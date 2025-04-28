Удар РФ по Киеву: 16 семей нуждаются в жилье, повреждено 106 зданий, уничтожено 50 автомобилей

Ликвидация последствий вражеской атаки 24 апреля: повреждены более 100 зданий, вывезли 2 500 кв. м отходов разрушений, продолжается подбор временного жилья для пострадавших

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В Святошинском районе продолжается ликвидация последствий комбинированной вражеской атаки на столицу 24 апреля. Кроме работников Управляющей компании Святошинского района, к работам привлекли специалистов Оболонского, Днепровского, Дарницкого, Деснянского, Печерского и Соломенского районов.

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Коммунальные службы уже вывезли 2 500 кв. м отходов разрушений. Для временного закрытия поврежденных окон использовали 15 300 кв. м пленки, более 420 кв. м OSB-плиты, 150 листов фанеры и тому подобное.

Что повреждено?

Жилые дома

Всего в результате российской агрессии повреждения получили 106 зданий. Из них - 84 жилых дома.

По предварительной информации, 8 жилых домов значительно повреждены и требуют инструментального обследования. Один жилой дом полностью уничтожен.

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Учреждения

Окна и двери повреждены в 6 учебных заведений - 4 школах и 2 детских садах. Также повреждены окна и двери в нескольких медицинских и спортивных учреждениях и других объектах социальной направленности.

Транспортные средства

Из-за вражеской атаки повреждены 74 транспортных средства, из них 50 не подлежат ремонту.

Помощь пострадавшим

Для получения единовременной адресной материальной помощи из городского бюджета по программе "Забота. Навстречу киевлянам" в пункт поддержки, который оперативно развернули после завершения обстрела, обратились 527 человек. На данный момент уже обработано (оформлены выплаты) 152 заявления.

Напомним, киевляне и внутренне перемещенные лица, пострадавшие в результате российской агрессии, получают одноразовую адресную материальную помощь в размере 10 000 гривен по городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам". Для этого необходимо обратиться в районные управления социальной защиты населения. Контакты размещены по ссылке

Расселение людей, которые потеряли квартиры

В город обратились 16 семей, которые потеряли квартиры и нуждаются во временном жилье. Из них одна семья уже заселилась во временное жилье.

В частности, город на балансе имеет 43 свободные комнаты, размещенные в общежитиях, также несколько социальных квартир, которые были предложены пострадавшим как временное жилье.

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Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля был объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки россиян на столицу.

В результате удара РФ 13 человек погибли, а около 90 - получили ранения.