиків цих потвор вважав братами. Вуйки з заходу Українитягали свої сраки під Тюмень качати нафту цим тварюкам.
Співуни ротом терлися в Києві як у себе вдома.
Навіть така запроданка як Локак (*****) дуже довго ще срала під носа українчикам, хоча вже було ясно, хто вона.
Тай досі расєськомовні часто втикають україномовним.
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07.05.2025 18:40 Ответить
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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07.05.2025 17:03 Ответить
05.04.2025.
Згідно з офіційною інформацією, на сьогодні в Україні Россією вбито щонайменше 616 дітей.
Ще понад 1,8 тисячі неповнолітніх поранено.
Россія продовжує вбивати українських дітей.
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07.05.2025 17:05 Ответить
Гораздо больше. Никто не знает сколько реально детей погибло в одном Мариуполе. И подтвердить в ближайшее время будет невозможно. Есть только примерное общее количество погибших мирных 113-115 тысяч. Это только те, кого удалось опознать. А сколько вывезено со строительным мусором - не знает никто.
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07.05.2025 17:47 Ответить
звідки ви взяли 113-115 тисяч, яких вдалось опізнати? і це кількість саме в Маріуполі чи взагалі? дайте будь ласка посилання на джерело...
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07.05.2025 17:57 Ответить
«Понад 20 тисяч людей загинуло у Маріуполі під час боїв за місто у 2022 році.
Таку цифру озвучував міський голова Вадим Бойченко.
Водночас лунали припущення, що кількість жертв військової агресії Росії, може сягати ста тисяч. »

https://www.helsinki.org.ua/articles/shcho-zavazhaie-vstanovyty-tochnu-kilkist-zahyblykh-u-mariupoli/ Що заважає встановити точну кількість загиблих у Маріуполі? - Українська Гельсінська спілка з прав людини (helsinki.org.ua)
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07.05.2025 18:20 Ответить
ну в 20 тисяч ще можливо якось повірити, але 100 тис., тобто кожен четвертий - маячня!
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07.05.2025 18:36 Ответить
«вірю- не вірю», це не відноситься до статистики.
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07.05.2025 18:46 Ответить
"лунали припущення... може сягати 100 тисяч" - де тут статистика? я так само можу зробити припущення що ви папуас!
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07.05.2025 18:52 Ответить
Мова була про те, що припущення теж грунтуются на данних, фактах, і таке інше.
А «верю-нєвєрю», це «бла-бла-бла».
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07.05.2025 19:01 Ответить
Ось так рашиські варвари убили дитину і молоду дівчину за що ? що ж виродки "великі успіхи " бодай ви злочинці всі виздихали разом з терористом путіном . І якесь бидло поїде на победобесіє буде пожимати руку кривавому терористу. Ну чому світ такий несправедливий гинуть діти ,а паскуда яка спричинила цей геноцид з своїми варварами існує на цьому світі і ніяк не здохне ?
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07.05.2025 17:31 Ответить
Ударів у відповідь не буде, бо ми дуже цінуємо комфорт рассійських нацистів.
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07.05.2025 17:41 Ответить
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07.05.2025 19:30 Ответить
 
 