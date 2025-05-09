Число жертв среди гражданских лиц в Украине резко возросло из-за применения Россией баллистики по крупным городам, - ООН

Апрель 2025 года стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине с сентября 2024 года.

Об этом говорится в ежемесячном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Так, 97% всех пострадавших - это гражданские лица, которые находились на подконтрольной правительству Украины территории. Почти половина из них пострадали от ракетных ударов и обстрелов, совершенными российскими вооруженными силами.

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"Кривой Рог, Сумы, Днепр, Запорожье, Киев и Харьков подверглись разрушительным обстрелам, которые привели к многочисленным смертям и ранениям среди гражданских лиц. Одной из основных причин такого резкого роста количества пострадавших стало массовое применение баллистических ракет по крупным городам по всей стране", - отметила глава ММПЧУ Даниэль Белль.

Такой характер атак на крупные города Украины сохраняется и в мае. Зафиксированы новые удары ракетами и барражирующими боеприпасами, в частности по Харькову, Одессе, Запорожью и Киеву, что снова привело к жертвам среди гражданских лиц, говорится в сообщении.

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Атаки с применением беспилотников малого радиуса действия в районах вблизи линии фронта вызвали 23% всех потерь среди гражданских лиц в апреле, добавили в ММПЧУ.

"Такое количество жертв среди гражданских лиц в апреле отражает более широкую тенденцию 2025 года - мы видим рост вреда, нанесенного гражданскому населению. С января по апрель 2025 года погибло 664 гражданских лица, еще 3425 получили ранения, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - отметили в ООН.

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