Число жертв среди гражданских лиц в Украине резко возросло из-за применения Россией баллистики по крупным городам, - ООН
Апрель 2025 года стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине с сентября 2024 года.
Об этом говорится в ежемесячном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Так, 97% всех пострадавших - это гражданские лица, которые находились на подконтрольной правительству Украины территории. Почти половина из них пострадали от ракетных ударов и обстрелов, совершенными российскими вооруженными силами.
"Кривой Рог, Сумы, Днепр, Запорожье, Киев и Харьков подверглись разрушительным обстрелам, которые привели к многочисленным смертям и ранениям среди гражданских лиц. Одной из основных причин такого резкого роста количества пострадавших стало массовое применение баллистических ракет по крупным городам по всей стране", - отметила глава ММПЧУ Даниэль Белль.
Такой характер атак на крупные города Украины сохраняется и в мае. Зафиксированы новые удары ракетами и барражирующими боеприпасами, в частности по Харькову, Одессе, Запорожью и Киеву, что снова привело к жертвам среди гражданских лиц, говорится в сообщении.
Атаки с применением беспилотников малого радиуса действия в районах вблизи линии фронта вызвали 23% всех потерь среди гражданских лиц в апреле, добавили в ММПЧУ.
"Такое количество жертв среди гражданских лиц в апреле отражает более широкую тенденцию 2025 года - мы видим рост вреда, нанесенного гражданскому населению. С января по апрель 2025 года погибло 664 гражданских лица, еще 3425 получили ранения, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - отметили в ООН.
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Це ****** дорогіє товаріщі. Жаль що у нас не як в Ізраілі. Де абсолютно всі пройшли через вінйу і тому прекрасно розуміють всі реалії. А у нас тил х№йньой занімається, та ще й страждає, мабуть більше за військових, біднесенький (((