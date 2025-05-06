Продолжается активная эвакуация в Белопольской и Ворожбянской громадах Сумщины: уже выехали 364 жителя. ФОТОрепортаж

В связи с осложнением ситуации с безопасностью в Белопольской и Ворожбянской громадах Сумской области продолжается активная эвакуация гражданского населения.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, работают горячие линии и группы в мессенджерах для связи с людьми.

В Белополье и Ворожбе определены сборные пункты с укрытиями.

Кроме того, каждое утро спасатели обходят дворы, чтобы сообщить людям об эвакуации

Сообщается, что из Белопольской и Ворожбянской громад уже эвакуировались 364 жителя.

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На месте работают ГСЧС, Красный Крест, "Проліска", "Шлях України", подразделение полиции "Білі ангели".

Также отмечается, что для эвакуированных лиц в Сумах работает шелтер, где помогают с жильем, регистрацией на денежные выплаты, гуманитарной помощью, продуктовыми и гигиеническими наборами.

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Напомним, ранее жителей Белополья и Ворожбы Сумской области призвали срочно эвакуироваться.





