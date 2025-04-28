Удар РФ по Киеву: 16 семей нуждаются в жилье, повреждено 106 зданий, уничтожено 50 автомобилей
Ликвидация последствий вражеской атаки 24 апреля: повреждены более 100 зданий, вывезли 2 500 кв. м отходов разрушений, продолжается подбор временного жилья для пострадавших
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
В Святошинском районе продолжается ликвидация последствий комбинированной вражеской атаки на столицу 24 апреля. Кроме работников Управляющей компании Святошинского района, к работам привлекли специалистов Оболонского, Днепровского, Дарницкого, Деснянского, Печерского и Соломенского районов.
Коммунальные службы уже вывезли 2 500 кв. м отходов разрушений. Для временного закрытия поврежденных окон использовали 15 300 кв. м пленки, более 420 кв. м OSB-плиты, 150 листов фанеры и тому подобное.
Что повреждено?
Жилые дома
Всего в результате российской агрессии повреждения получили 106 зданий. Из них - 84 жилых дома.
По предварительной информации, 8 жилых домов значительно повреждены и требуют инструментального обследования. Один жилой дом полностью уничтожен.
Учреждения
Окна и двери повреждены в 6 учебных заведений - 4 школах и 2 детских садах. Также повреждены окна и двери в нескольких медицинских и спортивных учреждениях и других объектах социальной направленности.
Транспортные средства
Из-за вражеской атаки повреждены 74 транспортных средства, из них 50 не подлежат ремонту.
Помощь пострадавшим
Для получения единовременной адресной материальной помощи из городского бюджета по программе "Забота. Навстречу киевлянам" в пункт поддержки, который оперативно развернули после завершения обстрела, обратились 527 человек. На данный момент уже обработано (оформлены выплаты) 152 заявления.
Напомним, киевляне и внутренне перемещенные лица, пострадавшие в результате российской агрессии, получают одноразовую адресную материальную помощь в размере 10 000 гривен по городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам". Для этого необходимо обратиться в районные управления социальной защиты населения. Контакты размещены по ссылке
Расселение людей, которые потеряли квартиры
В город обратились 16 семей, которые потеряли квартиры и нуждаются во временном жилье. Из них одна семья уже заселилась во временное жилье.
В частности, город на балансе имеет 43 свободные комнаты, размещенные в общежитиях, также несколько социальных квартир, которые были предложены пострадавшим как временное жилье.
Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
В Киеве 25 апреля был объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки россиян на столицу.
В результате удара РФ 13 человек погибли, а около 90 - получили ранения.
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