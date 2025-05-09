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Новости Массированный ракетный обстрел Жертвы среди гражданского населения Украины
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Число жертв среди гражданских лиц в Украине резко возросло из-за применения Россией баллистики по крупным городам, - ООН

РФ бьет баллистикой по крупным городам. Гибнет больше гражданских

Апрель 2025 года стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине с сентября 2024 года.

Об этом говорится в ежемесячном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Так, 97% всех пострадавших - это гражданские лица, которые находились на подконтрольной правительству Украины территории. Почти половина из них пострадали от ракетных ударов и обстрелов, совершенными российскими вооруженными силами.

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"Кривой Рог, Сумы, Днепр, Запорожье, Киев и Харьков подверглись разрушительным обстрелам, которые привели к многочисленным смертям и ранениям среди гражданских лиц. Одной из основных причин такого резкого роста количества пострадавших стало массовое применение баллистических ракет по крупным городам по всей стране", - отметила глава ММПЧУ Даниэль Белль.

Такой характер атак на крупные города Украины сохраняется и в мае. Зафиксированы новые удары ракетами и барражирующими боеприпасами, в частности по Харькову, Одессе, Запорожью и Киеву, что снова привело к жертвам среди гражданских лиц, говорится в сообщении.

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Атаки с применением беспилотников малого радиуса действия в районах вблизи линии фронта вызвали 23% всех потерь среди гражданских лиц в апреле, добавили в ММПЧУ.

"Такое количество жертв среди гражданских лиц в апреле отражает более широкую тенденцию 2025 года - мы видим рост вреда, нанесенного гражданскому населению. С января по апрель 2025 года погибло 664 гражданских лица, еще 3425 получили ранения, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - отметили в ООН.

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обстрел (27396) ООН (4178) война в Украине (4173)


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Так, а де стурбованість?
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09.05.2025 09:07 Ответить
***** жене українців з великих міст. Саме балістикою буде по нам хєрачити, щоб тікали та залишали його оркам свої міста.
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09.05.2025 09:08 Ответить
Наче приватні будинки рятують
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09.05.2025 09:21 Ответить
В приватних будинках не проживає така кількість людей, як у багатоповерхівках. А ще приватний сектор їм більш корисний для схованок.
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09.05.2025 10:26 Ответить
Як не заплакали, то хоть скривилися, так і в ООН!
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09.05.2025 09:20 Ответить
Але ж знаходяться моральні уроди, які розповідають, що "цивільним пофіг на війну" і в тилу геть мирне життя
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09.05.2025 09:22 Ответить
і в тилу геть мирне життя
А ви вважаєте що це не так?
Це ****** дорогіє товаріщі. Жаль що у нас не як в Ізраілі. Де абсолютно всі пройшли через вінйу і тому прекрасно розуміють всі реалії. А у нас тил х№йньой занімається, та ще й страждає, мабуть більше за військових, біднесенький (((
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09.05.2025 09:55 Ответить
Ні, не мирне. Бо гинуть люди кожного дня. Але ж військовим пофіг - цивільні для них розходнікі, тому ці втрати ніхто не рахує. Це тих, хто закликає в крові утопити все населення - пропустити через війну - треба направляти до лікаря-психотерапевта. Бо хто справді був на війні, а не зброєю торгує на Борщагє та сидить блоги пише як політрук на "Цензорі" - навіть в страшному сні такого не побажає нікому. А яке тут має бути життя? Що значить - мирне чи ні? Чи міста повинні виглядати, як Маріуполь, а люди цілодобово сидіти в укриттях? Так контужені війною це і пропонують - їх можна зрозуміти, у них ПТСР. А коли це пишуть цивільні - якось дивно. Досить вже "налімонівать" на цей Ізраїль - вони клаптик Палестини 10х20 км здолати не можуть. В Ізраїлі медицина найкраща в світі і люди там вільні і переважна більшість євреїв мешкає за межами Ізраїля. Паспорт Ізраїля - це ВІЗА в будь-яку точку світу, паспорт України - самі знаєте що
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09.05.2025 10:05 Ответить
 
 