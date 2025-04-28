С 17-летним Даниилом Худей и его родителями, погибшими во время массированной атаки РФ 24 апреля, простились в Киеве. ФОТОрепортаж

В понедельник, 28 апреля, в Киеве попрощались с семьей, которая погибла 24 апреля во время массированной ракетной атаки России - 17-летним Даниилом Худей и его родителями Олегом и Викторией. На церемонию прощания пришли сотни людей.

Об этом пишет "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

Семья жила в Святошинском районе на первом этаже дома, который уничтожила российская ракета. Они надеялись, что юношу удастся спасти. К вечеру спасатели достали его тело. Родители Даниила тоже погибли.

Выжила младшая сестра Даниила Яна, она получила ранения и сейчас находится в больнице. Также у подростка остались старшая сестра.

"Яна сейчас в больнице, за ней следят лучшие врачи. Она в сознании, у нее сломана нога, на второй ноге у нее разорваны связки, ребро у нее (сломано, - ред.). Сейчас она в стабильном состоянии. Она очень хотела вчера приехать, она даже начала вставать через боль, через силу. Она реально вчера встала. Врачи сказали - не надо и не отпустили", - рассказал друг семьи Андрей.

Сообщается, что попрощаться с погибшей семьей пришли преподаватели и однокурсники Дани. Парень учился в Киевском авиационном профессиональном колледже.

"Он хотел стать электромонтажником самолетов, хотел восстановить Мрию", - рассказал друг Даниила Александр.

Преподаватель, заведующий отделением специальности "Авиационная и ракетно-космическая техника" Сергей Толстой рассказал, что Даниил был ответственным, веселым и коммуникабельным.

По его словам, одногруппники очень тяжело восприняли гибель друга.

"Одногруппники его сильные. Они остались крепкими. Я попросил их учиться за себя и за Даню. Это у них теперь ответственность очень серьезная. Это дневное отделение, поэтому они каждый день друг друга будут видеть. Я уверен, будут поддерживать друг друга", - сказал Сергей Толстой.

Больше всего Даня увлекался спортом, обожал баскетбол, рассказал его друг Богдан Ткаченко.

"Запомнился добрым человеком. Он всегда помогал, веселил нас, никогда не грубил и ничего плохого никому не делал", - добавляет подруга Дани Виктория.

Отец Даниила был военнослужащим, проходил реабилитацию и вернулся домой за две недели до трагедии.

Ранее сообщалось, что среди погибших в результате удара России по жилому дому в Святошинском районе Киева 24 апреля - 17-летний Даниил Худя и его родители Олег и Виктория.

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Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки россиян на столицу.

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