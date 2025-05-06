Триває активна евакуація у Білопільській та Ворожбянській громадах Сумщини: вже виїхали 364 мешканці. ФОТОрепортаж

У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації в Білопільській та Ворожбянській громадах Сумської область триває активна евакуація цивільного населення.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, працюють гарячі лінії та групи в месенджерах для зв’язку з людьми.

У Білопіллі та Ворожбі визначені збірні пункти з укриттями.

Крім того, щоранку рятувальники обходять подвір’я, щоб повідомити людей про евакуацію

Повідомляється, що із Білопільської та Ворожбянської громад вже евакуювалися 364 мешканці.

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На місці працюють ДСНС, Червоний Хрест, "Проліска", "Шлях України", підрозділ поліції "Білі янголи".

Також зазначається, що для евакуйованих осіб у Сумах працює шелтер, де допомагають із житлом, реєстрацією на грошові виплати, гуманітарною допомогою, продуктовими і гігієнічними наборами.

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Нагадаємо, раніше жителів Білопілля та Ворожби Сумської області закликали терміново евакуюватися.





