Триває активна евакуація у Білопільській та Ворожбянській громадах Сумщини: вже виїхали 364 мешканці. ФОТОрепортаж
У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації в Білопільській та Ворожбянській громадах Сумської область триває активна евакуація цивільного населення.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, працюють гарячі лінії та групи в месенджерах для зв’язку з людьми.
У Білопіллі та Ворожбі визначені збірні пункти з укриттями.
Крім того, щоранку рятувальники обходять подвір’я, щоб повідомити людей про евакуацію
Повідомляється, що із Білопільської та Ворожбянської громад вже евакуювалися 364 мешканці.
На місці працюють ДСНС, Червоний Хрест, "Проліска", "Шлях України", підрозділ поліції "Білі янголи".
Також зазначається, що для евакуйованих осіб у Сумах працює шелтер, де допомагають із житлом, реєстрацією на грошові виплати, гуманітарною допомогою, продуктовими і гігієнічними наборами.
Нагадаємо, раніше жителів Білопілля та Ворожби Сумської області закликали терміново евакуюватися.
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